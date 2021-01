Nuray Sayarı Aralık 2019 burç yorumları , Nuray Sayarı Aralık ayı burç yorumları, Aralık ayına girdiğimiz günlerde merakla araştırılıyor. Aralık 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları, Aralık ayı burç yorumlarını haberimizde sizler için derledik. İşte Ağustos 2019 burç yorumları...

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Fırsatları değerlendiriyorsun

2019 yılına elveda diyeceğin Aralık ayına hoş geldin. Son birkaç yılına derinlemesine düşüneceğin, adeta elekten geçireceğin bir ay seni bekliyor. Nereden nereye, neler gördüm geçirdim diyeceğin bir yılı kapatacaksın. Özellikle ayın ilk iki haftası oldukça verimli geçecek. 2020 yılını şekillendirmek isteyen, çalışkan bir Koç burcu olarak boş durmuyorsun. Jüpiter’in toprak burcuna geçişi, Güneş’in ayın ilk haftalarında ateş burcunda olması, yatırımın, miras konularının, patronsan ek işlerin haberciliğini yapabilir. Jüpiter, yılın sonunda toprak grubu ekibine girerken, ekstra göz kırparak fırsat sunuyor. Eşinin ailesinden gelen teklifle 2020 yılının yazı şimdiden şekillenmiş olacak. Hiçbir şeyin eskisi gibi daralmış, kısıtlanmış, sıkışmış ilerlemeyeceğini vurguluyor.

Yakın bir tarihte ilişkisini sonlandırmış bir Koç burcuysan, kendini sık sık ayrıldığın sevgilini düşünürken bulabilirsin. Her ne kadar kendine yani bir sayfa açmak istesen de merakına yenik düşebilirsin. Ancak bu durum yine senin üzülmene neden olabilir diyor Gök kubbe. Evli bir Koç burcuysan, şüphe ve kıskançlık duygunu tetikleyecek durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durum eşinle aranın ciddi anlamda açılmasına sebebiyet verebilir.

12 Aralık’ta meydana gelen yılın son Dolunay’ı biraz daha farklı kanallara yönelmeni sağlıyor. Kasım ayında kendine ufak ufak zemin oluşturmuştun, bugünlerde ise eğitim, kısa dönemli seminerler, destekleyici hobiler ve kurslarda ilerleyebilirsin. İtibarlı çevreni devreye sokarak bir araya getireceğin, referans olacağın kişiler var. İş ve sosyal açıdan desteklediğin kişiler bugünlerde senden sık sık hayranlıkla bahsedebilir. Çalışma hayatına yeni bir yön vermek isteyeceksin. Özellikle işinden memnun olmayan bir Koç burcuysan, iş başvurularını bugünlerde daha da sıklaştıracaksın. Yaşam standartlarını artırma isteğin artarken, bulunduğun konumu ve maddi kazançlarını da garantiye alma konusunda kararlı olacaksın. 22 Aralık’ta toprak burcuna geçiş yapan Güneş’i arkana alarak uzun vadeli sorumluluklara girişebilirsin. Lüks bir semtte ev almak, spor bir araba için kredi çekmek, kendi eğitim planın için yurtdışı fırsatı oluşturmak 2020 yılının temellerini oluşturabilir. Kendine kulak vermeni sağlayan Güneş tutulması ise olumlu mesajlarla sana destek olacak. Yeteneğin ile para kazanmak, konuşma becerin sayesinde mesleğini değiştirmek, sağduyulu tarafın ile ailedeki küslükleri bir araya getirmek, miras konularına soğukkanlılıkla el atmak, büyük bir cesaretle şehir değiştirmek evrenin sana yürü ya kulum edasıyla yaklaştığını işaret ediyor.

Tüm bunlarla birlikte Aralık ayında, yaşam alanında da ufak tefek değişiklikler yapacaksın. Evdeki eşyaların yerini değiştirerek ferahlık ve yenilik sağlayabilirsin. Varsa kardeşinle birlikte kendinize güzel bir program oluşturabilirsiniz. Birlikte kısa gezilere, turlara çıkmak, aranızdaki bağların güçlenmesine de epey yardımcı olacak. Bu ay gribal enfeksiyonlara dikkat! Bağışıklık sistemini korumalı, sağlıklı, vitamini bol yiyeceklere yönelmelisin. 2020 yılı büyük kapıları aralıyor. Sağlıkla, huzurla, kalbinden geçenlerin, niyetlerinin gerçekleşeceği bir yıl olmasını dilerim.

Aralık ayının gündemi: Kazançlarını korumaya alacaksın.

Aşk tılsımın: Kıskançlık duygularını yükseltecek.

Cinsel İlişki: Yöneten sen olacaksın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Yeni hedefler yeni kararlar getiriyor

Duygusal iniş çıkışların yoğun olduğu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, Aralık ayında olaylar karşısında daha sakin bir ruh haline büründüğünü fark edeceksin. İletişim problemi yaşadığın bir ilişkin varsa, kendini anlatma konusunda çok çaba harcamayacaksın. Biraz oluruna bırakma haline girerken, sevgilin de bu davranışın karşısında şüphe ve kuruntulara kapılabilir. Uzun zamandır ilişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, artık kalbinin kapıları açılsın isteyeceksin. Aşka yeniden merhaba demek, düzen kurmak öne çıkmaya başlayacak. Merak etme, gökyüzünün sürprizleri seni çok şaşırtacak. Evli bir Boğa burcuysan, eşinin ailesiyle ilgili bazı durumlar gergin günlere davetiye çıkaracak. Evliliğinin başkaları tarafından yönlendirilmeye çalışılması, eşinin ise bu konuda duyarsız kalması seni keskin çıkışlar yapmaya götürebilir.

