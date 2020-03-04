Günlük burç yorumları 4 Mart 2020 Nuray Sayarı, 4 Mart 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 MART 2020 NURAY SAYARI | 4 MART ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 3 Mart Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 4 Mart 2020 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

İletişim ve haberleşme trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. Girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Fakat hırslı ve sabırsız bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmanız gerekiyor. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ancak kıskançlık ve benzeri duygular yüzünden ilişkilerinizde karışıklıklar çıkabilir. Olabileceklerden daha fazlasını isteyebilirsiniz ve bu nedenle hem kendinizi, hem de sevdiklerinizi zorlayabilirsiniz. Kaçamak aşklar ve heyecan verici maceralar çekici gelebilir. Duygularınızı denetleyin ve sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçının.

Genel olarak sakin geçebilecek bir gündesiniz. Yoğunluktan dolayı yarım bıraktığınız veya tamamen ertelemek zorunda kaldığınız bir konuya ayıracak vakit bulmanız mümkün olabilir. Bugün, maddi konulara öncelik verebilirsiniz. Maddi niteliği olan görüşmeler veya toplantılarla ilgili planlar hazırlamanız, tekliflerde bulunmanız, pazarlık yapmanız mümkündür. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Bugün kişisel bir ilişkinizi farklı bir şekilde ele almaya karar verebilirsiniz. Sevgilinizle bazı sorunlar yaşıyor olabilir ve önemli bir konuda aynı fikirde olmayabilirsiniz. İkiniz de karşıt görüşlerdeyken bu savaşta kilitli kalmayın. Güzel bir şekilde uzlaşabileceğinizi göreceksiniz. Paylaştığınız ortak şeylere ve görüşlere odaklanın. Bugünlerde hayatınızı sıfırdan yeniden kuruyorsunuz. Kendinizi geliştirmek ve hayatınızı verimli bir yönde odaklamak için çok çalışıyorsunuz. Bugün biraz ilerleme kaydettiğiniz hissine kapılmış olabilirsiniz. Yaptığınız ilerlemeyle ilgili bazı teşvik edici bir haber ya da sizi destekleyen birinden hoş bir geri bildirim alabilirsiniz. Bu etkinliklere doğru yolda olduğunuzu gösteren işaretler olarak bakın.

Göksel enerjiler sosyalliği vurgularken; sen de birçok davet alıyor olacaksın. Bu fırsatlardan faydalan; herkesin iyi bir modda olduğundan ve iyi vakit geçirdiğinden emin ol. Yeni insanlarla tanışmak için de iyi bir gün. Romantik partnerler, yeni dostlar ve iş kontaktları olası!Bugün bazı eski korkuların üstesinden gelmenin tam zamanı. Muhtemelen geçmişten gelen belli bir fobiniz var. Belki uçmaktan korkuyorsunuz. Belki de köpeklerden. Ya da belki karanlık yerlerden hoşlanmıyor ve her zaman ışıkları açık bırakıyorsunuz. Bugün bu korkulardan bazılarıyla yüzleşmeye başlamanız için ideal bir gün olabilir. Olumlu duygu ve düşüncelere odaklanmanın bir yolunu bulun. Birkaç tavsiye almak için bir terapiste ya da anlayışlı bir arkadaşa danışabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Bu aralar üzerinize oynanan oyunlar, sizi bir takım işlerden devre dışı bırakmak isteyen ve sizinle aynı ortamda bulunmak istemeyen insanlar canınızı bir hayli sıkmış gibi gözüküyor. Unutmayın başarıyı herkes kıskanır, önemli olan sizi kıskanan insanlara kendi açığınızı göstermemeniz. Sizde onlar gibi davranmak zorundasınız artık. İyi niyetiniz ve temiz kalbiniz buna izin vermeyecek olsa’da yaşamak için savaşmak gerek sevgili ikiz bunu sakın unutma. Aşk hayatınız bugün yeninden şekillenebilir, uzun süren yalnızlığın sonu geldi diyebiliriz.

Kendinizi nereye kadar hapsedebilir siniz artık özgürlüğün dünyası aşka yelken açmanın zamanı geldi. Karşınızdaki insana şans vermek için çok doğru zaman ve iyi bir gün, elinize geçen bu fırsatı değerlendirdiğiniz taktirde huzur dolu güzel günler sizi bekliyor olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Kişisel olarak gücünüzü ortaya çıkarabileceğiniz günlerdesiniz. Kendinizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilir ve daha cesur davranabilirsiniz. Aynı zamanda girişimci ve lider özelliklerinizi topluluklarda ve arkadaş gruplarınızda sergiliyebilirsiniz. Fakat tüm bunların yanında insanların ve tanıdıklarınızın üzerinde hakimiyet kurmamaya büyük bir özen göstermeniz gerekiyor.

Dengeleri gözettiğinizden yüzde yüz bir şekilde emin olmalısınız. Bu dönemde yoğun duygular içinde olma ihtimaliniz çok yüksektir. Aynı zamanda kontrolünüz dışında gelişen tüm şeyler sizin hayatınızı şekillendirebilir. Bu süreçte hayatınızı akışına bırakmayı tercih edebilirsiniz ve mistik konulara ilgi duyabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Venüs ve Merkür, birbirlerine saygı içinde gülümsüyor adeta. İş hayatınızdaki veya özel hayatınızdaki partnerinizden güzel bir haber alabilirsiniz. Bazılarının bizden daha şanslı olarak dünyaya geldiğini düşünürüz.

