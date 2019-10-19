Nuray Sayarı günlük burç yorumları, 19 Ekim 2019 Cumartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 19 EKİM BURÇ YORUMLARI | 19 EKİM CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 19 Ekim 2019 Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Bugün bütün enerjinizi kendinize verin. Bir süredir kendinizi ruhsal açıdan yorgun hissediyordunuz ama artık yeniden sahneye çıkma zamanı. İşinizdeki başarınız yeniden sizi bekliyor. Özel yaşamınızda ise yeni bir ilişkinin içine girebilirsiniz. Ancak beraber olduğunuz insanı daha yakından tanımaya çalışın ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden huzursuzluklar çıkartmayın.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Bugün iş yaşamınızda kendinize olan güveninizi tazeleyecek yeni gelişmeler yaşanabilir. Övgü dolu sözlerle takdir edilebilir ve kariyerinize katkı da bulunacak bir oluşumun içinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu durum yakın çevrenizde sizi sevenleri de mutlu edecek ve haklı mücadelenizde ki başarınızla gururlanmalarını sağlayacaktır.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Yaşamı doğal akışına bırakmış durumdasınız; esnek ve değişimlere açıksınız. Her şey kendiliğinden yolunda gidiyor, sizin en ufak bir çaba harcamanız gerekmiyor. Bu rahat dönemi, hep içinizde kalmış o hayallerinizi ve emellerinizi gerçekleştirmek için kullanın. Ama bir anda çok işe kalkışmamaya da dikkat edin, ileride yıldızların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde tüm projelerinizi birden yürütmekte zorlanabilirsiniz

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

İşinizle ilgili tedirginlikleriniz artıyor. Teknik açıdan gelişmelerde yaşanan işyeri sıkıntıları sizi başka alanlara itebilir. Maddi açıdan zor dönemlere girmemek için daha fazla çabalamanız gerekmektedir. Aşk hayatınızda daha açık olursanız mutluluk sizi bulacak. Kendi mesleğinizle ilgili danıştığınız arkadaşlarınızdan kısa sürede olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Sabırlı olmanız gerekiyor.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Bugün ev cephesinde çatışma olasılığı var. Bununla birlikte, doğanız gereği anlayışınız sayesinde bu problemleri çözebilirsiniz. Ayrıca, ailenize daha fazla önem vermiş olsaydınız, bu çatışmalar muhtemelen ortaya çıkmazdı! Bu durumu da bir değerlendirmenizi öneririz. Bugün hayattaki harika şeyleri takdir ettiğiniz bir gün olabilir.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Bugün, günün ilk ışıklarıyla beraber hayatınızın her alanında yoğun bir gündeme sahip olacaksınız. Yoğunluk altında olduğunuz sürece bazı ufak detayları gözden kaçırabilirsiniz ki bu sizin gibi detaycı bir karakteri fazlasıyla üzebilir. Sistemli düşünmeniz gerekiyor. Yapacak olduklarınızı bir plan içerisinde tutmayı başardığınız sürece her şey sizin açınızdan biraz daha kolay ilerleyebilir. Tepkilerinizi doğru ayarlamanız gereken bir gün.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Bu konuda, birlikte çalıştığınız arkadaşınızdan eğitim almanızda yarar var. Sizin kadar eli açık biri olmasına karşın, sizin kadar parasızlık çekmemesindeki sırrı araştırmanız gerekiyor. Özgüvenlisiniz. Sınırınızı biliyorsunuz. Sizi aşan şeylerden geri durmayı biliyorsunuz. Ama çok yakınınızdaki biri, bunu kendine hayranlık derecesinde geliştirmiş. Onun yanılgılarına ortak olmaktan sakınmalısınız.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Bugün Kendini yeni bir eğitim dalgasına kaptırabilirsin. Biraz fazla konuştuğun için bu aralar, iç sesini duyamıyorsun. O yüzden biraz kendi kabuğuna çekil ve ruhunun fısıldadıklarını dinle. Ve bunun için de belki bir eğitim ya da meditasyon sana iyi gelebilir. Zaten gerginsin bir hayli. Bu sinirlilik halini belki de alman gereken derslerle yok edebilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Özel hayatınız son zamanlarda sizi çıkmaza sokuyor. Bu durumla ilgili olarak partnerinizle ciddi bir konuşma yapmanız gerekmektedir. Yoksa ilerleyen zamanlarda daha sıkıntılı süreçlere girebilirsiniz. Yalnız başınıza yürüteceğiniz işler bugünlerde daha verimli olacak. Yolculuk yapma konusu zaman zaman aklınızda ancak parasal anlamda iyileşmeden yolculuk yapmamanızda fayda var.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Zaten iş ile aşırı yükleniyorsunuz. Bunun üzerine, etrafınızdaki insanlar rahatça kendi sırtlarındaki yükleri size verebiliyorlar! Ve işin garibi siz de hepsini üstlenmeye hazır gibisiniz. Bu sebeple muhtemelen, ek sorumluluklardan mahrum kalmayacaksınız. İş yerinde, rakiplerinizi şaşırtacak şekilde mücadeleye çıkabilir ve olağanüstü iyi performans gösterebilirsiniz.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Ekim 2019 Cumartesi

Bugünlerde isteklerinizi hayata geçirmek için çaba göstermekten çekinmeyin. Örneğin mesleki alanda farklı bilgiler edinebilir; kendinizi belli bir grubun içinde cesaretle gösterebilirsiniz. Liderlik gücünüz yükseleceği için; etrafınızdaki insanlara öncülük yapabilirsiniz. Tabi bunun dozunu iyi ayarlamak kaydıyla. Son günlerde artan kilolara dikkat.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.