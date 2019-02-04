Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 4 - 10 Şubat 2019

Nuray Sayarı 28 Ocak-3 Şubat haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 4 - 10 Şubat burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 4 - 10 ŞUBAT 2019

Burçları bekleyen gelişmeleri Nuray Sayarı tek tek açıklıyor. Nuray Sayarı burçlar hakkında neler dedi? KOÇ, Akrep, Yengeç, Balık burçları bu hafta nelerle karşı karşıya kalacak? Bu hafta içerisinde sizi bekleyen, fırsatlar, karşılaşabileceğiniz olumlu ya da olumsuz durumlar ve bu durumlar karşısında neler yapmanız gerektiğine dair tüm merak edilenleri Nuray Sayarı canlı yayında açıklıyor.

21 Ocak Ocak Pazartesi günü Ay Tutulması yaşadık. 21 Ocak Ay Tutulmasının anlamı nedir? Temel olarak anlamı, değişik bir şeyler ortaya koymak, fakat genel olarak çok abarttığınızda bu negatif algılanır. Genel olarak çok değişik şeyler yapın ama çok da normalin dışına çıkmayın diyor bize bu Ay tutulması.

22 Ocak Salı günü ay Aslan burcunda. Genel olarak büyük bir heyecan duyuyoruz, öne çıkmak istiyoruz, aslında bazı girişimlerde bulunmak için çok ideal bir zaman. Kendinizi öne çıkarıp girişimlerde bulunmak için değerlendirin.

Tutulmalar, beklenmedik olaylara gündeme getirebilir.

Peki Ay Tutulmasının burçlara etkileri nelerdir?

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 4-10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koçlar, bu hafta meydana gelecek Yeni Ay enerjisi ile arkadaş çevrenizde bazı yenilikler oluşabilir. Yeni insanlarla tanışmak, arkadaşlarınızla ilgili konularda yeni kararlar almak, ilgi alanlarınıza göre yeni ekiplere katılmak olasılıklar içerisinde olabilir. Tabii platonik olarak yaşadığınız bir ilişkiniz varsa bu Yeni Ay ile birlikte bu konuda da gelişmeler meydana gelebilir. Genel olarak kendi refahınızı ön plana tutmayı seven aslında kendiyle barışık birisiniz fakat bu haftaki enerjilerle kalabalık arkadaş ortamlarında kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissetmeye başlayabilirsiniz. Egolarınızdan ve kazanma hırsınızdan sıyrılıp, etrafınızdakilerle yaratıcı sohbetler yapmak size her zamankinden daha fazla keyif verebilir. Tanışacağınız yeni insanlar hayatınızın bir döneminde size kendinizi şanslı hissettirecek nitelikte olacaktır.

Bir iyi haber de Mars’tan…Mars hala burcunuzda ve hayat enerjinizin yukarılarda seyretmesine büyük destek veriyor.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 4-10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, şubat ayı genel olarak finansal durumunuz ve kendi emekleriniz ile kazandığınız para konusunda hareketli bir ay olacak. Gelirleriniz ve harcamalarınız arasındaki dengeyi tutturmaya çalışmak için ek gelir imkanlarına başvurabilirsiniz. Bu hafta yaşanacak Yeni Ay aktif iş hayatı olanların yaratıcı yeni projeler geliştirmesi için uygun enerjiler getirecektir. Sadece yeni projeler yaratmak değil işlemeyen düzeni de göz önüne sermek ve yaratıcı yaklaşımlarla yeni versiyonlar geliştirmek adına iyi bir haftadasınız. Meydana gelen yeniliklerin şanslı gelişmeler olacağından bahsedebiliriz. Belki de uzun zamandır beklediğiniz iş veya pozisyon değişikliğine yaklaştınız.

Aktif olarak iş hayatında olmayanlar için bu yenilik enerjisi, toplum içerisindeki yerleri, yardım kuruluşları ile ilgili çalışmaları veya bulundukları mertebe ile ilgili olabilir.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 4-10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, ikili ilişkileriniz için gökyüzünün tam desteğini almaya devam ediyorsunuz. Evliliğinizde, ortaklığınızda veya ilişkinizde yaşadığınız Jüpiter’in olumlu etkisi, tüm hayatınıza da yansımaya devam ediyor.

