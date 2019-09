Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 16-22 Eylül 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı 16-22 Eylül haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 16-22 Eylül burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 9-15 EYLÜL 2019

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Duygusal yaşamla ilgili bu hafta birileri tarafından sınırlandırılabilirsiniz. Sınırlanabileceğiniz için, bu hafta Hayır'ınız Hayır, Evet'iniz Evet olsun. Evli olan Koçlar, bazen göremediklerinizi çevrenizdeki iyi gözlemciler görebilir. Yapılan uyarılara ne olur kuağınızı açın. Evli olanlar, partnerinize sınır koymayın, onların sizi sınırlamasına da izin vermeyin. Sakin, sinleyici olun. Baskı kuran olmayın sakın. Eleştirilme konusunda sınanacaksınız. Öfkelenmeyin, hr şeyi eleştri olarak görmeyin.

Kenidinizi ifade etmekten korkabilirsiniz bu hafta. Ayın 22'sine kadar olan süreçte özellikle ailevi işlerinizde hoş olmayan durumlar karşısında konuşmak konusunda zorluk çekebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanırken, o üzülmesin diye hareket etmeyin. Asla sizi mutsuz eden bir kişinin yanında barınmayın. Aile içi ilişkilerinizde sizi mutsuz eden insanları barındırmayın.

Özellikle ayrılmış, kopmuş, istediği ilgiyi görmeyen bir Koç burcuysanız, bu hafta özellikle haftanınh 4. ve 5. gününde büyük sürprizlerle karşı karşıya kalacaksınız. Aşka olan inancınız olumlu yönde değişecek. Kendini talihsiz, şanssız görenler karşınıza çıkacak yeni kişilerle başlayan aşklarınız sizi çok mutlu edecek. Bu hafta geçmişin üstüne çizgi çekeceksiniz. Bu hafta geçmişi kendi içinizde bırakın.

İşsiz olanlar yeni atılım yapmaktan korkmasın. Adım attığınız müddet boyunca ilerleyeceksiniz. Kredi borcu ve ödemeler konusunda bunalmıştınız uzun bir süredir. Fakat rahatlayacaksınız.

Anne baba olanlar planlayıp hayata geçiremediğiniz işleri yapacaksınız bu hafta.

Sıhhat ve sağlık konusunda haftasonuna doğru göz sağlığınıza dikkat edin.

Haftanın spotu: Hayatı seviyorum diyebilmek sadece sizi değil etrafınızdaki herkesi mutlu edecek.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü ile birlikte, uykunuzdan plan yaparak planladınız. Haftayı planlayarak başladınız bu haftaya. Bu sizi iş hayatınızda ayrı, sosyal ilişililerde, aşkta ayrı huzura kavuşturacak sizi. Planlarınızı doğru yaptıysanız, borçlarınızdan kurtulacağınız bir hafta. Planlı olduğunuz için stres olmayacaksınız.

İşsiz bir Boğa burcuysanız, geçen hafta kayıp gibi gördükleriniz bu hafta kazanç olarak düşüneceksiniz. Bir çok Boğa kadın ve erkeği iş ve kariyer alanınnda inanılmaz gelişme olacak. Büyük dağılmalar kopmalar olsa dahi, şimdi tamir etme dönemi başlıyor. Bir çok Boğa burcu güçlü, kuvvetli arkadaşlıklara birlikteliklere adım atabilirsiniz. Haber beklediğiniz bir iş varsa bu hafta haber gelip işe başlayabilirsiniz. Güçlü tanıdıklarınızdan aldığınız destek 7 kapıyı açacak size. Aşk hayatınızda büyük olumluluklar olacak. Hayatın bana sunduklarına şükrediyorum ve teşekkür ediyorum diyebileceksiniz.

Size ilgi, şefkat verecek partner tanıyabilirsiniz. eğer biriyle tanıştırılacaksanız, sakın olumsuz düşünmeyin. Boğa kadını sevgiyle beslenir. Sevilmeden nefes alamaz. Bu hafta daha da çok aşka ve şefkate ihtiyaç duyacaksınız. Boğa kadınıyla yaşıyorsanız, hiç yapmadığınızı yapın. Sevin, dokunun, temas edin ki hayat boyu sizi kucaklasın. Boğa kadını sevildiğini hissettiği an adar kendini. Boğa kadını inanılmaz bir ikramiyedir. Buı hafta sevgisiz bırakırsanız, sizi bırakır gider.

