Nuray Sayarı günlük burç yorumu 23 Ekim 2019 | 23 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları

Nuray Sayarı günlük burç yorumları, 23 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 23 EKİM BURÇ YORUMLARI | 23 EKİM ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 23 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Azminiz övgüyü hak ediyor, ancak hayatta sadece başarıdan fazlası olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. Israrla çabalıyorsunuz ancak hayatta yenilgilerin de olduğunu kabul etmelisiniz. Hedeflerinize daha rahat ulaşmak için kendinize biraz daha zaman ayırın. Sadece bu şekilde başarınızın tadını çıkarabileceksiniz. Kendinizi biraz da hayatın akışına bırakın; yoksa hayat sizi pas geçecek.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Sevgili Boğalar yeni hafta sizler için güzel geçecek. Bu hafta ikili ilişkiler önem kazanıyor. Anlaşmalar için güzel bir zaman dilimi olabilir. Ancak hafta sonuna doğru Merkür gerilemesinin yansımalarını hissedeceksiniz. Bu nedenle güzel başlangıçları, anlaşmaları, hafta sonuna bırakmayın. Retro yaklaşırken, iş hayatınızda gizli haberler duyabilirsiniz. İlişkilerde zıtlaşma yaşanabilir. Başvurularınızda eksik belge çıkabilir. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor. Kariyeriniz ise bir süredir yoğun geçiyor, zorlanabilirsiniz. Kendinizi bitkin hissediyorsunuz. Bu da sağlığınıza yansıyacak. Hafta sonu ise evinize vakit ayırmak, evinizle alakalı değişiklik yapmak isteyeceksiniz.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Çalışma hayatınızda bulunduğunuz konumda gücünüzü göstereceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yöneticilik vasıflarınızı sergileyebileceğiniz, başarılarınıza başarı katacağınız bir süreçte olacaksınız. Haftanın devamında ailenizdeki sorunlara odaklanabilirsiniz. Evinizde değişiklikler düşünebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde sert etkiler hakim olacak. Mars-Satürn gergin açısıyla aşk hayatınızda agresif olabilirsiniz. Doğruları söylerken işleri bitirme noktasına getirmeyin. Çocuğunuza da dikkat etmelisiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Ay Aslan burcunda güne başlıyorsun. Parasal konularla ilgili uğraşların gün boyunca seni meşgul edecek. Harcamalarınla ilgili kontrolü ele almak isteyebilirsin. Saat 12:14 ile 22:30 arasında Ay boşlukta olacağından bu saatler arasında yeni bir projeye başlamamanda fayda var. Elinde kalan işleri tamamlamaya çalışmak akıllıca olacaktır. Bugün ebeveynlerinle güzel ilişkiler içindesin. Yaşadığın alan ile ilgili faaliyetlerinde onlarında desteklerini alacaksın.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Sevgili Aslan burçları… Yeni haftada ev ve aile konuları gündeminizde olacak. Hafta başında kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Bunun yanında aile içinde yeni kararlar verebilirsiniz. Özellikle hafta sonu bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem Merkür gerilemesi başlamadan sorunlara çözüm bulmanız ve bir anlaşmaya varmanız olacaktır. Bunun yanında ev alım satım işlerinde de birtakım sorunlar olabilir. Alımlar satımlar için uygun bir zaman değil. Bu nedenle işlerinizi ya hafta başında tamamlayın ya da kasım sonunu bekleyin. Kariyerinizde ise hafta ortaları güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Güne zor başlayıp hızlı bitireceksin. Her ne kadar günün büyük çoğunluğunu kendi başına geçirecek olsan da özellikle akşam saatlerinde çevrenle iyi ilişkiler içindesin. Psikolojik anlamda kendini de akşam saatlerine doğru daha iyi hissedeceksin. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında elinde kalan işleri tamamlaman çok daha iyi olacaktır.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Zihninizde canlanan ve gittikçe güçlenen fikirlerinizi artık gündeme getirebilmek için uygun fırsatlar arıyorsunuz. Özellikle var olan iş hayatınızdaki rutinden çok fazla sıkıldığınızdan dolayı bu parlak fikrinizden medet ummaya başlayabilirsiniz. Doğru bir sunum olmadan etkili olamayacağınızı göz önünde mutlaka bulundurmalısınız. Yakın zamanda bazı seyahatler gündeme gelebilir. Gezmeyi seven yapınız bu gündeme gelebilecek seyahatlerden dolayı memnun kalacaktır. Duygusal açıdan da huzurlu bir gün sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz insanlara karşı beslediğiniz ilgiyi rahatça gösterebileceksiniz. Öte yandan aşk hayatınızda partnerinizle olan ilişkiniz için de bazı sürprizler planlayabilirsiniz. Bu durum ilişkinizi güçlendirmeye neden olacak.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Sevgili Akrep; üzerinde durduğun ve uzun süredir planladığın konuları ortaya çıkarma vaktinin geldiğini düşünebilirsin. Ayrıca fiziksel ve ruhsal enerjinin yükselmesi, daha cazibeli veya karizmatik olmanı sağlayabilir. Duygusal paylaşımlarında derinlik ve sezgisellik hâkim olabilir. Bugün samimiyetten uzak olan insanlara karşı söylemlerin sertleşebilir.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