Nisan ayının ilk iki haftasında doğan bir Boğa burcuysan; evlilik ve uzun süreli ilişkilerde karar aşamasında olabilirsin. Bu evrede derdini güveneceğin insanlara aktarıyorsun. Meraklı bakışlardan ve sorulardan uzak durmak için bir kış tatiline çıkabilirsin. Hiç ummadığın insanların destek olduğunu fark edeceksin. Sorun dinlersin ama paylaşmakta ketumlaşan dilin bu sefer Yeniay’ın etkileri ile açılıyor. Dikkat et insanlar sözlerini başka yerlere çekebilir. Potansiyel olarak algı yönetimine açık bir dönemde olduğunu bilmelisin. Aralık ayında, ilişkilerini, perde arkasında kalan aile zafiyetlerini, kendine dair gelişmeleri oturup bir masa başında ele alıyorsun. 12 Aralık’a kadar paranı ve borcunu, alacaklarını bir listede toplayabilirsin. Uranüs’ün değişim rüzgârına kapılmayı tercih eden bir Boğa burcu olarak arkanda, geçmişine dair en ufak toz kırıntısı, problem kalmasını istemeyeceksin.

Yaşam standartlarını korumaya alarak, kendine yeni hedefler belirleyeceksin. Birikim yapmak bu ay senin için değer kazanıyor. Bu doğrultuda gereksiz olduğunu düşündüğün harcamalarına da sınır getirebilirsin. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, çalışanlarınla ilgili belli başlı sorunlar baş gösterebilir. Sigorta, yıllık izin, ek ödeme, devlet desteği gibi konuları atlamamaya özen göstermelisin. Bu doğrultuda gereksiz olduğunu düşündüğün harcamalarına da sınır getirebilirsin. Yılın son tutulması ise toprak burcunda meydana gelecek. Güneş tutulması 26 Aralık’tan itibaren 2020 yılının ruhunu belirliyor. Öne çıkma arzun, bildiklerini aktarmak, yeni fikirlere sıcak bakmak sana bu muazzam gelişimin sonunda fırsatlar getirebilir. Böylelikle toplum içerisindeki konumunu sağlamlaştırabilirsin.

Tüm bunlarla birlikte Aralık ayında, hedeflerini yeniden irdeleyeceksin. Bazı isteklerinin çok da gerçekçi olmadığını düşünürken, kendine yeni amaçlar belirleyeceksin. Sağlığına, hayat ritmine iyi gelecek alışkanlıklar edinebilirsin. Yoga, pilates, yüzme gibi spor dallarına yönelebilirsin. Yeni bir yıla giriş yapmaya hazırlanırken, geride kötü olan bir şey kalsın istemeyeceksin. Kalbini derinden yaralayan, seni yarı yolda bırakan, bencil davranan insanlara hoşça kal derken; gönülden bağlı olduğun kişilere sevgini ve cana yakınlığını daha da belli edeceksin. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Geçmişe sünger çekeceksin.

Aşk tılsımın: Aşk kalbini ısıtacak.

Cinsel ilişki: İçindeki sese kulak vereceksin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Emeklerinin karşılığını alıyorsun

Zaman zaman tatlı telaşlı, sevindirici, duygusu yüksek zaman zaman ise zor ve yorucu geçen bir yılı geride bırakmaya hazır ol. Aralık ayında kış havasını iliklerimize kadar hissederken, gökyüzü dur durak bilmeyecek. Son aylarda yaşadığın zorlukların mükafatını güzel günlerle taçlandıracağını hissediyor oluşun dirayetini arttıracak. Aralık ayında yakın arkadaşlarının bazı değişimleri de gözünden kaçmayacak. Özellikle sık sık görüştüğün arkadaşının, asla görüşmem dediği, hoşlanmadığını belirttiği kişilerle bir araya gelmesi seni bir hayli şaşırtacak. Hatta arkadaşının sana karşı mesafeli davrandığını da sezebilirsin.

Evliliğinde sorunları olan bir İkizler burcuysan ve boşanma kararı aldıysan, yeniden şans vermeli miyim? sorgulaması içerisine düşebilirsin. Fevri hareket etmemen, aceleyle karar vermemen avantajına olacaktır. Evlilik hazırlığı yapan bir İkizler burcuysan, kış düğünü için yapacağın seçimler seni biraz yorabilir. Her şeyin kusursuz olmasını istemen, seni detaycı bir ruh haline büründürecek. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, bu ay içerisinde tanışacağın kişi hem konuşmalarıyla hem de duruşuyla seni etkileyebilir. Temkinli yaklaşımlar sergilerken, karşı tarafın nabzını da ölçmeye çalışacaksın. Diğer yandan bu ay senden uzun zamandır hoşlanan birinin yapacağı aşk itirafı karşısında ne yapacağını şaşırabilirsin.

Rekabetin ve hırsın yüksek olduğu bir işte çalışıyorsan, bazı çalışma arkadaşlarının olur olmaz dedikodu ve konuşmalar yaptıklarına şahitlik edebilirsin. Bu süreçte kendilerini çok çalışıyormuş gibi gösteren, başkalarının emeklerini kendilerininmiş gibi göstermeye çalışanlar da öne çıkacak. Ortaklıklı bir işte çalışıyorsan ve bir süredir ekonomik anlamda belli başlı sorunlar yaşıyorsan, bu ay yapacağın anlaşma ve iş rahatlamanı sağlayacak. Alacaklar, ödemeler konusunda da önemli gelişmeler söz konusu. Aylar önce borç verdiğin para eline geçebilir. Gayrimenkulün varsa, bu ay alım satım konuları gündeme gelebilir. Eğitim hayatı devam eden bir İkizler burcuysan, mesleki ve kişisel gelişimini daha da perçinleştirme kararı alacaksın. Yabancı dil eğitimi, teknoloji bazlı kurs ve sertifikalara yönelebilirsin.

2020 yılına giriş yapacağın aralık ayında, alacağın ani haberler zaman zaman seni telaşlı bir havaya sokarken, yeni kararlar alman da an meselesi. Uzun zamandır görüşmediğin arkadaşınla ilgili şoke edici bilgiler edinebilirsin. Aile içerisinde ise miras konuları gündeme gelebilir. Para konusunun kardeşi kardeşe bile küstürdüğünü gözlemleyeceksin. Yurtdışına çıkmak gibi planların varsa, nasıl yol alacağın konusunda derinlemesine araştırmalara girebilirsin. Tüm bunlarla birlikte bu ay karşına çıkabilecek fırsatları iyi görüp değerlendirmeni istiyor Gök kubbe. Özellikle ek kazanç elde edeceğin fırsatlar yakalayabilirsin. Küçük büyük demeden bir işe girişmen, uzun vadede iyi kazançlar elde etmeni sağlayabilir. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Değişime merhaba diyeceksin.

