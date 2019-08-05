Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 5-11 Ağustos 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı 5-11 Ağustos haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 5-11 Ağustos burç yorumları haberimizde.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 AĞUSTOS 2019

Pazartesiye dikkat!

29 Temmuz Pazartesi günü, Boğa’daki Uranüs'e kare açı yapan Aslan’da Güneş var. Bu ne demek? Bazılarımız beklenmedik duygusal patlamalar yaşayabilir. Olumlu düşünürsek de bu enerjiyi yaratıcı blokların ötesine geçmek ve bu dünya deneyimlerinin dışına çıkmak için de kullanabiliriz.

Tüm gezegenler bir araya toplanıyor

30 Temmuz Salı günü Ay hala Balsamik Ay evresinde Yengeç burcunda, Satürn, Neptün, Plüton ve Merkür ile bağlantı kuruyor. Duygusal hissetmek ve kendi güvenlik ve besleyici anlayışınıza bağlanmak bugün iyi hissetmek için ihtiyacımız olan şeydir.

Niyetlerinizi Yeni Ay’la beraber belirleyin

Çarşamba, 31 Temmuz, Ay sabahın erken saatlerinde Aslan’a giriyor. Neye tutkuyla bağlı olduğunuz ve yaşamı sevmek ve zevk almak için neye ihtiyacınız olduğu konusunda kalbinizi açıp hedefler ve niyetler belirlemenin zamanı geldi. Bugün sizin için sıkıntılıysa, Yeni Ay niyetinizi belirlemek için kendinizi iyi hissedene kadar bekleyin. 1 Ağustos Perşembe, ne hakkında yaratıcı olmak istediğinize odaklanmaya devam edin ve akışına izin verin.

İlişkilerde gerginlikler olabilir

2 Ağustos Cuma, günün haberleri Venüs’le Uranüs kavuşması. Bu, bazı insanlar için bir gerginlik yaratabilir, çünkü Aslan’daki Venüs, ilgi odağı olmakla çok ilgilenmektedir, hak ettiği şey budur. Ancak bu ikisi arasındaki açı nedeniyle ilişkilerimizde huzursuz hissedebiliriz. Üstelik Uranüs'ün bize sunduğu enerji, normal rutinden uzaklaşarak özgürlüğü, rahatlık alanlarımızın ötesine geçmemizi istiyor. Bu, neyi sevdiğiniz ve neye değer verdiğinizle ilgili eşsiz imkanlar günüdür.

Merkür yine devrede!

Merkür hala bizi sıkıştırıyor, bu nedenle işler bu hafta çok kolay akmıyor. Bugünlerde sinirli ve sıkışmış hissedebiliriz, bu yüzden lütfen bir mola verin ve bu duygulara sahipseniz yargısızca kendinizi izlemenize izin verin.

NURAY SAYARI KOÇ BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, projeler, hukuksal konular hem de aşk ve çocuklarla ilgili konularda süper şans ve fırsatlar söz konusu olacak.

Eğer yalnızsanız aşk var size de artık, çocuk sahibi olmak isterseniz de gayet uygun bir hafta, vize ve pasaport işlemlerini halletmek, ticarete atılmak için de kaza öyle!

Bu saydığım tüm alanlarda atacağınız her adım desteklenecek hem de fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da eskiden kaçırdığınız sizin için önemli bir fırsat yeniden önünüze düşebilir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri hem hobiler hem de aşkla ilgili konulardaki iletişim trafiğinizi hızlandırmaya başlayacak. Eğer yalnız iseniz bol bol flörtöz iletişimler içinde olabilirsiniz.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşim, arsa, ofis alım ve satımını ilgilendiren konularda rahat nefes almanızı sağlayacak hem de finansal anlamda borçlar, ödemeler, kredilerle ilgili konularda destekleyici bir etki yaratacaktır.

