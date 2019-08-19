Nuray Sayarı günlük burç yorumları | 19 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

Nuray Sayarı 19 Ağustos Pazartesi burç yorumları, 19 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 19 TEMMUZ BURÇ YORUMLARI | 19 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 8 Ağustos Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 8 Ağustos Perşembe günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Koç; bugün kendini ifade edebilir ve isteklerin doğrultusunda davranarak, karalar alabilirsin. Hem sosyal ortamından hem de iş hayatından kaynaklanan baskı seni zorlasa da hırsla sorunların üzerine gidebilirsin. Yapacağın fikir alış verişlerinden fayda görebilir, gelen haberlerden keyif alabilirsin.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Boğa; kadersel ve kontrolünüzde olmayan gelişmeler içten içe öfkelenmene neden olabilir. Aynı görüşü paylaştığın kişi ve grupların baskısı kendini ifade etmekte zorlanmana neden olsa bile aile fertlerinden alacağın destekle harekete geçebilir, özgür ve bireysel kararlar alabilirsin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili İkizler; güne finansal sorumluluklardan dolayı kendini baskı altında hissederek başlasan bile karşına çıkan fırsatlar ve sürprizler keyfini yerine getirecektir. İyimser düşüncelerle canlı ve enerjik bir iletişim trafiğinde olabilir. Hedeflerini gerçekleştirmek üzere harekete geçebilirsin.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Yengeç; düşmanların ya da ilişki de olduğun kişilerin baskısıyla öfkeli tepkiler verebilirsin. Fakat iş ve sosyal yaşamında ki hareketliliğin içinde kendini rahatlıkla ifade edebileceksin. Karşına çıkan fırsatları kullanarak bireysel girişimlerde bulunabilir ve ekonomik kazanç sağlayacak görüşmeler yapabilirsin.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Aslan; bugün zihinsel olarak çok aktif olabilir, görüş ve inançlarını hararetle savunabilirsin. Fakat günlük çalışma düzeninin getirdiği baskı ile ilk etapta planlarını uygulayamayabilirsin. Yine de özgün ve bireysel kararlar alarak düşüncelerin doğrultusunda harekete geçebilecek enerjiye ve cesarete sahipsin.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Başak; sevdiklerin ve keyiflerin için yapmak istediklerin finansal krizlere yol açsa da, sıkıntıların üstesinden gelebileceksin. Farkına varmadığın gizli destekler ve kulislerden gelen bilgiler, üstüne ailenin yardımıyla hem cesaretini hem de risk alarak harekete geçme potansiyelini artırabilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Terazi; ilişkilerin gündemde olduğu bir gün geçirebilirsin. Koşullar sana bağlı olmasa da, hedeflerinize varmak için harekete geçebilir ve belirli konularda anlaşmaya varabilirsin. Her ne kadar aile ve evdeki sorumlulukların baskısı girişimlerini zora soksa gelişen olaylar gruplar içinde yer almana ve arkadaşlardan destek almana yol açacaktır.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Akrep; aldığın haberler üstünde ki baskının artmasına yol açabilir, iş görüşmelerinden ve toplantılardan beklediğin sonucu alamayabilirsin. Fakat hemen ardından çalışma hayatında girişimlerde bulunmak ve kendini gösterebilmek için gereken destekleri bulabilir, risk alarak, anlaşmaları sonuçlandırabilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Yay; bugün sevdiklerinle ilişkinde hareketlilik yaşanabilir, hobilerin ve keyiflerin için zaman ayırabilirsin. Fakat ekonomik konularla ilgili sorumlulukların, duygusal baskıya yol açabilir. Yine de aynı görüşü paylaştığın kişi ve gruplarla yapacağın görüşmeler farkındalığının artmasını sağlayabilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Oğlak; ilişkilerinde baskıcı ve kontrolcü tavrın çatışmalar yaşamana neden olabilir. Ortak finansal kaynakların yönetiminde risk alarak, bireysel kararlarla hareket etmen önce tepki çekse bile sonrasında destekler alabileceksin. Krizlerden korunmak için uzlaşmaya açık olmalı, hırsını yansıtmamalısın.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Kova; kontrolünde olmayan gelişmeler duygusal baskıya ve planların ertelenmesine yol açsa da; yakın ilişki de olduğun kişilerden, eşinden ya da işbirliklerinden destek alarak kararlılığını muhafaza edebilir, girişimlerde bulunabilir, ortaklıklar kurabilirsin. Arkadaş çevrenle keyifli bir sohbet ortamına girebilirsin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Pazartesi

Sevgili Balık; ekonomik konularla ilgili hedeflerine varmak için fazla hırslı davranabilir ve kendini baskı altında hissedebilirsin. Beraber çalıştığın kişilerden fikir alman lehine sonuçlar getirecektir. İş ve sosyal hayatında fazla cesur davranman risk almana neden olsa da girişimlerini destekleyecektir.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.