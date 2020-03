Günlük burç yorumları 9 Mart 2020 Nuray Sayarı, 9 Mart 2020 Pazartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 9 Mart Pazartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 9 Mart 2020 Pazartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 3 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

Sabah saatlerinizdeki çaresizliğiniz ilerleyen dakikalarda yerini daha huzurlu dakikaları bırakacak. Aileniz ya da çevrenizdeki arkadaşlarınızın desteği ile daha aktif bir konuma gelip kendinize geleceksiniz. Özellikle iş hayatınızdaki arkadaşlarımızla sağlam ilişkileriniz var. Ancak bu ilişkilere farklı boyutlara getirip karşımızdakilere umut vermemeye çalışın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Boğa;

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Toprak ve emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Güçlü kişiler sizi destekleyebilirler. İşlerinizi düzenleme fırsatı bulabileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hareketlilik yaşayabilirsiniz. İşleriniz için mücadele edebilirsiniz. Sizi daha fazla sorumluluk almaya iten koşullar oluşabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün duygularınızı ifade etme günü. Birine karşı bir şeyler hissediyorsanız, ona açılmaya karar verebilirsiniz. Veya uzun süredir biriyle beraberseniz, bir süredir hissettiğiniz bazı önemli duyguları açığa vurabilirsiniz. Bugün, duygularınızı tam anlamıyla açık etmek için iyi bir zaman. Geri çekilmeyin. Kalbinizden geldiği gibi konuşmaya cesaret ederseniz, harika şeyler olabilir. İş yerinde büyük bir başarı elde etmek için gereken tüm yeteneklere sahipsiniz. Son zamanlarda, risk almak konusunda biraz daha cesaretli hissediyor olabilirsiniz. Evet, belki yeni şeyler denemenin zamanı geldi, orijinal fikirlerinizi sunmaya cesaret edin. Mevcut durum güvenli olabilir, ancak bu pek de eğlenceli değil. Kariyerinizden daha çok zevk alacak ve onu gerçekte kim olduğunuza göre ayarladığınızda daha başarılı olacaksınız. Bu önemli sıçramayı yapmanın zamanı geldi. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç;

Bugün materyalist dünyada, her şeyin görünüşü ile değerlendirildiğini ve görülmeyen asıl şeylerin önemli olmadığını fark edebilirsiniz! Görülmek için çok çalışabilir ve dikkat çekmek için can atabilirsiniz. Düzene ayak uydurmak zorunda kalmak can acıtıcı olabilir. Manevi değerleri arka plana atmak oldukça zor olabilir. Ancak, dış görünüşün avantajlarına sahip olduğunuzu da inkar edemeyiz! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Aslan;

Bugün enerjiniz yüksek! Arkadaşlarını çağır ve bir parti ver. Zaferle yüzleşmekle meşgulken, yakın gelecekte sizi bekleyen tehlikeye karşı dikkatsiz olabilirsiniz! Panik yapmayın, bir kişiden zarar gelmez. Midenizin sindiremediği aşırı yemek tüketimi nedeniyle sağlığınız etkilenebilir. Bu yüzden rutin bir egzersiz planlayın ve uzun süre koruyun! Her ilişkide karşılıklı anlayış ve hoşgörü esastır. Eşinizi bir kaideye yerleştirdiniz ve şimdi yaptığı herhangi bir ihlali anlamakta ya da affetmekte zorlanacaksınız. Bununla birlikte, çok katı olmak sadece herkese sefalet verecektir. Gerçek bir ilişki istiyorsanız biraz daha sempatik ve anlayışlı olmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Başak;

Kendinize değer vermeye başladığınızda sizin de dengeniz düzene oturuyor. Siz hizmetçi değilsiniz. Gönüllü olarak insanların iyiliğini istemek, onlara yardım etmek, destek olmak başka bir şey, sürekli kullanılmak başka bir şey. Başak burçlarının hayatları giderek güzelleşecek, hiç merak etmesinler. Ancak öncelikle sizin de bu değişim için adım atmanız gerekiyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...





NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Terazi;

Bu gün iş ilişkileriniz oldukça olumlu yönde artıyor. Aşk hayatınızda ise olumlu yönde bir döneme giriyorsunuz sevgilinizle aranızdaki bağ güçleniyor… İş yerinizde son günlerde ilişkileriniz güçleniyor, çalışmalarınız çevre tarafından takdir görüyor. Elinizdeki parayla yetinebilmeniz sizi yakında ciddi sıkıntılara sokabilir. Biraz daha hırslı davranmalısınız. Paranın herkese ihtiyacı vardır, bunu kabullenin artık. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 9 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Ortaklı bir iş girişiminde bulunmuşsunuz fakat bu iş ne kadar iyi gitse de siz pek memnun değilsiniz. Sebebi ise kendinizi hiçbir şekilde söz sahibi hissedememeniz. İşiniz konusunda herkes bir yorum yapıyor fakat siz ağzınızı açıp bir kelime söyleyemiyorsunuz. Kimsenin sizi sinlemeyeceğini düşünüyorsunuz. Utanmayı, çekinmeyi bırakmalı ve fikirlerinizi direkt olarak söylemelisiniz. Aşk hayatınızda ise partneriniz sizden biraz şikayetçi. O size bir şey anlattığında kendinize hemen pay çıkarıyor ve tartışma çıkarmaya başlıyorsunuz. Bu durum ilişkinizi içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Daha anlayışlı olsanız iyi olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yay;

Haftanın ilk gününde, ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yaşamsal konularda sabırsız davranabileceğiniz için beklenmedik gelişmeler de gündeme gelebilir ancak kişisel sınırlarınızın farkında olduğunuz sürece tüm gelişmeleri lehinize çevirebilirsiniz. Mantığınız, gün içerisindeki en büyük yardımcınız olabilir. Ruhsal olarak kendinizi çok iyi hissetmiyor olsanız da kısa zaman içerisinde toparlanmanın yollarını aramalısınız. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi duygusal olarak kandırmaya yatkın olduğunuz bugün içerisinde içten içe şüphe ve kuruntularla karşılaşma ihtimaliniz de bulunuyor. İlişkinize hakim olmayan kişilerin düşüncelerinden de kolaylıkla etkilenebilirsiniz. Kendinizi ve birlikteliğinizi koruma altına almalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak;

Başak burcunda yaşanan Dolunay, özellikle seyahat konularında sizi etkiliyor. Merkür ise Kova burcunda ileti yönlü harekete geçiyor. Seyahat planları yapmaya başlayabilirsiniz. Sonunda büyük heveslerle hayalini kurduğunuz tatil zamanı gelip çattı; ancak siz hazırlık yapma, özellikle de bavulunuzu toplama konusunda aynı hevese sahip olmadığınızı mı hissediyorsunuz? Hatta bu konuda kafanızın hayli karıştığını da fark ediyor olabilirsiniz. Kabul edelim ki, bavul hazırlamak biraz kafa karıştırıcı bir iş. Fakat bazı basit ipuçlarını uygulayarak bu karmaşık işi kendiniz için son derece kolay bir hale getirebilirsiniz. “Seyahate çıkarken pratik, kullanışlı ve hafif bir bavul hazırlamanın püf noktaları” Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Kova;

Ay'ın olumlu etkisini fiziksel anlamda hissediyorsunuz. Bugün, ikili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 9 MART 2020 PAZARTESİ

Sevgili Balık;

Bugün vücudunuzun istem dışı tepkiler göstermesi sizi biraz telaşlandırabilir. Sanırım üstünüz açık uyudunuz veya üşüttünüz. Kemik ağrıları ve halsizlik size bu günü biraz zor atlattıracak gibi. Sağlığınız için müsait olduğunuz bir zamanda uzman bir hekime gözükürseniz iyi edersiniz. Gelelim meşhur pazartesi günü iş hayatınıza. Bugün enerjinizin düşük olması ve halsizliğinizin nedeni ile akşam olsa’da eve gidip uyusam diyeceksiniz fakat akşam olup eve geldiğinizde’de bir türlü uyuyamayacaksınız. Gün içinde doğal beslenmeye özen gösterin. Rahatsız olduğunuzu yöneticilerinize söyleyin sizden performans beklemesinler. Özel hayatınıza gelince sizin sınırlarınızı zorlayanı sizde zorlayın. Kimseye daha fazla katlanmak zorunda değilsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

2012 Astroloji ve Burçlar Ajandası

Aşk Kuantumu

Dilek Kartları

Beyaz Mucizeler

Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

Astroloji Burçlar 2016