Ev almak, kredi çekmek, aile içinde birinin rahatsızlığının giderilmesi, kiraya çıkmak, ev bulmak, nafaka bağlatmak, ortak işlerden elde edilen gelirlerin artması gibi durumlar söz konusu. Tüm bu alanlarda oldukça keyifli bir haftaya işaret etmekte.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Kira kontratları, alım satım araştırmaları yapma ve aile ile ilgili önemli konuları masaya yatırma zamanı!

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşimle eğitim, yayıncılık, imza gerektiren konular, ortaklık, evlilik, ilişkiler konusunda yaşamınızda fırsatlar sunmasına, yolunuzu açmaya, olumlu anlamda yeni gelişmelere işaret etmektedir.

Bu hafta atacağınız imzalar, ortaklıklar oldukça bereketli ve şanslı olabileceğini düşünebiliriz. Keza bu hafta yeni bir kitap yazmaya başlamak, iletişimle ilgili konularda önemli toplantılar, el sıkışmalarda meydana gelebilir.

Eskiden yarım bıraktığını iyi projelerinizi yeniden hayata geçirmek için de harika bir hafta. Eskiden kaçırılan bir fırsatı yeniden elde edebilirsiniz.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim için de olacaksınız.

Seyahatler planlayabilir, eğitimler almak için araştırmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, daha çok araştırabilirsiniz. Güzel ve de keyifli bir dönem bilgi akışı anlamında tadını çıkartın.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem parasal konular ve kazançlar hem iş, yeni projeler, yeni müşteriler, iş sayesinde gelebilecek ödüller, övgüler, güzel gelişmelere işaret etmekte.

Olası bu alanlarda problemleriniz var ise eğer bu hafta su gibi akacak işleriniz. Bu hafta kuracağınız kontaklar oldukça önem arz edecektir.

Bu hafta atacağınız adımlar paranızı ve kazançlarınızı olumlu anlamda etkileyecektir. Eskiden para kazandıracak olması muhtemel bir işiniz olmadıysa bu hafta bu durum yeniden gündeme gelebilir ve bu sefer şeytanın bacağını kırabilirsiniz.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor.

Parayı nereden ve nasıl kazanacağınıza dair daha çok konuşabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilir, para ile ilgili toplantılar, teklifler, alım ve satım konuları sık sık gündeme gelebilir.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Kişisel girişimleriniz için hızla yol almalısınız. Kariyer başarısı gibi etkilerin yanı sıra eğer ki yalnızsanız aşk konusunda da 5 yıldızlı bir haftaya giriş yapıyor olacaksınız. Biraz flörtöz ve şımarık davranmanız olabilir, ama problem yok. Zaman zaman şımarmak sizin de hakkınız!

Keza hamile kalmak, çocuk yapmaya karar vermek gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu hafta 4 ayak üstüne düşebileceksiniz, ben yerinizde olsam şansımı şans oyunlarında da abartmayarak tabii deneyebilirdim veya borsada falan.

Eskiden yarım kalan işlerinizi tamamlamak ve paraya çevirmek için de harika bir hafta. Eskiden hoşlandığınız ama size pas vermeyen biri ile de bu hafta yollarınız yeniden kesişebilir. Sizin pas vermediğiniz biri de olabilir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Her türlü anlaşma, sözleşme, imza, ortaklık, seyahat planları yapmak ve iletişim trafiğinizi arttırmak için çok güzel bir süreç olacak.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem ev, yuva, aile, yerleşim, taşınmaz mallar konusunda hem de sağlık, psikolojik sağlık, bilinçaltı, ruhsal konular, bilinçlenme, hayatı ve evreni anlama, ruhsal çalışmalar, şifalanma ile ilgili konularda harika fırsat ve şanslar sunacaktır.

Mesela bu hafta sigara kullanıyorsanız eğer veya başka bir takım kötü alışkanlıkları geride bırakmak için harika bir hafta. Sizi ruhsal anlamda değiştirecek, iyi gelecek çalışmalar içine girebilirsiniz. Sağlıkla ilgili olası problemleriniz var ise rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Buna psikolojik olanlarda dahil!

