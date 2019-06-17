Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 17-23 Haziran 2019

Nuray Sayarı 17-23 Haziran haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 17-23 Haziran burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 17-23 HAZİRAN 2019

Burçları bekleyen gelişmeleri Nuray Sayarı tek tek açıklıyor. Nuray Sayarı burçlar hakkında neler dedi? KOÇ, Akrep, Yengeç, Balık burçları bu hafta nelerle karşı karşıya kalacak? Bu hafta içerisinde sizi bekleyen, fırsatlar, karşılaşabileceğiniz olumlu ya da olumsuz durumlar ve bu durumlar karşısında neler yapmanız gerektiğine dair tüm merak edilenleri Nuray Sayarı canlı yayında açıklıyor.

NURAY SAYARI KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Koçlar, Haftanın ilk günüde Yay burcunda meydana gelecek dolunay, 3 Haziran’da önünüze çıkan her türlü başlangıcı tamamlamanıza yardım edecek. Yabancılarla ilişkiler, hukuki süreçler, akademik planlarınız, yurt dışına taşınma isteği temalarından bir kaçı kafanızda olgunlaşmaya başlayacak. Yengeç burcunda pek çok gezegenin bir araya gelmesiyle aile içindeki sorunları çözmeye çalışacaksınız. İlişkilerde küslüğe yer vermeden denge kurmaya çabalasanız da doğrusu işiniz pek kolay değil. Ancak hafta sonunda Yengeç burcu döneminin başlamasıyla aile büyüklerinin öğütlerine kulak vermek size destek olacak.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Boğalar, Hafta başında Yay burcunda meydana gelen dolunay, sizin öz değerinizi fark etmenize yardımcı olacak. Buna bağlı olarak, kazançlar, paylaşımlar, cinsellik ve yetenekleriniz konusunda önemli farkındalıklar edinebilirsiniz. Yatırımlar, portföy yönetimi, ortaklaşa yürütülen ödemelerde sonuca ulaşmak mümkün. Haftanın ikinci yarısında yakın akrabalarınız ya da komşunuzla derin konuları masaya yatırabilirsiniz. İlişkilerde uyum yerine gerginlik hakim olabilir. İletişim dilinizde yapıcı olmaya odaklanırsanız sonuçta kazançlı çıkarsınız. Hafta sonu gayrimenkullerle ilgili bir konu gündeminize oturabilir. Satın almalar için uygun bir zaman değil. Eylül sonunu beklemelisiniz.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili İkizler, 3 Haziran’da filizlenen ya da farklı bir boyut kazanan ikili ilişkilerinizi Yay burcunda meydan gelen dolunayla değişik bir eşiğe taşıyacaksınız. Partnerinizin özgür ve cesaret dolu fikirleri size riskli kararlar aldırtabilir. Uluslararası konuları mercek altına alabilirsiniz. Kariyerinizde iş odaklı seyahatler gündeminize yerleşir. Aile içi para paylaşımıyla ilgili sorunlu bir dönemdesiniz. Miras, ortaklık gibi konularda bu hafta kalıcı kararlar almamalısınız. Uzun süreden beri sorunlu ilerleyen maddi paylaşımlar nedeniyle artık duygusal anlamda da kendinizi oldukça yorgun hissedebilirsiniz. Hafta sonunda bilgisine güvendiğiniz sizden yaşça büyük kişilere fikir danışarak rahatlamalısınız.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Yengeçler, 3 Haziran’da kariyeriniz ve çalışma temponuzda meydana gelen yenilikler, bugün Yay burcundaki dolunayla farklı bir aşamaya taşınır. Artık yazın iş temponuzun nasıl bir ivme kazanacağını önceden kestirebilirsiniz. Yorucu bir tempo sizi bekliyor ama siz böyle mutlusunuz. Ani seyahatler gündeme gelebilir, yurt dışıyla olan iş bağlantılarınızda hukuksal konularda karşınızdakilerle bir anlaşmazlık içine düşmemeye özen gösterin. Yatırımlarınızla ilgili son kararı vermeden önce tecrübesine güvendiğiniz kişilerin öğütlerine kulak verin. Hafta sonunu mutlaka ailenizle birlikte geçirin. Mide ve sindirim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Aslanlar, 3 Haziran’da sosyal ve duygusal hayatınızdaki başlangıçlar bugün Yay burcundaki dolunayla olgunlaşma fırsatı bulacak. Daha çok eğlenerek, ruhunuzu pozitif titreşimde tutacağınızın farkına varacaksınız. Topluluk ve kalabalık ortamlar, stresten uzaklaşmanızı sağlar. Hafta ortasında mesai arkadaşlarınızla aranızda gerginlik meydana gelir. İşten ayrılanlar olabilir. Finansal konulardaki güvensizlik canınızı sıkacaktır. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Duygusal şantajdan hoşlanan kişilerle yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Hiç kimse için üzülmeye değmez, hayatın tadını çıkarmaya çalışın.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Başaklar, Bugün kariyerle ev yaşamı arasında nasıl bir denge oluşturduğunuzu ortaya koyacak. Yay burcunda meydana gelen dolunay ev içi ilişkilerinizde bir takım gerginliklere neden olsa da size çözüm de buldurtacak. Kendinizi bir kuş kadar özgür hissedip en yükseklere uçmak isteyebilirsiniz. Seyahatler size heyecan verir. Uluslararası konular, eğitimlerle ilgili uzun zamandan beri emek verdiğiniz işler hızla ilerlemeye başlasa da, bir takım bürokratik engelleri aşmak zorunda kalabilirsiniz. Suların ancak Eylül’de durulacağını bilmeli ve yaz aylarında sabırlı olmalısınız. Hafta sonunu dostlarınızla buluşarak geçirmek size iyi gelir. Aşk hayatınızdaki kararsızlığa da artık son vermek zorunda kalacaksınız.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Teraziler, Haftanın ilk gününde Yay burcuna meydana gelen dolunay bir eğitim programının sonuna geldiğinizi size müjdeleyebilir. Ya da uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir projeyi başarıyla tamamlarsınız. Uluslararası alanda başarıya layık görülürsünüz. Kardeş ya da yakın akrabalarınızla tatile çıkmak mümkün. Diğer yandan evi taşıma, eşya toplama, miras konularıyla ilgilenme süreçleri enerjinizi düşürebilir. Hafta sonunda aile meclisini bir araya toplayarak gelecekle ilgili planlarınızdan bahsetmelisiniz. Biraz yakın çevrenizden destek almaya ihtiyaç duyacaksınız. Kariyer değişiklikleri gündeme gelebilir.

