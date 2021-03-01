Mart ayına girdiğimiz bu ilk günde gezegenlerin yer değiştirmesi hangi burcu daha çok etkileyecek? Bu ay mars hangi burcun üstünde doğacak ve nelere karşı daha kontrollü olunmalı? 12 burcunda etkileneceği olaylar neler olacak? Ay boyunca burçları neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Mart 2021 Burç yorumları...

KOÇ BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Duygularınız ve düşüncelerinizin baştan sona dolu dolu yaşayacağınız bir aydasınız. Mart ayı sizin için iş hayatınız, kariyeriniz beklentileriniz ve planlarınız konusunda yoğun geçebilir. Dikkat etmeniz gereken hususlarında başında sağlık problemleriniz yer alıyor bu konu üzerinde tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Bu ay içerisinde yaptığınız, konuşma ve sohbetlerde daha dikkatli olmalısınız çünkü bu ay içerisine yapacağınız hatalar etrafınızda bulunan kişilerin kalbini kırmanıza neden olabilir. Bu ay yaptığınız hatalardan geri dönme fırsatınız olmayabilir.

İş ve planlarınız konusunda yoğun tempoya uyum sağlamalı ve daha verimli çalışmalısınız aksi halde hedeflerinize ulaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizde sizi geren, sinirlerinizi bozan kişi ya da olaylardan uzak durmaya, yaşanacaklar karşısında sakinliğinizi korumaya gayret etmelisiniz.

Genel olarak dolu dolu ve olumlu yönde geçirebileceğiniz bir ay içindesiniz. Ancak her şeyin istediğiniz dengede ilerlemesini istiyorsanız sağlığınıza ve sakinliğinize çok ama çok dikkatli olmalısınız...

BOĞA BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Sevgili Boğalar, mart ayının ilk 10 günlük sürecinde iş hayatınızda patronunuz ve yahut ortağınız ile gerçekleştirmeyi planladığınız konuşmalarda çok fazla dikkatli olmalısınız. Yani konuşmalarınızı dolandırmadan, kişi ayırmadan ve net bir şekilde dile getirirseniz iş ilişkilerinizde muazzam gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kalbi boş olan boğalar yeni bir aşka yelken açabilir hatta bu ay içerisinde başladığınız ilişkinin temeli o kadar sağlam olacak ki ileriye dönük planlar kurabilirsiniz. Bir partneriniz var ise evlilikten korkuyorsanız bu ay ciddi bir adım atabilirsiniz.

Bu ay boğalar özellikle ayın 15'den sonraki süreçte daha kendilerini dinleyecekleri ne istediklerini düşünecekleri ve ön planda olacakları bir süreç içerisinde olacaklar. Ayın sonlarında ise bugüne kadar sabrettikleri ve beklemede kaldıkları daha çok iş, eğitim açısından planlarına ulaşabilirler.

Sağlıksal konularda ise artan iştahınıza dur demeli ve daha düzenli, dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz...

İKİZLER BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Sevgili ikizler 4 Mart sabahı Mars gezegeni sizin burcunuza geçiyor. Marsın burcunuza yapacağı ziyaretle bu ay çok hareketli ve yoğun geçebilir. Ancak Marsın öfke azizliğine uğramaktan kaçının, sakinliğinizi koruyarak öfke kontrolü sağlamak sizin elinizde.Bu ay ciddi ilişkilere adım atabilirsiniz ancak çocuksu ruhunuzu, duygularınızı biraz geri planda tutmalısınız. Olaylara ve kişilere haddinden fazla merhametli yanaşmaktan uzak duracak ve daha sert, kararlı olacaksınız.

Kendinizi ön planda tutun, kendinize önem verin ayrıca yapmak istediğiniz ya da arzuladığınız şeyleri beklemek yerine biraz harekete geçmelisiniz. Bekar ve kalbi boş olan ikizler bu ay içerisinde Marsın gelişiyle ruhen kendinize uygun birileri ile tanışırken, evliler ve partneri olanlar ise fazla gerginlikten dolayı bazı kavgalar yaşayabilir.

Öte yandan etrafınızda sinsice dolaşan ve hala niyetini anlamadığınız insanlara karşı dikkatli olun, dostluklarınıza karşı olumsuz etki edebilirler.

Sağlık açısında ise psikolojik rahatsızlıklara karşı açık bir dönemdesiniz. Sağlığınıza ve sıhatinize karşı tedbiri elden bırakmayın...