Aşk tılsımın: İtiraflar şaşırtacak.

Cinsel İlişki: Güven arayışı ön planda!

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Hayata bakış açın değişiyor

2019 yılının son ayına merhaba de. Yüksek bir yılı geride bırakacağın Aralık ayı seni bekliyor. Gök kubbe, duygularını sorgulayacağın ve artık hayatını nasıl daha iyi hale getireceğini düşüneceğin bir ayı işaret ediyor. Ayın son günlerinde yaşanacak 7. evindeki Güneş tutulması, yılın başındaki Güneş tutulmasına vurgu yapacak. Bu yüzden yansımalarını ve etkilerini kendi henüz meydana gelmeden gösterecektir. Kaynaklarını, sevdiklerini, duygularını, hayata bakış açını yeniden ele alacaksın. Geriye dönüp baktığında, bu yılın seninle ne kadar çok uğraştırdığını, değiştirdiğini, dönüştürdüğünü fark edeceksin.

Aralık ayında kalbinin sesini dinleyeceksin. İlişkisi olmayan bir Yengeç burcuysan ve birinden hoşlanıyorsan, duygularını belli etmeye çalışacaksın. Hislerini kolayca yansıtamayan biri olsan da atacağın adımlar seni bile şaşırtabilir. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Yengeç burcuysan, ilişkine dair şüphelerin bu süreçte artabilir. Özellikle mutsuz bir birlikteliğin varsa gönlün başkasına meyledebilir! Kalbin aklına meydan okuyacak! Yakın tarihte ilişkisi biten bir Yengeç burcuysan, eski sevgilinin sana ulaşmaya çalıştığını öğrenebilirsin. Affetmek, yeniden bir araya gelmek konularına kafa yorarken, sınırlarından, kendinden taviz vermek istemediğini de net bir şekilde göstereceksin.

Bu aydan itibaren ise yazının başlarında bahsettiğim gezegenlerin yanına biri daha taşındı. O da Jüpiter. Şimdi ise tutkularını formüle etme zamanı geldi, diyor sana. Nasıl mı? Bekâr bir Yengeç burcuyan, 2019 yılının aralık ayının seni çok sevdiğini göreceksin. Maddi konularda özgürlüğüne bir türlü kavuşamamış bir Yengeç burcuysan, panik olma çünkü bu tutulma esnasında Güneş’inin karşısında bir Yeniay gerçekleşiyor. Hep olmasını hayal ettiğin başarılara bu aydan itibaren imza atabilirsin. Yani gökte aradığın fırsatı bir anda önünde bulabilirsin. Eğitim konularıyla yeniden haşır neşir olmaya başlayacaksın. Bambaşka bir alanda uzmanlaşmak isteyebilir ya da yarım bıraktığın eğitimin için harekete geçebilirsin.

22 Aralık’ta güneş 7. evine taşınırken dünyanın eş zamanlı karışması hislerini yükseltebilir. Bu dönemde aile bireylerinin hayatları keskin virajlar alacak. 1988-1990 yılları arasında doğan bir Yengeç burcuysan, Satürn’ün Oğlak burcunda konumlanmış demektir. Bu etkiyle bu ay hayatının en önemli sürecinden geçtiğini düşüneceksin. Eğer bir süredir arkandan iş çevrildiğini düşünüyorsan, 21-30 Aralık tarihleri arasında hiç beklemediğin konuşmalara tanıklık edebilir, herkesin gerçek düşüncelerini öğrenebilirsin. Sevgili Yengeç, kapıların kapandığını düşünme çünkü açılacağı bir döneme giriyorsun. Bu süreçte sert rüzgârlara maruz kalabilirsin. Ancak gök kubbe hassas tabiatını güçlendirmeye çalışacak. Gökyüzü yepyeni yollar sunarken, yerin, merteben için keskin çizgileri de beraberinde getirecek. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Başarıya yürüyeceksin.

Aşk tılsımın: Hislerini sorgulayacaksın

Cinsel İlişki: Sıra dışılığını ve tutkunu göstereceksin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Yeteneklerini geliştiriyorsun



Yılı hızlı, yoğun, hareketli geçirerek kapatacağın Aralık ayına duyguların güçlü başlayacaksın. İçine attığın, kalbinde biriktirdiğin, aklını sürekli meşgul eden konuların üzerine üzerine gideceksin. Hayatının en önemli kararlarını alacağın aralık ayında, cesur davranmaya ne dersin? Aralık ayı anlamlı ve önemli kararlar almanı sağlayabilir. Bu yıl yapmam dediklerini yaptın, esnek ve pratik yanını her alana taşımayı başardın. Yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için kendine yeni bir düzen getirebilirsin. Çalışma disiplininden tut da sevme şekline kadar birçok detayı revize etmeye başlayacaksın. Bu süreçte dünyadaki gelişmelerin sıkı takipçisi olacak ve kendini bu doğrultuda geliştirmek isteyeceksin. Kültürel, sanatsal konulara ilgin daha da artacak. Özellikle sanatla ilgili bir iş yapıyorsan, yurtdışı çalışmalarını yakın markajına alabilirsin.

Aşk hayatın da hayatının merkezinde olacak. Uzun zamandır sorunlu bir beraberliğin varsa, keskin kararlar alabilirsin. Gelecek vadetmeyen, sürekli kaygıyla yaşadığın, kıskançlığın, kısıtlamanın yüksek olduğu ilişkini geride bırakabilirsin. Evli bir Başak burcuysan, eşinin belli başlı konulardaki rutinlerden şikâyetçi olduğunu fark edeceksin. Her ne kadar bu durum senin için can sıkıcı olsa da düşündüğünde ona da hak verebilirsin. Yapacağın sürprizler ve planlar evliliğine hareket getirecek. Uzun zaman önce ayrılmış ya da boşanmış bir Başak burcuysan, aşkta kendine yeniden şans vermek isteyeceksin.

