Nuray Sayarı 17 Ağustos Cumartesi burç yorumları, 16 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 17 TEMMUZ BURÇ YORUMLARI | 17 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 17 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 17 Ağustos Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Koç; Bugün sizin için iyi bir gün olacak. Bu durumdan, geciken tüm projelerinizi tamamlamak için yararlanın ve işiniz bittiğinde, daha heyecanlı projelere hazırlanın. Özgüveninizle başta iş arkadaşlarınız olmak üzere başkalarına da esin kaynağı olacaksınız. Bu, takdir edildiğinizi hissetmenizi sağlayacak ve ihtiyacınız olan tek şeyin doğru yer ve zamanda olumlu bir etki yapmak ve başarı kazanmak olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Boğa; Hayatın basamakları vardır. Her basamakta yeni şeyler öğreniriz. Eskiyle vedalaşırız bazen de. Ve öğrendiklerimiz bizi hep yukarı taşır… Eğer yeterince iyi bir öğrenci olup kaliteli bilgiler edinirsek. Şimdi farklı bir şeye hazırla kendini. Farklı bir şeyi öğrenmeye. Mesela hislerine güvenmeyi öğren. Belki de şu an kriz olarak deneyimlediğin, gördüğün şeyler seni dönüştürüp iyileştirecektir. Belli mi olur? Bir de bu gece gördüğün rüyaları kaydet istersen yüreğine

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili İkizler; Bugün beklediğinizin aksine sıradan bir gün sizi bekliyor. Bir çok planın iptal olması sizin motivasyonunuzu bir hayli etkileyebilir. Beklediğiniz haberler açısından da umutsuz birgün. Özel hayatınızda ise yaşanan sorunlar güncelliğini koruyor. Bu yakın çevrenizle ya da kardeşlerinizle iletişime geçebilir; fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Yengeç; geleceğinle ilgili kararsızlıklar yaşayabilir; ileriye dönük plan yaparken gerçekleri göz ardı edebilirsin. Özellikle sosyal medya da paylaşımlarda bulunurken içinde bulunduğun durumu fazla abartmamalısın. Çalışma ortamında yeni girişimlerde bulunmadan önce koşulların netleşmesini bekleyebilirsin.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Aslan; Yeni bir yola girmeye karar verdiniz ve biraz ürkekçe de olsa yüksekteki hedeflerinize doğru ilerlemektesiniz. Geçmişe elveda deyin ve eskileri ardınızda bırakın. Eskiyi unutmak zorunda değilsiniz, ama tüm enerjinizi önünüzdekilere odaklayın. Yeni girdiğiniz bu yolda size yardımcı olması için hem eski, hem yeni çevrenizden yararlanın.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Başak; Artık bazı insanların şunu anlaması gerekiyor sizin de hayatınızda kendinize göre prensipleriniz olabilir ve bu prensiplerinizi insanların kafasına sokarak göstermeniz gerekmiyor, kendinize öyle arkadaşlar seçmişsiniz ki bunları anlamakta güçlük çekiyorlar. Size karşı gelen bir çok fırsatı iyi değerlendirmeniz gerekiyor iyi değerlendirdiğiniz takdirde hayatınızdaki bazı değişimler olacak ve bu değişimlerden siz bile etkileneceksiniz. Artık kişisel bakımınıza da zaman ayırmanız gerekiyor o derece zamanınız boşa harcıyorsunuz biraz kendinize de zaman ayırın yarım saatin bile çok büyük bir etkisi olacak. Finansal konularınıza bakacak olursak bu ara çok ballısınız her konuda kapılarını açacağınız insanların elleri açık her gittiğiniz yerde de sanki ayağınızı sürtmüş gibi müşteri çekiyorsunuz.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Terazi; Bugün sosyal faaliyetlerinizin ağırlıkta olacağı bir gün ve işin liderliği yine her zaman ki gibi sizin. Sabah saatleri gerek iletişim gerekse de anlaşma ve görüşmeler için olumlu zamanlar olabilir. Fikir ve düşüncelerinizi tüm açıklığıyla paylaşma imkanı bulabilirsiniz. Akşam saatlerinde parasal konulardaki dalgalı koşullar aklınıza takılabilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Akrep; Bugün parmakla gösterilen çalışanlar arasında olma şansınız yüksek. İltifatlar yüksek sesle söylenmeye başlayacaktır. Bu durum, sizi daha iyi çalışmaya ve insanlarla iyi denklemlere sahip olmaya itecektir. Dikkat etmeniz gereken şey, insanlarla konuşma şekliniz olacaktır. Sözlerinize kibir bulaşırsa, çıkması çok zor olur!

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Yay; Bugün haklının yanında, haksızlığın karşısında olma gününüz. Adaletsizlik ve ayrımcılıkla mücadele etmek için doğru duygulara sahipsiniz. Gün boyunca ruh haliniz muhteşem olacağa benziyor.Bugün ayağa kalkıp bir ülke fethetseniz yeridir! Kendinizi o derece güçlü hissedebilirsiniz. Bu durum hem özel hayatınıza hem de iş hayatınıza yansımaya başlayacaktır.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Oğlak; İş hayatınızda şanslı bir gündesiniz. Uzun zamandır beklediğiniz ödüllendirme sizi bekliyor. Hakedilmiş bu ödül için sizi kıskananlar olabilir, kaygılanmayın. Sizi sevenler zaten yanı başınızda olacaktır. Özel yaşamınızda gerçeklerden kaçan bir tutum içinde olursanız ilişkiniz işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Anlık öfkeler farklı arayışlar içine girmenize sebep olabilir, sakin olmalısınız.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Kova; Eğer bekarsanız kalıcı bir ilişkiye başlayabilirsiniz bu sizin için güzel bir adım olacak tabii bunu güzel değerlendirdiğiniz taktirde de sorunsuz bir ilişkide elde edebilirsiniz. Alacağınız kararlarda değişiklik yapmamaya ve ani kararlar almamaya dikkat edin çünkü aynı kararlar sizin hayatınızı etkileyeceği için bunu düşünerek yapmanız gerekiyor. Bazı durumlarda tek taraflı fedakarlık yapmayın kendinizi boşyere üzüp harap etmeyin. Geleceğinize dair güzel kararlar aldığınızda bu kararları sınırlamayıp her türlü olabilecek şeyi düşünüp yolunuza bakmalısınız. Bu ara enerjiniz oldukça yüksek bu enerjinizi kariyerinizde de harcarsanız sizi daha güzel yerlere sürükleyecek.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 17 Temmuz 2019 Cumartesi

Sevgili Balık; Bugün iş yaşamınızla ilgili konularda yaşanacak tartışmalar nedeniyle enerjiniz düşebilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmeli ancak kendi kararlarından taviz vermeden karşınızdakilerle iletişime geçmelisiniz. Siz işinizle ilgili var olan potansiyelinizi ortaya koyun sahne sizin. Özel yaşamınızda ise partnerinizin size güveni tam, huzurun keyfini çıkarın.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.