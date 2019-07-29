Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 29 Temmuz - 4 Ağustos 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı 22-28 Temmuz haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 22-28 Temmuz burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS 2019

Pazartesiye dikkat!

29 Temmuz Pazartesi günü, Boğa’daki Uranüs'e kare açı yapan Aslan’da Güneş var. Bu ne demek? Bazılarımız beklenmedik duygusal patlamalar yaşayabilir. Olumlu düşünürsek de bu enerjiyi yaratıcı blokların ötesine geçmek ve bu dünya deneyimlerinin dışına çıkmak için de kullanabiliriz.

Tüm gezegenler bir araya toplanıyor

30 Temmuz Salı günü Ay hala Balsamik Ay evresinde Yengeç burcunda, Satürn, Neptün, Plüton ve Merkür ile bağlantı kuruyor. Duygusal hissetmek ve kendi güvenlik ve besleyici anlayışınıza bağlanmak bugün iyi hissetmek için ihtiyacımız olan şeydir.

Niyetlerinizi Yeni Ay’la beraber belirleyin

Çarşamba, 31 Temmuz, Ay sabahın erken saatlerinde Aslan’a giriyor. Neye tutkuyla bağlı olduğunuz ve yaşamı sevmek ve zevk almak için neye ihtiyacınız olduğu konusunda kalbinizi açıp hedefler ve niyetler belirlemenin zamanı geldi. Bugün sizin için sıkıntılıysa, Yeni Ay niyetinizi belirlemek için kendinizi iyi hissedene kadar bekleyin. 1 Ağustos Perşembe, ne hakkında yaratıcı olmak istediğinize odaklanmaya devam edin ve akışına izin verin.

İlişkilerde gerginlikler olabilir

2 Ağustos Cuma, günün haberleri Venüs’le Uranüs kavuşması. Bu, bazı insanlar için bir gerginlik yaratabilir, çünkü Aslan’daki Venüs, ilgi odağı olmakla çok ilgilenmektedir, hak ettiği şey budur. Ancak bu ikisi arasındaki açı nedeniyle ilişkilerimizde huzursuz hissedebiliriz. Üstelik Uranüs'ün bize sunduğu enerji, normal rutinden uzaklaşarak özgürlüğü, rahatlık alanlarımızın ötesine geçmemizi istiyor. Bu, neyi sevdiğiniz ve neye değer verdiğinizle ilgili eşsiz imkanlar günüdür.

Merkür yine devrede!

Merkür hala bizi sıkıştırıyor, bu nedenle işler bu hafta çok kolay akmıyor. Bugünlerde sinirli ve sıkışmış hissedebiliriz, bu yüzden lütfen bir mola verin ve bu duygulara sahipseniz yargısızca kendinizi izlemenize izin verin.

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya oldukça sakin başlayacaksınız sevgili Koçlar. Önemli işlerle uğraşmak istemeyeceğiniz belki de çalışmak istemeyeceğiniz bir pazartesi günü olabilir. Salı günü ise ani ve beklenmedik gelişmeler kapıda. Sizden daha yüksek mevkide olan kişilerle sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. İş kaybetmemek için daha ılımlı olmanızda fayda var. Hafta ortalarına doğru ise ailenizle vakit geçirebilirsiniz. İlişkilere gelecek olursak Yeniay’ın etkisiyle oldukça keyif dolu bir hafta olacak. Yalnız Koçlar gittikleri tatilde yeni birlikteliklere adım atabilir. Öte yandan keyifli planlar yaparken ileride kendinizi çok zorlamamak adına bütçenizi çok aşmayın.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Boğalara. İşlerinizi yoluna koyduğunuz, stresi ve siniri azalttığınız bir hafta olacak. Yeni haftada özellikle evinizle ilgili planlamalara gidebilirsiniz. Eğer taşınma işleriniz varsa eksik eşyaları tamamlayacaksınız. İşlerin yavaş yavaş hallolduğunu görmek sizlere huzur verecek. İş hayatınızda ise yaşadığınız sıkıntılar biraz olsun azalıyor. Ya da hayatınızdaki güzel gelişmeler nedeniyle iş hayatınızda memnun olmadığınız konuların üzerini örteceksiniz. Para konularında işler pek yolunda gözükmüyor. Ancak en sıkıntılı anınızda aile büyüklerinizden gelecek yardımlar sizi çok rahatlatacak. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşamanız çok büyük bir olasılık…

