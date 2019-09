Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 2-8 Eylül 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı 2-8 Eylül haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 2-8 Eylül burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 2-8 EYLÜL 2019

Pazartesiye dikkat!

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeniay haftasındayız. Yeni ay Başak Burcunda doğdu Teraziye geçiş yaptı. Bugün başlayacak ama yarın netleşecek olan Güneş ve Mars kavuşumu var. Her şeyin karşılığını mücadele ederek alacağız. Evli iseniz eşinizin gözlerinin içine bakarak onu sevdiğinizi samimi bir şekilde ifade etmelisiniz. Samimiyete gel, samimiyete gel, samimiyete gel. Net ol, doğru duruş sergile. Samimiyet bu hafta sizler için çok önemli olacak. İlişkilerinizin gidişatını, keyiflendirip geleceği güvence altına alırsınız samimi olursunuz. Ama mış gibi davranırsanız ayrılıklar olur. Artık ben sevildiğimi duymadan yaşamak istemiyorum der size karşınızdaki.

Kalbiniz boş ise yeni aşklara adım atmak için doğru haftadasınız. Açık sözlü olun. Karşınıza çıkacak yeni ilişkilerle harika birliktelikler yaşayabilirsiniz. Geçmişle bugün yeni tanışacağınız kişileri kıyaslamayın. Her insan yeni bir hikaye. Güven duygusuyla hareket ederek, içtenlikle hareket ederseniz yeni tanışacağınız bir kişi ile harika bir birlikteliğiniz olacak. Yeni tanışacağınız kişilerle açık, şeffaf olun. Tanışmaktan çekinmeyin. Sağlıklı hayatlar kurabilirsiniz.

Eğitim ve iş alanında karlı günlerdesiniz. Paranızı nasıl harcamanız gerektiği konusunda düşünebilir, bol bol plan yapabilirsiniz. İş değiştirmek istiyorsanız, haftasonuna doğru kesin karar alabilirsiniz. Ya da yeni terfiler alabilirsiniz. İnanılmaz şanlı olacaksınız kendinizi geliştirmek konusunda. Hayallerinizi yüksek tutmaya çalışın. 14 Eylül tarihine kadar iş hayatınızda güzellikler kazanacaksınız.

Bu haftanın spotu: Geçmişi bırak, geleceğe bak.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Zekanızla tüm dikkatleri üzerinize tutacaksınız. Boğa burçları Eylül ayı boyunca çok şanslı olacaklar. Eylül demek sizin için aşk demek. Bir türlü aşk kapımı çalımıyor diyenler, aşk meğerse kapımın önündeymiş diyeceksiniz. Hayatınıza odaklanacaksınız. Boğa burcu olup evliliklerinde geçimsizlik yaşayanlar, kendime odaklanacağım diyeceksiniz. Dünyaya eyvallahım yok diyeceksiniz. İradenizi güçlendirecek bi dönemdesiniz.

Pazartesi, Salı, Çarşamba tamamen yaşam kalitenizi nasıl güçlendireceksiniz konusunda önem vereceksiniz. Hayat çok değerleniyor sizin için. Yaşan enerjinizi düşürmeyin, modunuzu kaybetmeyin. Bu hafta kendinize duyduğunuz güven artacak. Uzuzn süredir görüşmediklerinizle görüşeceksiniz. Zekanızla insanları etkileyebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki diginlik bir süre daha devam edecek. Ekonomik olarak işleriniz yoluna girecek.

Haftanın spotu: Yat kalk, keyfine bak

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Duygular ve düşünceler konusunda ciddi anlamda zorlanmalı bir hafta olacak sizin için. Bu hafta sizi yoran ve yorgun bırakan bir sürece gireceksiniz. Vaktiyle kimleri kınadıysanız, hayat bu hafta hayatınızla hesaplaşmanıza sebep olabilir. Çok konuşan biriyseniz önünüze bakın, hiç bir konuda iddialı bir şekilde konuşmayın. Egonuz bu hafta yükselebilir. Yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız. Sizin ciddi anlamda canınızın sıkılmasına neden olacaktır bu durum. Kimse hakkında konuşmamalısınız. Söylenilen sözler sizin hayatınızla ilgili değilse çözmeye çalışma konuyu. İftiralara maruz kalmamaya özen gösterin.

Bu hafta sizin için yoğun geçecek. Kimse hakkında konuşmayın, hakkınızda konuşuluyorsa kendinizi ifade etmeye çalışmayın. Su akar yolunuz bulur. Egonuzun size hiç bir faydası yok. Derin bir nefes alıp, ilişkilerinize odaklanın. Sinir sisteminizin bozulmasına neden olursanız, ruhsal anlamda sorun yaşayabilirsiniz.