İş ve kariyer konusunda güçlü tanıkdlarından güzel destek alacaksınız.

Haftanın spotu: Heran kendime güveniyorum deyip çevrenize de bunu hissettirin.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgilinizden bu hafta şüphe duyabilirsiniz. Eğer çevrenizde İkizler varsa sizinle güler sizinle ağlar. Evli bir İkizler burcuysanız, kandırılıyor muyum, aldatılıyor muyum diye düşünüyorsanız gerçekleri göreceksiniz bu hafta. Kafanızın içindeki sorunların gerçeklerini göreceksiniz. Bu hafta İkizler burcu için ayrılıklar olabilir. Kendim için ne yapabilirim, ben kendimi nasıl önemli kılabilirim diyorsunuz. Gerçekten aldatılmış, terkedilmiş olabilirsiniz. Ben bundan sonra hayatımı nasıl sürdürücem ddiğinizi duyar gibiyim. Hayat erkek ya da kadından ibaret değil. Hayat insan olmaktan ibaret. Bu hafta güçleneceksiniz. Şüphe duyduğunuz her şeyin gerçeğini göreceksiniz.

İş konusunda hiç korkmadan, geciktirmeden paranızı ne yönde değerlenbdirmek istiyorsanız değerlendirin. DEstek almaktan çekinmneyin. Emlak yatırımı yapmak istiyorsanız çevrenizdeki uzmandan destek alın. Ya da bankaya mı yatırmak istiyorsunuz mutlaka destek alın.

Sağlık konusunda iyi. Psikolojik olarak yaralarınızı kendi başınıza saracaksınız. İşsiz iseniz biraz bekleme sürecinde olabilirsiniz. Olan iş de hayrınıza, olmayan da hayrınıza. Dikkat etmeniz gereken en önemli husus, kendinizi önemserken egonuzun yükseldiğini düşünebilirler, sakın rahatsız olmayın.

Haftanın spotu: Kendinizle bütün olun. Her şey sende başlıyor.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

İş yaşamlarında ve sosyal çevrede bazı olaylar beklenmedik yönde ilerleyebilir. Bu sizi umutsuzluğu yönlendirmesin. Siz siz olun planladığınız hiç bir şeyin sizin istediğniiz gibi olmaması umutsuzluğa düşürmesin. Bu durum sizde çaresizlik oluşturmasın. Hayatınızı bu hafta olabildiğince teslimiyet seviyesinde yaşamanız gerekiyor. Evinizin içinde ciddi değişiklikler oluşabilir. Evli bir Yengeç iseniz, eşinize ağresif olabilirsiniz. Çevrenize sevimliyken, sevimsiz insan görüntüsü oluşturabilirsiniz. Böyle olunca kendinize olan tahammülsüzlük artar. Geciken hiç bir şey için umutsuzluğa düşmeyin.

Ben hayatı akışına bırakıyorum diyin. Asla endişeye girmeyin. Kafa çok yoğun ve karışık olacak. Sorun haline getirdiği her şey artar. Hiç bi şeyle uğraşmak istemiyorsan rahat ol, akışına bırak.

Oğlak burcunda Satürn gerilemesi ciddi yüzleşmeler yaşattı size. Artık sizin gönül ilişkilerinizde daha mantıklı daha yapıcı ilişkiler seçmenize yardımcı olacak.

Kıskançlıklar evlilikte çok büyük kaoslara sebep olabilir. Nerdeyse nerde sakın kafanızda kurgular yapmayın. Yoksa hem ruhunuzu yoracaksınız. 18 Eylül'e kadar çok tehlikeli. Beni seviyor mu, beni kandırıyor mu diye sakın düşünmeyin. Kendi ruhunu bedenine eziyet ediyorsun.

Bol bol spor yapın bedeninizi yorun. Aklınıza olumsuz sorular gelmesin. İstedikleriniz işlerde bazı gecikmeler olacak. Bu gecikmeler olumsuzluğa düşürmesin.

