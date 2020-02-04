Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 4 Şubat 2020 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 4 ŞUBAT SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 4 Şubat Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 4 Şubat 2020 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Koç;

Bugün içinizde sebebini bilmediğiniz bir sıkıntı ya da üzüntü hissedebilirsiniz. Bu hisler sizi gün boyunca etkileyebilir. Yakın çevrenizde sizinle konuşmak ve dertlerinizi paylaşmak isteyen insanlar olabilir. Onlara sırt çevirmemeye bakın. Bu arada akşam saatlerinde beklediğiniz bir haber size ulaşabilir.

Size yeni çalışmalar getirecek yeni bir altyapı kurmaktasınız. Fikirlerinizi öne çıkaracağınız zihinsel konular içindesiniz. Ancak sabırsız ve telaşlı bir gün geçirmemeye bakın. Yakınlar ya da akrabalarla ilgili küçük bir yolculuk gündeme gelebilir. İletişimin artacağı, yeni şeyler öğreneceğiniz fırsatlar bulabilirsiniz. Yeni haberlerle harekete geçebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Boğa;

Sevgili Boğa; finansal konulardaki değişken şartlar güvensizlik yaratabilir, ilk etapta hedeflerine varamayabilirsin. Karar alırken ticari düşünebilir, araştırma ve analiz yapabilirsin.

Üstlerinin ya da sosyal ortamının seni desteklemesiyle projelerin mali hesaplarını yapabilir, yeni kaynak arayışı içinde olabilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili İkizler;

Ruhsal ve bedensel açıdan kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Şimdiye dek hep ertelemiş olduğunuz o zor kararları almak için en uygun zamandasınız. Kendinize bir gün ayırın ve meseleyi tüm artıları ve eksileriyle, son bir kez iyice tartın.

Takıldığınız son ayrıntıları da netleştirdikten sonra, kararınızı verin. Verdiğiniz kararın arkasında durun ve bir daha da sorgulamayın. Kararınız doğru olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Yengeç;

Bir süredir üzerinde çalıştığınız hukuki veya devletle ilgili bir konu varsa, bu konuda bir uzmandan önemli bir destek görebilirsiniz. Bu destek, sizi yolculuğunuzda bambaşka bir noktaya götürebilir.

Yapılan psikolojik araştırmalar, en basit hareketlerin bile kendine güven, başkalarını ikna edebilme, empati yapma, bilişsel performansı destekleme gibi yetenekleri artırabildiğini gösteriyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Aslan;

Evdeysen ve çalışmıyorsan bugün arkadaşlarınla birlikte olmak ve sosyalleşmek adına güzel bir gün. Birkaç arkadaşınla ilgilide çöpçatanlık işlerine el atabilirsin. Güneş ile Ay arasındaki üçgen açı ailenden alacağın desteklerin senin için büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Partner adayının bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Başak;

Duygusal anlamda kendinizi çok güçlü hissettiğiniz bir gündesiniz. Kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınıza güvenciniz tam. Her konuda aile büyüklerinizin de size desteği var. Çözümleyemediğiniz her şey kısa sürede onların etkisiyle çözümlenecek. Ve bu sayede yepyeni bir hayat sizi bekliyor olacak.

Partnerinizin bugün bir sorununu çözmek için uğraşabilirsiniz. Eğer birlikteliğiniz yoksa bugün hoşlandığınız kişinin ilgisini kendinize çevireceğiniz bir gün. Ama bunu kendinizi rezil ederek yapmamaya dikkat edin. Hiç kimse rezil olmuş biriyle konuşmayı, sevgili olmayı istemez. Öyle değil mi? Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Terazi;

Sevgiliniz son derece anlayışlı ve onun ve sizin aranızdaki bu mutluluğu görenler adeta sizin ilişkinize gıpta ediyor. Bu aralar bir görüşmeniz var ve bunun için hazırlıklı olmalıydınız fakat değilsiniz. Bazı harcamalar dengenizi bozmayacak bu konuda şanslısınız çünkü birikim yaptınız.

