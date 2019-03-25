Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 25-31 Mart 2019

Nuray Sayarı 11-17 Mart haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 25-31 Mart burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 25-31 MART 2019

Burçları bekleyen gelişmeleri Nuray Sayarı tek tek açıklıyor. Nuray Sayarı burçlar hakkında neler dedi? KOÇ, Akrep, Yengeç, Balık burçları bu hafta nelerle karşı karşıya kalacak? Bu hafta içerisinde sizi bekleyen, fırsatlar, karşılaşabileceğiniz olumlu ya da olumsuz durumlar ve bu durumlar karşısında neler yapmanız gerektiğine dair tüm merak edilenleri Nuray Sayarı canlı yayında açıklıyor.

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koçlar, Gelirinizi artırmak için hala şansınız var. Yere ki çalışın, enerjinizi yükseltin umutsuzluğa kapılmayın. Bu hafta şansılıyım demeyi ihmal etmeyin.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, eksik kalan işlerinizi tamamlamanız için fırsat var. hayat bana büyük yenilikler getiridi diye şaşıracaksınız. Dargınlıklarınızın biteceği, şansınızın artacağı bi haftadasınız. Yaptığınız tüm dualarım kabul oldu diyeceğiniz bir haftadasınız. Mucizeler yaşayacağınız bir hafta. Tüm istediklerinizi tek tek gerçekleşecek.

Ummadığınız yerlerden para akışı gelecek. Bu hafta kilo vermeye başladınız, fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız. Uykusuzluk problemi yaşayanlar bu hafta güzel uyuyacak. Bu hafta şifa haftasındasınız. Bir ameliyat olacaksanız harika geçecek.

Bu haftanın spotu: Dostluklar konusunda seçici olun. Sizi üzen kişiler tek tek geri dönecek ama mesafe koyun.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, gözler bu hafta sizin üzerinizde olacak. Enerjinizi düşük, motivasyonunuzu yüksek tutun. Yaptığınız her konuşmada çok dikkat çekici olacaksınız. Nazar sorununuz var, tüm gözler hep sizin üzerinizde.

Hayatınızdaki karışıklık tamamen son bulacak. Çok hareketli olmayın, çok göze batmayın. Motivasyonu yüksek, enerjinizi dengede tutun. İlişkiler konusunda iftiraya uğradıysanız gerçekler bu hafta ortaya çıkacak. Ben bu gerçeği görmeseydim diye gözyaşı dökebilir kimi ikizler ilahi adalet bana gösterdi diyecek.

Enerjinizi dengede tutmalısınız. İşsiz olanlar işsizlik durumundan arınacaksınız. Bu hafta borçlarınızdan çok kazanca odaklanın. Para istiyorsanız hayal kurun, istediğiniz gelirin hayalini kurun. Borçlarınızdan çok elde edeceğiniz paranın hayalini kurun.

Bu hafta bolluk bereketlik içinde olacağım olumlaması yapın bu hafta. Motivasyonunuzu yüksek tutun. İlişkinizde de motivasyonunuzu yüksek tutun.

Sıhhat ve sağlıkta özellikle solunum yolu rahatsızlığı hakkında dikkat edin. Doğuk algınlığı da olabilirsiniz bedeninizi koruyun. Kendinize sağlık olarak iyi bakın.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeçler, hayatı ilişkiler kon usunda sorgulayacaksınız. Alışkanlıklarına çok bağlıdırsınız, karar vermekte çok zorluk çekersiniz. Bu hafta hayatı sorgulamaya başlayabilirsiniz. Hayat daha keyifli olmalı diye düşüneceksiniz. Yengeçlerle birlikte olan kişiler bu hafta dikkat etsin. Ben sabredemiyorum diyecek bu hafta yengeçler. Gelecek planları yapmanız için uygun bir hafta. Çok uzun süredir gelecekle ilgili karar versem mi vermesem mi diyordunuz. Bu ikilem ortamda kalkacak bu hafta. Ya tama ya devam diyecek.

Hayata biraz daha keyif odaklı bakacaksınız. İçtikleri kahvenini bile lezzeti çok yüksek olacak. Etrafınızdaki herkes sizin fikrinizi önemseyecek. Artık hayatı sorgulamaya başlayabilirsiniz.

Duruşlarınız bile bu hafta dümdüz olacak. Sağlık konusunda iştahlarına dikkat etsinler. İştahınız çok açık olacak bu hafta.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslanlar, uzun bir aradan sonra gül eken gül toplayacak bu hafta. İşinizde sürpriz bi gelişim olacak. Terfi isteyebilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artacak. Geçmişe şans verme haftası olarak değerlendirisek öfke ve nefret duymadığınız kişilere şans verin. Üzülmek istemiyorsanız kimseyi üzmeyin, mutlaka ve mutlaka büyük şanslarınız artacak bu hafta. İş ve kariyer olarak bir yıldız gibi parlayacaksınız.

