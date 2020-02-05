Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 5 Şubat 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 5 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 5 Şubat Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Hafta ortasında, ilgilendiğin konularda güçlü duygularını ön plana çıkarıyorsun. Özellikle eğitim hayatında yeni bilgiler öğrenmek adına hevesli ve sabırsız olabilirsin. Bununla birlikte rekabet duygularını açığa çıkaracaksındır.Günün kalan yarısında ise iletişim trafiğinden çok yorulduğunu hissedip biraz dinlenmek isteyebilirsin. Kendine vakit ayırmanın tam zamanı!

Aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşayabilirsiniz. Eşinizin veya sevgilinizin sizi içe kapanık olduğunuzu düşünüyor. Kafasındaki bu düşünceyi atmasına yardımcı olmalısınız.Bugünlerde sizi pek memnun etmeyecek ziyaretçi ve misafirleriniz olabilir. Buna kendinizi hazırlayın Kaynak: 5 Şubat 2020 Çarşamba Günlük Burç Yorumları | Hayatınızda neler değişecek? Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Düşünce gücünüz bugün azami hızı geçebilir! Bu durum ummadığınız bir anda tartışmaya neden olabilir. Gereksiz komplikasyonları önlemek için öfkenizi kontrol altında tutun. Sorunlarınızın altında yatan asıl sebebi bulmanızı ve üzerine gitmenizi öneririz. Aksi takdirde belirli sıklıklarda bu durum ile karşılaşabilirsiniz. Sakinleşmek için meditasyon teknikleri uygulayabilirsiniz.

Yaşadığınız her gün ve beraberinde getirdiği olaylar, sizin için bir okul oluyor ve ertesi gün bir sonraki sınıfa başlıyorsunuz. Sizi eleştirel gözlerle izleyen karşı cinsten kişiye karşı, rutin günlük işlerinizi aksatmadan yapmalısınız. Titiz bir yapınız var ve düzeninizin bozulmasına izin vermek istemiyor, seçici davranıyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Öyle enerji dolusunuz ki, size kalsa tüm dünyayı keşfe çıkacaksınız. İçinizdeki sese kulak verin ve birkaç haftalığına sürpriz bir tatile çıkın. Dünyayı dolaşın; içinizdeki heyecanla yepyeni şeyler keşfedecek, yepyeni işlere kalkışacaksınız.

İnsanlarla tanışın, çekinmeyin; doğanın güzelliklerini huşu içinde seyredin. Deneyimler, dostluklar ve unutulmaz yerlerin size yaşatacağı güzelliklerin hayatınızda zengin ve kalıcı bir etkisi olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Aşk hayatınız dolu dizgin ancak yaşadıklarınızla hala bir eksiklik düşüncesi var. Aslında bu sizin güvensiz halinizin eseri. İşinizle ilgili elinizden geleni yapıyorsunuz ancak bazı konular sizin dışınızda artıyor örneğin maddi konularda anlaşmaya varmak istiyorsunuz fakat sizden önce bazı şeyler çoktan yapılmış.

Son zamanlarda maddi konularda fazla eliniz açık, iyi niyetinizi suiistimal eden insanlar olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Duygusal enerjinizin çok güçlü olduğunu çevrenize hissettireceğiniz bir gün. Bugün birçok aktivite sizi bekliyor ve olaylara hakim olma yönünüz olumlu seyrediyor. Karşılaşacağınız kişilerin, kişisel özelliklerine dikkat etmeli ve size kazandıracağı prestijlerden emin olmalısınız. Teslim olmadan önce, kişileri incelemelisiniz.

Eğitim hayatında olanlar yüksek performans göstererek çalışmalarına devam ederken bu enerjiler altında derslerini daha çabuk bitirebilirler. Yapacağınız yurtdışı bağlantılardan olumlu gelişmeler alırken olası negatif durumlar karşısında sakinliğinizi korumalısınız.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Haftanın üçüncü gününde, adım attığınız her konuda kolayca uyum sağlayabilirsiniz. Enerjiniz bir hayli fazla ve bu sayede her şeyin biraz daha istediğiniz seviyelerde olmasını sağlayabilirsiniz. Doğal rahatlık duygusu ile hareket edebileceğiniz bugün içerisinde beklenmedik gelişmelerle de karşılaşma ihtimaliniz var. Günlük sıkıştırmaların üzerinizde baskı oluşturmasına da müsaade etmeyeceğiniz bir gün.

Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda önceliğiniz kendinizi güvende hissetmek olacağı için biraz olsun geriye çekilmek isteyebilirsiniz. Şansın da yardımıyla kısa zaman önce yaşadığınız sorunları ve sıkıntıları da bugün içerisinde ortadan kaldırma şansınız var. Her şeyin iyiye gidip gitmemesi biraz da sizin elinizde gibi görünmekte. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda önceliğiniz kendinizi güvende hissetmek olacağı için biraz olsun geriye çekilmek isteyebilirsiniz. Şansın da yardımıyla kısa zaman önce yaşadığınız sorunları ve sıkıntıları da bugün içerisinde ortadan kaldırma şansınız var.

