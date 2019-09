Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 23-29 Eylül 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı 23-29 Eylül haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 23-29 Eylül burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 23-29 EYLÜL 2019

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta başından itibaren ilişkiler alanında adeta bitmek bilmeyen bir dans partisine davet ediliyorsunuz. Güneş ile birlikte pek çok gezegenin Terazi burcundaki yolculuğu, sizi sosyal hayatın içine mıknatıs gibi çekerken, hem özel hem kariyer hayatınıza renkli bir hareket taşıyacak. Hoş, zarif, kaliteli ve kültür düzeyi yüksek sosyal gruplarla birlikte keyifli vakit geçireceksiniz. Sevdiğiniz kişinin beklentilerine bu hafta kulak vermeli, uyumlu ve dengeli bir şekilde ilişkinizi sürdürmelisiniz. Hafta ortasında yönetim kadrolarıyla sıkıcı bir toplantı yapmak zorunda kalsanız da hafta sonundaki Yeni ay size yeni iş imkan ve tekliflerinin kapısını aralayacak.

Burçların özellikleri açısından yapılacak olan incelemede ilk burç koç burcudur. Koç burcu ateş grubuna dahil olan bir burç olarak biliniyor. Koçların hayatı, hareketlilik, canlı ve kıpır kıpır özellikler ile geçer. Koçlar macerasız bir hayat düşünemez. Maceranın yanı sıra koç burcuna mensup olan kişilerin genel özellikleri atılgan ve cesaretli olmalarıdır. Karşılarına çıkan bir konu karşısında öncü ve lider olmak isterler. Koç burcu her zaman kazanmak ve zafer elde etmek ister. Bu nedenle iş ve aşk hayatında kazançlı çıkmak için ellerinden geleni yaparlar.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Zerafet, adalet, hoşgörü ve karşısındakine değer verme gibi temalar gündelik hayatınızda ön plana çıkar. Özellikle mesai arkadaşlarınızla aranızdaki sıcak diyaloğun kıymetini bilmeli ve hiçbir tartışmaya girmemelisiniz. Bazı Boğalar yeni bir aşkı iş ortamında bulabilirler. Herkesin isteklerine kulak vermek için dikkat kesilebilirsiniz. Sağlık alanında kendinize özen göstermeli, kişisel bakımınıza vakit ayırmalısınız. Hafta ortasında hukuki bir meseleyle ya da resmi ilişkilerde olumsuz cevaplarla karşılaşabilirsiniz. Fakat kısa sürede sorunlar halledileceği için boşuna kendinize dert etmeyin. Hafta sonunda Terazi burcunda meydana gelecek Yeni Ay sayesinde yeni bir mekana taşınabilir ya da ev ya da iş yerinizin dekorasyonunu değiştirebilirsiniz.

Boğa burcu toprak grubuna hitap eden bir burçtur. Boğa burcuna mensup olan kişiler hayat karşısında ne istediğini bilen, kontrolü olmayı seven bir yapıdadır. Hayata bakış açılarında net olmayı sevdikleri gibi çevrelerine karşı da net tavırlar sergilerler. Boğa burcunun bir başka bir başka önemli özelliği de zenginlik burcu olarak nitelendirilmesidir. Boğa burcu yönetici gezegen olan Venüs’e sahiptir. Bu da herhangi bir olay karşısında yönetici ve lider olmak istemelerine neden oluyor. Boğa burçları için dostluk ve arkadaşlık kavramları oldukça önemlidir. Ancak bazı durumlarda aşırı baskıcı olmalarından dolayı karşı tarafı sıkma gibi durumlar ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya güzelliğine ve tavırlarına aşık olduğunuz biriyle tanışarak adım atıyorsunuz. Hafta içinde renkli sosyal hayatınız sayesinde pek çok insanla tanışabilir bunların içinden birine gönlünüzü kaptırabilirsiniz. Sizin için önemli olan ilişkideki uyum ve ahenk yaşamınıza canlılık katacaktır. Sanatsal faaliyetlere katılmak, yeni şeyler tasarlamak ve yeteneklerinizi ortaya koymak için hareketli günlerin içinden geçeceksiniz. Hafta ortasında maddi konularla ilgili ufak pürüzlerle karşılaşsanız da, yurt dışı ve uluslararası yeni bir projeye imza atabilirsiniz. Ani seyahatler gündeme gelebilir.