Haftanın spotu: Umutsuz olma.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta tutarsız olacaksınız. Tavırlarınızda, davranışlarınızda değişken ve tutarsız olacaksınız. Bu da aşk hayatınızda gerilimler e sebep olacak. Eğer psikolojiniz bozulmasın istiyorsanız tutarsızlık yapmayın. Değişken duygular içinde hayatı değerlendirmeyin. Adınız dengesize çıkıp, partnerinizin sizden soğumasına neden olabilir. Ayın 16-17-19 günlerinde bu durum devam edecek.

Cimri olabilirsiniz bu hafta. Çok mu harcama yapıyorum acaba geleceğimi istediğim gibi planlayamıyor muyum diye düşünebilirsiniz. Parayı tutarken, keyif aldığınız şeyleri yapamayabilirsiniz. Ama alışkanlıklarınıza mani olmayın. Kendinize cimri olmayın. Alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyin. Bu sizin motivasyonunuzu ve enerjinizi düşürebilir.

Aşk hayatınızda şüpheci olursanız terkedilebilirsiniz. Her konuda şüpheci olmayın. Bağışıklık sisteminiz düşebilir. Arkadaşlarınızla iletişiminizi yüksek tutabilirsiniz.

Haftanın spotu: Tutarlı olun.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kendinizi dah duygusal hissedebilirsiniz çıkmalısınız bu durumdan. Kişisel planlarınızın üzerinde yoğunlaşmanız gereken bir dönemdesiniz. Risk içeren durumlardan uzak durmanızda yarar var. İş hayatınızda kafanızdaki sorunlar bu hafta karşınıza çıkacak. Her şeyi ben biliyorum diyen bir patronunuz varsa bu hafta yolunuzu ayırmaya şansınız yok. Bu şahsı olduğu gibi kabul ediyorum diyip işinize konsantre olmalısınız. İçinizdeki kavgayı büyütürseniz ruhsal fiziksel mahvolursunuz.

Hayatınızdaki sorunlu insanları olduğu gibi kabul edin. Bakış açınızı değiştirip empati yapmaya çalışın. Onları olduğu gibi kabul ederseniz bütün gerginlikleri üzerinize çekerseniz. Haftaya Pazartesiye kadar kafanızdaki sorular enerjinizi düşürmesin diye kimseyle kavga etmeyin. Her şey yoluna girecek diyin. Hayatınızdaki sorunlu insanları temizlemek isteyeceksiniz ama doğru zaman değil. Her şeyi akışa bırakın. Ayın 14'ünden sonra devam ediyorsa yine olumsuzluklar o zaman daha sağlıklı görecek ve keskin net karar alabilirsiniz.

Sağlık açısından risk içeren konulara girdiğinizde ruhsal dengenizi koruma altına alın.

Haftanın spotu: Ben sakinizm, huzurluyum deyip öyle yaşayın.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kariyer hayatınızın en çalışkan ve üretken olduğu dönemindesiniz. Çalışmayanlar ise günlük hayatlarında birden çok şeyi aynı anda halletmek durumunda kalabilirler.

Sevdiklerinin ve kendilerinin sağlıklarıyla ilgilenmek, evin düzenini sağlamak, evcil hayvanın bakımını takip etmek, yaşam alanlarındaki dekorasyon değişimi ile uğraşmak, bahçe düzenlemesi yapmak gibi konular gündeminizi doldurabilir.

Bu dönem, diyet başlamak ve sporu aktif olarak hayatınıza katmak çin uygundur.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gizli saklı her şey ortaya çıkacak. Annenden mi gizledin eşinden mi gizledin her şey, tüm kirli çamaşırlar bu hafta ortalığa dökülecek. Zarar görmemek için maddi konularda tasarruflu olmalısınız. Hem suçluyum, hem güçlüyüm dememelisiniz. Sizden gizlenen şeyler de ortaya çıkacak. Bir süredir gizlileri araştırıyorsanız her şey gün yüzüne çıkacak.

Özellikle maddi konularda karı koca bütçe konusunda fazla tartışma yaşayabilirsiniz. Onunla aynı düşüncede olduğunuzu gösterin partnerinize.

Kalbiniz boşsa, hayatınızın aşkını arıyorsanız şuan bekleme döneminden geçiyorsunuz. Geçmişle bağını kes. Affedemediğin arkadaş, eş sevgili varsa ne olur hellalleş. Allah'la Bir yatağa uzanıp eşinizi karşınıza alın, ben her şeyini seviyorum senin deyin.