Maddi anlamdaki ihtiyaçlarınız artıyor. Çok fazla şeye aynı anda sahip olmak isteyebilirsiniz. Manevi değerlerinize karşı alıngan olabileceğiniz bir gün. Her şeyin iyiye gidip gitmemesi biraz da sizin elinizde gibi görünmekte. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Bugün yaptığınız ve başarılarınızla kendinizden söz ettirebilirsiniz. Bu durum kendinize olan güvenin artmasını sağlayacak. Duygusal olarak artık yeni maceralara hazırsınız. Önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Çevreniz tarafından kıskanılacak bir noktaya gelebilirsiniz.

Eğer hayatınızda kimse yoksa uzun zamandır sizin yakınlarınızla olan ancak sizden yeni yeni hoşlanmaya başlayan birisi var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Eğer yalnızsanız da aynı durum sizin için geçerli sürekli aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç bekliyor olmanız aslında durumdan memnun olduğunuz ve eğer olumsuz hissediyorsanız bu olumsuz durumdan farklı bir nedenle besleniyor olduğunuz anlamına gelir. Biraz değişiklik belki küçük bir tatil farklı hava size çok daha iyi hissettirebilir. Aile kişinin rahatlıkla yardım isteyebileceği ilk kişilerden oluşur. Sizleri yargılasalar da dışarıdaki insanlara nazaran daha az olumsuz fikir taşır aile. Fakat manevi destek arayışı içerisinde girdiğinizde en güzel kucak en yakınınızdakilerinkilerdir. Unutmayın aile en çıkarsız ilişkiler kurulan alandır. İstisnalar da vardır tabi…

Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir. Eğer bir şeyleri yanlış buluyorsanız ve bu konu sizinle ilgili ise değiştirmek için harekete geçmeniz ve konuşmamanız sizin için daha olumlu sonuç verecektir. Ayrıca o yanınızda durup bu konuda size istediklerini söyletenlere dikkat edin. İlk hatanızda sizin hakkınızda ilk konuşacaklar onlardır…Y arın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Evinize karşı aniden bir sevgi besleyebilir bu da sizi biraz tadilat yapmaya zorlayabilir. Ayrıca, telefon, faks veya e-posta yolu ile ailenizden biriyle ilgili beklenmedik güzel bir haber alabilirsiniz. Bu haberin tüm aileyi bir şekilde etkilemesi muhtemel, bu nedenle hem bu kişi için hem de kendiniz için mutlu olun. Bir kıskançlık ya da imrenme duygusu hissederseniz şaşırmayın! Sonuçta siz de bir insansınız. Bugün ani hareketler yapmamaya çalışın. Yıpratıcı tavrınızı en aza indirgeyin ve başkalarıyla kurduğunuz ilişkilerde dengeli olun. İnsanlar güvenebilecekleri kişilere doğru çekileceğinden onlara güven duyabilecekleri bir ortam yaratın. Her koşulda güvenilebilecek arkadaş veya meslektaş olun. Örtük bir tutum sergilerken kararlı ve güven verici olun. Bu durumların ateşini canlı tutun.

Kazancınızı arttırma şansı ayağınıza gelebilir. Bu ekstradan çalışma ya da belki bir yatırım şansı olabilir. Özellikle de arsa veya gayrimenkulle ilgili yatırımlar bu dönemde kazançlı olabilir. Size para getirecek şeyler aynı zamanda sözleşmeler veya hukuki belgeler de olabilir, bu nedenle hazırlık olun. Bu yılın sonunda, finansal olarak başta olduğunuzdan çok daha güvenli olacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Güneş’in önümüzdeki iki hafta boyunca Kova burçlarına geçmesi ile birlikte Kovalar parlamaya ve tüm ilgilerini kendilerine yöneltmeye başlıyor. Hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak doğru insanlarla karşılaşabilirsiniz.

Bir hayaliniz, ulaşmak istediğiniz bir şey varsa adım atın. Ona yaklaşacak yollar arayın. Bunu yaparken pes etmeyin. ¨Hayallerinizi gerçekleştirmek için çocukluk cesaretinizi kaybetmeyin.¨ Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

İş yaşamınızdaki başarılar göz kamaştırıyor. Üstleriniz bu durumdan oldukça memnun. Böyle giderse terfi alabilirsiniz. Seveniniz kadar sevmeyenlerinizde var. kıskanan kişiler sizi düşürmek için elinden geleni yapabilir. Dikkatli olmalısınız.

Aşk hayatınızda ise ortada bazı sorunlar var ancak bu sorunların çoğu sizden kaynaklanıyor. Aşırı kıskanç davranmanız partnerinizi çok boğuyor ve sizden uzaklaşmasına neden oluyor. Bu konuda dikkatli davranmazsanız, ilişkiniz sonu olmayan yerlere gidebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

3 Şubat - 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.