Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 25 Şubat - 3 Mart 2019

Nuray Sayarı 25 Şubat - 3 Mart haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 25 Şubat - 3 Mart burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT - 3 MART 2019

Burçları bekleyen gelişmeleri Nuray Sayarı tek tek açıklıyor. Nuray Sayarı burçlar hakkında neler dedi? KOÇ, Akrep, Yengeç, Balık burçları bu hafta nelerle karşı karşıya kalacak? Bu hafta içerisinde sizi bekleyen, fırsatlar, karşılaşabileceğiniz olumlu ya da olumsuz durumlar ve bu durumlar karşısında neler yapmanız gerektiğine dair tüm merak edilenleri Nuray Sayarı canlı yayında açıklıyor.

21 Ocak Ocak Pazartesi günü Ay Tutulması yaşadık. 21 Ocak Ay Tutulmasının anlamı nedir? Temel olarak anlamı, değişik bir şeyler ortaya koymak, fakat genel olarak çok abarttığınızda bu negatif algılanır. Genel olarak çok değişik şeyler yapın ama çok da normalin dışına çıkmayın diyor bize bu Ay tutulması.

22 Ocak Salı günü ay Aslan burcunda. Genel olarak büyük bir heyecan duyuyoruz, öne çıkmak istiyoruz, aslında bazı girişimlerde bulunmak için çok ideal bir zaman. Kendinizi öne çıkarıp girişimlerde bulunmak için değerlendirin.

Tutulmalar, beklenmedik olaylara gündeme getirebilir.

Peki Ay Tutulmasının burçlara etkileri nelerdir?

Şubat ayında yeni aya giriş yapılıyor.

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koçlar, sizin döneminize yaklaşıyoruz. 21 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna geçiş yapacak ve sizin günleriniz başlayacak. Astrolojide Koç burcu dönemi ilkbaharın müjdecisidir. Koç burcundakiler ya da yükselen Koç burcu olanlar, hareketli, bireysel, enerjileri yüksek kişilerdir. Fiziksel olarak dayanıklıdırlar. Öncü burçlardan biri olan Koç burcu insanları yeni başlangıçlar için harekete geçmekten imtina etmezler, sabırsız yapıları ile aklına koydukları konusunda inatçı olabilirler.

Bu hafta sizin için olası konulara gelirsek, bilinçaltınızdaki kaygı ve korkularınızın ön plana çıkacağından bahsedebiliriz. Hayatı akışına bırakarak, yaşayacağınız yeni tecrübelerle bilinçaltınızdaki endişelerinizi rahatlatabilirsiniz.

Sağlıklı, mutlu, huzurlu, şanslı bir hafta dilerim.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, Mars’ın burcunuzdaki hareketi bu hafta da devam ediyor. Hayat enerjinizi istediğiniz şekilde yönetebilme yeteneği kazandığınız bu dönemde, keyfinizin yerinde olduğu zamanlarda harekete geçmekte biraz zorlanabilirsiniz.

Mart ayı sizin için önemli bir ay olacak çünkü Uranüs 7 yıl boyunca kalacağı Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu sizin için önemli bir 7 yıllık sürecin başlayacağına işaret ediyor. Uranüs sizin burcunuzda hareket ederken, finansal durumunuza bakış açınız değişiklik göstermeye başlayabilir. Lüks ve ihtişam sizin için önemli konular olmaya başlayabilir. Hatta zengin bir yaşam sürebilmek için ek projeler ve işler hayatınıza girebilir. Estetik konularına her zamankinden daha fazla önem vermeye başlayıp, yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz.

Keyfinizin bol olduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, içinde bulunduğumuz dönemde iş hayatınız veya toplum içindeki rolünüz ile ilgili konular gündeminizde yoğun bir yer kaplıyor olabilir. Szin kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylar yaşayıp, hayatı akışına bıraktığınızda daha kolay aktığına tanık olabileceğiniz bir haftadasınız.