İkizler burcu hava grubunda bulunan bir burçtur. İkizler burcunun en önemli özelliği keskin bir zekaya sahip oldukları gibi pozitif yapıları ile kendilerini belli etmeleridir. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür’dür. Merkür sayesinde ikizler burcu canlılık ve zeka kavramlarını ön plana çıkarıyor. İkizler burcu tüm bu özelliklerin yanı sıra herhangi bir olay ya da konu karşısında şöhret elde etmeyi seven bir burçtur. Zekalarının yeteneklerine oldukça fazla güvendikleri için zekaları ile ön plana çıkmayı tercih ederler.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Ev hayatınızda bu hafta dingin, ahenkli ve huzurlu bir hava esecek. Herkes birbirine karşı saygılı davranarak, uzun zamandan beri hasret kalınan sıcak bir iletişim ortamı kavuşulacak. Ayrıca evinizde düzenleyeceğiniz toplantılarda keyifli vakit geçirecek, herkesin birbiriyle kaynaşıp ortak sevgiyi paylaşmalarına vesile olacaksınız. Hafta ortasında iş hayatınızdaki otorite figürleri çalışma ve gayretlerinize destek verip yeni fikirlerinde sizinle daha yoğun çalışmaya karar verebilirler. Özellikle haftanın ikinci yarısında yurt dışı ile ilişkilerinizde ani, beklenmedik, pozitif, hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gündelik hayatınızda oldukça hareketli bir döneme adım atıyorsunuz. Spor yapanalar kaslarını çok fazla zorlamamaya özen göstermeliler.

Yengeç burcuna sahip kişilerin en önemli özellikleri merhametli bir yapılarının olmasıdır. Olaylara iyi niyetle yaklaşarak olumsuz durumlarda bile olaylara iyi yönde bakmayı tercih ediyorlar. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra sabırlı bir yapıları söz konusudur. Yengeç burcuna sahip bir tanıdığa sahip olmak birçok kişi için oldukça önemli bir özelliktir. Çünkü yengeç burcu insanları olumlu tüm değerleri üzerinde taşırlar. Bu olumlu değerlerin yanı sıra olumsuz yönleri ise aşırı dikkatsiz olmalarıdır.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Terazi burcunda toplaşan gezegenler sizin kısa yolculuklarda pek çok yeni insan tanımanıza neden olur. Grupların içinde hemen fark edilecek, özgün fikirlerinizle çevrenizin takdirini toplayacaksınız. Kardeş ve yakın akrabalarınızla kuracağınız sıcak diyaloglar aranızdaki sorunların kolayca çözülmesine neden olur. Belki de yakın akrabalarınızı ya da komşularınız arasında hakemlik görevi üstlenirsiniz. Arabanızı değiştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. İşleriniz yoğun olsa da bol bol eğlenme fırsatı yakalayabileceksiniz. Şans oyunlarından yana da talih bu hafta yüzünüze gülebilir. Ebeveynlerinizin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenmeniz gereken durumlar gündeme gelecektir.

Ateş grubunda yer alan aslan burcunun yönetici yıldızı ise güneştir. Aslan burcuna sahip kişilerin en önemli belirgin özelliklerinin başında bir organizasyonu yönetmek, bir iş ya da konu hakkında plan yapmak geliyor. Yaratıcı kimliklerine detaycı özelliklerini ekleyerek herhangi bir konuyu kaçırmazlar. Aslan burcuna mensup olan kişiler aşırı cömert olarak bilinirler. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar her zaman en iyisi olmak ve yükselmek için mücadele ederler. Bu da onların ne derece hırslı olduğunu gösteren önemli bir özelliktir.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

İş ortaklıklarınızdan yüzünüzün güleceği bu haftayı iyi değerlendirmeli, bol bol verimli toplantılara katılmalısınız. Daha öncesinde kendinizi yanlış ifade ettiğiniz ikili ilişkilerde uyum ve ahengi yakalamak sizi mutlu edecektir. Kalbini kırdığınızı düşündüğünüz kişilerin gönlünü almak için hemen harekete geçin. Sonuç hem sizi hem karşınızdakini mutlu eder. Büyük yatırım kararları alabilir, bu konuda ailenizden destek görebilirsiniz. Eğitim ve akademik konuları uzun seyahatler haftanın ikinci yarısında gündeme gelebilir. Lütfen sevdiğiniz kişileri boş yere eleştirmekten vazgeçin. İçinizdeki iyi niyet ve hoşgörüyü cömertçe sevdiklerinizle paylaşın. Pişman olmazsınız.