İş hayatınızda hareketlilik beklenmedik olaylarla gelecek. Düşüncelerinizdeki hareketlilik, günlük işlerinize olumsuz yansıyabilir. Çabuk parlamalara açık olabilirsiniz. İletişimde sıkıntı yaşadığınız konuları çözmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizi göstermek için bu önemli bir fırsat olabilir. Yaptığınız işlerde, sezgisel yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Aile içi olayların günden kazanmasıyla enerjinizin daha arttığını hissedeceksiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Uğraşılması ve çözüme kavuşması sizi zorlayacak bazı sorunlarla uğraşmanız gerekecek bir gün yaşayabilirsiniz. Bu sorunlar gözünüzü korkutacak olsa da üstesinden gelebilecek bir yapınız var. Bu durumdan kendinizi korkutmayın. Olaylara yaklaşımınızı biraz farklılaştırdığınız takdirde beklediğiniz sonuçlar hızla kendini göstermeye başlayacaktır. Çevrenizdeki insanlardan yardım istemekten çekinmeyin. Her farklı düşünce size yeni tecrübeler katacaktır. Özel hayatınızda yaşamış olduğunuz bazı tutarsızlıklar günlük yaşantınızdaki dengeyi bozabilir. Hiç beklemediğiniz yerden gerçekleşen gelişmelere daha sakin bir tutumla yaklaşmanız gerekecektir. Kendinize biraz daha zaman ayırın ve dinlenebilmek için zamanı iyi değerlendirin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Ruh haliniz bugün saat başı sallanabilir! Doğal olarak, arkadaşlarınızı etkisiz halde bırakabilirsiniz. Ancak tahmin edilemezlik, gereksiz risk aldığınız anlamına gelmez! Bekleyen tüm projeleri tamamlamanızı ve ancak acele işlerin sonunun pek beklendiği gibi olmadığını hatırlatmak isteriz. İşbilirlik, zamanlama, çalışkanlık, sabır… Hepsini paket program olarak üstlenmeniz gerekmektedir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 23 Ekim 2019 Çarşamba

Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz olumsuz etki sizi duygusal olarak önemli ölçüde etkileyebilir. Bu da, zaman zaman kendinizi suçlayacağınız ve huzursuzluk yaratabileceğiniz anlamına geliyor. Özellikle geleceğiniz ile ilgili karar alacak olduğunuzda biraz daha dikkatli olmalısınız. Özellikle bugün ileriye yönelik girişimlerde bulunmamanız sizin adınıza daha iyi olabilir. Zihinsel olarak bir hayli yoğun bir gün sizi bekliyor.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.