NURAY SAYARI AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Akrepler, Ortaklılarla ilgili ciddi kararlar alırsınız bugün. Yay burcunda meydana gelecek dolunay sizin para paylaşımlarınızı etkileyecek. 3 Haziran’da başlattıklarınız bugün sonuca ilerler. Yabancılarla bir bağlantı kurabilirsiniz. Beklediğiniz bir resmi evrakı teslim alabilirsiniz. Kardeş ya da yakın akrabalarınızla uzlaşmaya çalıştığınız ortak paylaşımlarla ilgili konular size sorun yaşatabilir. Bu dönemde araba değiştirmek doğru olmayacaktır. Ofisinizi taşımak gündeme gelebilir. Köklü yatırımlar için bu hafta harekete geçmemelisiniz. Haftanın son günü Yengeç burcunun sahne almasıyla 1 ay boyunca uzaktaki akrabalarınızla haşır neşir olabilirsiniz. Uzaklardan gelen birine aşık olmak size iyi gelebilir.

NURAY SAYARI YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Yaylar, Bugün burcunuzda bir dolunay meydana geliyor.3 Haziran’da hayatınıza giren yeni ikili ilişkiler sizin için daha anlamlı hale gelir. Karşınızdakilerden haklı olarak daha fazla ilgi beklersiniz. Kalça, bacak, siyatik gibi ağrılara dikkat etmekte fayda var. Kemiklerinize de özen göstermelisiniz. Hafta içinde beklenmedik, kredi, vergi ya da sigorta borcu karşınıza çıkabilir. Gelir-gider tablonuzda zorluklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda aile içinden birinin size vereceği maddi, manevi destek olaylara daha olumlu bakmanızı sağlar. Bu hafta hafızanızda canlanan anılar sizi eski günlere taşır. Adeta küçük bir çocuk gibi ailenizin kanatları altında olmak istersiniz. Hayatınızın kökten değişimlerine hazır olmaya gayret göstermelisiniz. Unutmayın ki her zorluk bir başarı hikayesinin habercisidir.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Oğlaklar, Bugün Yay burcunda meydana gelen dolunay ruhen sizi zorlar. Anlamlandıramadığınız hayattan kopma ve uzaklara gitme isteği bilinçaltı kalıplarınızdan dışarı yansır. Ruhunuzu bir kapana kıstırılmış hissedebilirsiniz. Açık havada yürüyüşler, sevdiklerinizle bilgiye açık sohbetler size iyi gelir. İkili ilişkilerinizde restleşmeler yaşasanız da bunu bir ayrılığa taşımamalısınız. Aksi takdirde Temmuz ayında bu durumdan dolayı pişmanlık duyarsınız. Hafta sonunda sevdiğinizle aranızdaki gerginliği ortadan kaldıracak, buzları yaz sıcağında hızlı eritecek kısa bir tatil organize etmek size de olumlu enerji taşır. Hayat paylaştıkça güzel!

NURAY SAYARI KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Kovalar, Bugün gruplar içinde liderliğe soyunabilir, yönetme gücünüzü ön plana çıkarabilirsiniz. Zira bugün Yay burcunda meydana gelen Dolunay sizi kalabalıklar arasında sorumluluk almaya davet ediyor. Yurt dışı organizasyonlarının yaratıcısı olursunuz. Hafta ortasında değişik networklerden yararlanarak geniş kitleleri ilgilendiren konularda keskin veriler toplayabilirsiniz. Organizasyon yeteneğiniz sayesinde kariyerinizde değişik fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta sonu zehirlenmelere dikkat etmelisiniz. Hafif gıdalarla beslenmek, detoks programlarını uygulamak zihin ve beden sağlığınız için çok önem taşır.

NURAY SAYARI BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU 17-23 HAZİRAN

Sevgili Balıklar, Haftanın ilk günü kariyer alanınızda meydana gelen dolunay, geleceğe yönelik kararlarınızı aydınlatacak. Sorumluluk üstlenerek terfi edebilir, evlilik kararı alabilir ya da iş değişikliğine yeşil ışık yakabilirsiniz. Her şeyden önemlisi içi huzurunuzu korumak olmalı. Aşk hayatınızda inişli, çıkışlı bir dönemdesiniz. Sevgilinizin ebeveyni olmak rolüne soyunmak sizin için büyük hata olur. Çocuğunuzun temel ihtiyaçları için kolları sıvayabilirsiniz. Fazla harcamadan kaçınmaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde aylık bütçeniz açık verir. Her türlü su sporu, sinirlerinizi yatıştırıp, ruhunuzu dinlendirmeye yarar. Hafta sonunu mistik konularla ilgilenip, sanat etkinliklerine katılarak geçirin. Yurt dışına aniden gitme, orada yaşamaya karar verme gibi konular da gündeminizi oluşturan maddeler arasında yer alır.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.