YENGEÇ BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Bu ay yengeçler çok yoğun süreçlerden geçebilir. Ancak Mart ayında yalnız kalmak size pek iyi gelemeyecek, hep bir ilgi ve sevgi görmek isteyeceksiniz, bulamadığınızda ise kendinize ruhen zarar verebilirsiniz.

Ne kadar duygusal ve ilgi bağımlısı olsanız da yalnız kalacağınız bu ayı fırsata çevirerek içinizi dinlemelisiniz ve daha net kararlar almalısınız. Bu ay özellikle yakın arkadaş, kardeş veya kuzenleriniz ile aranızda bir takım huzursuzlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu ay etrafınızdakilere karşı ölçüsüz, tutumsuz davrandığınız takdirde sonsuza dek sevdiğiniz insanları kaybedebilirsiniz.

Şikayetçi ve umutsuz davranışlar içerisinde bulunmayın. Hayata güzel pencereden bakmaya devam ettiğiniz sürece ayın sonunda kariyerinizde beklediğiniz, hedeflediğiniz yere ulaşmanız an meselesi.

ASLAN BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Mart ayı sizler için zorlayıcı adeta sert bir fırtına gibi geçebilir. Bu ay diktatör olabileceğiniz gibi diktatör insanları da etrafınıza çekebilirsiniz. Kendinizi ne kadar güçlü, tutkulu ve başarılı hissetseniz de bu diktatör duygularınız nedeniyle bulunduğunuz aile ve iş ortamlarında çok sert olaylara sebep olabilirsiniz.

Geçmişe ait konuları tekrar gün yüzüne çıkararak kendinizi ve etrafınızdakileri gerebilirsiniz. O yüzden geçmişin geçmişte kaldığını unutmamalı ve önünüze bakmalısınız. Partneri ya da evli olanlar bu ay çok yoğun tutku duygunuz ile karşınızdaki kişiyi mutlu edeceksiniz bu sayede ilişkinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Ayın 15'i ile 18 arası ailenizde ilişkinize ilişkin bir takım konular açılabilir bu daha çok partnerinizi yanınıza ya da ailenize yakıştırmama konusunda olabilir. Bu konuda sakinliğinizi korumalı ve ikili ilişkinizi göz önünde bulundurmalısınız.

BAŞAK BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Mart ayına giriş yaptığınız anda kariyerinizde ve kazanımlarınız da olumlu değişimlerin yaşanacağı gözle görülebilir hal alacak. Bu ay kazanım ayındasınız hatta ayın en şanslı burcu sizsiniz. Özellikle de psikolojik anlamda arınma yaşayacağınız ve kafa dinleyeceğiniz bu sayede de duygularınızı duygularınızı tam anlamıyla dengeleyeceksiniz.

Çevrenize karşı korumacı olmanız, herkes ile iyi ilişki içinde olmaya niyet etmeniz onlarında sizin için kolaylıkla destek olacağına şahit olacaksınız. Kafanızı yoran, canınızı sıkan özellikle iş ile ilgili problemlerinizi ayın başından 14'ne kadar olan süreçte çözüme kavuşacak.

İşsizseniz iş bulabilir, iş sahibi iseniz yeni bir işe adım atabilirsiniz. Genel olarak bu ay sizin için her açıdan harika geçebilir yeter ki adımlarınız ve kararlarınızın arkasında durunuz tüm karmaşa son bulacaktır.

TERAZİ BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Mart ayı sizler için fevkalade bir ay. Yaşam enerjinizin artacağı kendinize duyduğunuz güven yükseliyor. Ayrıca yapmakla yapmamak arasında kaldığınız işlerde sizlere netlik katacak bir ayın içerisindesiniz. Mart ayının başından sonuna kadar iş hayatınızda ve çalışmalarınızda olumlu gelişmeler yaşayabilir bunun sonucunda da fırsatlar elde edebilirsiniz. Yaşadığınız olumlu değişimler ruhunuzu, hayatınızı etkilediği kadar cazibe ve çekiciliğinize de olumlu etki sağlayabilir.

Aşk ve sağlık hayatınızda her şeyin gayet yerinde görünmesi bazı komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinizde dikkat çekmenize neden olurken, bazılarını da biraz kıskandırabilir. Aile içi ilişkilerinizde, dost çevrenizde yaşanmış bazı olaylarda hatalarını anlayanlar sizden af dileyecek ve sizi tekrar kazanmak için harekete geçebilir.

AKREP BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Mart ayı boyunca gezegenlerin kombinasyonu para kazanma konusunda çok talihli olduğunuzu gösteriyor. İnanılmaz güzel kazançlar ve fırsatlar kapınızda olacak. fiziksel ve zihinsel olarak yaşam enerjinizin oldukça yüksek olacağı bir ay içerisindesiniz.

