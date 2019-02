Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 5-11 Kasım 2018

Nuray Sayarı'nın haftalık burç yorumları merakla araştırılıyor.Beyaz Tv ekranlarında konuşan duayen isim Nuray Sayarı burçları bekleyen sürpriz gelişmeleri tek tek, aşk, para,sağlık ve iş kategorilerin de burçları bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Nuray Sayarı bu hafta burçların rahatlayacağı bir haftanın olacağını söylüyor. Bu hafta burçların en hareketli günü 7 Kasım çarşamba günü olacak. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Nuray Sayarı burçları bekleyen gelişmeler için neler söyledi? Burçları neler bekliyor? İşte 5-11 Kasım Nuray Sayarı'nın burç yorumları..

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın en şanslı burçları:Kova ve Terazi

Haftanın en şanssız burcu: Aslan

Haftanın en paralı burçları: Yengeç, Boğa, Kova ve Başak burçları

Haftanın en mutlu burcu: Kova

Haftanın en mutsuz burcu: Aslan

Haftanın en uyumlu burçları: Boğa ve Kova burçları

Haftanın en uyumsuz burçları: Akrep ve İkizler

Haftanın aşkta kazanan burçları: Boğa, Akrep, Yay, Kova

Haftanın aşkta kaybeden burçları: İkizler ve Aslan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM 2018

Bu çarşamba yani 7 Kasım’da İstanbul saati ile 19:05’te Ay ve Güneş 15° Akrep burcunda yan yana gelerek Yeni Ay dediğimiz gökyüzü olayını oluşturacak. Yeni Ay anının yükseleni İkizler burcu… İkizler, Boğa, Akrep ve Yay burcundakiler en yüksek etkiyi alacak olanlar.

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR? NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

NURAY SAYARI KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

KOÇ Burcu bu hafta belli oranda her şeyle yüzleşiyorsun. Kendini geri plana alacaksın. Dostun kim, düşmanın kim artık bilmek istiyorsun. Bu enerji sende hafta sonuna kadar devam ediyor. Özellikle yeni bir işe ve ilişkiye başlamamalısın. Yeni hedefler yerine tamamlanması gereken şeylere yönelmelisin. Yarım kalan ve sonuca varmayan her işin hallolmasına yardımcı olacak bir zamandasın. Duygu ve düşünce olarak her tür yeniliğe kendini kapatmaya özen göster. Gizli saklı şeylerin de bu hafta ortaya çıkacağını söylemeliyiz. Senden gizlenen arkandan çevrilen işleri bir bir öğreneceksin. Parasal konularda uzun süredir problem yaşadığın, zorlandığın şeylerde sonuca ulaşıyorsun. Bu hafta Koç Burcu aşk hayatında boş tartışmalara girilmemeli. Devam eden Venüs gerilemesi ilişkilerde rutinin dışına çıkılmasına izin vermiyor.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

BOĞA Burcu bu hafta adalet duygun ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta son derece gergin zamanlar geçirdin. Uğradığın haksızlıkların mücadeleleri seni yedi bitirdi. Bu hafta başından itibaren kendini toparlıyorsun. Olaylara duygusal tepkiler vermiyorsun. Sana yapılan iyiliği de, kötülüğü de biliyor ve unutmuyorsun. Daha önce fark edemediğin birçok detayı fark ediyor, kendi içinde yeni değerlendirmeler yapıyorsun. Bu hafta parasal konularda verdiğin emeğin karşılığını alıyorsun. Hatta beklemediğin bir yerden gelir elde edebilirsin. Sağlığında yaşanmışlıklardan dolayı bedenine yansıyan ağrılar hissedebilirsin. Taşıdığın hayat yükü sana sırt ve baş ağrısı şeklinde vurabilir. Hafta başında daha fazla hissedeceğin ruh yorgunluğu hafta ortasından itibaren azalıyor. Bu hafta Boğa Burcu aşk hayatında rahatlama var. Her konuda gerçekçisin ve kaybeden sen olmuyorsun.

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

İKİZLER Burcu bu hafta aşırı duygusal tutumun sana zarar verebilir. Çevrene mükemmelliyetçi enerji yayıyorsun. Etrafına kendini beğenmiş ve kibirli biri imajını verebilirsin. Yanlış anlaşılmalara açıksın. Anlatmak istediklerini sözlerle değil de davranışlarınla ifade etmeye çalışman karşı tarafa farklı şekilde yansıyabilir. Hakkında diğer insanların ön yargıya sahip olmaması için açık ve net şekilde duygularını ifade etmeli, neyi neden yaptığını anlatmalısın. Planlı ve programlı çalışmalar yapıyorsun. Ancak çok mükemmelliyetçi olmak sana bazı şeyleri kaybettirebilir. Hırsla hareket etmemen ve öfkeyle ani kararlar almaman gereken günlerdesin. Özellikle çalışıyorsan işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirsin. Aman dikkat! Bu hafta İkizler Burcu aşk hayatında eleştirilere gelemiyor. Bu nedenle İkizler Burcu ile birlikte olanların biraz daha anlayışlı olmasında fayda var.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