İşsiz bir İkizler burvuysanız bu hafta başvuru yapmak için doğru haftadasınız. Ortaklık yapmak istiyorsanız acele etmeyin. İyice tanımadan ortaklıklara adım atmayın. Araştırma yaparak iş ortaklığı yaptığınız takdirde başarılı olabilirsiniz.

Aşk hayatınızda daha romantik olmaya çalışın. Biten hiç bir ilişkiyi kayıp olarakgörmeyin.

Bıu haftanın spotu: Egodan uzak durun

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Rahatsızlıklar haftasındasınız bu hafta. Beklenmedik sağlık sorunlarıyla yüzleşebilirsiniz. Kuruntu yapmayın ama sıhhatinize çok önem verin bu hafta. Hiç beklemediğiniz sağlık sorunları gündeminizde olabilir. Sağlık konusunda ihmalci olmayın. Bedeninizde bir ağrı varsa mutlaka bir uzmana gidin. Bu hafta düşünceler vu duygular konusunda aile bireylerinin sizi desteklemeye ihtiyacınız artacak. Anne ve babanızın sizin yanınızda olduğunu hissetmeye ihtiyacınız olacak. 14 Eylül'den önceki dönem tamamen ailevi konularda destek isteyeceksiniz. Ayın ilerleyen günlerinde aşk hayatınızla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Kalbiniz boşsa karşınıza yeni insanlar çıkabilir. Mutluluğu ve huzurlu olabilirsiniz. Evli iseniz partnerinizle ilişkinizde güç güven destek ihtiyacınız artacak. Eşlerinizin her an onların yanında olduğunu hissettirmeniz lazım.

Yengeç kadınlar dikkat! Anne olmayın kocanıza. Sen ona şefkatini ver, aşkını ver. Evde devamlı bakımlı olun. Kadın kadın yaşamalısınız. Eş değil anne olursanız kaçırırsınız elinizden. Yengeç erkekleri eşinizin yanında olduğunu hissettirin.

Haftanın spotu: Her konuda kendinize bakın, hayatınız merkezinde sadece kendiniz olun.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta sinir sisteminizi ne olur ele alın. Ruhunuzu yormayın, kimsenin enerjinizi çalmanıza izin vermeyin. Sinir sistemine karşı dikkatli olun. Yaşanmışlıkların yorgunluğunu yaşayacağınız bir haftadasınız. Daha önce yaşamış olduğunuz olayların enerjisi sizi yıpratıyor olabilir. Geçmişe ait yorucu etkilerden arınmaya özen gösterin. Aynı zamanda aşk hayatınızda kırgınlıklar kaoslar yaşamış olabilirsiniz. Bu kırgınlıkları aşabilmek için biraz daha zamanınız var. Yapacağınız iş birlikteliklerinde kazançlı çıkacaksınız. Tamamen sağlam sonuçların yaşamasına neden olacaksınız.

Yeni iş kuracaksanız çok başarılı olacaksınız. Kendinize güveniniz artacak. Tüm zorlukları aşıyorsunuz. Yapacağınız işte kazançlı çıkacaksınız. Attığınız ve atacağınız her adımda planlı olmalısınız. Yarını daha çok garanti altına alacaksınız. Aile büyüklerinizle ilişkinizde ebeveylenrinizin sağlık sorunları gündeme gelebilir. Korkmayın umutsuz olmayın bu hafta. Her sorun atlatılabilecek hiç merak etmeyin.

Uzun süredir ev almak istiyorsanız, bu hafta değiştirmek istediğiniz gayrimenkul fırsatları karşınıza birden çıkabilir. Taşınmak için çok doğru bir haftadasınız.

Evli olanlar ilişkilerde güçlenmeye ihtiyacı olacak. İlişkinize mola vermiş halde olabilirsiniz, affetmek ve şans vermek için doğru zamandasınız.

Haftanın spotu: Gelirinize güvenin, o para size gelecek.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kendinizi dah duygusal hissedebilirsiniz çıkmalısınız bu durumdan. Kişisel planlarınızın üzerinde yoğunlaşmanız gereken bir dönemdesiniz. Risk içeren durumlardan uzak durmanızda yarar var. İş hayatınızda kafanızdaki sorunlar bu hafta karşınıza çıkacak. Her şeyi ben biliyorum diyen bir patronunuz varsa bu hafta yolunuzu ayırmaya şansınız yok. Bu şahsı olduğu gibi kabul ediyorum diyip işinize konsantre olmalısınız. İçinizdeki kavgayı büyütürseniz ruhsal fiziksel mahvolursunuz.

Hayatınızdaki sorunlu insanları olduğu gibi kabul edin. Bakış açınızı değiştirip empati yapmaya çalışın. Onları olduğu gibi kabul ederseniz bütün gerginlikleri üzerinize çekerseniz. Haftaya Pazartesiye kadar kafanızdaki sorular enerjinizi düşürmesin diye kimseyle kavga etmeyin. Her şey yoluna girecek diyin. Hayatınızdaki sorunlu insanları temizlemek isteyeceksiniz ama doğru zaman değil. Her şeyi akışa bırakın. Ayın 14'ünden sonra devam ediyorsa yine olumsuzluklar o zaman daha sağlıklı görecek ve keskin net karar alabilirsiniz.

