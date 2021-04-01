Nisan ayına girdiğimiz bu ilk günde gezegenlerin yer değiştirmesi hangi burcu daha çok etkileyecek? Peki bu döngü, hangi burca para, şans ve aşk getirirken, hangi burçlar sağlık ve ev hayatı konusunda dikkatli olması gerekecek. 12 burcunda etkileneceği olaylar neler olacak? Ay boyunca burçları neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları |Nisan 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Sevgili Koç, yeni ayın gelişiyle odak problemleriniz gündeme gelebilir. Odak probleminizin üstesinden gelebildiğiniz takdirde sizi çok iyi fırsatların beklediğinin farkına varacaksınız. Ayrıca bu ay iş ve kariyer konusunda bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu girişimlerinizden verdiğiniz emeğin karşılığını fazlasıyla alabileceğiniz bir süreç sizi bekliyor olacak. Bu durum ise çevrenizde parmak ile gösterilen kişi olmanızı sağlayabilir.

Öte yandan bu ay aşk ve ilişki hayatınızda uzun sürenin ardından sizi heyecanlandırabilecek bazı gelişmeler meydana gelebilir. Evli ya da ilişkisi olan koçlar ise partnerleri ile aralarındaki sorunları çözerek istediği samimiyeti yakalayabilecek. Ayrıca bu ay ev ve aile hayatınız konusunda biraz daha hassas olmanız ve sakin kalmanız gereken bir sürece geçiş yapıyorsunuz.

Diğer yandan ise aklınızda olan planlarınızı hayata geçirebileceğiniz ve şansınızın oldukça yüksek olduğu bir ay olaca sizin için.

BOĞA BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Sevgili Boğalar, bu sosyal hayatınız ve özel hayatınız ile ilgili bazı konular gündeminize sık sık gelebilir. Bu konular karşısında canınız bir hayli sıkılsa da konuşarak çözemeyeceğiniz problemler olmadığının farkına varacaksınız. Ayrıca yaşadığınız bu sıkıntılar sizi yorup, yıpratsa da ders çıkararak daha net kararlar almanızda olumlu yönde etki gösterecektir. Bu aya maddiyat konusunda yapacağınız girişimlerde adeta ektiğinizi biçeceksiniz. Gezegenlerin kombinasyonu bu ay sizin için emeğinizin karşılığını alabileceğinizi simgeliyor.

Aynı zamanda aşk hayatınızda partnerlerinize karşı içten ve nazik olmanız bir takım yenilikler ile daha temeli sağlam gelecek hazırlamanız konusunda etkili olabilir. Etrafınızda enerjinizi tükettiğini ve sizi yıprattığını düşündüğünüz kişilere karşı sınırlarınızı yeniden belirleme yoluna girebilirsiniz.

İKİZLER BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Sevgili ikizler, bu ay sizi uzun zamandır hayalini kurduğunuz seyahat planları bekliyor. Üstelik hiç beklemediğiniz yerlerden gelecek fırsatlar ise rahata kavuşmanızı sağlayacak. Gelen bu rahatlama ise hayatınızı her açıdan olumlu yönde etkileyecek. Kendinize olan güveninizin arttığı bu ayda etrafınıza vereceğiniz olumlu enerjilerden alacağınız etkiler ise daha net kararlar alma konusunda yardımcı olacak.

Yaşamsal konularda zorlular ve sıkıntılarınızın sona ermesi mümkün, ancak atacağınız adımlar konusunda temkinli olmanızda yarar var. İlişki hayatınızda ise yeni kişiler ile tanışabilir ve bu kişiler ile büyük tutkulu bir ilişkiye başlanabilir.

Kariyer hayatınızda ise uzun zamandır haber beklediğiniz yerlerden gelecek büyük fırsatlar sayesinde başarı sizin için kaçınılmaz olacaktır.

YENGEÇ BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Bu ay yengeçler, bir çok alan iletişim konusunda bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilir. Ancak bu konu üzerinde hassasiyetinizi ve sakinliğinizi koruduğunuz takdirde soruna dönüşmesine engel olabilirsiniz. Finansal konularda yaşadığınız sıkıntılarınız var ise buna son vermeli ve finansal olarak planlama yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

Ayrıca bu ay bazı duygularınızı ve acılarınızı içinizde yaşamalısınız. Her ne kadar acılar paylaştıkça azalacak olsa da etrafınızda bu acılarınızdan zevk alan dost görünümlü kişilerin olduğunun farkına varabilirsiniz.

Eğitim ve kariyer konusunda beklentilerinizin karşılığını bulabilirsiniz. Yalnızca pes etmemeli ve sonuna kadar savaşmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Öte yandan sağlığınız konusunda biraz daha dikkatli olmalı ve basit hastalıkları geçiştirmemelisiniz.

