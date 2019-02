Nuray Sayarı haftalık burç yorumları nedir? 11-17 Şubat 2019

Nuray Sayarı 11-17 Şubat haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 11-17 Şubat burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 11-17 ŞUBAT 2019

Burçları bekleyen gelişmeleri Nuray Sayarı tek tek açıklıyor. Nuray Sayarı burçlar hakkında neler dedi? KOÇ, Akrep, Yengeç, Balık burçları bu hafta nelerle karşı karşıya kalacak? Bu hafta içerisinde sizi bekleyen, fırsatlar, karşılaşabileceğiniz olumlu ya da olumsuz durumlar ve bu durumlar karşısında neler yapmanız gerektiğine dair tüm merak edilenleri Nuray Sayarı canlı yayında açıklıyor.

21 Ocak Ocak Pazartesi günü Ay Tutulması yaşadık. 21 Ocak Ay Tutulmasının anlamı nedir? Temel olarak anlamı, değişik bir şeyler ortaya koymak, fakat genel olarak çok abarttığınızda bu negatif algılanır. Genel olarak çok değişik şeyler yapın ama çok da normalin dışına çıkmayın diyor bize bu Ay tutulması.

22 Ocak Salı günü ay Aslan burcunda. Genel olarak büyük bir heyecan duyuyoruz, öne çıkmak istiyoruz, aslında bazı girişimlerde bulunmak için çok ideal bir zaman. Kendinizi öne çıkarıp girişimlerde bulunmak için değerlendirin.

Tutulmalar, beklenmedik olaylara gündeme getirebilir.

Peki Ay Tutulmasının burçlara etkileri nelerdir?

Şubat ayında yeni aya giriş yapılıyor.