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Temmuz ayında yaşadığınız belirsizlik ve bıkkınlıktan sonra ağustos sizlere ilaç gibi gelecek sevgili İkizler burçları. Her alanda kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz. İş hayatınızda ikna kabiliyetiniz oldukça yüksek. Artan enerji sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Ağustos ayındaki Yeniay, aşk hayatınızı büyük ölçüde etkiliyor. Aşka küsmüş yalnız bir İkizlerseniz size mutlu edecek birisiyle beraberliğe adım atabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar İkizler burçları için de oldukça güzel ve eğlenceli bir hafta olacak. Ufak seyahat planları yapabilirsiniz. Maddi konularda ise iyileşme söz konusu olacak.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Merkür burcunuzda retrodaydı. Ancak gerilemenin etkisi ağustos itibariyle geçiyor sevgili Yengeç burçları. Kariyerinizin ön planda olacağı bir hafta yaşayacaksınız. İşinize, kendinize yatırım yapabilirsiniz. Kurs ve eğitimlerle kendinizi geliştireceksiniz. Öte yandan yeni iş anlaşmaları imzalayabilirsiniz. İş yerinizde yeni yapılanmalara gidebilirsiniz. Kısacası değişim ve yenilikler ruhunuza oldukça iyi gelecek. Tabii iş ile ilgili attığınız bu adımlar gelirinizin artmasına da neden olacak. Özel ve aile yaşantınızda bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Sağlığınız ise oldukça güzel.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeniay burcunuzda gerçekleşiyor bu hafta sevgili Aslanlar. O nedenle oldukça cesur ve enerjik olacaksınız. İş hayatınızda önünüze koyduğunuz hedeflere adım adım yaklaşıyorsunuz. Haksızlıklara ise gereken cevabı Yeniay’ın etkisiyle fazlasıyla vereceksiniz. Eğer kariyerinizde değiştirmek istediğiniz konular varsa biraz riskli girişimlerde bulunabilirsiniz. Özel hayatınızda ise yine keyfiniz artıyor. Kendinizi daha değerli ve güzel hissedeceksiniz. Artan özgüvenin aşk hayatınıza da olumlu katkısı olacak. Hafta sonu partnerinizle güzel planlar, ufak seyahatler yapabilirsiniz.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Temmuz ayında duyduğunuz gereksiz kaygıları atlatacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Başaklar… Endişe duyduğunuz, çözmekte zorlandığınız problemleri bir bir atlatıyorsunuz. Kariyer değiştirme planlarınız varsa farklı kapılar açılabilir. Ancak ikileme düşmeden hareket etmeniz gerekiyor. Tabii kendinizi çok riske atmayın. Sosyal hayatınız ve ilişkileriniz ise yoluna giriyor. Yalnızsanız yeni birlikteliklere başlayabilirsiniz. Bu ilişki telefon veya internet üzerinden filizlenebilir. Maddi konular da Merkür gerilemesinin bitişiyle yoluna girecek. Öte yandan uzaktan birileri hakkında duyduğunuz dedikodulara oldukça şaşıracaksınız.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Temmuz ayında duyduğunuz gereksiz kaygıları atlatacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Başaklar… Endişe duyduğunuz, çözmekte zorlandığınız problemleri bir bir atlatıyorsunuz. Kariyer değiştirme planlarınız varsa farklı kapılar açılabilir. Ancak ikileme düşmeden hareket etmeniz gerekiyor. Tabii kendinizi çok riske atmayın. Sosyal hayatınız ve ilişkileriniz ise yoluna giriyor. Yalnızsanız yeni birlikteliklere başlayabilirsiniz. Bu ilişki telefon veya internet üzerinden filizlenebilir. Maddi konular da Merkür gerilemesinin bitişiyle yoluna girecek. Öte yandan uzaktan birileri hakkında duyduğunuz dedikodulara oldukça şaşıracaksınız.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeniay’ın gelişi en çok ilişkilerinizi etkileyecek sevgili Akrep burçları… Geçtiğimiz haftaların o esip gürleyen etkisi azalıyor. Eğer partnerinizle aranızda soğukluk varsa buzları eriteceksiniz. Kırgınlıklar, münakaşalar, inatlaşmalar yerini sevgi ve uyuma bırakıyor. İş ve kariyer hayatınıza gelecek olursak bir takım maddi başarılar söz konusu olacak. Beklediğiniz haberler nihayet gerçekleşecek. Yeni haftada aynı zamanda dış görünüşünüzle ilgili değişimlere gidebilirsiniz. Estetik, diyet gibi konulara yöneleceksiniz. İş hayatınızda maddi başarılar söz konusu. Beklediğiniz haberleri alacaksınız. Bazı aksilikler ortaya çıksa da sorunlar sizleri yıldırmıyor.

