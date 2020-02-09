Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 9 Şubat 2020 Pazar değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 9 ŞUBAT PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 7 Şubat Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 7 Şubat 2020 Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

Girişimci bir güne imzanızı atabilirsiniz. Bugün antik bir yeri ziyaret edebileceğinizi düşünüyoruz. Bir müze ya da tarihi bir yer olabilir. Her şey güzel giderken, öğleden sonra sağlığınız hakkında endişeye düşebilirsiniz. Akşam yalnız başınıza vakit geçirmek ve biraz kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza kavuşmak için bir süre doktor kontrolünde kalmanız gerekebilir.

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Eğer bu elverişli dönemi parmağınızı bile kıpırdatmadan geçirirseniz, yarım kalan işleriniz gelecekte, kozmik koşulların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

Bugün, grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir ve motivasyonunuzu hangi konudan yana kullanacağınızı şaşırabilirsiniz. Küçük detaylardan yola çıkıp birçok konunun özüne girebiliyorsunuz. Teşhislerinizde yanılmayacaksınız. Siz kendi değerinizi kendiniz aslında çok iyi biliyorsunuz.

Bugün etrafınızdaki insanlara bakarken biraz kıskançlık duyduğunuzu fark edeceksiniz. Elde edemediklerinizi görüp kötü duygularla dolmak yerine sahip olduklarınız için şükretmelisiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

Dolunayın etkisi ile düşüncelerini yenileyebilirsin. Ancak fazla bireysel davranmamaya dikkat etmelisin. Yurt dışı, eğitim ve yayıncılıkla ilgili girişimlerinin sonuçlarını alabilir, isteklerin doğrultusunda süreci başlatabilirsin. Hem yakın çevrende hem de sosyal medya ilişkilerinde gerçek niyetler açığa çıkabilir.

Yaşamı doğal akışına bırakmış durumdasınız; esnek ve değişimlere açıksınız. Her şey kendiliğinden yolunda gidiyor, sizin en ufak bir çaba harcamanız gerekmiyor. Bu rahat dönemi, hep içinizde kalmış o hayallerinizi ve emellerinizi gerçekleştirmek için kullanın. Ama bir anda çok işe kalkışmamaya da dikkat edin, ileride yıldızların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde tüm projelerinizi birden yürütmekte zorlanabilirsiniz.

Temiz ev arzunuzun saplantı seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz. Arabanızı yıkamayı, bahçenizi temizlemeyi ve gardırobunuzu düzenlemeyi de planlayabilirsiniz. Ayrıca size yardım eden hiç kimsenin ev işine güvenmiyorsunuz, çünkü kimse evi sizden daha iyi temizleyemez! Ayrıca kişisel hijyene de hatırı sayılır vakit harcamanız muhtemeldir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Bugün ajandanızı önünüze koyun ve önümüzdeki aylar boyunca neler yapacağınıza göz atın. Uzun vadeli planlar yapmak için doğru günde olabilirsiniz.

Bugün gerçekleşecek dolunayın etkisi ile maddi konular gündeminde olacak. Borç alacak hesabı yapabilir, riskli yatırım araçlarını araştırabilir hatta kendine bir iş kurmayı bile düşünebilirsin. Finansal kararlarda kontrolün sen de olmasında ısrarcı olabilirsin. Yeteneklerini sergileyebileceğin fırsatlar karşına çıkabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

Damlaya damlaya göl olur. Bu ata sözünü her zaman hatırlayın ve arzunuzu kaybetmeden hedefinize konsantre olmaya devam edin. Çabalarınız elbet bir gün göle dönüşecektir. Zirveye ulaşmak için her bölümü geçmeniz gerekir, başınıza gelen sıkıntıları, size oraya ulaştırmak için aşmanız gereken bir level olarak görmenizi öneririz.

Öfkenizi kontrol altına almazsanız sizi ele geçirebilir ve size düşünebileceğinizden fazla zarar verebilir. Kendinizi etrafınızdakilerle kıyaslamak istiyorsunuz ve bu nedenle çatışma arıyorsunuz. Saldırgan halinizi dizginleyin, çünkü enerjinizi kullanmak hoşunuza gitse bile, bu enerji istikrarlı değil ve sizi kritik bir anda yüzüstü bırakabilir. Sağlığınıza daha dikkat etmelisiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Başak;

Bugün her konuda oldukça titiz davranabilirsiniz. Fark ettiğiniz detaylara siz bile şaşırabilirsiniz. Ekstra sorumlulukları yüklenirken kotanızı aşmadığınızdan emin olun. Gün boyunca üstlendiğiniz her konunun altından başarı ile çıkmanız muhtemeldir. Sevdiklerinizin desteğini yabana atmamanız önerilir. Zihnen yorulsanız da bedenen daha az efor sarf edeceğiniz bir güne uyanabilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilere iyi niyetli yaklaşmanız gözden kaçmıyor. Onlarla aranızda önlenemeyen bir duygusallık mevcut. Bazı iş arkadaşlarınıza çok daha farklı yaklaşmanız, dedikoduların oluşmasına neden olabilir. Karşı cins üzerinde etkilerinizin yoğun olduğu bir gün. Birçok şeyi kendi çabanızla gerçekleştireceksiniz.