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koçlar, karmaşık düşünceleriniz hayatınızı altüst edebilir. Büyük bir problem yaşamaktan son anda kurtulacaksınız. Bu hafta söyledikleriniz kadar, nasıl söylediğiniz önemli olacak. Veremeyeceğinizi hiç bir sözü karşınızdaki kişiye vermeyin. Kendinize olan güvenininzi kaybetmemek sizin elinizde. Düşünerek konuştuğunuz takdirde ilişkinizi bozmazsınız. Perşembe günü Mars'ın burcunuzdaki geçiş durumu baş bölgenizde biraz ağrı yapabilir. Şiddetli bir baş ağrınız olursa mutlaka doktora görünün. Düşünmeden konuşmamaya dikkat edin bu hafta. Koç burcu genelde düşünmeden konuşur, ama bu hafta özellikle dikkat etmeleri lazım gaf yapmamaya. Önce düşünün, yutkunun öyle konuşun. Bir daha geri dönüşü olmayabilir. İlişkilerde ciddi yol ayrımlarına sebep olabilir. Bu durum 10 gün etkisini gösterecek. İş hayatınızda hedef belirleme konusunda seçici olmaları gerekiyor. Üzerinde çalışın öyle karar verin. Bu hafta tedbir haftasında olmanız gerekiyor. Yenilik yapmaya cesaretiniz olsun. Sezgilerinizi dinleyin, çelişkiye girdiğinizi anda önünüze eğilin. Her konuda düşünerek konuşun.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, bu hafta cilt problemlerine dikkat edin. Daha önce denemediğiniz hiç bir şeyi kullanmayın bu hafta. Yeni bir ilaca başlayacaksanız mutlaka testini yaptırın. Cildinizin çok hassas olduğu bir haftadasınız bu hafta. Gelirinizi artırmak için bilmediğinizi yollara girmeyin. Aşk hayatınızda anlaşma, ilişkiyi yıpratmanızı engelleyecek. Bir boğa burcuyla birlikte olan kişi, boğayı anlamaya çalışması gerekiyor. Bu hafta boğa burçlarının sabır tahammülü olmayacak. Bir boğa'yı çok nadir sinirli görürsünüz. Ama güvenilir olmazsa bu hafta siniri artabilir. Anlamadığınız bir şeyi bile ona sorun. Karar vermeniz gereken bir çok durum yaşayabilirsiniz bu hafta. Hızlı kararlar alıp vermeden önce, biraz empati yapın, direkt kapıları kapatmayın. Anlamadığınız zaman karşı tarafa sorun. Özellikle yolculuklar, yeni fırsatlar konusunda inanılmaz şanslısınız. Mars perşembe günü itibariyle gerçekleri öne çıkaracak, size bir haksızlık yapılmışsa geçmiş günlerde, kesinlikle gerçekler bu hafta ortaya çıkacak. Görünmeyeni görmek, bilinmeyeni bilmek, karışıklık içinde olan problemleriniz, yaşamınızda sorun olacak her şey perşembe günü çözülecek. Yeni bir iş hayatı kurduysanız perşembe ve cuma günü işte ilerleyebilecek olmanızı hissedeceksiniz. Bu hafta sağlığınıza dikkat edin. Bilmediğiniz ilacı içmeyin, bilmediğiniz kremleri sürmeyin.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, İşlerinizle ilgili bir takım değişiklikler söz konusu bu hafta. Kendinizi geliştirmeniz, değişime ihtiyaç duyabilirsiniz. Mutluluk sizin seçiminiz, çaba sarf edin ve mutlu olun. Çaba sarf etmeye çalışın. Şikayet edip çevrenizdekileri sıkabilirsiniz. Sakın geçmişi anlamayın, geçmişte yaşamayın. Tam mutlu olacakken mutsuzluğa neden olabilirsiniz bu davranışınızla. Bakış açınızı değiştirin. Mutlu olmak için çabalamaktan vazgeçmeyin. Kendinizi geliştirmeniz, duygularınızı değiştirmeniz gerekebilir. Yaşanmışlıklarla alakalı şikayetleriniz olabilir. Ama bu şuan iyi giden ilişkinizi alt üst edebilir. Saplantılıysanız, saplantılarınızdan kurtulun. İkizler kadını ve ikizler erkeği narsist insanlardan hiç hoşlanmazlar.Ama kabule geçtiğiniz anda, mutluluğa geçiyorsunuz. Daha lezzetli bir yaşam sürersiniz. Egoyu bırakın, bana neden böyle davranıyor diye düşünmeyin. Ben ben dersek karşı tarafın egosunu daha çok yükseltiyorsunuz. Uzun süredir yoğun bi iş temposundaydı ikizler fakat haftanın 3. günü itibariyle her şey yoluna giriyor. Şanslarınıza şans katacaksınız. Bu hafta sağlıkla alakalı spor yapanlar dikkat etmeli, bedenlerinizi fazla yormayın.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeçler, gelecek planlarını ilişkide tekrar gözden geçireceksiniz. Yeni bir ilişkiye başladıysanız, kişinin kendisi için ne kadar doğru olduğunu gözden geçirecek. Yengeç kadını bu hafta öyle bir hafta yaşıyor ki, 30 yıllık evliliğini bile devam mı etsem yolumu mu ayırsam diye düşünebilir. Her şeyi sorgulama haftasındalar bu hafta. Yengeçle beraber olanlar dikkatli olmalı. Yengeç bu hafta uzun süredir kendilerine duymadıkları güveni duyacaklar. Yengeçle yaşlanmayı planlayanlar, ben bu kadına adama ne kadar doğru bi eşim diye düşünü. Hiç bir şeyinizi yengeçten saklayamayacaksınız. Görünmeyeni görecek, bütün kirli çamaşırlar ortaya dökülecek. Hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Haftanın ilk günü çok şanslısınız, alamadığınız bir para varsa alacaksınız, zam istiyorsanız alacaksınız. Hayatlarına bugün çekmek için mücadele ettikleri her şeyi çekecek. O yüzden gönülden dua edin, istediğiniz her şeyi dua edin. İş ve kariyerinizde çok önemli adımlar atılacak. Bu hafta sağlık için çok evhamlı olacaksınız. Gelecek planlarınızı tekrar gözden geçirin. Sağlığınız için dikkatli olun ve derin nefes alın. Kendilerinizi gözden geçireceksiniz bu hafta. Bu durum sizi daha planlı olma yolunda iyileştirecek. İçsel huzurunuzu daima koruyun.