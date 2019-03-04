Nuray Sayarı 4 - 10 Mart haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 4-10 Mart burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 4-10 MART 2019

Burçları bekleyen gelişmeleri Nuray Sayarı tek tek açıklıyor. Nuray Sayarı burçlar hakkında neler dedi? KOÇ, Akrep, Yengeç, Balık burçları bu hafta nelerle karşı karşıya kalacak? Bu hafta içerisinde sizi bekleyen, fırsatlar, karşılaşabileceğiniz olumlu ya da olumsuz durumlar ve bu durumlar karşısında neler yapmanız gerektiğine dair tüm merak edilenleri Nuray Sayarı canlı yayında açıklıyor.

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koçlar, hem aşk hem sosyal hayatınızda tartışmalar canınızı sıkabilir. Bu hafta ben haklıyım diye düşünecek ve bu duruma takılacaksınız. Karşı taraf sizi anlamıyorsa, ayrılmalara sebep olursunuz. Mutluluğun şifresi sizi anlamayan birine peki haklısınız demek. Bu hafta size spotum sıhhatiniz ve sağlık konusu çok önemli. En büyük armağan size sağlığınız. Bir iş arkadaşınızla olan tartışmanız biraz canınızı sıkabilir. Bu sıralar fazla harcama yapıyorsunuz dikkat. Sabır ve sakin olun bu hafta. Haklı olsanız bile kendi kendinize konuşun. Başkalarıyla tartışmaya girmeyin.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, çok ahlaklı bir burçsunuz. Ahlaklı ve çalışkan. Bu hafta iş ahlakınız sayesinde başarıyı elde edeceksiniz. Aşka biraz daha kıymet verin. Size haksızlık edenlere şükredin bu hafta, siz kazançlı çıkacaksınız. Mide ve bağırsak hastalıklarına dikkat. Devamlı şükredin bu hafta. Herkesi sevin, bırak senin gerçek dostun Yaratan olsun. Şartlarınızı yumuşatın. Aşkta şartlarınızı zorlaştırmayın, eşinizin sizi anlaması için ambiyans yaratın. Belki partneriniz geçmişi fazla düşünmenizi sevmiyor, fark edip dikkatli olun. Bu hafta geçmişe ait mevzular tekrar gündem olacak. Geçmişe bu hafta takılmayın. Biraz daha esnek ve rahat olun bu hafta. Karşınızdaki insan sizi sizin gibi kucaklamıyor olabilir, partneriniz size sizin gibi dokunmuyorsa şartları yumuşatın. Belki bir süreçten geçiyor, çok fazla onun hatalarından bahsetmeyin ona. Sıkıntı yapıp bağırsak problemi yaşamayın. Bağırsak ikinci beyinimiz. İşsiz bir boğa burcuysanız, haftanın 3.günüyle birlikte mutluluk yüzünüze gülecek. Hiçbir konuda iddiacı olmayın.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, gereksiz gerginlikler nedeniyle zor durumda kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. Sizi bir hayli zora sokacak mali durumunuzla ilgilenmelisiniz. Bu hafta gereksiz gerginlikleriniz nedeniyle zor durumda kalabilirsiniz. Ortamları lüzumsuz germeyin. Hem üzülen hem üzülen siz olursunuz. Özgür irade özgür kader ya orada davranışlarınıza dikkat ederseniz, olaylar güzel olur. Aşk hayatınızda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Yalnız olan ikizler burçları şanslı döneme giriyorsunuz. İkizler çocukları olanlar, bu hafta hayatlarınızın partneriyle tanışabilirsiniz. Adım atacağınız ilişkiler bireysel yaşantılarınızda hayırlı yuvalar kuracak bi haftadasınız. Kendi kendinizi girmeyin. Para kazanıp harcamak içindir, ihtiyaç içindir. Evde durup bakmak içinse hiç tutmayın paranızı. Bir yatırım yapın mutlaka. Seyretmek için para tutumayın, hiç bir işe yaramayacak o para. Kendinize bu hafta değer verin.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeçler, yetenekleriniz bu hafta yabana atılmayacak. Etrafınızdakiler hayatı borçermiş gibi görünebilir, düşünmeyin. Pozitij enerjinizle birçok konuda fark yaratabilirsiniz. Yabana atılmayacak yetenekleriniz var, yeteneklerinizi değerlendirin. Biraz boş vermiş davranıyorsunuz, üzülebilirsiniz. Ertelediğiniz görüimeleri, planladığınız kararları bu hafta bir an önce almaya dikkat edin. Ben hiç bir şeyi yapamam demeyin, yapamayacağınız yemekleri yapabilir, kaldıramayacağınız güçlüklerin üstesinden gelebilirsiniz bu hafta. Her türlü imkana sahipsiniz. Partneriniz sizi boşvermiş gibi görüyor olabilir, fakat kendinizi oyalıyorsunuz. Onlar suçluluk duygusuna girmiş olabilirler. Aslında çok güzel boşvermişlikten üzülmeyin. Önemli olan takılmamak, boş vermiş olmak. İç huzurunuz çok önemli. Para konusunda elinizden çıkan bi kayıp varsa, bu hafta o paralar size geri dönebilir. Çalıştığınız işte bu hafta anlaşılır olabilmeniz önemli.