2 Aralık’tan itibaren toprak burcunda hareket eden Jüpiter, bir sene boyunca bu alanda salınacak. Senin için bolca avantajı ve kazanımı işaret edecek. Gökyüzü toprak burcuna yayılırken her şey senin mantığına oturtacak. Ruhunda can bulan Jüpiter’in yatırımlarına, kazançlarına faydası olabilir. Son 7 yıldır sana yardımcı olsun diye beklediğin bazı konularda gelişmeler var. Aralık ayından itibaren yarım kalan tüm işlerin bir şekilde yol buluyor. İtibarı, koşulları yöneten evde (5.ev) etkili olan Jüpiter yaşam alanında, ekonomik koşullarda, cesaretin ve ilişkilerinde nefes almanı sağlayacak. İstediğin koşulların oluşması için çok az bir zamana ihtiyacın var. Bekle ve gör, her şey daha iyi olacak. 5.Evin yakın çevrene dair de büyük değişimleri barındırıyor. Bu döngüde özellikle yakın arkadaşlarının hayatlarının büyük değişimlere girdiğini gözlemleyeceksin. Çevrende 1984-1998 yılları arasında doğmuş, evli ya da nişanlı olanlar varsa büyük sorunlar yaşadıklarına tanıklık edebilirsin. Herkesin hayatında küçük kıyametler yaşanırken; sen de elinden geleni yapacaksın.

Güneş tutulması toprak burcunda meydana gelirken Jüpiter ile destekleyici açılar oluşturacaktır. Bu da seni hedeflerine bir kat daha yöneltebilecek. Büyük açılımları yılın son günlerinde yaşayabilirsin. Adeta 2020 yılının provası olacak gelişmeleri bu ay inceden inceye yaşayabilirsin. Yılın son tutulmasında, içinden yükselen güçlü duygularla emeğinden artık şüphe duymuyorsun. Yılın bu son ayında yüzyılın en büyük kavuşumları başlarken; niyetinin karşılığını da almış olacaksın. Belki ütopik rakamlar kazanmayacaksın ancak en başta saygınlık kazanacaksın. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Avantajı yüksek günlerden geçeceksin.

Aşk tılsımın: Cesaretin kalbine yön verecek.

Cinsel İlişki: Hareket katacaksın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Akılcı adımlar atıyorsun

Kış havasının esintisine kapılacağın yılın son ayına iddialı bir giriş yapıyorsun. Geçmiş konular bu ay senin için bir hayli önemli olacak. Yarım bıraktığın, vazgeçmek zorunda kaldığın, içinde ukde kalmış konulara hızlı bir dönüş yapabilirsin. Özellikle kişisel gelişimin, amaçların için özel bir çaba harcayacaksın. Bu ay sana son golleri attırırken, kazanını belli edecek. Pişmanlıkları ardında bırakan bir Terazi burcu olarak, kendinden epey emin olacaksın. Artık senin için önemli yıllar başlıyor. Son 3 ayını bereketle ve kazanımla geçirdin. Çalışkanlığının boşa olmadığını bu aydan itibaren göreceksin. Gökyüzü seni 2020 yılına hazırlarken yüzleşmelerden korkmayacaksın. Korkularının aslında birer illüzyondan ibaret olduğunu göreceksin.

Öngörülerinde yanılmadığını anlayacağın gelişmeler yaşayabilirsin. Özellikle yakın çevrendeki kişilerin hayatlarındaki karışıklıklar, yeni tanıştığın, içine sinmeyen kişilerin davranışları ne kadar da doğru düşündüğünü anlamanı sağlayacak. Diğer yandan kıskançlık, yanlış anlaşılmalar, aklını zorlayan şüphelere kapılabilirsin. Yeni başlayan bir ilişkin varsa, sevgilinin sosyal bir kişilik olması seni düşündürebilir. Yakın çevresine hemen dâhil olma isteğin aranızda belli başlı sıkıntılar oluşmasına neden olabilir. Keskin, sınırlayan biri gibi anlaşılmak istemiyorsan ölçülü davranmanda fayda var. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Terazi burcuysan, evlilik konusunda yaşadığın belirsizlik son bulsun isteyeceksin. Sevgilinle yapacağın konuşma seni rahatlatabilir.

Jüpiter’in toprak burcuna geçişi, Güneş’in ateş burcundaki seyri Mars’ın dolu dolu desteği ev, sosyal yaşam, eğitim, kariyer, toplumsal alanlar gibi tüm oluşumlarda rahatlama, huzur, güven ve fikirlerin ortak işleyeceğini işaret ediyor. Hızlı hareket etmek senin için bugünlerde zor olmayabilir. Popüler tarafın artıyor. Venüs’ün ve şans gezegeni Jüpiter’in aynı toprak grubunda seyri etmesi olaylara bakış açını geliştiriyor. Cesaretini kıran duygulardan uzaklaşacaksın. Patronlar, öğretmenler, ebeveynler ve güçlü iktidarlı kişiler bu ay gündemine destek veriyor. 12 Aralık’ta meydana gelen yılın son Dolunay’ı biraz daha farklı alanlara yönelmeni işaret ediyor.

Sürekli aklında olan şehir değişikliği tüm yıl boyunca hiç hayallerinden çıkmamıştı. Bu ay sana cesaret aşılayan gök kubbe değişimin senin için kaçınılmaz olacağını gösterebilir. Nihayet şartların gelişiyor; ev, kariyer, mal bölüşümü, para birikimi, eşinin emekliliği, iş durumu, çocuğunun okul kariyeri derken kendini 2020 yılı için bambaşka bir şehirde resmen düşünebilirsin. Gökyüzündeki toprak desteği sana ciddi anlamda gayrimenkul kazandırabilir. Hatta sana ufak bir tüyo, bugünlerde yılbaşı için bir bilet almayı düşünüyorsan şans sana selektör yakıyor. Ayrıca yakın çevren için de destekleyici satın almalar yaptırtabilirsin. Yıllardır elden çıkartamadığın evini makul bir fiyata kiraya verebilir ya da satışı gerçekleşebilir.