YENGEÇ Burcu bu hafta sezgilerine kulak ver. Kendine bol bol zaman ayır. İş hayatında gösterdiğin çabaların faydasını göreceksin. Yoğun bir çalışma sürecine giriyorsun. Bedenen ve daha çok zihinsel şekilde çalışıyorsun. Kendine neye ihtiyacın olduğunu sorarak aldığın içsel cevaplarına göre hareket etmelisin. Negatif enerjilerden kolayca arınabileceğin bir zamandasın. Ortaklaşa işler yapıyorsan daha dikkatli olacaksın. Arkandan çevrilen bazı şeyleri öğrenecek ama aşırı tepkiler vermeyeceksin. Çalışmaktan ve mücadele vermekten yorulduğun her şeyin yavaş yavaş sonuçlarına ulaşıyorsun. Bu hafta Yengeç Burcu aşk hayatında oldukça hissel davranıyor. İçinde anlamlandıramadığın ama yoğun güzel duygular yaşıyorsun. İlişkine de aynı şekilde yansıtacaksın. Hesap ve kitaplardan uzak, içinden geldiği gibi yaşayacağın bir zaman dilimindesin.

NURAY SAYARI NURAY SAYARI ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

ASLAN Burcu bu hafta özellikle aşk ve duygusal konulara yoğunlaşıyorsun. Yanlış anlaşılma enerjisine sahipsin. Egosal tavır ve davranışlarla birlikte öfkeyle ani kararlar alabilirsin. Geçmişe ve deneyimlerine fazla takılıyorsun. Daha önce yaşadıklarını değerlendirmek bu hafta senin en büyük zorlanman oluyor. Kendi içinde yüzleşmeler yaşıyorsun. Daha önce sana zarar veren insanların yaptıkları üzerinden hayatına yön vermemelisin. Ruhunu bu anlamda yıpratman olası görünüyor. Bu da enerjinde çökmelere sebep olabilir ve sonucunda halsiz kalabilirsin. Bu hafta Aslan Burcu acaba dediği her konuda kararsız kalıyor. Bu sebeple ilerlediğin her işin duraksamasına neden olabilirsin. Sağlığın tümüyle psikolojine bağlı görünüyor. Seni tüketen düşünceleri kendinden uzaklaştırmaya çalış. Enerjini emen insanlarla görüşmemeye özen göster. Aslan Burcu aşk hayatında bu hafta asla geçmişe takılmaması gerekiyor.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

BAŞAK Burcu bu hafta para harcarken dikkat etmelisin. Duygu ve düşünceler konusunda çok iyi bir zamandasın. Karşına yeni bir aşk veya iş çıkabilir. Ama bu tip başlangıçlar için pek uygun bir haftada değilsin. Bu dönemde yaşanan başlangıçların sonu olmasını istiyorsan kararlarını bir süre bekletmelisin. Beklediğin, çaba sarf ettiğin ve arzu ettiğin her türden parasal konuda isteklerinin sonuçlarını elde ediyorsun. Kendine duyduğun güvenin artmasına etki eden bir enerjiye sahip olacaksın. Elde edemediğin işler önüne geliyor. Bu hafta Başak Burcu seçen taraf oluyor. Yıprandığın her şeyde sona doğru geliyorsun. Geçmişe dönük çözülmemiş, üstü kapanmış meseleleri çözüme kavuşturacaksın. Başak Burcu aşk hayatında bu hafta değerli olduğunu hissediyor.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

TERAZİ Burcu bu hafta tembellik yapmaman gerekiyor. Yoluna girmiş, düzeni devam eden ve kazandıran her şeyin istediğin gibi sonuçlanması için işlerini ertelememelisin. Yani bugünün işini yarına bırakmamalısın. İş hayatında yaptığın kuruntulardan sıyrılman gerekiyor. Anlaşamadığın insanlarla arana mesafe koymamaya bak. Adil olmak sana kazandıracaktır. Yanlış yapan kendine yapan. Anlık duygulara kapılmamak seni her zaman haklı çıkaracaktır. Çalışmaların tutarlı olduğun sürece kazancın mutlaka artıyor. Üstesinden gelemediğin şeyleri geri plana atmadan kendinden emin olarak yola devam etmen gereken bir süreçtesin. Bu hafta Terazi Burcu aşk hayatında ayrılıklarda birleşmeler görünüyor. Terk edilip asla dönüşü olmaz denilen aşklar geri dönüyor. Ama şans verip vermemek sana kalmış.