Başak burcu toprak grubuna dahil olan bir burç olmasının yanı sıra bu grubun en önemli özelliği olan titizlik ve zeka kavramlarına oldukça önem veren ve uygulayan bir burç olarak dikkat çekiyor. Bu konularda aşırıya gittikleri takdirde takıntı denilebilecek durumların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Çevresi tarafından sevilmek ve beğenilmek bu burca sahip olan kişilerin ortak özellikleridir. Başak burcu hiçbir zaman aynı noktada kalmayı sevmez. Bunun için çalışmaya ve yükselmeye büyük önem verirler. Çekinme özelliklerinin de ön planda olmasına rağmen genellikle çalışmaya büyük bir azimle devam ederler.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta sahnenin yıldızı sizsiniz. Zira Güneşin de Pazartesi’den itibaren bir ay boyunca burcunuza yerleşmesiyle gerek sosyal gerekse iş hayatınızda tüm dikkatler üzerinize toplarsınız. İş ortaklıkları ve duygusal ilişkilerinizde partnerinizle sıcak bir atmosferi yakalarsınız. Hafta ortasında evle ilgili evrak işleriyle uğraşmak pek sevimli olmasa da geleceğiniz için önemli atılımların temel yapısını oluşturacaktır. Kardeşinizle ani bir seyahate çıkmaya karar verebilirsiniz. Yeni bir şey öğrenmek için oldukça uygun bir dönem. Hafta sonunda meydana gelecek olan burcunuzdaki Yeni ay sayesinde iş değişikliğine ya da evliliğe karar verebilirsiniz.

Güzellik ve lüks kavramları dendiğinde akla ilk gelen burç terazi burcu olsa da terazi burcunun en önemli özelliği dengeli tavırlarda olmalarıdır. Her iki zıt kutup arasında kalsa da bu iki zıt kutup karşısında dengede kalmayı tercih ediyorlar. İş ve özel hayatlarında dengeli ilişkilere büyük önem verdikleri gibi terazi burçları ile yaşanacak ikili ilişkilerde karşı taraf her zaman mutlu olmuştur. Seviyeli arkadaşlıklara önem veren terazi burçları olumlu tavırları ile bulundukları her ortamda kendilerini belli ederler. Özellikle dış görünüş konusunda oldukça detaylı olan terazi burcu aynı hassasiyeti karşı taraftan da bekler. Hava grubuna mensup olan terazi burcu mensuplarının hayatından sevgi asla eksik olmaz.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta işleriniz hiç ummadığınız şekilde ilerleyecek. Olumsuz bulduğunuz kişilerle uyumu yakalamak sizi mutlu edecektir. Herkesin bireysel farklılıklarına saygı göstermeli, hiç kimseyi bir diğeriyle kıyaslamamalısınız. Çevrenizdekilerin farklı yönlerden bu dönemde hayatınızı kolaylaştırabileceklerini aklınızdan çıkartmayın. Bir iki tatlı söz ve övgüyle yaklaşarak herkesin gönlünü fethedebilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz bir para ya da bir teklif için onay gelebilir. Seyahatlerinizin çoğalacağı bir dönemdesiniz. Gizli ilişkiler bu hafta size iyi gelse de uzun vadede başınızın ağrımasına neden olacaktır. Dikkatli olmakta fayda var.

Akrep burcu su grubundadır ve en korkulan ve en acımasız burcu olarak biliniyor. Akrep burcu, kararlı duruşları, inatçı yapıları ve intikam duyguları ile ön plana çıkan bir burçtur. Sezgi güçleri fazlası ile yüksek olan Akrep burcunun yönetici gezegenleri Plüton ve Marstır. Bir olayı incelemeleri gerektiğinde en ince ayrıntısına kadar incelemeyi severler. Bu nedenle de en detaycı burç olarak bilinirler. Şehvet ve tutku duygularına fazlası ile sahip olan akrep burcu bir savaşa savaş ile karşılık veren bir burç olarak dikkat çekiyor.

NURAY SAYARI YAY BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Uzun zamandan beri neşenizi kaçıran ciddi işlerle uğraşmaktan oldukça yorgun düştünüz. Bu hafta artık biraz neşelenin. Kültürlü insanların bir araya geldiği organizasyonlara katılabilir, sevdiğiniz bir derneğin hareketli gündemini takip ederek vakit geçirebilirsiniz. Gönüllü kuruluşların toplum yararın başlattığı kampanyaların tanıtım sözcülüğünü üstlenmek yaşamınız renk katar. Estetik yönü güçlü sanatsal etkinliklerin organizasyonlarına katkıda bulunmak sahip olduğunuz sosyal çevreyi daha da büyütecektir. Geleceğe ait planlarınızda bu dönemde sevdiğiniz bir dostunuzla ortaklığa karar verebilir, yepyeni bir işi büyütüp, geliştirebilirsiniz.