Bu hafta bir güzel gelişmede eğitim hayatınızda, yurtdışı projelerinizde veya hobileriniz ile ilgili çalışmalarınızda oluşabilir. Yeni Ay’ın kuvvetli yenilik enerjisi sizi bu konularda etkileyecektir. Son derece yaratıcı olacağınız, kendi şansınızı yaratabilmek için herkesle aynı yoldan gitmek yerine, kendi yolunuzda ilerlemeyi seçebilirsiniz.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 4-10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeçler, kuzey ay düğümü Yengeç burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Ay düğümleri haritalarımızda, bildiğimiz veya öğrenmemiz gereken refleksleri, yaklaşımları anlatır. Sizin için son derece kritik değişimlerin yaşanacağı bu iki yıl içerisinde, duygularınızdan kopmadan hareket etmeniz ve yaşanacak değişimleri duygularınızla da kabullenmeniz kritik... Bu hafta Venüs’ün Satürn’e eşliği ile birlikte özellikle duygusal ilişkilerinizde biraz daha olumlu enerjiler altında olacaksınız.

Sizinle ilgili devam eden bir dava, mahkeme konusu varsa şanslı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ailenizden aldığınız maddi destek, miras, gelir konularında da yeni ay etkisi ile bereketli gelişmeler oluşabilir.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 4-10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslanlar, bu hafta yaşanacak Yeni Ay’da en kıskanılacak burçlardan biri sizsiniz! Evliliğiniz, ilişkiniz veya ortaklığınız hakkında yepyeni bir başlangıca hazır olun. Hayatınızda evlenmek gibi bir düşünce varsa, bu hafta güzel gelişmeler olabilir. Zaten evliyseniz, vereceğiniz yeni şanslı kararlarla evliliğinizi derinleştirebilirsiniz. Ortaklığı olan aslanlar için bereketli olayların yaşanacağı bir hafta olacak. Son 2,5 yıldır yaşadıklarınızla kurduğunuz yeni hayatınız ve hayata bakış açınızda, bilinenin aksine davranışlar sergileyebilir, farklı, yaratıcı kararlar alabilirsiniz. Yeni Ay’da alacağınız her karar yüksek faydanıza olacak gibi duruyor.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 4-10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başaklar, yükselen burcunuzun derecesine göre değişmekle beraber, Yeni Ay ile birlikte günlük hayatınızın akışında veya aşk hayatınızda size yaşam enerjisi verecek yeni gelişmeler olabilir. Yönetici gezegeninizin de bu Yeni Ay’a eşlik etmesi ile daha yaratıcı ve kendi düzeninizi oluşturmaya dair kararlar alabilirsiniz. Hayattan alacağınız keyfin artacağı bir hafta olacağının müjdesini verebiliriz. Sizi gerçekten seven insanlarla beraber vakit geçirip, egolardan sıyrılmış halde derin sohbetlere hazır olun. Duygularınızın karanlıkta kalmış taraflarını anlamaya çalışacağınız, yeni farkındalıklarla hayata dair emin adımlar atabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Yaşanacak olumlu gelişmeler çocuklarınızın hayatlarını da kapsayacaktır. Geçtiğimiz ay yaşanan tutulmalarda size sıkıntı veren durumlar yerini mutlu gelişmelere bırakıyor…

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 4-10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Teraziler, bir süredir yuva, ev, hane, aile konuları ile ilgili yoğun bir gündeminiz vardı. Bazı değişiklikler için ortam hazırlayan bu dönem artık yeni başlangıçlarınız için hazır…Bu haftaki Yeni Ay anının yükseleni Terazi burcu. Bu durum sizi kuvvetli enerji alacak burçlardan biri yapıyor. Eviniz ve aileniz içerisinde bazı yenilikler yapmak için doğru bir haftadasınız. Yaratıcı ve akıllı çözümlerle yepyeni gelişmelere imza atabilirsiniz. Yaşanacak yenilik hangi konuda olursa olsun olumlu ve şanslı bir başlangıç olacak gibi duruyor. Aile içerisindeki arabuluculuk rolünüze de büyük destek sağlayacaktır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken iletişim tonunuza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Mars’ın tam karşıt burcunuzdaki hareketi sizi özellikle ilişkilerinizle ilgili konularda daha enerji dolu ve istekli hale getiriyor.