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslanlar,özellikle sağlık ve sıhhat konusunda psikolojik yorgunluk olabilir. İnsanın ruhu yorgun olursa, bu sizi bedenen hasta hissettirebilir. Geleceğiniz için önemli kararlar alırken iki defa düşünün. Hazır mısınız değil misiniz iki kere düşünün. Değişim yapmak için çok düşünün. Ne eşi değiştirin, ne işi değiştin bu hafta. Aşk hayatınız büyük bir çıkmaza giriyor. Yersiz şüphe ve kuruntular içindesiniz. İlişkinizde bir anlayışsızlık, çıkmaz yaşıyorsanız partnerinizi dinleme nizi tavsiye ediyorum. Her şeyi kendi pencerenizden bakmayın. Kibir yapmayın, kibirli konuşmalardan kaçının. İlişkinizin bozulmasına sebep olabilir. Güven yıkımı yaşamamak adına, değişim yapmadan önce düşünün, düşünün. Kişisel alanlarınız adına hareketli bir hafta geçireceksiniz. Çalıştığınız iş hayatınızda dedikodular duyabilirsiniz ama siz dedikodu yapmayın sakın, yapanları önleyin. İletişim çıkmazlarını da engellemiş olabilirler. Bu hafta diş sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hemen bir dik hekiminden randevu alın. Kendiniz için en büyük iyilik peşin hükümlü olmamaktır.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başaklar, bu hafta iş yerindeki arkadaşlarınıza ne kadar öz güvenli olduğunuzu hissettirmelisiniz. Hem kendi kendinize hissedin hem de çevrenize gösterin öz güveninizi. Polemikler olabilir hayatınızda. Bir başak burcu çelişki yaşamayı hiç sevmez ama kendi kendini çok çelişkiye sokabilir. Bu hafta pürüzleri ortadan kaldırmak için kuruntulu yaşantınızı bırakın. Patronunuz karşısında da dimdik olun. Kendinizden emin olun, öz güveniniz artsın. Kas ve eklem ağrılarına dikkat edin. Öz güveniniz artarsa hayatınız düzelecek. Bu hafta para konusunda çok şanslı olacaksınız. Haftanın özellikle 3. 4. gününde büyük imkanlarla karşılaşacaksınız. Bu hafta spor yapmayı düşünüyorsanız mutlaka haftaya başlayın. motivasyonunuz düşebilir, şevkiniz kırılabilir bu hafta. İkili ilişki ve beraberlikte uyum, huzur içinde olacaksınız.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Teraziler, hayallerini gerçekleştirmek için çabanız gerekiyor. Harcamalarınız ve masraflarınız çoğalabilir. Yetmiyor yetişmiyor diyin kötü enerjileri çekmeyin hayatınıza. Tedbirli para alın yanınıza. Bu hafta yapacağınız plansız anlamsız harcamalar bir sonraki hafta pişmanlık yaşamanıza sebep olabilir. İş mi kurmak istiyorsunuz, kafanızda kurun, önümüzdeki günlerde bunu geçirin. Yerinizde saymak yerine memnun olmadığınız bir işte çalışmak istiyorsanız, güzelce düşünüp karar verin. Masraflarınız artabilir, harcamalarınıza bu hafta dikkat edin. Ailenizin sağlık sorunları olabilir. Kendi sağlığınız yerinde olacak fakat aile büyüklerinizin sağlık sorunu olabilir. Kaygılı davranışlar içinde olmayın. Hasta anne ya da babanızın yanında vah tüh diye düşünmeyin. Tahammülsüz olabilirsiniz ama böyle yapmayın. Başkaları için yaptığınız endişeleri onlara yansıtmayın. İş ve istekleriniz için kararsızlık çekmeden adım atın, değişim yaşayın. Bu dönem önünüze gelecek fırsatlar hayalleriniz olumlu yönde gelişmesine vesile olacak. Kalbi boş olan terazilerin önüne büyük imkanlar çıkacak. Bu hafta kavuşma ve birleşme olacak. Haftanın 4. ve 5. gününde ani tanışmalar, tutkulu ilişki yaşayacak kişiyle tanışabilirsiniz.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrepler, hiç bir şeyinizi güvenerek kimseye teslim etmeyin. Hırsızlara açık bi haftadasınız. Kapınızı iyi kilitleyin, altınlarınız varsa saklayın. Dolandırıldım, kandırıldım demek istemiyorsanız, her türlü sorumluluğunuzun farkında ve bilincinde olun. Çevrenizden akıl almayın hayatınızdaki sorunları gidermek için. En yakın arkadaşınıza bile anlatmayın. Bazı sorumluluklarınızı unutmanız soruna yol açabilir. Aşk hayatınızdaki küçük sürprizler sizi mutlu edecek. Kendinizi sürekli suçlayan bir kişiyseniz, yakınlarınıza değil de danışmanlığa gidip profesyonellerden destek alın. İyi bir psikoloğa gidin. Haftanın 5 günü boyunca ilişkinizde evliliğinizde arkadaşlıklarınızda sorunlarınız varsa arkadaşlarınızdan sakın danışma almayın. Kafa karışıklığınız ihmale sebep olabilir, bıu da büyük sorunlara yol açabilir. Bir arkadaş yıllarca süren evliliğin bitmesine sebep olabilir. Uzmanlardan yardım alın, herkesin aklı kendine. Sağlık konusunda psikolojiyi güçlü tutun. Size sizden fayda var, kendinizi kimseye emanet etmeyin.