Kariyer konusunda korktuklarınız her şeye özgüvenli adım atacaksınız. Bu hafta ufkunuz genişleyecek. Hayalini kurduğunuz her şeyi özgüvenli olarak gerçekleştireceksiniz.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başaklar, bu hafta fazla kuruntu insanın kendini hasta olmadan da hasta eder. Kuruntulu olmayın. Eşinizle aranızdaki problemleri çözecek, orta yolu bulacaksınız. Ben iyiyim diyin .Yaptığınız işlerin takdir gördüğünü göreceksiniz bu sizin motivasyonunuzu artıracak. Kendinize duyduğunuz güven artacak. Orta yolu bulacaksınız bu hafta. Uyumsuzluk yayaşayanlar, polemiklerden arınacaksınız bu hafta.

Yalnız olan Başaklar, ümitsizliğe düşmeyin. Şuan yeni biri karşınıza çıktıysa bile devamlı olmaz. Ama uzun süredir birini izliyorsanız, ve bir türlü aklınızdan çıkmıyorsa hayat size güzel.

Bu hafta kendinizi hasta edebilirsiniz, kuruntudan uzak durun, vesvese yapmayın.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Teraziler, bu hafta gelirinizi giderinizi dengeleyin. Düşünmeden harcama yapmayın, düşünmeden yatırım yapmayın. Kendinize baskı kurarak dünyanın en şanssız insanı olarak hissedebiliriniz kendinizi. Gelinirizi bilip harcayın. Konforunuzu o zaman artırın. Bugün yaşadığınız keyif yarın pişmanlığınız olabilir.

Fikirleriniz ve isteklerinizi daha yüksek sesle söyleyin. Konforunuzu artırmak isteyeceksiniz. İlişkilerinizde problem yaşıyorsanız, daha yüksek sesle konuşun. Onun huyunu suyunu değiştirmeye çalışmayın. E duymuyorsa, kulaşkalrına baktırmasını söyleyin. Biz bakış açımızı değiştirirsek karşımızdaki de değişir. değişmiyorsa elinizdeki ürünü sevmeye çalışın. Bu haller bir 15 gün sürecek.

Terazi erkeğiyle evli olanlar çok dikkat etsin. Terazi erkekleri çok dengesiz.

Teraziler psikolojisine iyi bakın. Duruşunuzu dengeleyin bu hafta. Sizi anlamayan kişilere sesinizi yükselterek anlatın.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrepler, işinde kazancınızda çok verimli olacağınız bir hafta. Maddi konularda çok şanlı olduğunuz bir hafta. Yaptığınız planlara uymakta zorluk çekebilirnizi. Alım satım işlerinde çok şanslı olacaksınız. Hiç beklemediğiniz maddi anlamda gelirler gelecek.

Baskıcı olmayın bu hafta. Ne aşk hayatınızda ne iş hayatınızda baskın olmayın. İtici bir insan gibi görünebilirsiniz. Çok dikkatli olun konuşurken, Bu hafta eşinizi aradığında nasılsın diye arayın, nerdesin demeyin. Kaçta geliceksin demeyin yanlış anlaşılmayın.

Aşkta ayrılmış olanlar, bu hafta sizin için birleşme haftası. Hayatta sana dönmem diyenler, seni çok özledim deyip geri dönecek.

Bu hafta şifa haftasındasınız.

NURAY SAYARI YAY BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yaylar, iş ve kariyer konusunda çabalarınız son bulacak. Evlilik hazırlığında olupğ bir türlü evlilik teklifi almıyor ve olmuyorsa bu hafta teklif gelecek. Hatta bu hafta isteme olabilir. İnanılmaz mutluluk içinde olacaksınız bu hafta.

Evli olan yay burçları eşlerinizde aranızda yaşadığınız olumsuzluklar konusunda çok şanslısınız. Örneğin evin mobilyasını değiştirmek istiyorsunuz mobilya değiştirebilirsiniz bu hafta ama sakın elektrikli alet değiştirmeyin. Kendinizde bir değişiklik bu aralar yaptırmayın. Merkür gerilerken sakın saçınızı kestirmeyin, uzamaz.

Evlilik için çok uygun bir hafta. Dün tanıştırğiınız biriyle evlilik kararı almayın, önceden biri varsa önemli. 5 Mart'tan önce tanınan biriyse tamam.

