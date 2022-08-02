Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

Ağustos ayına dair aylık burç yorumlarıyla sizlerleyiz. Ağustos ayında maddi sıkıntı yaşayacak, aşk hayatında ne gibi durumlarla karşılaşacak, iyi veya kötü haberlerle karşılaşacak tüm burçları ele alacağız. Ağustos 2022 aylık burç yorumları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık...

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Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

Temmuz'u geride bıraktık. Yeni ayın ilk gününde ve sonraki 1 aylık süreçte burçlarının neler yaşayacağını, hangi durumlarla karşı karşıya gelebileceğini, aşk, arkadaşlık ve aile hayatında ne tür gelişmeler kaydedileceğini Ağustos ayı aylık burç yorumları başlığı altında sizlere aktaracağız. Aylık burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

NURAY SAYARI İLE AYLIK BURÇ YORUMLARI | AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yeni ayın ilk gününde ve sonraki 1 aylık süreçte burçlarının neler yaşayacağını, hangi durumlarla karşı karşıya gelebileceğini, aşk, arkadaşlık ve aile hayatında ne tür gelişmeler olacağını Ağustos aylık burç yorumları başlığı altında sizlere aktaracağız. Nuray Sayarı'nın yorumladığı astroloji aylık burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ağustos 2022 aylık burç yorumları...

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK KOÇ BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Koç; Ağustos ayında eskide yaşadığınız her konunun tekrar gündeme geldiğine şahit olacaksınız. Geçmişle hesaplaşırken, kendi içsel dünyanızda ay olayı tekrar etmemeye özen gösterin. Yıllardır unutmaya çalıştığınız olaylar bilinçaltınızda hareketlenecek. "Mümkün olduğunca nasıl huzurlu olabilirim?" sorusunu kendinize sormalısınız. Gereksiz durumların sizi mutsuz etmesine müsaade etmeyin. Gereksiz cesaret, düşünmeden konuşmak hayat enerjinizi bozabilir. Dengeli ve huzurlu olmalısınız. Sorunları kafanızda büyütmemeye çalışmalısınız. Bulunduğunuz işte önemli olmak istiyorsanız, sakin adımlar atmalısınız. Kalbiniz boşsa arayışa girmeyin, akışa bırakmalısınız. Bırakın kendiliğinden başlasın.

"Geçmişin size bir faydası yok. Geçmişe takılı kalmayın!"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK BOĞA BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Boğa; Ağustos ayında, özellikle sosyal ilişkilerinizde karmaşa meydana gelebilir. Hayatınızda şekillendirmek istediğiniz konularda kararsız kalacaksınız. Çok fazla düşüneceğiniz bir ay geçireceksiniz. Aile hayatınızda ayın 15'inden sonra gelişmeler gündeme gelebilir. Gereksiz tahammülsüzlüklerden uzaklaşacaksınız. Kafanızı meşgul eden problemleri aşacaksınız. İş ve kariyer alanında kendinizden olumlu anlamda söz ettireceksiniz. Ani seyahatlere çıkmamaya özen göstermeniz gereken bir aydasınız. Aile bağlarınıza önem verin ve inatçı tavırlar sergilemeyin. Sabit fikirli olmamalısınız. Mümkün olduğunca keşfedici olmaya özen göstermelisiniz. Duygularınızı dengeleyin ve içsel huzurunuzu koruyun.

"Planlı ve programlı olmaya özen gösterin"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK İKİZLER BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili İkizler; Ağustos ayının 1 - 13'ü arasında özellikle duygusal alanlarınızda ve bilinçaltınızdaki sorunlarla yüzleşeceksiniz. Problemlerinizi aşacak ve arınacaksınız. Aynı zamanda planlarınızı gizli tutmanız gerekiyor. Çevrenizdekilerle aranızda duvar örmekte zorlanabilirsiniz. Yeni başlangıçlarınızı, isteklerinizi anlatmamaya özen göstermelisiniz. İş hayatınızda bazı arkadaşlarınızın gizli kıskançlıklarınızı fark edebilirsiniz. Öfkeli tavırlar sergilememelisiniz. Öfkenize yenik düşmemeniz gereken bir aydasınız. Emin adımlarla yaşam yolunuzda ilerlemelisiniz. Kadınsanız dişiliğinizi ön planda tutun. Erkekseniz doğru adımlar atın. Düşmanlarınızın hiçbirini önemsememelisiniz. Tek düşmanınız sizin nefsiniz. Nefsinizin kurbanı olmayın.