Örneğin daha fazla paraya sahiptir veya daha güzel bir vücuda sahip de olabilir. Kıyaslamalarımız “daha” üzerine kurulmuştur; daha iyi olmak, daha farklı olanaklara sahip olmak, daha farklı yaşam akışına sahip olmak, daha fazla seyahat edebiliyor olmak, daha fazla para harcayabiliyor olmak… İşte tümünü topladığımızda hayatın sunduğu fırsatlar deriz değil mi? “Hayatın sunduğu fırsatlara yepyeni gözlerle bakmaya hazır mısınız?” Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Haftanın üçüncü gününde, yaşamsal konulara olan duyarlılığınız üst seviyelere çıkmakta ve bu da, çevrenizde bulunan insanların takdirini kazanabileceğiniz anlamına gelmekte. Başkalarının gözüne hoş gelebilecek davranışlar sergiliyorsunuz. İlgi çekebileceğiniz bugün içerisinde her şeyin daha da güzel olma ihtimali var. Mutluluğa ulaşmakta ve huzuru bulmakta zorlanmayacaksınız. Ayrıca, var olan problemlerle uğraşmayı da biraz olsun rafa kaldırmalısınız.

Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sizi mutlu etmeye yetecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki soğukluğun en aza inme ihtimali bulunuyor. Yeni umutlar ve hayaller içerisine gireceğiniz bugün içerisinde adım atmakta herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Ayrıca, kendinize olan güveniniz de karşı cinsin ilgisini çekmekte. Birlikteliğiniz yoksa bu durumdan fayda sağlayabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı





NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Bu ay daha çekici ve cazipsiniz, ikili ilişkilerinizi geliştirmeniz mümkün olabilecektir. Eğer siz yalnız bir teraziyseniz gözünüze kestirdiğimiz kimseye gereken yaklaşımları, çekinmeden gösterebilirsiniz. Göreceksiniz ki yaklaşımlarınız karşılıksız kalmayacaklar.

Hatta yalnız değilde evli ya da sürekli bir beraberliği olan biri bile olsanız bugün yeni gelişebilecek olan maceralarda oldukça şanslısınız. Olmadık anlarda beraber olduğunuz kişiye karşı kıskançlık duygunuz kabarabilir. Bunun yanında onu sahiplenme isteğiniz de ortaya çıkacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

23 Aralık'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunay ve 23-24 Aralık’da Mars gezegenin senin burcuna giriş yapıyor olması seni daha gerçekçi olaylar içerisine alacak. Duygusal anlamda iyi bir refah düzeyine ulaşıyorsun ama Mars’ına ayrılıklar ve bitişler getirme ihtimalinde unutmamalısın. Eğer kaliteli bir ilişkin varsa bu eşiği iyi atlatırsın.

Şayet böyle bir ilişki içinde değilsen burada artık olması gereken olacaktır. Bir yandan süren hukuksal sorunlar ya da eşinin belki de ortaklarının hukuksal problemleri senin canını sıkıyor olabilir.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Sevgilin için şanslı bir gün! Neden sizin burcunuzda yazıldığını merak ediyor musunuz? Çünkü alışveriş çılgınlığınızın baş faktörü sevgiliniz olabilir ve gözünü diktiği her şeyi satın alabilirsiniz! Ondan başka hiçbir şeyin önemli olmadığını hissettirmek için aşırıya kaçabilirsiniz.

Bu cömert harcamalarınız amacınıza hizmet edecek olsa da, daha sonra paranızın bir kısmını ayırmadığınız için pişman olabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Ay bugün itibariyle Yengeç burcunda seyahat etmeye başlıyor. Önümüzdeki birkaç gün gündeminizde partnerinizle ve iş ortaklarınızla olan ilişkileriniz olacaktır.

Geri harekette olan Merkür’ün Kova burcuna girişi ile finansal konular zihninizi meşgul etmeye başlayacaktır. 10 Mart’a kadar beklediğiniz ödemelerde gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Sezgilerinizi akılcı bir yaklaşımla sentezleyebiliyorsunuz. Bugün, bilinçaltınız çok yoğun.Aynı anda bir çok konu, kafanızda adeta dans ediyor.

Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içinde olabilir ve olanak sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Her şeye rağmen dikkatli olmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 4 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Birebir ilişkiler adına sizi kısıtlayan ve zorlayan konular üzerinde düşünmeniz gerek. Eşinizle olan iliişkinizde eleştirilere açık davranmalı ve ılımlı olmalısınız. Bu sayede olumlu bir sonuç alabileceksiniz.

Ortaklaşa konularda yeni anlaşmalar ve ortaklıklar gündeme gelebilir.Alacağınız teklifler üzerinde dururken, ve sizin kazançlı çıkmanız çok olası.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 2 - 8 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

2012 Astroloji ve Burçlar Ajandası

Aşk Kuantumu

Dilek Kartları

Beyaz Mucizeler

Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

Astroloji Burçlar 2016