2020 yılının duyurusunu yapan gökyüzü; zeki, kavrayan tarafına güzellikler sunuyor. Yeni iş mekânı ve akademik alanda başvuruların önünü açıyor. 2019 yılını bitirirken yaşamına kattığı değişimi sindireceksin. Mantığın en yüksek dozunu yaşıyor, kalbine söz geçirmek için arada bir duygularını da ölçüp tartmayı unutma. Düşünce kalıbına merhem olacak gökyüzü sert rüzgârları dindiriyor. Bu yıl kaybedenlerden değil; kazananlardansın. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Sezgilerinde yanılmayacaksın.

Aşk tılsımın: Belirsizliklere son vereceksin.

Cinsel İlişki: Şımartılmak duygularını yoğunlaştıracak.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Hayatına yeni bir yön veriyorsun

Değişime kucak açacağın bir aya kendini hazırla! Bunca zamandır yüreğini ağırlaştıran, seni hareketsiz bırakan dertlerini adım adım geride bırakmaya başlayacaksın. Kısıtlandığını, özgürce hareket edemediğini düşündüğün konularda daha cesur olmaya çalışacaksın. 2020 yılına giriş yapmaya hazırlanırken, daha analitik, gerçekçi ve garantili adımlar atmaya niyetleneceksin. Aralık ayında duygularını açık ve net bir şekilde göstermekten çekinmeyeceksin. İçinde biriken, dert ettiğin konuların seni sıkmasına izin vermemeye çalışacaksın. Her ne kadar kendini hayatın akışına bırakmaya çalışsan da bazı anlarda kontrolü elinde tutmak isteyeceksin. Özellikle sevdiklerini koruma içgüdün seni sakınımlı biri haline getirebilir. Yardım etmekten, kol kanat germekten çekinmeyeceksin.

Aralık ayı aşk hayatından kariyerine, ailenden yakın arkadaşlıklarına dair her konuyu ince ince işleyecek. Şanslı olduğunu düşüneceğin fırsatlar yakalarken, çalışmanın, emek vermenin, üretmenin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu daha da iyi kavrayacaksın. İlişkisini yakın bir tarihte sonlandırmış bir Akrep burcuysan, duygusal iniş çıkışların artabilir. Diğer yandan eski sevgilin hakkında duyacakların seni ondan iyice uzaklaştırabilir. Bazen aşkın nereden geleceği belli olmaz. Kalbin bu kadar yaralıyken, yakın çevrenden gelecek aşk itirafı şaşırtabilir. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, sevgilinin bazı arkadaşları tarafından dolduruşa geldiğini hissedebilirsin. Bu konuda biraz daha gözlemci pozisyonda kalmak avantajına olacaktır.

11 Aralık’ta Venüs-Satürn kavuşumu, 2019 yılında son güleni gösterirken; hayatının en önemli çıkışlarını yakalayacaksın. Gezegenler toprak burcunda el ele tutuşup 3.Evinde yükselirken kısmetin nereden açılacağını çevrendekilere göstereceksin. Özellikle kariyer hayatında öylesine büyük gelişmeler olacak ki senin için söylenenleri altüst edeceksin. Kim dost kim düşman daha net bir şekilde göreceğin günleri vadediyor Aralık ayı. Kariyerindeki eksiklikleri tamamlamanın peşine düşeceğin Aralık ayında, zaman zaman hırslı bir havaya bürünebilirsin. Özellikle ast üst ilişkisinin ve rekabetin yüksek olduğu bir işte çalışıyorsan, hakkını aramaktan ve emeklerini gözler önüne sermekten çekinmeyeceksin. Kendi işini yapan bir Akrep burcuysan, iş yerinle ilgili belli başlı değişiklikler yapabilirsin. Bununla birlikte çalışma koşullarında daha esnek davranmaya çalışman, çalışanlarının sana olan saygınlığını da artıracak.

Güneş toprak burcunda, Güneş tutulmasına eşlik ederken eğitim, iş hayatın, ihtisaslaşma konuları, işe hazırlık dönemi, iş arama anlamında etkili, olumlu, disiplinli hareket ettiğini, doğal görevlerinin farkında olduğunu işaret edecek. Mali işlerinizde mutlaka doğru bütçe, doğru yatırımlar ve doğru insanlarla olmaya özen göstermelisin. 2019 yılını bütünüyle değerlendirdiğinde hayatına yeni bir yön vermek isteyeceksin. Sendeki devrimsel değişim, düşünce yapını şekillendirdi. Sakinlik ve olgunluk kazandırdı. Kendini bazı konularda azat etmeyi de öğrendin. Sorumluluktan korkmadığın gibi empati kurma yeteneğin de gelişti. Bu yıl döngünün parıltısını hissettin şimdi sana büyük sözler söylettirip büyük işler, adımlar attırmaya hazırlanıyor. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Şansına güveneceksin.

Aşk tılsımın: Kalbinin kırıklarından kurtulacaksın.

Cinsel İlişki: Hayal gücün sınır tanımayacak.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Haklılığını ortaya koyuyorsun

Son bir yılının film şeridi gibi gözlerinin önünden geçeceği bir ay senin için kıymetli olacak. Bu ay itibariyle yapacaklarına odaklanman, ertelemeden adım atman ilerleyen aşamalarda senin için büyük avantajları da beraberinde getirecektir. Geçtiğimiz aylarda canını sıkan, içten içe hasetlik eden, motivasyonunu bozan kişilerden uzaklaşmaya başlayacağın Aralık ayında bakış açının da değişmeye başladığını fark edeceksin. Aralık ayında alacağın her karar, iletişim halinde olacağın her kişi, yarım bıraktıklarını tamamlama çaban gelecek yıllar için köprü niteliğinde olabilir. Yeni bir yaşam oluşturmak, hayallerini asla ama asla geride bırakmak istemeyeceksin.