"Ben nefsimi kontrol ettiğimde nefis bir hayat yaşarım"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Yengeç; Ağustos ayında, hiçbir konuda cesaretsiz kalmamalısınız. Müthiş para kazanacağınız bir ay olacak. İşinizde terfii ya da başka şehir durumları gündeme gelebilir. Gecikmiş olan bütün değişimler ağustos ayında yaşanacak. Yıldızın oldukça parlayacak. Ayın 18'ine kadar olan dönemde arkadaşlık ilişkilerinizde yenilenme yaşayabilirsiniz. Arzu ettiğiniz ilgiyi ve desteği göreceksiniz. Aşk hayatınızda, kıskançlıklarınızdan ve gereksiz takıntılarınızdan uzak durmalısınız. Aile büyüklerinizden önemli nasihatler alabilirsiniz. Şansınıza şans katacaksınız.

"Geleceğe güven duyun"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK ASLAN BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Aslan; Ağustos ayındaki çalışmalarınızda hırslı tavırlar sergilerseniz, hayatınız altüst olabilir. Bu nedenle genel olarak hırs yapmamanızda fayda var. Yanlış anlaşılmalara hazırlıklı olmalısınız. Arkadaş ortamındaki tavırlarınıza dikkat etmelisiniz ve uyum sağlamaya çalışmalısınız. Aynı zamanda aşk hayatınızda da partnerinize karşı daha yapıcı olmalısınız. Yeni tanışacağınız insanlara karşı daha temkinli olmalısınız. Bu ay sağlığınıza ve beslenmenize dikkat etmelisiniz.

"Egomdan arınıyorum herkesi olduğu gibi kabul ediyorum"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK BAŞAK BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Başak: Ağustos ayında, özellikle bilinçaltınızla ilgili birçok problem gündeme gelebilir. Korkularınızdan kaçmamalısınız. Gelecekle ilgili planlarınızı gözünüzde büyütmemelisiniz. İş hayatınızda güçlenebileceğiniz konusunda kendinize güvenmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişiler açısından sınanabilirsiniz. Aşk hayatınızda, kişisel zevklerinizin peşine düşerek partnerinizi ihmal etmeyin. Onun yanında olduğunuzu ona hissettirin.

"Empati yapmaya özen gösterin"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK TERAZİ BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Terazi; Ağustos ayında, aktif yaşayacaksınız. Koç burcu sizin karşıt eviniz oluyor. Gireceğiniz ortamlarda, aykırı tavırlar sergilememeye dikkat etmelisiniz. Hoşlanmadığınız kişilere baskı kurmamalısınız. Eğlence hayatınıza önem verirken günlük hayatınızı ihmal etmemelisiniz. İş hayatınızın düzenli bir şekilde devam etmesini sağlamalısınız. Düzensiz olduğunuz takdirde tüm şansları elinizden kaçırabilirsiniz. Aşk hayatınızda, çekici olmaya ve ilişkinizdeki tutkuyu artırmaya çalışın. Birlikteliği olmayanlar kuvvetli aşklara adım atabilirsiniz. İlişkisi olanlar içsel huzurunuzu dengeleyebilirse huzuruna huzur katacak.

"Neye acele ederseniz ona geç kalırsınız. Sakin ve huzurlu adımlar atın."

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK AKREP BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Akrep; Ağustos ayında, kariyerinizle ilgili girdiğiniz ortamlarda konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. Bütün dikkatleri üzerinize toplayacaksınız. Dileklerinizi tek tek gerçekleştireceksiniz. İş arkadaşlarınızın desteğini de görebileceğiniz bir ay yaşayacaksınız. Aşk hayatınızda, kalbiniz boşsa, uzun zamandır beğendiniz biri varsa o kişinin dikkatini çekeceksiniz. Birlikteliği olanlar, partneriyle bolca vakit geçirmeli. Parasal konular önemli olacak. Tutumluluğunuzu cimriliğe dönüştürmeyin.

