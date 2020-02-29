Nuray Sayarı 29 Şubat 2020 Cumartesi burç yorumu

Günlük burç yorumları 29 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 29 Şubat 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 29 ŞUBAT CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 28 Şubat Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Eskiden var olan bir ilişkiniz yeniden küllenebilir hala etkileniyor olmanız sizi şaşırtmayacak demek ki onunla ilgili her şey henüz bitmemiş. Günlük yapmanız gereken işler o kadar çok ki bu sizi hayli oyalıyor ve zamanınızı alıyor ancak sizi bu gibi konuşlar dışında moralinizi yerine getirecek şeyse bu gün duyacağınız ve hayli mutlu olacağınız övgüler olacak. Beklemediğiniz bir yerden para alabiliriniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor. Konfor arayışında olman ve dinlenme isteğin hayli aktif. Eşine karşı fazla baskıcı ve kıskanç davranabilirsin. Zira yönetici gezegenin Venüs'ün Plüton ile zorlayıcı açısı gün boyunca aktif olacak..

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Garantici yapınız sayesinde bir çok şeyin üstesinden geliyorsunuz. Partnerinizle ilgili ilişkileriniz gayet iyi aslında tam istediğiniz gibi bu sizi mutlu ediyor. Çevrenizde ki olumsuz çatlak sesleri dinlememeye gayret etmelisiniz zira bu sesler sizde motivasyon bozukluğu yapabilir. Bazı maddi problemler yaşayabilirsiniz bu sizi bir süreliğine zora sokacak ödemeleriniz de problem yaşayacaksınız. Zamanınızın bir kısmını ailenize ayırmalısınız onları çok ihmal ediyorsunuz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Arkadaşlarınla birlikte planlama yapmak, yemek organizasyonları düzenlemek ve biraz da miskinlik yapmak için harika bir gün. Özellikle sabah saatlerinde ebeveynlerinden alacağın destekler var. Bu destekler senin huzurlu olmanı sağlıyor olacak.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Partnerinizle ilgili bazı konular yoluna giriyor, siz yine de istediğiniz huzurun bu olduğu konusunda şüpheleriniz var bunun genel olarak mutluluğunuza bir zaraeı olmasa da yine de içiniz rahat değil. Çok yönlü oluşunuz hem iyi hem de kötü, önünüze bir çok engel çıkarken aynı zamanda da çok yönlülüğünüz sayesinde bir şekilde durumların üstesinden geliyorsunuz ancak bu sizin kararlarınızda çelişmelere de neden olabiliyor.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Bağımsızlık konularına gereğinden fazla önem verebilir ve bunu bugün biraz da takıntı hâline getirebilirsin. Özellikle geçmişte kalmış bazı durumlardan ötürü yakın çevrende aranda tartışmalar söz konusu olabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Partnerinizle ilgi bazı var olan sorunlarınız artık son noktaya kadar geldi ve bununla ilgili konuşmalı ve bir çözüm bulmalısınız diye düşünüyorsunuz. İş ve eğitiminizi bir arada götürüyorsunuz bu sizi zorluyor ancak bunun sonucunu da başarılı bir şekilde alacaksınız. Aileniz sizden biraz saygı bekliyor ancak siz bu konuda onlar gibi düşünmüyorsunuz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz zararlı gıdalardan uzak duramıyorsunuz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Ay bugün ikili ilişkiler alanında huzur ve güven isteğini artırıyor. Partnerin ile birlikte bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Uzun süredir önemli bir konuyu onunla konuşmak istiyorsan bu sabah zamanlama açısından hayli uygun.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Son zamanlarda ilişkinizde gözle görülür boyutlarda bir yıpranma söz konusu bu sizi ve partnerinizi hayli yoruyor. Aranızda ki soğukluğun temel nedeni de bu. İş ilişkilerinizde bazı konularda hassas davranıyorsunuz ancak bazen de çok duyarsız olabiliyorsunuz bu şekilde olumsuz bir sonuç elde etmiyorsunuz ancak olumlu bir sonuçta elde edemiyorsunuz. Elinize yakın zamanda toplu para geçecek ve bununla aklınızda ki işin büyük kısmını yapacaksınız.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Cesaretin ve aktif enerjin bugün yüksek. Aşk hayatındaki konular senin için önem kazanıyor olabilir. Hoşlandığın kişi ile konuşmayı istiyorsan bugün gökyüzünden uygun enerjiler var. Bu kişi senin geçmişinde olan biri de olabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

İlişkinizde soyut olan her şeyi karşı taraftan bekliyorsunuz. Sizin bu kadar isteksiz tavrınız karşı taraf için olumlu sonuçlar doğurmuyor ve siz normalden daha da fazla üşengeç bir ruh hali içine girdiniz aksi olması gerekirken. Yetkililerinizle aranız oldukça iyi bu durum sizi motive ediyor. Yakında yüklü miktarda para tahsili yapacaksınız bu sizin düşüncelerinizi yıkacak.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 229 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Bu aralar partnerinizi adeta tanıyamıyorsunuz o size çok yabancı geliyor ancak onun bu halinden hoşnutsunuz zira ilişkiniz canlanıyor. İşinizle ilgili bazı konularda olumlu gelişmeler söz konusu bu durum sizi motive ederken bir yandan da daha çok çalışmanıza neden olacak. Bu aralar elinize fazla miktarda para geçecek ancak siz bu paranın kontrolünü sağlayamayacaksınız.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

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2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

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Aşk Kuantumu

Dilek Kartları

Beyaz Mucizeler

Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

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