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslanlar, özellikle insan zorlandığınız yırandığı her konuda bedenen hastalanır. Bu hafta güçlü bir psikolojiye sebep olmalısınız. Yaşadığınız gerginliklerden dolayı başaprılarınız artabilir. Ertelediğiniz kararlar konusunda cesur olmalısınız bu hafta. Örneğin iş değiştirmeyi ertelediniz, işi bitirmeyi ertelediniz, bu hafta cesur olun. Özel hayatınızdaki dalgalanma ise bir süre daha devam edecek. 10 Marta'a kadar. Kararsız kaldığınızda yaşam enerjini düşüyor. Eşiniz sizden uzaklaşmak istiyorsa ona gitme demeyin. Bırakın gitsin, ya hepten bitecek ya da tamamen kazanacaksınız. Ya hep ya hiç dediğiniz her konuda net olun, cesur olun. Bugünlerde sırtınız ağrıyabilir dikkat. Hayatınızdan gitmek isteyene esenlikler dileyin. Bu hafta beddua etmemeniz gereken bir hafta. Beddua ederseniz bu hafta döner dolaşır sizi bulur. Olumsuzluk yaşatan herkese esenlik dileyin. Ya hep ya hiç olmanız gerkeen bir haftadasınız. eğer böyle olmazsanız aşk hayatınızda da mutsuz olursunuz. Bu hafta kendinizi yenileyin, yüklerinizi atın, belinizdeki sırtınızdaki aprılardan kurtulun.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başaklar,bu hafta verdiğiniz kararların çok dengeli ve yerinde olduğunu göreceksiniz. Özellikle ilişki ve aşk hayatınızda. Verdiğniiz ayrılık kararının yerinde ve zamanında olduğunu hayatınızda fark yarattığını göreceksiniz. Hem görecek hem yaşayacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle yeterli zmaan harcamadığınızın farkına varacaksınız. İçinizden gelen sese kulak verirseniz başarıyı elde edeceksiniz. Bu hafta aşkta evlilikte yuva konusunda iletişim konusunda iletişimiziniz farkındalığınız çok artacak. Bu hafta aşk romantiz artacak. Eğer bir yuvada içtenlik samimiyet varsa o yuva zaten ısınır. İş hayatlarıyla alakalı içinizden gelen sese kulak verin. Sesgilerinizle hareket edin. Giriştiğiniz ve sorumluluk aldığınız her şeyde sezgilerinizi dinlediğiniz takdirde, sizi çok doğru yönlendirdiğinin farkına varacaksınız. Fikirleriniz kabul görecek bu hafta. İş hayatınızda hayallerinize ulaşmak güzel fırsatlar yakalamanıza sebep olacak. Hayallerinize ulaşacaksınız bu hafta. Zam bekliyorsanız gelecek. İçinizdeki sezgiye güvenin.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Teraziler, kaygılarınız çok. Para konusunda kaygılarınız çok yersiz. İşinizle ilgili kaygılarınız çok yersiz. Gereksiz harcamalarınıza dikkat edin. Katılacağınız bir davette sizin için yeni başlangıçlar olabilir kalbiniz boşsa. Arkadaş ortamlarınızda yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Farklı kültürden kişilerle kaynaşabilirsiniz. Bilinçli para harcadığınız takdirde maddi açıdan dibe vurmanız engellenecek. İşinizle ilgili kaygıyı bırakın, düşünüp harcamalar yapın.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrepler, işinizi severek yapıyorsunuz ve bunun karşılığını yakında alacaksınız. Parasal konularda da yeni sürprizler sizi bekliyor. Birlikte olduğunuz kişiyle ilgili gizemler var dikkat edin. İyice anlamadan iyice çözmeden ilişkinizi hayatınızın merkezine koymaktan çekinini. Tanıyın flört edin, bağlanmak için acele etmeyin. Yeni evliliğe adım atanlar son derece uyum içindesiniz. Ev değişikliği planlıyorsanız, yapamadığınız değişimleri kolaylıkla yapacağınız bir hafta. Aynı zamanda size göre kritik olan gizemler var mıdırı partnerinizle ilgili, kendine ait bir takım gizemleri olabilir takılmayın bu duruma. Size söylerse kızarsınız diye düşünüyordur. Hazır uyumluyken uyumsuzluk yaratmayın. Sağlık konusunda iyi bir hafta, evham yapmayın doktora gidin. Bu hafta inlar hakkında biraz meraksız olun.