NURAY SAYARI YAY BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Merkür gerilemesi sosyal çevrenizi etkilemiş daha kabuğunuza çekilmenize sebep olmuştu sevgili Yaylar. Yeni haftada enerjinizi geri kazanıyorsunuz. Değişik deneyimler yaşayabilirsiniz. Eğlencenin ön planda olacağı, kısa yolculuklar veya tatiller yapacağınız bir sürece giriyorsunuz. Kariyerinizde ise stresli dönem geride kaldı. Koşullardan memnun olmayabilirsiniz. O nedenle vurdumduymaz olacaksınız iş hayatınızda. Kendi planlarınıza daha çok değer vereceksiniz. Sizden istenilenden daha fazlasını yapmayacaksınız. Özel hayatınızda ise sevdiklerinizden büyük destekler göreceksiniz.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Özellikle ilişkilerde kendi fikirlerinizi bastırmaya çalışabilirsiniz bu hafta sevgili Oğlak burçları. İçinizde tuttuğunuz bir takım problemler varsa, susmayacaksınız. İş hayatının verdiği yorgunlukla biraz sesler yükselebilir. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Bunun yanında ev satın alma veya kiralama gibi bir düşünceniz varsa şans sizden yana olacak. Kafanıza uygun bir ilanla karşılaşabilirsiniz. Kariyere gelirsek eğer gazetecilik medya gibi meslek kollarından birindeyseniz büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Para konularda ise gelecek planları adına kesenin ağzını açıyorsunuz. "Bir daha mı geleceğiz dünyaya" mantığıyla harcamalarda artış gözükebilir.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Merkür gerilemesinden nasibini alan bir diğer burç Kova’ydı. Temmuz ayında hem parasal hem de kariyer açısından durgun bir süreçteydiniz. Ancak ağustosun gelişiyle rahat bir nefes alacaksınız. Huzursuz olduğunuz, sizi yoran kişilerle aranıza mesafe koyacaksınız ve güzel bir hafta geçireceksiniz. İşinin ehli insanlardan aldığınız desteklerle motivasyonunuz yükselecek. Aşk hayatınız da kariyeriniz gibi yükselişte. Ağustos başında eş ya da sevgilinizden beklediğiniz ilgiyi göreceksiniz. Belki birlikte tatil planları yapabilirsiniz. Eğer yalnızsanız çok yakın arkadaşlarınızla gittiğiniz tatilde biriyle tanışabilirsiniz.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeniay’ın gelişiyle sosyal hayatınız canlanıyor sevgili Balıklar. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen aksilikler ve can sıkıntıları geride kalıyor. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinin yerine oturmasıyla motivasyonunuz da bir hayli yüksek olacak. Kariyer alanında da aynı şekilde üzerinize canlılık geliyor. Sizden daha tecrübeli olan kişilerden yardım görebilirsiniz. Teklifleri kestirip atmadan önce iyice değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sağlığınız da gayet iyi. Aksattığınız spora ve bıraktığınız diyete yeniden başlayarak kendinize çeki düzen vereceksiniz.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.