NURAY SAYARI YAY BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yaylar, İşsiz bir yay burcuysanız şans benimle diyeceksiniz. Aşk hayatınızda da önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Büyük büyük konuşuyorsanız, barışmam dediğiniz kişiyle barışacaksınız. Çevrenizdeki kişilerle tartışmaya girmeyin, kimsenin hakkını korumayın, kendi hakkınıza sahip çıkın. Bu hafta sezgilerinizi çok önemseyin. Bu hafta güçlerinize güç güvenlerinize güven katacaksınız. Uyumsuz olanlarda uyum başlayacak, kalbi boş olanlar hiç aklınızda olmayan ortamlardan davet alacak ve büyük ilişkilere başlayacaksınız. Büyük aşklar ani başlayacak bu hafta. Çok şanslı bir haftadasınız. Uzak durmayı hissettiğiniz kişiyle ilişkiyi kesin. Benden ruh hafızanız sizi uyarak, onu dinleyin.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar, yaşamda boşluk sevmezsiniz, bilinmezliği sevmezsiniz. Bu hafta duygusal çatışmalar ve kıskançlıklar olabilir. Evliliğniizde aşk hayatınızda flörtlerinizde baskıcı kıskanç geçimsiz olduğunuz takdirde ilişkinizde kopmalara sebep olursunuz. Maddi konularda birilerinden yardım almaktan çekinmeyin. Güven duyduğunuz kişilerden çekinmeyin finans konularında. Bunu gurur meselesi yapmayın. Bazı sorunlarda sizden daha tecrübeli kişilerden yardım alın. Görmek ile ilgili şikayetleriniz varsa bilgisayar başında çalışıyorsanız çok dikkat edin. İş ve kariyer alanınızda sorumluluklarınızın farkında olarak yaşamda aldığınız yol size büyük şeyler katacak. Her konularda daha üretken daha çalışkan olacaksınız. Bazı sorunlarla ilgili sizden daha tecrübeli birilerinden yardım almaktan çekinmeyin. Bu arkadaşın olabilir, komşun olabilir. Kıskançlıktan uzak durun. Minnoş minnoş kıskanın, mesele haline getirmeyin.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kovalar, sizin döneminizi yaşıyoruz. Gökyüzündeki enerjiler tam da sizin alışık ve rahat olduklarınız gibi. Güneş ve Merkür sizin burcunuzda iken bu hafta Ay da yanlarına gelecek ve Yeni Ay meydana gelecek. Duygularınızın karanlıkta kalan tarafları ile yüzleşebileceğiniz, hayatınızda önemli bir yere sahip olacak kritik bir haftadayız. Sizi çevrenizdeki insanlardan ayıran her türlü konuda bazı yenilikler yapmaya karar verebilirsiniz. Dış görünüşünüzden, hayata bakış açınıza, düzene yapacağınız itiraza kadar her şey olasılıklar içinde. İyi haber şu ki, diğer gezegenlerden aldığı olumlu enerji sebebi ile bu Yeni Ay şanslı gelişmeleri de beraberinde getirecek. Örneğin, maddi konularla ilgili bir yeni projeniz varsa bereketli sonuçlar almanız yüksek ihtimal dahilinde.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 11-17 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar, aşık olabilir, kalıcı bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Hayata başka bir açıdan bakmaya çalışın. İçselleştirmeyin, sağlığınızdan olmayın.