Geçen hafta yaşanan Dolunayın da halen etkisi altındayız. Eviniz, yuvanız veya aileniz hakkında kritik kararlar almış yepyeni bir sürece başlamış olabilirsiniz. Kararlarınıza bağlı kaldığınız sürece Mart’ın hemen başında yaşanacak Yeni Ay ile mükafatlarınızı almaya başlayabilirsiniz.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeçler, yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz bu hafta. Alacağınız kararlar akla yatkın olursa kazanırsınız. İlişkinizde baskıcı olmayın. Hayatınızdaki kişi ilişikiye mola vermek istiyorsa onu özgür bırakın. İlişkinizi bu hafta kontrol altına almayın. Aynanın karşısına geçin diyin ki ne kadar önemliyim, ne kadar değerliyim. Özellikle bu hafta partner sizi tehdit ediyor zannedebilirsiniz. Biraz mola vermek isteyebilir ne olur bunu tehdit olarak algılamayın. Peki hayatım diyin. Bu hafta kendilerinden uzaklaşmak isteyen partnerinizin saygıyla karşılayın, sabırla bekleyin. Belki onun gidişi keşke daha önce gitseydi dedirtebilir. Alacağınız kararlarla alakalı, yatkın olursanız çok şey kazanırsınız. Sebeplerini söyleyerek uzaklaşın eğer uzaklaşmak istiyorsanız. İş ve kariyer yaşamınızda değişime açık olun, yerinizde saymayın. Hakettiğinizi kazanmaya doğru gidiyorsunuz. Çarşambaya kadar olan dönemde kendinizi fazla yormamaya özen gösterin. Beklenmedik seyehatlere çıkabilirsiniz. Çıkmak isteyebilirsiniz. Hayatınızdaki kişiler ihtiyaç duyabilir.sabırlıca beklemek size çok şey kazandırabilir.

Şüphe kuşku insanı mahveder. Gitmek isteyene ya da gitmek istiyorsan baskı kurma. Gitmek istiyorsan vicdan yapıp kendini durdurma.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslanlar, bu hafta yenilik haftası. Biriyle ortak bi ilişkiye imza atabilirsiniz. Geçmişte yaşanmışlıklardan kaynaklı haftanın ilk günlerinde hüzün, karamsarlık olabilir. Bi ilişki kaybetmiş olabilirsiniz. Bu kayıba siz de neden olmuş olabilirsiniz. Karamsarlık yapmayın, hiç bir olay için pişmanlık duymayın. Dolunay Aslan burcunu nasıl etkiliyor? Ortak bi iş yapma teklifi gelebilir, değerlendirin. Parasal konularda beklenmedik fırsatlar oluşabilir. Beklenmedik görüşmeler yaşayabilirsiniz. Uzun bi süredir haber beklediğinizi yerden çağrı alabilirsiniz. Aklınızdan çıkardığınız bi yerden bir anda cevap gelecek. Saygınlığınız saha çok ortada görünecek değişiklik yaparsanız. Bu hafta bir türlü elde edemediğiniz parasal beklentilerinizle ilgili kendimi ne kadar yormuşum dediğiniz her şey umudunuzu kestiğiniz an önünüze gelecek. Bu hafta gelecekler sizi karamsar olmaktan vazgeçin konusunda uyarıyor. Varsayımlar karamsar yapar sizi. Görevi biten herkese hoşçakal diyin. Sen öğreteceğini öğrettin diyin ve bırakın gitsin. Haftanın 5.6. günü büyük değişikliklere hazır olun, harika günler sizi bekliyor.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başaklar,bu hafta birden fazla iş fırsatı olabilir, hiç bir şeye güvenip işten çıkma, işsiz kalırsın. Harcamalarınıza dikkat edin, gereksiz harcamalar yapmayın. Duyacağınız bazı sözler canınızı sıkabilir. Özellikle tedbirli ve dikkatli olunmadıktan sonra bu hafta çok zorlayıcı bir hafta, gizlenen her şey aydınlanacak. Birinin hakkını yediyseniz şak diye ortaya çıkacak. Aldattıysan ortaya çıkacak, aldatıldıysan da ortaya çıkıacak. Birilerine hata ettiyseniz hatanızı düzeltmeye çalışın. Gerçeklerle ve görmediğiniz her şeyle yüzleşecek haftadasınız bu hafta. Birden fazla iş fırsatı olabilir, iyi düşünün. Bu sabah eşinizin telefonunu karıştırmak duygusu gelebilir ama sakın karıştırmayın. Akışa bırakın hayatı. Çıkıp gitmiş olanları hayatınıza geri almayın. Sizi üzmüş birine yeniden fırsat vermeyin. İyi düşünmeden değişim yapma. Harcamalarınıza dikkat edin. Dolunay cesaret verebilir, bilinçsiz alışveriş yapabilirsiniz dikkatli olun.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Teraziler, sürprizlere her konuda açık olun. Özellikle parasal konularla ilgili, iş ve kariyer hususunda hedefinize ulaşacaksınız. Özel biriyle tanışıp, birliktelik oluşturabilirsiniz. İçlerinize dönmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.Hayat beni hangi konularda ödüllendiriyor? Özel biriyle tanışıp, birlikte iyi zaman geçirmeye başlayacaksınız. Önce ne verebilirsiniz onu düşünün. Duygularınızı anlamak ve tanımlamak konusunda çok fazla kafa yormayın. Bu hafta tanıştığınız özel kişiyle hem eğlenebilir hem evlenebilirsiniz.