Gönlünün kapıları aralanıyor. Aşka tövbe eden bir Yay burcuysan, büyük lokma ye büyük laf söyleme sözünü hatırlayacağın bir aşka tutulabilirsin. Gönlünün kapıları yavaş yavaş aralanırken; zor bir karaktere gönül verebileceğini söylüyor gök kubbe. İlişkisinde sorunları olan bir Yay burcuysan, aralık ayının yoğun ve bir o kadar da zorlayıcı tarafları ilişkini de mercek altına alabilir. Yeter diyeceğin noktaya geldiğini hissederken, ilişkine dair keskin kararlar alabilir, sevgiline rest çekebilirsin. Yakın bir tarihte evliliğini sonlandırmış, boşanmış bir Yay burcuysan, yeni bir düzen kurmak, alışkanlıklarını ve duygularını revize etmek konusunda zorlanabilirsin. Kafanı dağıtmak, duygusal geçişlerini dinginleştirmek için kısa bir tatile çıkabilirsin. 12 Aralık’ta meydana gelen Dolunay, 7.Evini temsil edecek. Evlilikle ilgili aldığını kararın arkasında durduğunu ispat edeceksin. Makro düzeyde ilişkilerini kontrol altında tutacaksın. Eşin, ailesi, senin ailen içinde menfi sorunlar çıkaran kişileri tespit edebilirsin.

Yeni bir işe giren Yay burcuysan, şimdilik şehir dışında yaşamanın koşullarını zorlayabilirsin. Eğer yurtdışında yaşamayı planlıyorsan gideceğin ülkede çalışabilmen için gerekli şartları bir avukata ya da uzmana sorman gerekebilir. Bu konularda küçük araştırmalar yapabilirsin. Kendi işini yapan bir Yay burcuysan, yapacağın anlaşmalara özellikle dikkat etmen gerekiyor. Sözleşmelerde ya da anlaşmalarda geçen maddeler daha sonra sıkıntı oluşturabilir.

21 Aralık’tan sonra mevsim dönüşüyor ve 2020 yılına yelken acıyor. Ne kadar değiştiğini, bambaşka bir bakış açısına sahip olduğunu, bazı insanları hayatından çıkarttığını uzun uzun düşüneceksin. Tutkunu kontrol altına alman gerektiğini de fark ediyorsun. Abartılı tepkilerin ve taleplerinin sadece teknik olarak sana zarar verdiğini anlayacaksın. 21 Aralık’tan sonra meydana gelen Güneş tutulması 40 gün boyunca kılı kırk yaracak. Yılın başında tanıştığın ilk Güneş tutulması dejavu yaşamana neden olabilir. Küsmeler, barışmalar, karşılaşmalar sana yılın başında yaşadıklarını hatırlatabilir.

Belki de hayattaki en büyük korkunuz kimselere mecbur olmamaktır. Bu yıl kendiniz için çok aşamalar kat ettiniz. Bazı kararlarınızda ne kadar haklı olduğunu şimdilerde tecrübe ediyorsunuz. Özü sözü bir olan bir Yay burcu olarak, ilişkiler adına bir parça yara alsan da kalıcı dostluklar edindiğin bir dönem yaşadın. 2020 yılına seni hazırlayan koca bir yılı geride bırakıyorsun. Bu yılın en kazananı, en değişeni sen olurken ardında gözü yaşlı kimseleri bırakmıyorsun. Hayallerinin peşine düşen bir Yay burcu olarak, 2024 yılına kadar toprak elementinin desteğini alıp büyük başarılara imza atabilirsin. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Olumsuzluklardan uzaklaşacaksın.

Aşk tılsımın: Duygularını yönetmeye çalışacaksın.

Cinsel İlişki: Beklentilerin yükselecek!

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Rekabetçi tarafın ortaya çıkıyor

Aralık ayı büyük olaylarla, yüksek duygularla, hızlı gelişmelerle hayatını çerçeve içine alacak. Yaşamın size neler kattığını, nelerden hızla uzaklaştığını, neler uğruna savaştığını hatırlatan bir ay seni bekliyor olacak. Sezgilerinin güçlendiği Aralık ayında, doğrularından ödün vermek istemeyeceksin. Ailenden, iş ve sosyal çevrenden, yakın arkadaşlarından daha farklı bakış açısına sahip olduğunu gözlemleyebilirsin. Hayatının en hızlandırılmış bir yılını geride bırakırken, 2019 yılının son günlerinde gökyüzünün seni sevdiğine ne kadar inanmakta güçlük çekersen çek, öncelikle Jüpiter’in burcuna taşındığını söylemek isterim. Bir yıl boyunca şans gezegeni Jüpiter’in burcunla olan ilişkisi, her şeyin çok farklı olacağını işaret ediyor.

İlişkilerindeki beklentilerini, sevgi anlayışını, samimiyeti, karakterindeki değişimleri masaya yatırdığın bu yılda çok büyük adımlar attın. Senin için bazı konuların ne kadar önemli olduğunu fark ettin. Cinsellikten görünüşüne varana dek, bu zamana kadar göz ardı ettiğin içsel değerlerini ön plana almanın kendini ne kadar iyi hissettirdiğini biliyorsun. Şimdi ise hayatında dengeler değişirken 2020 yılına merhaba diyorsun. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Oğlak burcuysan, evlilik konusunda sevgilinin rahat davrandığını düşünebilirsin. Evli bir Oğlak burcuysan, eşinle birlikte hem ekonomik hem de sosyal çevreniz hakkında belli başlı kararlar alabilirsiniz. Birikim yapma kararı alabilir, yatırımlara yönelebilirsiniz. Eşinle birlikte alacağın kararlar yeni bir düzeni de beraberinde getirecek. Yeni başlayan bir ilişkin varsa, sevgilin ve hayatına dair merak ettiklerin seni fazla şüpheci gibi gösterebilir.