Haftanın spotu: Geleceğine güven.

NURAY SAYARI YAY BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Küçücük bir problem yaşayıp büyütüp abartırsanız kendinize travma yaşatırsınız. Abartma hiç bir şeyi. Sorunları sakince düşünerek çözün. Evli iseniz sürekli olumsuzlukları görmeyin. Çok büyük dağılmalar kopmalar olabilir. Bu hafta hayatınızdaki kişilere karşı şikayetli tavır sergilersenız bu dönem hayatınızdan giden bir saha kesinlikle dönmez geri.

Yay erkekleri karşınızdaki kişileri rencide edecek tavır ve davranışlar terk edilmenize neden olacaktır. Kendinize duyduğunuz saygıyı kaybedebilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz arkadaşlık hususunda değişimde olacaksınız. Maddi konular, işsiz olanlar yeni düzenlemeye ihtiyaç duyacaksınız.

Haftanın spotu: Sorunları gözünüzde büyütmeyin.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Oğlak burcunun her şeyi kontrol etme huyu var. Yönetmeyi çok seversiniz. Bilmeye, öğrenmeye hep sahipsiniz. Her şeyi kontrol etme huyunuzdan vazgeçmelisiniz ki sosyal çevreniz, aşk hayatınızda negatif görünürsünüz. Hakkınızda yanlış konuşulmalara neden olabilirsiniz. Hayatınızdaki kişileri ihmal etmeyin, onun problemlerine na kadar zaman ayırıyorsunuz diye düşünün. İlişkilerinizin güçlendiğini fark edebilirsiniz. MAddi endişeler planlarınızı ertelemeye sebep olabilirsiniz. Huzursuz tavır ve davranışlarda olabilirsiniz. Gelecekle ilgili yapmak istediğiniz yatırımları erteleyebilirsiniz. Endişelerinizi aşmaya özen gösterin.

Bu hafta dostlarınızın desteği size iyi gelecek. Onların size verdiği taktikleri kullanırsanız güzel sonuçlar elde edersiniz. Kontrollü olma durumunuzu aşabilirseniz, bu hafta geleceğinizile ilgili konulara yönelebilirsiniz. Çalışıyorsanız güzel hamleler yapabilirsiniz. Gelecekle ilgili düşünecek bir çok şeye ihtiyacınız artacak. Parasal konularda yücelebilirsiniz. Ekstra gelir ve kazançlarınız artabilir.

Kariyerinizle ilgili hamleleri engel olarak görebileceğiniz kişiler olabilir, her zaman kıskanan olmaktansa kıskanılan olmak daha iyidir. Aşırı kontrollü olmayın.

Sağlığınız gayet iyi. Kemik yapınızla ilgili hassasiyetleriniz artabilir.

Bu haftanın spotu: Ruhunuzu özgürleştirin. Anı yaşayın, suyun sesini dinleyin ruhunuzun sakinleştirdiğini göreceksiniz.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya yatırırmlarınızı şekillendirerek başlıyorsunuz. Ortaklıklar için uygun bir dönem. Teknolojik konular, tele komünikasyon sektöründe başarılı çalışma ve projeler yürütebilirsiniz.

Kafanızda gelecek ile yaptığınız planlamalar artık kağıt üstünde de vücut bulmaya başlar. Hem özel hem de sosyal hayatınızda yenilikler sizin için bu hafta ön plana çıkabilir.

Hedefe odaklanmalı, detaylarla çok vakit kaybetmeden hayatınızdaki maddi, manevi önemli konuları net bir sonuca ulaştırmalısınız. Ardından yeni bir sayfa önünüze açılır.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 9-15 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta ilişkilerinizle ilgili adeta yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Ya da önceki yolculukta monoton olan ne varsa kenara bırakıp kaldığınız yerden heyecanlı bir döneme adım atabilirsiniz.

Özellikle bir Başak burcu bundan sonraki yaşantınızı değiştirmeye neden olabilir. Akışta kalmalı yenilklerden ürkmemelisiniz. Zira tohum ekmeden asla hasat elde edemezsiniz.



Hafta ortasında yurt dışında seminer ve workshoplara katılabilir, önceden başlayan eğitimlerinizin sertifikasını alabilirsiniz. Hafta sonunda ani bir kararla eşinizle kısa bir yolculuğa gidebilirsiniz.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.