Nuray Sayarı günlük burç yorumları | 12 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

Nuray Sayarı 12 Ağustos Pazartesi burç yorumları, 12 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 12 TEMMUZ BURÇ YORUMLARI | 12 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 12 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 12 Ağustos Pazartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartsi

Sevgili Koç; İşyerinde başarı size doğal bir şekilde gelse bile, yine de iç huzurunuzu ve gerçekçi yaklaşımınızı korumalısınız. Bu yolla işyerinde edindiğiniz dostlukları muhafaza edebilecek ve sevdiklerinizin sizin ne denli sıcak kanlı olabileceğinizi görmelerine olanak tanıyacaksınız. Eski tartışmaların ne o zaman ne de şu anda artık önemli olmadığını anlıyorsunuz. Kendinize, fiziksel gücünüzü korumak ve dinginliğinizi sürdürmek için uzun bir rahatlama süresi verin

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Boğa; İş yaşamınız bir süredir iyiye giderken son birkaç gündür gergin haliniz iş arkadaşlarınızı olumsuz etkilemeye başladı. Her iş yetişir, panik yapmayın. Sakin ve soğukkanlı düşünerek karar vermeye çalışın. Hafta sonu bu gerginliğinizi atmanın en iyi yolu sevdiklerinizin yanında olmak. Kendinizi onların sıcaklığına bırakın, iyi gelecektir.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili İkizler; Ağzından çıkanı duymalı kulağın bu aralar… Yeniden hatırlatma da fayda var dilin kemiği yok… Sadece sen yoksun yeryüzünde..İyi niyetleri daha fazla suistimal etme istersen…Bu süreçte, sosyal medyaya daha fazla ilgilenebilir, yeni bir web sitesi kurabilir, blog açabilirsin. Kısaca teknolojiyi iletişiminin içine daha fazla katabilirsin. Kardeşinle ilgili konularda çok fazla hareket halinde olabilirsin.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Yengeç; Duygusal konularda bereketli ve kararsız bir gün geçirebilirsiniz. İsteklerinizden tam olarak emin olamayabilirsiniz. Kendinize zaman ayarlamak elinizde. Düşüncelerinizde karamsar olmanız için hiçbir neden yok. Bugün, değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm altyapıya sahipsiniz. Geleneksel olmanızdan dolayı, yenilikler konusunda tereddüt ediyorsunuz.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Aslan; Kendinize olan güveniniz fark edilmenizi sağlıyor. Evren şu an Aslan burçları için çalışıyor. Kendi adınızı sık sık duyuyor, başkalarının sizden bahsettiğini fark ediyor olabilirsiniz. Özellikle kariyeriniz ve yaptığınız işler anlamında oldukça pozitif bir gün olacaktır. Haftaya güzel bir başlangıç yapıyorsunuz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Başak; bayram süresince keyif aldığın ama bir yandan da sevdiklerini mutlu edecek eylemlerde bulunabilirsin. Sorumluluk sahibi ve sabırlı olman ağır ama sağlam adımlarla ilerlemene neden oluyor. Bu dönem yeteneklerin açığa çıkarak, yaratıcılık gerektiren konularda başarılı olmanı sağlayacaktır.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Terazi; bugün ebeveynlerinin veya yuvanın sorumluluğunu almak zorunda kalman duygusal baskıya yol açabilir. Tüm günü misafir ağırlayarak, evin düzenini sağlayarak ya da aile büyüklerinin ziyaretiyle geçirebilir, geleneksel bir bayram temposu içinde olabilirsin. Ev tadilatı ya da mobilya alış verişi gibi işlere kalkışmadan önce iyi araştırma yapmalısın.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Akrep; Yakınlarınızı, sevdiklerinizi ve dostlarınızı aramak, hal hatır sormak için muhteşem bir gündesiniz. Bu gün tam da bayramınıza denk gelmesi ise bir taşta iki kuş vurmanıza neden olacak. Düzene sokmak istediğiniz bir takım alışkanlıklarınız üzerinde aşırı yoğunlaşma kararı alacağınızdan dolayı bugünlerde biraz ne yapacaklarınız konusunda afallayabilirsiniz. Kalbiniz sevgi dolu olduğundan dolayı bugün kimseye gönül koymayacak ve herkese eşit yaklaşacaksınız. Yaz gribiyle cebelleşebilirsiniz. Özellikle salgın olduğundan dolayı iyileşmeniz biraz gün alabilir. Her ne kadar kısa mesafeler olsa da seyahatlar dolayısıyla biraz yorgunluk üstünüze çökebilir.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Yay; Genel anlamda rahat bir gün geçireceksiniz. Maddi anlamda bazı istekleriniz ve ihtiyaçlarınız söz konusu olabilir. Beklemediğiniz şekilde banka hesaplarınızı dengeleyecek bir fırsat söz konusu olacaktır. Düşündükleriniz için harekete geçmeniz gerekiyor. Yoksa sadece düşünce olarak kalacaklar.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Oğlak; bayramı günü gününe planlamış olsan bile ufak tefek aksilikler yaşayabilir, kontrolü elden bırakmamak için fazladan çaba sarf edebilirsin. Yakın çevrenle ilişkilerinde fazla baskıcı ve disiplinli davranıyor olabilirsin. Gerçi romantik ilişkilerden yana şanslı olduğun bir dönemdesin fakat ilişkilerde biraz daha toleranslı olabilmelisin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Kova; Aşk ateşi bacayı sarmışken bayram nedeniyle dostlarınızla da birlikte olmak istersiniz. Hatta kalabalık bir arkadaş grubuyla çıkacağınız bayram tatili hayatınıza farklı bir soluk ve renk katar. Yeni kültürleri öğrenmek ve bilginizi genişletmek sizi zihnen ve ruhen besleyecektir. Kalbi boş olanlar ise perşembe günü burcunuzda meydana gelecek olan dolunay sayesinde, farklı kültürden birine gönlünü kaptırabilir. Dernek faaliyetlerinde aktif rol almak zamanı. Hafta sonunda ortak paylaşımlardan yana krizle gündeme gelse de siz akılcı yaklaşımla sorunu kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Hafta sonunda öz değerinizden ödün vermek ve aşırı fedakarlık yapmaktan kaçınmalısınız.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 12 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Balık; Bugünlerde keyfinize fazlasıyla düşkün, tatil için her türlü bahaneye sığınacak bir haliniz olabilir. Bu konuda yoğunluğunuz veya yorgunluğunuz sizi haklı kılabilecek seviyede olsa da işinizi tehlikeye sokabilir. İşinizden olmamanız adına bu mental hantallığı üstünüzden biran önce atmalısınız. Gününüzün içinde hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız şekilde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu sürprizler sizin hayatınızda önemli bir etkiye sahip olabilir. Aşk hayatınız hareketlenme dönemine girmiş durumda. Eşiniz veya sevgilinizle romantiği yüksek zamanlar bulabilirsiniz. Eğer ki herhangi bir partneriniz yok ise flört dönemi kapınızı çok yakında çalabilir.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.