Yeni planlamalar yapabilir, hayallerin için adım atabilirsin. Şans gezegeni burcuna taşınırken aynı zamanda yılın başındaki tutulmanın aynısıyla karşı karşıya olmak; hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, çok değiştiğini, yaşam alanında ve statünüzde önemli değişimler yaşadığını ve farklı bir çevreye geçtiğini görmeni sağlayacak. 21 Aralık’tan itibaren tutulmaya girecek gökyüzü, yaşamında özlem duyduğunuz birçok şeye ulaşmanı sağlarken bence 21 Aralık gecesi zihnini dinlendirebilir, gerçekten yaşamak istediklerini birkaç saat sakince düşünebilir, hayal edebilir ve planlayabilirsin. Bununla birlikte Astrodefterine notlar da almalısın.

Önünde artık hiçbir engel olsun istemeyen tarafınla rekabetçi tarafını gözler önüne serebilirsin. Özel bir kurumda üst düzey yöneticilik yapıyorsan, iş ortamında düzensizlik ve hatta çalışanların işleri ciddiyetle yerine getirmediğini düşünebilirsin. Kesin ve net bir duruş sergileyerek durumu kontrol altına almaya çalışacaksın. 26 Aralık’ta burcunda meydana gelen Güneş tutulması, Jüpiter ile birbirini destekliyor. Kişiliğine ve ilişkilerine dair farklı alanlar gelişiyor. Düşünce yapına uyan bir iş, kariyer planı, staj imkânı seni mutlu edebilir. Seni sinirlendiren, üzen, yoran konulara eskisi kadar kafayı takmıyorsun. Farklı kültürlerde dil öğrenimi, gelişim programları, beslenme sistemleri ilgini çekebilir. Bu konularda eğitim almak isteyebilirsin.

2020 yılına uzanan Aralık ayında sağlığına da bilhassa dikkat etmeye çalışacaksın. Organik gıdalara yönelebilir, sağlıklı beslenme takvimi oluşturabilirsin. Pilates, yoga gibi sporlara yönelebilirsin. Bu süreçte bünyeni fazla zorlamamaya dikkat etmelisin. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Doğrularından ödün vermeyeceksin.

Aşk tılsımın: Önemli kararlar alacaksın.

Cinsel İlişki: Samimiyet ve içtenlik önemli olacak.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Fikirlerin çok konuşuluyor

Kendini yeniden tanımlayacağın, yeni prensipler edineceğin Aralık ayına hızlı bir giriş yapacaksın. Aralık ayının kış havası sende dinginlik, yalnız kalma, tek başına hareket etme isteği uyandırabilir. Sık sık kendini hatıraların içinde kaybolurken bulabilirsin. Hayatında keşkelere yer vermek istemeyeceksin. Bu anlamda bu ay, küs olduğun, uzun zamandır arayıp sormadığın kişilerle yeniden iletişime geçebilirsin. Büyüklük bende kalsın demekten geri kalmayacaksın ancak ne kadar değiştiğini, senin de sınırların ve beklentilerin olduğunu bir şekilde belli edeceksin.

Önümüzdeki yılda yapmak istediklerinin kapsamlı planlamalarını yapmaya başlayabilirsin. Yeni bir yıla yaklaşırken hem maddi manevi önemli kararlar alacaksın. Konforundan, yaşam standardından ödün vermek istemeyeceksin ancak diğer yandan da harcamalarını seni gerçekten mutlu edecek alanlarda yapmak isteyeceksin. Yurtdışı turları, kültürel ve eğitim bazlı yönelimlerle bilgi ve tecrübelerini artırmayı amaçlayabilirsin.

Bolluk ve şans gezegeni Jüpiter, 3 Aralık’ta toprak burcuna geçerken senin de 12.Evine etki edecek ve kaygılarını dizayn edecek. Yuva kuramayacağını, sevilmeyeceğini ve âşık olamayacağını düşünen bir Kova burcuysan, artık her şeyin değiştiğini, senin de seçme ihtimalinin olduğunu, önyargılarını kırdığında hayatın değiştiğini ve seçilen olduğu kadar seçen de olduğunu sana gösterecek. Eğer uzun zamandır sorunlu giden bir ilişki içindeysen ve aklına yatmayan konular içinde boğuşuyorsan, gök kubbe perdeleri aralıyor. Evli bir Kova burcuysan, bu ay kıskançlık duyguları içinde kalabilirsin. Özellikle yanlış anlaşılmalar seni bu hisse sürükleyebilir. Aman dikkat! Çocuklu bir Kova burcuysan, çocuğunun eğitimiyle ilgili sevindirici gelişmeler yaşanabilir. Bu süreçte çocuğunun farklı yeteneklerinin olduğunu da fark edebilirsin.

Kendi işini yapan ve birtakım çalkantılardan geçen bir Kova burcuysan, tüm bu karışıklıkları geride bırakacaksın. Belki de hayatının en uzun yılını yaşarken, 12.Evinde gerçekleşecek, üst üste iki tutulmayı misafir edeceksin. 6 aylık süreçte bu iki tutulmayı ardı ardına deneyimlemek, bugüne kadar hayatında kaygılarının baskın olduğunu, aslında hayatının çok daha farklı olabileceğini, iç görülerini yönetir ve sezgilerini kuruntuya çevirmezsen yaşamın ne kadar değiştiğini fark etmeni sağlayacak. Bu ay yaratıcılığın, yeteneklerin, kreatif bakış açın önemli bir iz sürüyor. Eğitim ve çalışma alanı için kendinizi geliştirmek istiyorsan, elindeki imkânları ve çevreni ilk defa devreye sokacaksın. Önemli, ismi duyulmuş, popüler kişilerle bir arada topluluklar ve sosyal içerikli başlıklar için emek harcamak isteyebilirsin.