Bu hafta özellikle sağlık konusunda gözlere dikkat. Alerjik etkilere dikkat. Duygularınızı anlamak ve tanımlamak konusunda çok fazla kafa yormayın. Evli teraziler duygularınızda net olmalısınız. Değer vermeniz gerekiyor kendinize. Kariyer alanında yolunuz çok açık.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrepler, çok yakında beklediğiniz aşka kavuşacaksınız. Yeni bir ev değiştirmeyi düşünüyorsanız, evli bir akrepseniz ortak kararlar içinde olacaksınız. Ev değişim planı yapacaksınız. Sosyal çevrenizden inanılmaz derecede destek göreceksiniz. Bitmeyen bir iş planınız varsa kariyer alanında muazzam derecede çıtanız yükselecek. Sosyal hayatınızda yeni başlayan arkadaşlıklardan keyif alacaksınız. Kalbim boş diyorsanız, Kendi kendinize enrerjnizi bozmayın. Bir ev bir insana bu kadar şans katabilir diyeceksiniz. Ben değerli biriyim demeyi ihmal etmeyin. Biraz iştah açılması olabilir dikkat edin. Evlilik hayatınızda kötü giden bi durum varsa düzelecek. Bu hafta sıklıkla ben değerliyim diyin.

NURAY SAYARI YAY BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yaylar, bu hafta her şey 5 yıldız. Bu 5 yıldızı 1 yıldıza indirmek sizin elinizde. Hiç karamsarlaşmayın. Planınızın başarıya dönüştürme olasılığı oldukça yüksek. Partnerinizle ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenin ve önem verin. Hem duygularınız hem düşünceleriniz hem kararlarınız alanlarında uzun süredir beklediğiniz fırsatları büyük şansa dönüştüreceksiniz. Her konuda gerçekçi adımlar atarak. Kendine güven ve kuşkularınızı yenin. Eşinizin üstünde gözleriniz baskı kurmasın. Yoksa bu dolunay ilişkilerinizde çok büyük fırsatları size sunacak.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar, bu hafta ağrılarınıza dikkat edin, önem verin. Karşınıza ekstra para kazanmak için yeni fırsatlar çıkabilir. Bazı kararlar alırken çok dikkatli olun. Kararlarınızı verirken iki kere düşünü. Ağrılarınıza kulak verin, ihmal etmeyin. Kararlarınızı verirken iki kere düşünü. Verdiğinizin karşılığını almıyorsanız iyice düşünün.Şükredin minnet edin. Eteri gider beteri gelir diye düşünmeyin. daha iyisi gelir karşınıza. Öğrenilmiş çaresizlik duygusunu unutun. Kıymetiniz şimdi bilinmemiş olabilir ama hayatınızda yenilikler olmasına müsaade edin. Değerlendirin her anınızı. Nerede hareket orada bereket. Hiç bir ağrını öteleme.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kovalar, bu hafta yenilikler olacak hayatınızda. Dolunay sizi canlılık ve zindelik sahibi yapacak. Hayatınızda yeni başlangıç yapmak isteyeceksiniz. İş hayatınızda değişiklik olabilir. Bu sizin motivasyonunuzu artıracak. Evli iseniz eşinizle ilgili araştırmalara başlayabilirsiniz. Tepkileriniz çok önemli bu hafta. Kıskançlık konusunda çok dikkatli olun. Evli olanlar karşılıklı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Hayatınızda yeni ve taze başlangıçlar yapacaksınız. Bu dönem hayatınızda çevreniz için sıradışı görünen kişilerle tanışabilirsiniz. Durdu durdu turnayı gözünden vurdu diyecekler.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 25 ŞUBAT - 3 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar, bu hafta salı günü Güneş Balık burcuna geçiyor ve sizin için kritik bir dönem başlıyor. Bu hafta yaşanacak Dolunayda da kuvvetli enerji alacak burçlardan biri sizsiniz. Özellikle ilişki, evlilik ve ortaklık konularında önemli farkındalıklar yaşayarak bir dönemi kapatıp yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Neptün ve Merkür’ün de Balık burcunda seyahat ediyor olması, olayları tam da mantık süzgecinden geçirmeden hislerinizle yorumlamanıza sebep olabilir. Kritik kararlar almadan önce çok yakın çevrenizin de tavsiyesini ve fikirlerini dinlemeniz faydalı olacaktır. Hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilmek için bazı dönemleri kapatmanız gerektiğini unutmamalısınız. Sağlık, aşk, mutluluk, huzur, bereket dolu bir hafta dilerim.