Aldığınız kararları uygulamaya koyarken aldığınız sonuçlardan da memnun kalacaksınız. Yaşayacağınız gelişmeler her konuda işinizin yolunda gideceğinin habercisi denilebilir.

Aynı zamanda hiç aklınızda olmayan özellikle ayın 20'sinden sonra seyahat planları yapabilir hafta sonu kaçamaklarında bulunabilirsiniz. Hayatınızdaki partneriniz ile dolu dolu hoş anlar geçirebilirsiniz. Bebek sahibi olmak istemiyorsanız istenmedik gebelikler için tedbiri elden bırakmamakta fayda var.

YAY BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Maddi ve manevi olarak çok yoğun çalışma isteği içerisinde olsanız da sonucunda çok daha yorgun hissedebilirsiniz. Sizi daha net olarak huzur veren ve kendiniz dinlendiren anlar oluşturabilirseniz bu size her yönden olumlu etkileyecektir.

Öte yandan evli veya ilişki sahibi bir yay iseniz eşiniz ya da partnerinizden tarafından terk edilebilirsiniz. Ayın 15'inden sonra ise beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz ve bu doğrultuda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Etrafınızda hayattan sürekli olarak şikayet eden insanlar uzak durmaya özen göstermeniz sizin hayrınıza olacaktır. Genel olarak güzel geçecek bir ay içindesiniz ancak ilişkinizde biraz daha ilgili olamaya özen göstermelisiniz...

OĞLAK BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Mart ayı sizler için tepeden tırnağa değişim ayı. Yapmanız gereken gelişen değişimlerden içinize sinenlere güvenmeli ve uyum sağlamalısınız. İçinize sinmeyen değişim ve gelişmelerde de olabildiğince uzak durmalısınız. Bu ay duygularınız, aşk, hayatınız, ilişkileriniz ve sosyal hayatınızda depresif davranışlar sergilemediğiniz sürece istediğiniz dengeyi yakalayacaksınız.

Cazibenizden yana bu ay şanslı bir süreç içerinde olacaksınız. Katıldığınız her ortamda dikkatleri üzerinize toplamayı başaracaksınız. Bu sayede saygınlığınızı ve itibarınızı üst sevilere taşıyabilirsiniz.

Öte yandan bu kendinizi sürekli olarak geliştireceğiniz adımlar atarak, gelecek değişimlerin tamamlanmasını sağlayacaksınız.

KOVA BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Bu ay asosyal olma tercihinizden vazgeçin. Gezegenlerin kombinsyonu bu ay için size keşfetmeyi, hayatınıza girmek isteyen insanlara şans vermenizi söylüyor. Aksi halde bugün vermediğiniz kararlardan sonra pişmanlık duyabilirsiniz. İçinizden gelmeye her şeye net şekilde hayır demeyi bilin ve sınırlarınızı çizmelisiniz. Bu ay ilişki yönünde kapılarınızı kapatmakta fayda var. Bu süreçte karşınıza çıkacak kişilere şans verebilirsiniz ancak fazla bağlanmaktan kaçının bu sizin için doğru partner seçimi olmayabilir.

Kendinizi önemseyin, ön plana kendinizi alın. Ayın 10'nu ve sorasında yaşanmış sıkıntılar, kırgınlıklar son bulabilir. Kayıplarınızın ayın son zamanlarında kazanca döndüğünü görebileceksiniz. Yenilenmekte korkmayın, kaçınmayın.

BALIK BURCU MART AYI 2021 YORUMU

Mart ayında balık burcuna Merkür gezegeni ziyaret ediyor. Merkür'ün burcunuza gelişi ile araştırmacı ruh ve kendinizi geliştirme hususunda bir çok yenilik katabilir. Aynı zamanda aşkta eğlenceli aktivitelerin ön planda olacağı bir ay olacak. Keyfinizi vaktiyle kaçırmış ve üzmüş bir partner varsa hatasını anlayıp size dönüş yapabilir. Ancak bu partneri öc almak için affedecekseniz yine üzülen siz olursunuz eğer kızgınlığınız geçtiyse değerinizi anlayan bir kişiye şans vermek temeli sağlamlaştıracaktır.

Kalbi boş bir balık iseniz bu ayın en talihlisi ilişkiler konusunda siz olabilirsiniz. Öte yandan canınızı sıkan, öfkelendiren he ne var ise onlardan uzaklaşmayı başarabileceksiniz. bu doğrultuda hem kendinize hem de çevrenize olumlu yönde fayda sağlayabileceksiniz.