NURAY SAYARI AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

AKREP Burcu bu hafta dış görüntün ve davranışlarınla ön plandasın. Yaşam enerjin çok yüksek. Birlikte olduğun insan bu anlamda zorluk çekebilir. Eğer kıskanç bir partnere sahipsen yolunda yürüyen ilişkinde pürüzler çıkabilir. Seni paylaşmak istemeyebilir. Bu yönde onu dengelemek de sana düşüyor. Ancak bu hafta sen yönetilemeyecek kadar özgür bir enerjiye sahipsin. Bu nedenle egosal davranışlardan uzak kalmalısın. İşsiz bir Akrepsen veya uzun süredir mücadele ettiğin bir konu varsa sonuca ulaşacaksın. Kibirden uzak durduğun sürece her konuda kat ve kat fazla kazanacaksın. Sağlığın gayet yerinde. Artan enerjin seni daha da sağlıklı kılıyor. Bu hafta Akrep Burcu aşk hayatına istediğin şekilde yön verebilecek kapasitedesin. Düşünmeden hareket etmemende ve egosal tavırlara girmemende fayda var.

NURAY SAYARI YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

YAY Burcu bu hafta çevrene ve ailene karşı duygusal tepkiler verebilirsin. Özellikle aile ilişkilerinde sürekli para konusunda şikayet eden bir figürle anlaşmazlık yaşayabilirsin. Sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyorken her konuda şikayet edilmesi canını sıkıyor. Yakınlarının, kardeşlerinin ve aile büyüklerinin bitmeyen istekleri ile karşı karşıya kalabilirsin. Bunun nedenini sorguluyorsun. İş ve kazancında yükselişe geçiyorsun. Seninle geçinemeyen insanların çevrende yavaş yavaş yok olduğunu göreceksin. Özgür ve samimi dostluklara daha fazla değer veriyorsun. Hayatından gidenlere de neden gitti diye isyan etmiyor, görevi bitti diye düşünüyorsun. Yaşamındaki eksikliklerin ortadan kalkması için problem olan her şeye çözüm üretiyorsun. Bu hafta Yay Burcu aşk hayatında da güzel gelişmeler yaşanıyor. Hak ettiğin ilgiyi ve değeri göreceksin.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

OĞLAK Burcu bu hafta sağlığını biraz daha dikkate alman gerekiyor. Bedeninin sana verdiği sinyalleri önemsemende fayda var. Gerektiği yerde gecikmeden doktora danışman ileri yaşayabileceğin büyük sağlık sorunlarını önleyecektir. Yanı sıra şikayetlerini her yerde dile getirerek kendini yakınlarına acındırmamalısın. Yanlış anlaşılmaların oluşturacağı etkiyle olumsuz eleştirilerle karşılaşabilirsin. Bu da senin hayata olan bakış açında negatiflik yaratabilir. Duygusal dünyanın dengesinin kaçmaması adına sana faydası olmayacak insanlara boş yere dil dökmeye çalış. İş ve kazanç hayatında sorumlulukların artıyor. Çok fazla çalışmak zorunda kalabilir ve bu durum ilişkine olumsuz şekilde yansıyabilir. Buna engel olmak için sebeplerini net bir dille konuşmaya özen göster. Bu sayede iletişim problemleri yaşanmadan ortadan kalkacaktır.

NURAY SAYARI KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

KOVA Burcu bu hafta her konuda kendine güvenebilirsin. Sıkıntılı işlere ve problemli ilişkilere karşı olan bakış açını değiştirmelisin. Sorumluluk aldığın konularda sonuca varmaya gayret etmeye bak. Sosyal çevrende herkesle iyi anlaşmak zorunda olmadığını bilmelisin. Sana değer vermeyeni hayatında tutma. Evliysen ya da ilişkin varsa partnerine verdiğin değeri ona ifade ederek göstermek ilişkini canlı tutacaktır. Birlikteliğinde bir gelecek planlaması yapıyorsan acele etmemeye özen göster. Yalnızsan bu hafta arkadaşım dediğin birinin sana karşı yoğun ilgisini fark edebilirsin. Risk almaktan çekindiğin ve daha önce girmeye cesaret edemediğin işlerde bu hafta başarı sağlayabilirsin. Bunun yanı sıra hiç gündeminde olmayan yeniliklerden kaçınmalısın. Endişe ve kuruntulardan uzak dur.

NURAY SAYARI BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 5-11 KASIM

BALIK Burcu bu hafta seni geçmişte hayal kırıklığına uğratmış olan duygu ve durumlardan arınıyorsun. Ruhsal özgürleşme yaşayacaksın. Kendini sürekli kısmetsiz olarak gördüğün her konuda şansının açıldığını hissedeceksin. Asla olmayacak dediğin şeylerin olmaya başlamasıyla kendine olan güvenin artacak. Çaldığın hiçbir kapıdan boş dönmüyorsun. Bitmiş bazı ilişkilerde barışmalar görünüyor. İş hayatında seni yoran problemlerden tamamen kurtuluyorsun. Geciken ve alman gereken bir para varsa hafta ortasında alacaksın. Gelirini ailenle paylaşmak zorunda kalıyorsun. Birine borç verebilirsin. Bu hafta Balık Burcu aşk hayatında her zamankinden iyi hale geliyor. Geçmişte kalan biten ilişkilerde yaşanan geri dönüşlerde verilecek şanslarda geçmişin tekrar gündeme gelmemesi son derece önemli görünüyor. Sağlığın oldukça iyi. Evham yaparak enerjini olumsuza dönüştürmemeye özen göster.