Soğuk algınlığına dikkat edin bu hafta. Tedbirli olmakta fayda var.

İşte ilerleme kazanç haftasındasınız. Planladığınız gibi güzel haberler alacaksınız. Geçmişten gelen bir plansa başlamak için güzel bir zaman. Ama yeni karar için soğru bir karar değil.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar, gergin bir haftaya giriş yapacaksınız. Sinir sisteminizde bir rahatsızlığınız varsa ihmal edin, sindirim sisteminiz de bozulmasın. Kaygılarınız bütün bedeninizin sağlığını bozabilir.

Aşk hayatınızda bir türlü sorumluluk almayan biriyle birlikteyim diye düşünüyorsanız, evlilik teklifi alabilirsiniz bu hafta. Haftanın 3. gününde evliliğe hazır olduğunuzu bir anda hissedebilirsiniz. Nişan ve düğün için uygun zaman. İSteyip dileyim ulaşamdığınız her şey için doğru bir zaman.

Kaygılarınız sağlığınızı olumsuz etkiliyor, dikkat. Sinir sisteminizi bozduysanız beden sisteminizin tamamı bozulabilir. Eğer şikayetleriniz varsa kaygı yapmak yerine araştırma yapın.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kovalar, Güneş Kova'dan çıktı artık rahatsınız. Fakat aşk hayatınızda biraz zorlanmalar olabilir. Özel hayatınızdaki mutluluk işinizde başarı getirecek. MAddi anlamda ödüllendirebilirsiniz. Beklenmedik bir ziyaretçi yüzünden planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Kendi içinizde haklılık durumu olabilir mi, olmayabilir mi düşünüp, bu hafta gözlemci olun. Kendinizi başka bir gözle izleyebilme başarısında olun. Maddi anlamda ödülleneceksiniz, çalıştığınız işte inanılmaz bir ilerleme yaşayacaksınız. Bu hafta iş kariyer ve para haftası olacak. Beklenmedik bir ziyaretçi yüzünden planlarınız ertelenebilir. Haftasonu için tatil planlamışsınızdır, planınız ertelenebilir. Canınızı sıkmayın, beklenmedik ziyaretçiler sebep olduysa sizden ilişkinizden önemli değil. İlişkinizde gerilimler oluşturmayın. Kendi kendinizi depresyona sokmayın. Eşiniz size çok egolusun, çok konuşuyorsun derse kendinizi gözlemleyin. Kendinizi gözlemleyin belki hata sizdedir.

Sağlık konusunda geçen hafta berat bir haftaydı. İş hayatınızda başarılar artıyor.

Haftanın spotu: Değişimler heyecanınızı artırsın.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 25-31 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar, iş hayatlarınızda başarılı olmak için ilişkilerinize dikkat edin. Kendinize zaman ayırıp özlediğiniz bir alana dönmek sizi mutlu edecektir. Aşk hayatınızda sular durulmadı karışıklık devam ediyor. Sezgilerinizin oldukça güçlü olacağınız bir haftadasınız. Doğru tespitler yapmak sitiyorsanız tutarlı olun, yoksa bir ayrılık yokken dağılmaya sebep olabilirsin. Maddi konularda çok becerikli olacağın bir hafta. İş ve kariyer açısından yaratıcı olduğun bir hafta olacak. Sorumluluk aldığınız her konuda başarılı olacaksınız. Başvuru yaptığınız bir işten geridönüş olacak. Sadece dikkat edilmeniz konu, aşk hayatınızda sular durulmadı. Çocuk sahibiyseniz, çocuklarınızın size olan ihtiyaçlarıyla ilgilenmemiş olabilirsiniz. Bu hafta çocuklarınıza karşı ilgi ve şefkatin artmasıyla ailedeki huzurun dengelenmesine sebep olacaksınız. Kendinizle alakalı aşk hayatınızda anlayışlı olmaya özen gösterin. Hem partnerinize hem kendinize farkındalık yaratacaksınız. Maddi konularda uzun süredir almak istediğiniz eşyaları bu hafta alab ilirsiniz. Sıhhatiniz ve sağlık konusunda son derece sağlıklı bir haftadasınız. SadeceHaftanın 3.4. günü başınızda aprılar olabilir. Hekime gitmelisiniz. Akrabalık ilişkilerinde uyumsuzluk yaşayanlar olabilir hayatınızda. birbirinin lafını taşıyanlar olabilir onları sakın dinlemeyin. geçinemeyen insanların dedikodularını dinlemeyin, susturun ve durdurun.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.