NURAY SAYARI YAY BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yaylar, aşk hayatınızda gereksiz sıkıntılar yaşamanız an meselesi. Maddi konularda beklentilerinizin sonuçlarını çok hızlı alıyorsunuz. Sizi yoracak fiziksel aktivitelerden uzak durun. Fitneci insanlardan uzak durun. Derdiniz varsa kimseyle konuşmayın. Ben demiştim dedirtmeyin kimseye, dertlerinizi aşın. Maddi konularda beklentilerinizin sonuçlarını çok hızlı alacaksınız. Kariyer için planladıklarınız çok hızlı geribildirim alacaksınız.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar, bu hafta dikkatli olmalısınız. Bir süre işlerinizi yavaşlatmak size iyi gelebilir. Sizin psikolojinize ruhunuza iyi gelebilir. Hayatınızdaki olumsuz gelişmeler iş hayatınıza yansıyabilir. Çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz sorun oluyor. Hayatınızdaki olumsuz gelişmeleri iş hayatınızda da özel hayatınızda da yansıtmayın. Sağlığınızla ilgili ertelediğinizi konular canınızı sıkabilir. Hobinizi bu hafta geliştirin. Kendinizle ilgilenmezseniz, partnerinizle ilgilenip ayrılmalara sebep olabilirsiniz. Partneriniz eşiniz hayatınızdan gidebilir. Ağzınızdan çıkan her laf çok büyük kavgalara dağılmalara sebep olabilir. İki kelime dağılmalara sebep olabilir. İlişkinizde işte konuşurken çok dikkat edin. Kendinizi suçlamayın, ah tüh vahla vakit geçirmeyin. İşinizde evliliğinizde cümlelerinize çok dikkat edin. Boş konuşturmayın. Bu hafta iyi bir dinleyici olun. Konuşmacı değil iyi bir dinleyici olun. Böyle olursa önümüzdeki hafta her şey değişime gidecek.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kovalar, Güneş Kova'dan çıktı artık rahatsınız. Fakat aşk hayatınızda biraz zorlanmalar olabilir. Özel hayatınızdaki mutluluk işinizde başarı getirecek. MAddi anlamda ödüllendirebilirsiniz. Beklenmedik bir ziyaretçi yüzünden planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Kendi içinizde haklılık durumu olabilir mi, olmayabilir mi düşünüp, bu hafta gözlemci olun. Kendinizi başka bir gözle izleyebilme başarısında olun. Maddi anlamda ödülleneceksiniz, çalıştığınız işte inanılmaz bir ilerleme yaşayacaksınız. Bu hafta iş kariyer ve para haftası olacak. Beklenmedik bir ziyaretçi yüzünden planlarınız ertelenebilir. Haftasonu için tatil planlamışsınızdır, planınız ertelenebilir. Canınızı sıkmayın, beklenmedik ziyaretçiler sebep olduysa sizden ilişkinizden önemli değil. İlişkinizde gerilimler oluşturmayın. Kendi kendinizi depresyona sokmayın. Eşiniz size çok egolusun, çok konuşuyorsun derse kendinizi gözlemleyin. Kendinizi gözlemleyin belki hata sizdedir.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 4-10 MART HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar, iş hayatlarınızda başarılı olmak için ilişkilerinize dikkat edin. Kendinize zaman ayırıp özlediğiniz bir alana dönmek sizi mutlu edecektir. Aşk hayatınızda sular durulmadı karışıklık devam ediyor. Sezgilerinizin oldukça güçlü olacağınız bir haftadasınız. Doğru tespitler yapmak sitiyorsanız tutarlı olun, yoksa bir ayrılık yokken dağılmaya sebep olabilirsin. Maddi konularda çok becerikli olacağın bir hafta. İş ve kariyer açısından yaratıcı olduğun bir hafta olacak. Sorumluluk aldığınız her konuda başarılı olacaksınız. Başvuru yaptığınız bir işten geridönüş olacak. Sadece dikkat edilmeniz konu, aşk hayatınızda sular durulmadı. Çocuk sahibiyseniz, çocuklarınızın size olan ihtiyaçlarıyla ilgilenmemiş olabilirsiniz. Bu hafta çocuklarınıza karşı ilgi ve şefkatin artmasıyla ailedeki huzurun dengelenmesine sebep olacaksınız. Kendinizle alakalı aşk hayatınızda anlayışlı olmaya özen gösterin. Hem partnerinize hem kendinize farkındalık yaratacaksınız. Maddi konularda uzun süredir almak istediğiniz eşyaları bu hafta alab ilirsiniz. Sıhhatiniz ve sağlık konusunda son derece sağlıklı bir haftadasınız. SadeceHaftanın 3.4. günü başınızda aprılar olabilir. Hekime gitmelisiniz. Akrabalık ilişkilerinde uyumsuzluk yaşayanlar olabilir hayatınızda. birbirinin lafını taşıyanlar olabilir onları sakın dinlemeyin. geçinemeyen insanların dedikodularını dinlemeyin, susturun ve durdurun.