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek.İletişimle ilgili sıkıntılar, problemler, iletişim kazaları sık sık gündeme gelebilir. İletişim araçlarınız birden arıza verebilir, bilgisayarınızın güç düğmesi veya telefonunuzun tuş takımı ile ilgili sıkıntılar oluşabilir.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. İletişim, seyahatler, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre ilişkileri konusunda bir takım fırsat ve şanslar elde edebileceğinize işaret etmektedir. Dostlarınızdan büyük fayda görebilir, size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplaşmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz, tadını çıkarmaya bakın!

NURAY SAYARI AKREP BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim size hem kariyer hem de para anlamında harika kapıların açılacağına işaret etmektedir. Terfi ise terfi, daha iyi bir iş ise daha iyi bir iş, statü ise statü!

Bu hafta hem maddi hem de kariyerinizi ilgilendiren konularda karşınıza çıkacak olan teklifleri iyi değerlendirin. Önümüzdeki seneye kadar bir daha böyle bir etkileşim olmayacak zira. Ya da eskiden kaçırdığınız bir iş fırsatı ile de karşılaşabilir, iş hayatınızda hak ettiğiniz değeri artık elde edebilirsiniz.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. İşle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI YAY BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Bu hafta resmen 4 ayak üstüne düşeceksiniz sürekli! Karşınıza altın değerinde fırsatlar çıkabilir.

Hem tüm kişisel girişim ve çabalarınızın karşılığını alabileceğinize, hem yayıncılık, hukuksal konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işlerde şansınızın yaver gitmesine, hem de kariyer anlamında güzel fırsatlar ve kontaklar elde etmenize ve ticaretten yana şansa işaret etmektedir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Artık tatil planlarınızı organize etme zamanı! Yurt dışı için turları araştırabilirsiniz. Yabancılar, ithalat ve ihracat, alım satım..vb konularla ilgili iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Gizlilik içinde yürüttüğünüz tüm işleriniz olumlu sonuçlanacak. Maddi anlamda beklenmedik bir destek bulabilirsiniz. Kredinize onay çıkabilir, burs bulabilir, borçlarınızı ödeme konusunda kolaylıklar yakalayabilirsiniz.

Keza sağlıkla ilgili konularda da destekleyici etkiler söz konusu olabilecek. Özellikle hem finans hem de kariyer anlamında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, iyi değerlendirin bu haftayı. Eskiden kalan ama çözemediğiniz bir takım konuları çözüme kavuşturmak için de harika bir hafta.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz.

Kredi çekmek için bankaları araştırabilir, ortaklaşa işler yapıyorsanız eğer gelirleri nasıl arttırabileceğinize dair fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamın elle tutulmayan, soyut, spiritüel, ruhsal alanları ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.

NURAY SAYARI KOVA BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. İletişim, seyahatler, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre ilişkileri konusunda bir takım fırsat ve şanslar elde edebileceğinize işaret etmekte. Dostlarınızdan büyük fayda görebilir, size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni ortaklıklar, imza atmak, size fayda getirecek ilişkiler kurmak için harika bir döneme giriş yapmış olacaksınız.

NURAY SAYARI BALIK BURCU 5-11 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem kariyer anlamında, hem iş ortamınızda süre gelen işinizde, hem sağlığınızı ilgilendiren konularda, hem işinizle ilgili son zamanların belki de en bereketli ve en şanslı haftasında olacaksınız.

Bu alanda tüm işleriniz su gibi akıp gidecek, sıkıntılar varsa hepsinin üstesinden gelebileceksiniz. İstediğiniz işi, istediğiniz müşteriyi kapabileceksiniz. Terfi alabilir, ödül alabilir kısacası iş anlamında şahane bir hafta sizleri bekliyor olacak. Eskiden kaçırdığınız iş fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz. İş ile ilgili hak ettiğiniz ama elde edemediğiniz bir şeyi elde edebilirsiniz.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz.

Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak. Kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.