21 Aralık’ta gökyüzü toprak burcuna geçerken, aynı zamanda Venüs burcuna taşınıyor. Enerjinin yükseldiğini gündelik hayatındaki coşkunun davranışlarına dahi yansıdığını göreceksin. Kuruntularından kurtulacak, sosyal aktivitelerini artıracak, dinlemenin önemini kavrayacak ve kendini yorarak değil de biraz rahat bırakarak hedefe ulaştığını çözümleyeceksin. Bu yıl gerçekleşen tutulmaların 12.Evinde yarattığı güçle kendini iyileştirmenin reçetesinin yine kendinde olduğunu fark etmeni sağlayacak. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Açık sözlülüğünle sınırlarını göstereceksin.

Aşk tılsımın: Aşkın büyüsüne kapılmak isteyeceksin.

Cinsel İlişki: Seçimini sen yapacaksın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Kararlarını erteliyorsun

Aralık ayı gümbür gümbür, ayakları yere sağlam basa basa geliyor! Aralık ayının anlamı senin için bir başka olacak. Fikirlerinin boyut atladığını, tecrübelerine tecrübe kattığını hissedeceksin. Tahammül çıtanı yükseltecek belli başlı konular seni artık dur deme noktasına getirebilir. Duyguların içinden adeta taşacak. Merak etme, duygularını açman kimi zaman büyük güçleri de beraberinde getirir. Diğer yandan aralık ayında iyi bir gözlemci ve dinleyici olmanın da faydasını göreceksin. Özellikle bazı aile bireylerinin, akrabalarının ya da sosyal çevrenin sadece kendilerini düşünen tavırları olduğunu fark edebilirsin. Bu ay gökyüzü hemen herkesi köşeye sıkıştırırken yaşam kaliteni yükseltmek, hayallerini hayata geçirmek ve bu yolda başkalarının ne düşündüğüne kafa yormamak için çaba harcayacaksın.

Kışın bu en çetrefil ayında kalbin yeniden aşka merhaba diyebilir. Özellikle yıllardır kalbi boş bir Balık burcuysan, hem görünüşü hem duruşu hem de konuşmalarıyla gönlünü fethedecek biriyle tanışabilirsin. Uzun zaman önce evliliğini noktalamış bir Balık burcuysan, yeniden ikinci baharını yaşamak isteyebilirsin. Kendine şans vermek isteyen kalbin aşkla dolabilir. Evli bir Balık burcuysan, eşinin ailesindeki bazı bireylerle, özellikle hemcinslerinle anlaşmazlık yaşayabilirsin. Evliliğine müdahale edildiğini, seni ve eşini yönlendirmeye çalıştıklarını düşünebilirsin.

Hayatına ne kadar değer kattığını en iyi sen biliyorsun. Hemen karar vermediğin gibi insanları da hayatından hemen çıkarmıyorsun. Bugüne kadar görsellikten hep uzak durmaya ve kişilerin kalbini ve aklını okumaya çalıştın. Başkaları için yaşamını kurguladın, hayata erken yaşlarda başladın, düzenin için çok mücadele ettin. Dolayısıyla bazı şeylerin istediğin gibi gitmediğini yorumlayabiliyorsun. Önümüzdeki yıl önceliğin kendin olacak. Başkalarını düşünerek yaşamanın sana bir şey katmadığını anlayacaksın. Kolay kolay düzen bozmayan bir yapıya da sahipsin. Eğer boşanmış bir Balık burcuysan, bu süreçte evlilik ritüelinin senin için ne kadar önemli olduğunu hatırlayacaksın. İçten içe bağlanma korkusu yaşadığını düşünsen de işin özü yalnız yapabilen bir burç değilsin.

İş hayatında takdir edileceğin başarılara imza atabilirsin. Özellikle proje bazlı ya da dönemsel bir işte çalışan bir Balık burcuysan, maddi manevi getireler sağlayacak fikirler üretebilirsin. Bu sayede kendine olan özgüvenin de artacak. Bir yandan da onca zamandır verdiğin emeklerin boşuna olmadığını anlayacaksın. Ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçen bir kurumda çalışıyorsan aralık ayı içerisinde iş yerinde çıkan dedikodular kaygılarını artırabilir. İşten çıkarılma, küçülmeye gitme gibi duyumlar alabilirsin. Bir süredir elden çıkarmayı düşündüğün arabanı ya da gayrimenkulünü satmaktan vazgeçebilir ve kararını erteleyebilirsin.

Maddi ve manevi olarak 2019 yılına hoşça kal derken aslında anlaşarak vedalaşacağını vurguluyor. Sorumluluklarına nüans katacağını, yeni bir sürece girdiğini, özel hayatınla ilgili ne yapıp yapmayacağına karar verdiğini, kendini de eleştirdiğini göreceksin. Bazı özelliklerin için çare aradığını, yaşamına değer kattığını, eskisi kadar kalbini acıtmadığını, bu ay geriye dönüp baktığında fark edeceksin. Aslında senin için yeni bir döngü başlıyor. 2020 yılının astrolojik ilk etkilerini yaşarken; siyahıyla beyazıyla hayatı kucaklayacağın bir süreç geliyor. Yeni yılda kalbinden geçen tüm iyi niyetlerin, hayallerinin sağlıkla, huzurla gerçekleşmesini dilerim.

Aralık ayının gündemi: Yaşamına daha da değer katacaksın.

Aşk tılsımın: Kalbine bir şans daha vereceksin.

Cinsel İlişki: Özgüvenin ve cazibenle kendini vazgeçilmez kılacaksın.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 KOÇ BURCU YORUMU NURAY SAYARI

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 BOĞA BURCU YORUMU NURAY SAYARI

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İKİZLER BURCU YORUMU NURAY SAYARI

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 YENGEÇ BURCU YORUMU NURAY SAYARI

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 ASLAN BURCU YORUMU NURAY SAYARI

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 BAŞAK BURCU YORUMU NURAY SAYARI

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 TERAZİ BURCU YORUMU NURAY SAYARI

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 AKREP BURCU YORUMU NURAY SAYARI

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 YAY BURCU YORUMU NURAY SAYARI

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 OĞLAK BURCU YORUMU NURAY SAYARI

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 KOVA BURCU YORUMU NURAY SAYARI

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 BALIK BURCU YORUMU NURAY SAYARI

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.