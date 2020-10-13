Nuray Sayarı günlük burç yorumları | 13 Ekim Salı günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 11 Ekim Pazar 2020 Nuray Sayarı, yorumlayarak siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Bugün hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020 NURAY SAYARI | 13 EKİM SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Herkesin merakla beklediği 13 Ekim Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık günlük burç yorumları belli oldu. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 13 Ekim Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Yakın arkadaşlarınızdan, ilişkiler ve özel hayat hakkında ipuçları alın. Bugün riskli bir yatırım yapmadan önce iyice düşündüğünüzden emin olun. Bugün istediğinizi alamazsanız çok üzülmeyin. Bunun yerine, zamanınızı verimli kullanın. Düşüncelerin içinde bulunduğun grupla uyuşmayabilir ama bu moralinizi bozması n. Bunu tek başınıza vakit geçirmek için bir işaret olarak görün.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Partneriniz ile aranızdaki mesafeler yavaşça kalkmaya başlayacak ve birbirinize yakınlaşacaksınız. İş yerinizde yaptığınız hatalardan ders çıkarmaya çalışın. Kararsız kaldığınız durumlarda kalbinizin sesini dinleyin. Bugün konsentrasyon konsunda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz.

Gezegensel enerjiler, size hayal kurmak ve bir şeyi hayalinde canlandırma konusunda ilham verebilir. Eğer dikkatiniz dağılıyorsa, sık sık ara verin ve telefon görüşmeleri yapın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Bugün çocuksu bir ruha sahip olacaksınız. Aşk hayatınız ile ilgili önemli bir karara varmadan önce iyice düşündüğünüzden emin olun. Seçimleriniz sizi siz yapmak için yapılmış olsa da, bu sorunun cevabı nasıl tepki verdiğinizle büyük ölçüde ilintilidir.

Kendinizi, özellikle görsel sanatlarla ilgili konularda sanatsal hissedebilirsiniz. Belki de tarihteki büyük ustalardan ilham alarak fazlasıyla engin fikirler üretebilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Bugün partneriniz ile aranızda ufak bir tartışma geçebilir. İş yerinizdeki çalışmalarınızın eleştirilmesine tahammül edemiyorsunuz. Sevdiğiniz arkadaşlarınız ve aileniz ile birlikte güzel bir yemeğe çıkın.

Aşk sarhoşu halleriniz yüzünden yanınızdan geçen her yakışıklı adamdan etkilenebilirsiniz. Romantik romanlar ve filmler özellikle çekici görünebilir ve biraz kıyafet almak veya yeni makyajlar denemek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı bir yerde kullanmanız gerek, bu nedenle yeni bir proje başlatmak isteyebilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

İlişkinizdeki heyecanı ve tutkuyu diri tutmak için eşinizle romantik geceler planlayın. İş hayatınızın yorucu temposunu hafifletmek için sevdiğiniz hobilere yönelin. Duygusal olarak kendinizi kararsız hissedeceksiniz.

Fiziksel ve mental enerjiniz bugün oldukça düşük fakat evde kalıp televizyon izlemek de kitap okumak da istemiyorsunuz. Sosyalleşmek söz konusu bile değil. Tüm günü kendinizle ne yapacağınızı bilemez bir halde geçebilirsiniz. Bu koşullar altında yapabileceğiniz en iyi şey kendinizi oyalamak olacaktır.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Bugün felsefe, din ve eğitim konularında birdenbire tartışmalar çıkabilir ve topyekün bir savaşa dönüşebilir. Kendi fikrinizi ortaya atmaktan çekinmeyin. Bugün kendinizi ve inandıklarınızı savunmanın çok önemli olduğu günlerden biri, zira aksi takdirde görüşlerini yüksek sesle dile getirenler aklına eseni yapacak. Bir protesto mu yapılıyor? Gidin siz de katılın.

Gazetede okuduğunuz bir makalede yanlış bulduğunuz bir şeyler mi var? Alın elinize kalemi editöre bir mektup yazın. Düşüncelerinizi açıkça dile getirin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Eşiniz ile birlikte ateşli bir gece geçirmeye hazır olun. İş yerinizdeki kötü niyetli insanlara karşı dikkatli olun ve çalışmaktan vazgeçmeyin. Bugün, son derece hoşgörülü olacaksınız ve hayatın tadına varacaksınız.

Bugün eğitiminizi devam ettirmek istediğinizi fark edebilirsiniz. Bu yüzden yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bir kursa yazılmayı düşünebilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Günlük rutininizden çok sıkıldınız ve eğlenceli bir ilişkiye girmek istiyorsunuz. İş hayatınız ile ilgili kendinize sormanız gereken bazı sorular var. Hayattan keyif almaya çalışın ve olumsuz düşünceleri bir kenara bırakın.

Sevdiklerinize sevgi sözcükleri söylemeyi unutmayın. Odadan her çıktığınızda, bir daha asla o odaya giremeyebileceğinizi düşünün. Belki de o insanları bir daha asla görmeyeceksiniz? Sevdiğiniz insanlara ilgi gösterdiğinizden emin olun.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Bugün evinizle ilgili maddi konulara kafa yorabilirsiniz. Belki biraz ekstra nakit akışı sağlamak için ikinci bir ev ipotek etmeyi ya da ilk evinizi satın almayı düşüneceksiniz.

Romantizm deneyimlemek için güzel bir zaman. Şu an birkaç farklı insana ilgi duyuyor olabilirsiniz. Her bir kişiyi tanımak için biraz zaman geçirmek isteyebilir ve onlara olan duygularınız hakkında düşünebilirsiniz. Aşk hayatınızdan tam olarak ne istediğinizi bilemeyebilirsiniz, bu yüzden biraz araştırma yapın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Bugün, partnerinizin bilmediğiniz bir özelliğini keşfedeceksiniz ve çok şaşıracaksınız. Kitapları kapaklarına göre yargılamadığınız gibi insanları da dış görünüşlerine göre yargılamamalısınız. Biraz yalnız vakit geçiremeye çalışın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Bugün evinizi düzene sokmaya çalışabilirsiniz. Normalde evcil bir insan olmasanız da, birden yaşam alanınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu alanı mobilyaların yerlerini değiştirerek ya da temizlik yaparak daha çekici kılmayı düşünebilirsiniz.

Yeni perdeler ve halılar bile alabilirsiniz! İçgüdülerinizi takip edin çünkü eviniz güzelleştiğinde daha çok ilham bulacaksınız.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 13 EKİM SALI 2020

Partneriniz ile birbirinize karşı son derece anlayışlısınız. Yeni bir iş arayışındaysanız, çok şanslı bir gününüzde olacaksınız ve harika haberler alacaksınız. Hissettiğiniz duyguları, karşınızdaki kişiye açık bir şekilde söylemekten çekinmeyin.