"Motivasyonunuzu yüksek tutun"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK YAY BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Yay; Ağustos ayında, ev almak, borçlanmak konuları gündeme gelebilir. Bunun için oldukça doğru bir ay olduğunu bilmelisiniz. Kendinize olan güveninizi artıracaksınız. Genel olarak olumlu enerjiye sahip olacaksınız. Çalışmalarınızda azim kazanacaksınız. Çevrenizden ummadığınız yardımlar alacak ve şaşıracaksınız. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için oldukça doğru bir aydasınız. Kişisel alanlarınızda inanılmaz güzel duygulara sahip olacaksınız. Belirlediğiniz hedeflerde muazzam yol alacaksınız.

"Kendinize güvenin ve sağlam adımlarla ilerleyin"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK OĞLAK BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Oğlak; Ağustos ayında, bilinçaltı ve ruhsal alanınızda gücünüzü kaybetmenize neden olmayacak ve filozofik düşünceleriniz artacak. Hayal kırıklıklarına hazırlıklı olmalısınız. Çıkarcı ilişkiler içerisinde olduğunu fark ettiğiniz kişilere karşı sınırlarınızı belirlemeli hatta hayatınızdan çıkarmalısınız. Bu kişiler kayıp değil kazanç olacaktır! Sizi üzen kişileri çok fazla gözünüzde büyütmemelisiniz. İş hayatınızda yarım bıraktığınız işleri tamamlayabileceksiniz. Duygusal yönleriniz ve şüpheleriniz artacak. Kendinizi kaos enerjisi içinde tutmaya özen göstermelisiniz. Partnerinizi olduğunuz gibi kabul etmelisiniz. Beğenmediğiniz yönlerini, onu mecbur tutarak değiştirmeye çalışmamalısınız.

"Zamanınızı kimseye çaldırmayın. Hayatı akışına bırakın."

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK KOVA BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Kova; Oldukça yoruldunuz ve bunaldınız ancak ağustos ayında, karma yaşayacağınız bir aydasınız. Size kim ne yaptıysa karşılığını alacak. Canınız yandıysa canları yanacak. Yine de 'oh olmuş' dememeniz gerekiyor. Ektiğinizi biçeceksiniz. Kendinize olan güveninizi artırmalısınız. Arkadaşlarınız konusunda seçici olmalısınız. Hedeflerinizi ön planda tutmalı ancak kontrolünüzü kaybetmemelisiniz. Geçmişin enerjisinde boğulmayın. Finansal konularda sakin yatırım yapmalı ve parayı da hırs haline getirmemeye özen göstermelisiniz.

"Para hırsınız değil azminiz olsun"

Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Ağustos 2022 aylık burç yorumları | İkizler planlarını kimseye anlatma, Oğlak partnerini olduğu gibi kabul et!

AYLIK BALIK BURCU YORUMLARI AĞUSTOS 2022

Sevgili Balık; Ağustos ayında aşk hayatınız romantizm dolu olacak. Birliktelikler konusunda hep merkezde olmak isteyeceksiniz. Partnerinizi boğmamalısınız. Flört etmeli ve tutkulu olmalısınız. Sorularınızla birlikte olduğunuz kişiyi bunaltmayın. Kalbiniz boşsa, geçmiş ilişkilerinizdeki kişiler geri dönebilir. Ancak denenmişi denememelisiniz. Geçmişiniz bugününüz olmasın. İş hayatınızda, parasal konularda çalıştığınız kişilerle düzenli ve ahlaklı iletişim içerisinde olmaya özen göstermelisiniz. Baskı kurmamaya dikkat etmelisiniz. Ortak iş kurma fikirlerine karşı daha temkinli olmalısınız.

"Araştırmadan hızlı kararlar almayın"

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