Gergin olduğunuzda rahatlamanızı söyleyen insanlar kadar sizi sinirlendiren başka bir şey yoktur muhtemelen. Nasıl hissettiğinizi tam anlamıyla ancak sadece siz anlayabilirsiniz. Bu durumu karşınızdaki kişilere de aynen bu şekilde aktarmalısınız.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

Nazik bir insan olmanız çoğu zaman yararınıza olsa da bugün bu özelliğinizden faydalanıp sizi kendi çıkarlarına dahil etmek isteyen insanlar olabilir. Dikkatli olun.

Bugün heyecanlı bir gün sizi bekliyor olabilir. Beklenmedik bir anda hoş bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Sadece hazır olmanın her zaman iyi bir fikir olduğunu unutmayın, çünkü mükemmel anın ne zaman geldiğini asla bilemezsiniz! Bu hamleden sonra artık “Endişelenmeyi bırak ve yaşamaya başla!” mottosuna ulaşmanızı öneririz. Güzel günler tahmin ettiğinizden daha yakın olabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

Bugün hayatınızı bir dengeye oturtmak zorunda olduğunuzu kabul edebilirsiniz. Ailenize ayırdığınız bir gün onlara yetmiyor olabilir. Özel hayat ve iş arasındaki hassas çizgiyi belirlemeniz gerekebilir. Zamanınızın çoğunu masanızda beyin fırtınası yaparak geçirebilirsiniz. Akşam zihinsel egzersizlerinizin yerini, arkadaşlarınızla ve ailenizle zevk ve eğlence alabilir.

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir.

Duygusal konularda, ailenizin üzerinizde bazı baskıcı davranışlarını hissedebileceğiniz bir gün içindesiniz. Onların haklı olabileceğini unutmamalı ve görüşlerine saygı göstermelisiniz. Eski anılarınızın yeniden gündeme geleceğini düşünerek canınız sıkılmasın. Bazı şeyleri artık düşünmek istemiyorsunuz. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

Sabrınız ve gücünüzü ilişkilerinize yansıtmayı iyi biliyor ve karşı taraftan da aynı şeyi bekliyorsunuz. Artık iş ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınızın karşılığını görmeye başlayacaksınız. Amaçlarınızdan vazgeçmemelisiniz. Sizi zorlayanlar karşısında, diretme gücünüzü kullanmalısınız. Akşam saatlerinden sürpriz bir haber sizi bekliyor.

Bugün aile bağlarını güçlendirecek bir tavır içinde olacaksınız. Aileniz bu tavrınızı memnuniyetle kabul edecek ve planlarınızı sağlam bir şekilde destekleyecek. İlişkilerinizin pekişmesi aşk hayatınıza da yansıyor. Sevdiğiniz kişiyle çok daha yakınlaşabilirsiniz! Bu durumdan uzun ve kalıcı bir ilişki doğabilir.

Bugün çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmeyi planladığınız halde etrafınızda çok fazla yetişkin olduğunu fark etmiş olmalısınız. Planınıza sadık kalın ve çocuklarınızın istediği bir yere giderek onlarla zaman geçirin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

karşıt burcunda gerçekleşen dolunayın etkisi ile süregelen ilişkini daha ciddi bir evreye taşıyabilir veya sonlandırabilirsin. Avukatlık, danışmanlık hizmetlerine ihtiyacın olabilir; yapacağın araştırma neticesinde işinde deneyimli kişilerle karşılaşabilirsin. Karşındakilerin iyimser ve abartılı tavırları seni bir karar aşamasına getirebilir.

Birlikte çalıştığınız kişilerden bazı maddi talepleriniz olabilir. Çalışmalarınızın karşılığı olarak kendinize bu hakkın verilmesini istiyorsunuz. Bugün kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir. Parasal konularda dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

Bugün, mantık ve duygu arasındaki uyumlu dengeyi sağlayabilirsiniz. Bu bağlamda işi, zevkle nasıl harmanlayacağınızı da öğrenmiş olursunuz. Artık yaptığınız her şeyden mutlu olmak için gereken adımları atabilirsiniz. Para açısından da tatmin olacağınız bir gün sizi bekliyor olabilir. Bu harika günün keyfine varmanızı ve sevdiklerinizle bunu paylaşmanızı öneririz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 9 ŞUBAT 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

Odak noktanız bugün kariyer gelişimidir. Uzun zamandır yapılan iş anlaşmaları nihayet gerçekleşebilir. Mesleğinde sabırlı olanlar prim ya da maaş artışı haberi alabilirler. Yeni sorumluluklarınızı tatmin edici bir şekilde yerine getirebilmek için becerilerinizin şekline uygun olduğundan emin olun. Önemli olan yeni bir iş üstlenmek değil, üstlendiğiniz işin hakkını vermektir.

Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.