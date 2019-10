Nuray Sayarı günlük burç yorumu 20 Ekim 2019 | 20 Ekim Pazar günlük burç yorumları

20 Ekim günlük burç yorumları Nuray Sayarı, 20 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 | 20 EKİM PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 20 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 20 Ekim 2019 Pazar günü dikkat etmeniz gerekenler...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Önünüzde zor, aksiyon dolu bir gün sizi bekliyor olabilir! Önemsiz meselelerle ilgili arkadaşlarınızla görüş farklılığı yaşayabilirsiniz, ancak bu ufak anlaşmazlığı aşmayı başarabilirsiniz. Bekleyen tüm işler ün sonuna kadar tamamen sizin rahatlamanız için tamamlanabilirler. Umut verici ve iyimser bir gün için gözlerinizi açın!

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Bugün, zor kazanılmış paralarınızı harcamakta hiç olmadığı kadar umarsız olmanız muhtemeldir. Bugün kredi kartınızı evde bırakmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Sadece “almak için almak” işleri daha da kötüleştirebilir. Yaptığınız işlerde, yaptığınız taahhütlerde çok dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Tüm yatırımınızı tek bir teklife yatırmayın ve aksi takdirde büyük kaybetme şansınız yüksek olur.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Bugün sizin için iyi bir gün olabilir. Ancak, “muhteşem” olanı beklemeyin. Sorunlarınız ne olursa olsun, iyi bir ruh hali içinde olacağınız günlerden sadece biri sizi bekliyor olabilir. Patronlarınıza iyi davranabilirsiniz ve takdirlerini toplayabilirsiniz. Ancak iş yerinizdeki atmosferin iyi olduğunu düşünüyorsanız, eve gelene kadar bekleyin! Ailenizle sizin için çok daha keyifli bir ortam yakalayabilirsiniz ve huzurunuz her tarafta yayılabilir. Finansal durumunuz muhtemelen çok kötü olmayacaktır. İnsan hayattan daha ne isteyebilir ki?

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Sosyalist bakış açınız her zamanki gibi kuvvetli olabilir. Genelde en iyi fikirler aniden, bilinçaltından gelen fikirler olur. Bu nedenle, her zaman yanınızda bir kalem ve kağıt bulundurun, gün içinde oluşturduğunuz fikirleri not almaya gerek duyabilirsiniz. Unutmayın, fikirlerin balmumu ile aynı hızda erime eğilimi vardır! Asla vazgeçmeyin belki de aradığınız cevabı bu sefer bulabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Çabalarınızın sonucuna bir türlü ulaşamayabilirsiniz. Elinizden geleni yaptığınız halde işler yolunda gitmiyor olabilir. Umutsuzluğa kapılmayın, her geceden sonra bir gündüz olduğunu bilin! Hayal gücünüzü, merakınızı ve zekanızı yeniden canlandırın ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanın. Böylece hayatınıza pozitif devam etmeyi kolaylaştırmış olursunuz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Bazı günler uzun çöpü çekersiniz, bazı günler kısa! Bugün, yaşlılarınızla başa çıkma söz konusu olduğunda, kısa çöpü çektiğiniz günlerden biri olabilir. Açık artırma tekliflerini veya kapalı teklifleri geciktirmek akıllıca olacaktır. Bazen, sabırla beklemek en iyi politikadır, özellikle sağlam bir işe istekli iseniz. Hemen başarı beklemeyin. Bugün tüm konularda bol miktarda önlem almanızı öneririz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Bugün cebinize sahip çıkmanız gereken önemli günlerden biri olabilir. Aksi takdirde hiç kimsenin yapamadığı şeyi aileniz yapabilir; sizi batırabilirler! Bugün aile üyelerinizden birçok kişi aynı amaca hizmet ediyor olabilir. Cömertçe para harcamaktan vazgeçin. Her şeyde olduğu gibi harcamalarınızda da orta yolu bulmanız gerekir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Bugün romantik gelişmelerle dolu bir gün geçirebilirsiniz. Havada aşk kokusu olacak ve muhtemelen sevdiğiniz kulağınıza tatlı şeyler fısıldayarak size küçük küçük yaşama sevinci verecektir. Bununla birlikte, uzun zamandır ilişki konusu egzersiz yapmadığınız bir yer olduğu için bu alanınızı desteklemeniz gerekmektedir! Eski ilişkilerinizden çıkarımlarınızı ve yakın zamanda güncel ilişki gidişatını yakınlarınızdan araştırmanızı öneririz. Siz yokken çok şeyler değişti!

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Sevgiliniz için şanslı bir gün! Neden sizin yorumunuz içinde yazıldığını merak ettiniz mi? Çünkü onu şımartmak için elinden geleni yapacak olan sizsiniz! Sevdiğiniz ile bir alışveriş çılgınlığı yapabilir ve onun gözlerinin değdiği her şeyi alabilirsiniz. Sevginizden başka hiçbir şeyin önemli olmadığını hissetmesini sağlamak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Bu cömert gezi amacına hizmet etse de, daha sonra paranızın bir miktarını saklamadığınız için pişmanlık duyabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Kelimelerle oynamak için harika bir gün geçirebilirsiniz. Her cümleniz karşı taraftan çok net anlaşılabilir ve istediğiniz etkiyi oluşturabilir. Kafanızda belirlediğiniz her hedefe ulaşmanızı bekliyoruz. Bunun için duygularınızı bir kenara bırakmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca bazen duygular bir felakete yol açabilir. Tanıdık geldi mi?

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 20 EKİM 2019 PAZAR

Bugün aile ortamında soğuk rüzgarlar esebilir. Sorunun neyden veya kimden kaynaklandığını anlamak için çaba sarf etmenizi öneririz. İş hayatınızda çalışmalarınızı yoluna koyduğunuz zamanlar artık gelmiş olabilir. Ancak aile hayatınızda huzuru bulmadan, gerçek huzura erişmiş hissetmezsiniz. Bu sebeple bugün sorunu halletmeye bakın.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.