Yay burcu kendisini sürekli yüksekte karşı taraftaki kişilerin ise kendilerinden alçakta olduğunu düşünürler. Birçok çevre tarafından yay burcuna mensup olan kişilerin kendisini beğenmiş bir yapıda oldukları söylenir. Bu nedenle birçok kişi yay kadın ve erkeklerini tanımıyorlarsa elektrik alamama ihtimalleri oldukça yüksektir. Tanıdıkça ise yay burcunun kendini beğenme özelliklerinin kendilerine olan aşırı güvenden olduğu anlaşılıyor. Yay burcu araştırma ruhuna sahip bir burç olmasından dolayı yeni şeyler öğrenmek ve keşfetme konusunda oldukça iyilerdir. Giyim konusunda standart kıyafetleri tercih ederler.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda yeni ortaklıklara merhaba diyor ya da eskilerle yepyeni kalıcı projelere imza atmaya hazırlanıyorsunuz. Bundan sonraki kariyer yaşamınızda meydana gelen kökten değişim, sizin uzun yıllardır çabalayarak elde ettiğiniz bilgi birikiminin meyvelerini 1 yıl gibi kısa bir sürede olgunlaştıracak. Haftanın ikinci yarısında kapalı bir grupla beraber, spiritüel bir eğitime katılabilir, yaşam felsefenizi zamanla daha da zenginleştirecek insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Takip ettiğiniz resmi işleriniz ise olumlu şekilde sonuçlanabilir.

Oğlak burcu kararlı bir yapıda olan burçtur. Bu burca mensup kişiler almış oldukları kararlardan kolay kolay dönmezler. İyi ya da kötü olsun alınan kararların sonuna kadar ardında dururlar. Oğlak burcunun yapısında direniş ruhu vardır. Bu nedenle bir otoritenin adaletsizliği karşısında asla boyun eğmez, direniş gösterir ve bu direnişinde de kararlıdır. Oğlak burcu insanlar yükselmek ve ilerlemek için çaba sarf eder. Bu amaçları yerine getirmek için de meraklı yapıları ön plana çıkar ve meraklı yapıları diğer kişiler tarafından sevilmez. Bir konu ya da olay karşısında önlem almayı seven oğlak burcu, risklerden de oldukça uzak durur.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta başında Güneşin Terazi burcuna geçmesiyle beraber eğitsel konular, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, uzak seyahatler, yabancılarla iletişim, hukuki süreçlerde olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yurt dışında yaşama fikri bu dönemde daha fazla zihninizi kurcalayacaktır. Sevdiğiniz kişinin farklı bir ülkeye sizinle beraber gitme isteği de gündeme gelebilir. Tüm bunları kendiniz için bir faydaya dönüştürmeli ve değişimden asla korkmamalısınız. Elinizde olmayan koşullardan dolayı resmi birimlerle haftanın ikinci yarısında küçük bir sürtüşme yaşayabilirsiniz. Kanunların size tanıdığı haklar sayesinde bu sorunu kısa sürede halledebileceksiniz. Arkadaşlarınız sayesinde yabancı bir topluluğa mensup kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

Kova burcu hava grubuna dahil bir burçtur. En önemli özellikleri duygusal olmalarıdır. Duygusal olmalarının yanı sıra liderlik vasıflarına sahip olmaları da kova burçlarını bu özellikler bakımından kendisini diğer burçlardan ayrılmasına neden olur. Yardımsever yapılarının yanı sıra uzlaşmacı kimlikleri de mevcuttur. Kavga ve gürültüyü sevmezler anlaşarak ve konuşarak iletişimi tercih ederler.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki ideallere kavuşacağınız bir haftaya adım atıyorsunuz. İleri görüşlü yöneticiler sayesinde yetenekleriniz ve ılımlı karakteriniz takdir edilir, tanıtım ve pazarlama alanında başarılı sunumlara imza atabilirsiniz. Ortaklık tekliflerine sıcak bakmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Partnerinizin gelirinde bu hafta meydana gelecek olan artış sizin de yüzünüzü güldürür. Beklediğiniz tahsilatları haftanın ikinci yarısı gerçekleştirme ihtimali daha yüksek. Hayalinizdeki hayat arkadaşınızın karşınıza çıkacağı bir dönem. Her ne pahasına olursa olsun, hiç kimseye karşı aşırı fedakarlıkta bulunmayın. Empatik olmak, karşınızdakinin sizin iyi niyetini asla suiistimal etmesini gerektirmez. Bu konuya karşı daima duyarlılığınızı korumalısınız.

Balıklar burçlar dünyasında aşırı duygusal olması ile tanınan bir burçtur. En önemli özelliklerinin empati yapabilme özelliği olduğu biliniyor. Böylelikle haksızlıklar karşısında adil olmayı bilen ve kişilere karşı aşırı merhamet besleyen bir burçtur.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.