Sağlık açısından risk içeren konulara girdiğinizde ruhsal dengenizi koruma altına alın.

Haftanın spotu: Ben sakinizm, huzurluyum deyip öyle yaşayın.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kariyer hayatınızın en çalışkan ve üretken olduğu dönemindesiniz. Çalışmayanlar ise günlük hayatlarında birden çok şeyi aynı anda halletmek durumunda kalabilirler.

Sevdiklerinin ve kendilerinin sağlıklarıyla ilgilenmek, evin düzenini sağlamak, evcil hayvanın bakımını takip etmek, yaşam alanlarındaki dekorasyon değişimi ile uğraşmak, bahçe düzenlemesi yapmak gibi konular gündeminizi doldurabilir.

Bu dönem, diyet başlamak ve sporu aktif olarak hayatınıza katmak çin uygundur.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gizli saklı her şey ortaya çıkacak. Annenden mi gizledin eşinden mi gizledin her şey, tüm kirli çamaşırlar bu hafta ortalığa dökülecek. Zarar görmemek için maddi konularda tasarruflu olmalısınız. Hem suçluyum, hem güçlüyüm dememelisiniz. Sizden gizlenen şeyler de ortaya çıkacak. Bir süredir gizlileri araştırıyorsanız her şey gün yüzüne çıkacak.

Özellikle maddi konularda karı koca bütçe konusunda fazla tartışma yaşayabilirsiniz. Onunla aynı düşüncede olduğunuzu gösterin partnerinize.

Kalbiniz boşsa, hayatınızın aşkını arıyorsanız şuan bekleme döneminden geçiyorsunuz. Geçmişle bağını kes. Affedemediğin arkadaş, eş sevgili varsa ne olur hellalleş. Allah'la Bir yatağa uzanıp eşinizi karşınıza alın, ben her şeyini seviyorum senin deyin.

Haftanın spotu: Geleceğine güven.

NURAY SAYARI YAY BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta seyahatten seyahate koşabilir ya da toplantıdan toplantıya katılabilirsiniz. Otorite figürlerine yönelik sunumlar için çok öenmli günlerden geçeceksinz. Başarılarınız takdir görebilir. Sizin için adeta bir hasat zamanı.

Ayrıca nişan, düğün gibi mutlu olaylar için bu hafta önemli kararlar alabilirsiniz. Ailevi bir konu hakkında annenize destek olmanız gerekebilir.

Yuvanızı yurt dışına taşımak gibi radikal kararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğitsel konular için hareketli bir hafta geçireceksiniz.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta eğitim, öğretim konularıyla ilgili önemli gelişmeler meydana gelebilir. Bu alanda yeni kayıt yaprtırmak için kolları sıvayabilirsiniz.

Ayrıca yurt dışı seyahatleriniz hakkında ciddi bir planlama gerekebilir. Zira senenin kalan döneminde hem iş hem de gündelik hayatınızda oldukça tempolu bir döneme giriyorsunuz.

Çalışmalarınızı, sosyal medya üzerinden duyurmak için faaliyete geçin. Online eğitim almak ve vermek size bereket taşır. Bazı Oğlaklar kitap yazmaya karar verebilirler.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya yatırırmlarınızı şekillendirerek başlıyorsunuz. Ortaklıklar için uygun bir dönem. Teknolojik konular, tele komünikasyon sektöründe başarılı çalışma ve projeler yürütebilirsiniz.

Kafanızda gelecek ile yaptığınız planlamalar artık kağıt üstünde de vücut bulmaya başlar. Hem özel hem de sosyal hayatınızda yenilikler sizin için bu hafta ön plana çıkabilir.

Hedefe odaklanmalı, detaylarla çok vakit kaybetmeden hayatınızdaki maddi, manevi önemli konuları net bir sonuca ulaştırmalısınız. Ardından yeni bir sayfa önünüze açılır.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 2-8 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta ilişkilerinizle ilgili adeta yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Ya da önceki yolculukta monoton olan ne varsa kenara bırakıp kaldığınız yerden heyecanlı bir döneme adım atabilirsiniz.

Özellikle bir Başak burcu bundan sonraki yaşantınızı değiştirmeye neden olabilir. Akışta kalmalı yenilklerden ürkmemelisiniz. Zira tohum ekmeden asla hasat elde edemezsiniz.



Hafta ortasında yurt dışında seminer ve workshoplara katılabilir, önceden başlayan eğitimlerinizin sertifikasını alabilirsiniz. Hafta sonunda ani bir kararla eşinizle kısa bir yolculuğa gidebilirsiniz.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.