Aile içi bazı problemler olabilir ancak siz bunu çok fazla umursamayacaksınız çünkü sizi ilgilendirmediğine inanıyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Akrep;

Haftanın ikinci gününde, kişisel amaçlarınıza ulaşma noktasında sabırlı ve dayanıklı olmaya çalışmalısınız. Siz kararlı olmadığınız sürece hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğini bilmelisiniz. Planlı hareket etmeniz gereken bugün içerisinde her şeyin biraz daha düzen içerisinde olmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, kişisel kabiliyetlerinize de ihtiyaç duyabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Tersliklerle başa çıkmanız gerekmekte. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Yay;

İlişki ilk zamanlarında iki kişinin birbirini tanıma heyecanı ile daha tansiyonludur ve doğal olarak hep yukarıya doğru yükselen bir tansiyona sahiptir. Aşk dediğimiz alan da budur. Ardından kişilerin birbirini tanıması ile artık bildiğiniz kişi sizi heyecanlandırma konusunda günden güne zayıflar. Bu doğal bir süreçtir birlikte değişik şeyleri deneyimlemeye çalışırsanız farklı bir dünyayı birlikte keşfetmenin keyfine varırsınız… Aile büyükleri her zaman en doğruyu bilemeyebilirler fakat iyi insanlar oldukları sürece sizin kötülüğünüzü de düşünmezler. Onların niyetlerini bilmeniz ve bazen doğru dillendiremeseler de bazı yanlı şeyleri görmüyor oldukları anlamına gelmez. Onları dinleyin ve kendi mantığınızda süzerek doğrulara karar vermeye gayret edin. Söylediklerini yapmasanız bile tecrübeleri ile işaret ettikleri bazı doğru noktalar vardır onları yakalamaya gayret etmelisiniz…

Bazı olumsuzluklar sürekli tekrar edebilir ve bir türlü bu çemberi kıramayacakmışsınız gibi hissettirebilir. Bu durumda bir an durun ve neden bunu yaşıyor olabileceğinizi düşünün. Konu sizin aşamadığınız bir şey olabilir. Ve tekrar tekrar aynı durumları yaşıyor olmanızın sebebi öğrenmeniz gerekeni öğrenememeniz olabilir. Bir sorun aynı şekilde sürekli 1 kişi bulamaz. Unutmayın bu aynı kişiye her hafta piyango vurması gibi bir şeydir. Bu ne kadar mümkünse bir insanın aynı tür sorunu sürekli tekrar eder biçimde yaşaması o kadar mümkündür. Artık kaçtığınızı görme zamanı gelmiş olabilir…Y arın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Oğlak;

Bugün, çok hızlı düşünüyor ve bulunduğunuz alanlarda kısa paslaşmalardan yorulmuş görünüyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sizi isyankar ve olaylara karşı sabırsız davranışlar içinde olmanıza neden oluyor. Özellikle yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Sizi tenkit edenlere aldırmamalısınız.

İnsanlara karşı güçlü duygular hissettiğiniz için onlardan gelen en ufak bir hayal kırıklığı sizi çok etkiliyor. Onlardan gelebilecek hayal kırıklıklarına hazırlıklı olmak, sonunda yaşadığınız yıkımın etkisinin bir nebze daha azalmasını sağlayacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Kova;

Bugün geçmişte yaşadığınız olayları hatırlayabilir ve duygularınızı denetlemekte zorluk çekebilirsiniz. Bu yüzden duygu ve düşünceleriniz arasında dikkatli bir hesap yapmalısınız. Duygularınızın fazla yoğun olmamasına dikkat etmelisiniz.

Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkilere özenli davranmalısınız. Bazı endişeleriniz olabilir ancak kaygılarınızı sevdiğinize yansıtmaktan kaçının. Arkadaşlarınız ile birlikte yapacağınız aktiviteler keyfinizi yerine getirecek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 4 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Balık;

Haftanın ikinci gününde çevrenle uyum içerisindesin. Fakat sen fark etmesen de sergilemiş olduğun gizemli tavırların insanların aklında soru işareti bırakabilir. Bu yüzden, iletişimini arttırdığın bu günlerde ilk hamle karşı taraftan gelecektir. Kendini ifade etmekte güçlük çekmeyeceksindir. Hatta bu konuşmalar esnasında kafanda bazı şeylerin oturduğunu hissedebilirsin.

Sistemlerin kişisi değilsiniz fakat ele aldığınız tüm konuları pratik bir şekilde sonuçlandırmasını iyi biliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri sizin için çok önemli. Size maddesel kazanç sağlayacak kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyor ve tercihlerinizi bu konuda yapmak istiyorsunuz. Paylaşımların güçlü olduğu bir gün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.