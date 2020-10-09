Nuray Sayarı günlük burç yorumları | 9 Ekim Cuma günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 9 Ekim Cuma 2020 Nuray Sayarı, yorumlayarak siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Bugün hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 EKİM 2020 NURAY SAYARI | 9 EKİM CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Herkesin merakla beklediği 9 Ekim Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık günlük burç yorumları belli oldu. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 9 Ekim Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Aslında geçmiş zamanlarda kalbinizi kıran haddinden fazla kişi olduğuna şahit olacaksın. İnsanlara karşı bu kadar içten olmanız en son sizin de kırılan bir isim olmanıza neden olmuş. Hem aile hayatınızda hem de dost çevrenizde insanların sizleri pek anlamadıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Bu da ister istemez sizlerin kırılmasına neden oluyor. Fakat bu durumu içinize atmak yerine insanlara neler düşünüyor olduğunuzu aktarırsanız daha rahat bir çözüm yoluna kavuşabilecek olduğunuzu da söyleyebilirim.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor. Bu seferlik bildiğiniz yoldan çıkıp yeni yollar denemeye çalışın. Tam da bunun gibi çetrefilli meselelerde, aradığınız farklı çıkış yolunu bu sayede bulabilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

İş hayatınızda bu günlerde çok iyi bir randıman aldınız ve bunun bu şekilde devam etmesi en büyük dileğiniz. Bir süre daha bu tempo ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak sonrasında yorgun düşüp hasta olmamaya dikkat etmelisiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Özel hayatınızda yaşadığınız gelişmeler ister istemez iş hayatınızı da etkiliyor. Patronlarınız bu durumun gelip geçici olmasını umuyorlar. Siz de düzeninizi yakaladıktan sonra eskisi gibi işinize odaklanmayı denemelisiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Birisi hakkında oldukça ciddi düşünmeye başlıyor olabilirsiniz ancak nerede durduğundan emin değilsiniz. Duygu yoğunluğunuz onları biraz korkutabilir, ama yine de bu duyguları saklamaya çalışmayın!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Genelde siyaseti veya din konuları gündeme getirmekten uzak durursunuz, ancak bugün daha asisiniz. Tartışmalı bir tavır sergileyin ve ne olacağını görün. Beklenmedik bir bağlantıya yol açabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Kalbinizde oluşan derin yaralar ön planda olacak. Geçmiş zamanlarda çok kırgın olduğunuz biri olduğunu ve bu ara yeniden yan yana gelecek olduğunuzu ifade edebilirim. Eğer o kişiye karşı gereken sadakat ve öz güveni gösterirseniz her şeyin bir anda istediğiniz gibi olacağını göreceksiniz. Arkadaşlarınız ile çıkmak zorunda olduğunuz bir yol olacak. Bu yolun sonunda maddi konularda rahat etmiş bir şekilde döneceğinizi de eklemek isterim. Bir telefon gelecek ve gelen telefon ile ruh dünyanızda karmaşık durumlar olacak. Mantıklı düşünürseniz aslında istediğiniz kadar olumlu olan sonuçları çıkarabileceksiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Bu ara biraz kırgın olduğunuzu ve insanlardan uzak kalmak istediğinizi getirecek. Hem ailenize hem de arkadaşlarınıza karşı onların size hak ettiğiniz değeri tam anlamı ile vermediği için kırgınsınız. Fakat bu noktada onlar kadar en az kendinizin de suçlu olduğunun farkına varmalısınız. Bazen olayları derinlemesine düşünmek yerine gelişi düzel düşünmeyi ve direk üstün körü sonuçlar ile bırakmayı tercih eden bir yapınız olduğunu görüyorum. Onlara hak vermeyi denediğiniz an aslında birçok konunun çok da güzel sonuçlanacağını göreceksiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Bugün, çevreyle ilişkilerinizi sistemli şekilde yürütmekten yana olacaksınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. Dostlarla ilişkilere ve kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Bugünlerde uykusuzluk problemi yaşabilirsiniz. Bunun işinize ve hayatınıza olumsuz etkileri tahmin ettiğinizden fazla. O nedenle her sorunu içinize atarak biriktirmekten vazgeçmelisiniz. Kimseyi kırmamak doğru bir yöntem değil, hakkınızı ve haklılığınızı yüksek sesle ifade etmelisiniz. Ayrıca siz duygusal bir kişiliğe sahipsiniz, zaten kimseyi incitmezsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 9 EKİM CUMA 2020

Bugünlerde enerjiniz yüksek ancak konsantrasyon sorunu yaşayabilirsiniz. İş dışındaki sorunları dışarıda bırakıp aslında biraz konsantre olsanız iş potansiyeliniz hayli yüksek. Özel hayatınızda ise yine bir karşılıksız aşk içindesiniz, bu kalbinizi hayli yoruyor ancak siz bunu seviyorsunuz. Yakın zamanda yine anlayacaksınız ancak bu biraz zaman alacak.