NURAY SAYARI AKREP BURCU 4 - 10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrepler, geçtiğimiz haftalarda yaşanan tutulmalarda da sizin için kritik konular, kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve akrabalarınız idi, bu haftaki Yeni Ay’da da konular benzer. Uzun süredir iletişime geçmediğiniz arkadaş ve akrabalarınızla tekrar iletişime geçme kararı alabilir veya iletişim kanallarınızı değiştirebilirsiniz. Senaryonun ne olacağını tam olarak bilemesek de burada bir yenilik enerjisi yaşamanızı bekleyebilirsiniz.

Maddi olarak hem çok şanslı hem de derslerinizi sürekli hatırlayarak hareket etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Jüpiter, para evinize bolluk ve bereket getirirken, siz de hata yapmadan, geçmişteki tecrübelerinizle hareket etmelisiniz.

NURAY SAYARI YAY BURCU 4 - 10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yaylar, bu hafta gelirleriniz ile ilgili şanslı bir hafta. Kendi emeklerinizle yarattığınız gelirlerinizde bereketli bir yenilik enerjisi altındasınız. Yeni iş teklifleri, yeni projeler, yeni ek gelir kaynakları…Hepsi ihtimaller dahilinde. Güzel haber şu ki bu Yeni Ay’a diğer gezegenlerden gelecek olumlu açılar, hayatınızdaki bu yeniliğin şanslı ve bereketli olacağına işaret ediyor.

Genel olarak bu yıl gökyüzü yanınızda. Yaşadığınız her olayda dört ayak üstüne düşüyorsunuz. Kendiniz ile ilgili konularda biraz acımasız yargılarda bulunsanız da şans kalkanınız sayesinde sanki sürekli koruma altındasınız.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 4 - 10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar, ocak ayında yaşanan tüm gökyüzü olaylarının başrolünde siz vardınız, şubat ayında durum farklı gibi gözükse de kendi hayatınızın başrolü ile ilgili gelişmeler ve değişimler tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun, yorucu, farkındalıklara dolu bir dönemi geride bıraktınız. Aslında size zor gelse de, hayatınız değişiyor, yeni bir yöne doğru evriliyor. Bu hafta yaşanacak Kova Yeni Ay’ı sizi kendi hayatınızdaki bir yenilik enerjisi ile karşılayacak. Bu yenilik enerjisi her konuda olabilir, yeni bir farkındalık, hayata bakış açınızda yapacağınız bir değişiklik, dış görünüşünüzdeki bir farklılık… Sizi diğer insanlardan ayıran her türlü özellikte bu değişimi yaşayabilirsiniz.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 4 - 10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kovalar, sizin döneminizi yaşıyoruz. Gökyüzündeki enerjiler tam da sizin alışık ve rahat olduklarınız gibi. Güneş ve Merkür sizin burcunuzda iken bu hafta Ay da yanlarına gelecek ve Yeni Ay meydana gelecek. Duygularınızın karanlıkta kalan tarafları ile yüzleşebileceğiniz, hayatınızda önemli bir yere sahip olacak kritik bir haftadayız. Sizi çevrenizdeki insanlardan ayıran her türlü konuda bazı yenilikler yapmaya karar verebilirsiniz. Dış görünüşünüzden, hayata bakış açınıza, düzene yapacağınız itiraza kadar her şey olasılıklar içinde. İyi haber şu ki, diğer gezegenlerden aldığı olumlu enerji sebebi ile bu Yeni Ay şanslı gelişmeleri de beraberinde getirecek. Örneğin, maddi konularla ilgili bir yeni projeniz varsa bereketli sonuçlar almanız yüksek ihtimal dahilinde.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 4 - 10 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balıklar, aşık olabilir, kalıcı bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Hayata başka bir açıdan bakmaya çalışın. İçselleştirmeyin, sağlığınızdan olmayın.