ASLAN BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Nisan ayı sizler için bolca şansın, planların gerçekleşeceği bir sürecin başlangıcı olabilir. Hedeflerinize hızlıca ulaşacağınız bu dönemde yalnızca konsantrasyon sıkıntınızın üstesinden gelmelisiniz. Konsantrasyon probleminizi çözümünü bulduğunuz sürece hiç bir sorun ve sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız.

Etrafınızda sizi enerji olarak aşağı çektiğini düşündüğünüz kişilerden uzak durmanız sizin için faydalı olacaktır. Sağlığınız konusunda ihmalkarlıktan kaçının. Aşk ve ilişki hayatınızda kıskançlık ve ön yargılı olmaktan kaçının. Bekar ve kalbi boş olan Aslanlar ise yeni kişiler ile tanışarak, yeni aşklara yelken açabilirler. Ali hayatınızda empati yeteneğinizi daha fazla ön plana çıkarmamalısınız.

BAŞAK BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Sevgili Başaklar, bu ay aile ve yakın dostlarınıza karşı ihmalkar olmaktan kaçınmalısınız. Onlara karşı sevginizi göstermekten çekinmeyi bırakınız. Aksi takdirde onarılamaz küslük ve kırgınların yaşanması sizi daha da üzebilir. Yaşamsal anlamda kendinizi bir takım sorgulamalar içerisinde bulabilirsiniz. Uzun zamandır cevaplarını aradığınız kafanızı karıştıran sorunların yanıtını bulabilirsiniz. Bu sayede içsel ve ruhsal özgürleşmenize olumlu yönde etki edecek. Ayın ortalarında ev ve aile yaşamınızda bir takım sağlıksal konular gündeme gelebilir. Ancak sakinliğinizi korumaya ve telaşe yapmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Nisan ayı sizler için acı verici kararlar alma ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkacak bazı zor anlarla birlikte gelir. Çevrenizdeki herkesin kendi mutluluk, kişisel veya duygusal hayatta kalma mücadelesine öncülük edeceği bir durum ortaya çıkacaktır. Bu ay kendi içsel şüpheleriniz gündeme gelebilir ve bu nedenle çevrenizde bazı kişilere karşı ön yargıyla yaklaşabilirsiniz.

Öte yandan geçmişinizden bazı insanlarla toplantılar veya bağlantılar kurabilirsiniz ve kariyerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Finansal konularda ise sıkıntılarınızın sona ermesi mümkün. Bu ay boyunca iş yerinizdeki yaşayacağınız kimi durumlardan olumlu yönde yarar sağlayabilirsiniz.

Ayrıca eski yaralarınızı unutturacak çok güzel bir döneme gireceksiniz. Hatta bazı yükselen Terazi’ler ve Terazi’ler evlilik teklifi alabilirsiniz.

AKREP BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Sevgili Akrepler nisan ayına enerjiniz yüksek kendinizden emin başlıyorsunuz. Aklınızdakileri tek tek hayata geçirebilirsiniz. Özellikle ayın ilk haftası finansal konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 12 Nisan’da Koç burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ayın en büyük etkisi ise çalışma ortamında size yeni sayfalar açtırabilir. Olduğunuz konumdan daha da yükselebilir veya yeni teklifler alabilirsiniz.

Sağlık konusunda yaşadığınız sorunlar son bulacak ve yüzünüz gülecek.İlişki hayatınızda ise partnerinizle aranızdaki bağ güçlenecek olsa da sizin burcunuzda ay sonu gerçekleşecek dolunayda sözlerinize dikkat etmeniz gerekecektir. Yanlış kararlar almayın. Özellikle sevdiğinizle iletişiminize dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Nisan ayının ilk haftası size iyi ve bol şanslı gelecek. Kendinizle ilgili ne istiyorsanız bunlar için harekete geçmelisiniz. Dış görünüşünüzde de bazı değişimler düşünebilirsiniz. Adım atacağınız yeni ne varsa çekinmeden eyleme dökmeniz sizin için olumlu etkiler sağlayacaktır.

Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Evli olan yaylar ise çocuğunuzla ilgili güzel haberler veya bir bebek haberi alabilirsiniz. Kariyerinizdeki konumunuz veya maaşınız da artış olabilir. Ayrıca sağlığınıza karşı biraz daha hassas olmalısınız. Öte yandan psikolojik olarak sizi aşağı çeken insanlardan uzak durmalısınız. Etrafınızda bazı kişiler arkanızdan gizli işler çevirdiğinin de farkına varabilirsiniz.

OĞLAK BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Nisan ayına başladığınızda öncelikle geleceğe yönelik bakmayı kendinize tembih etmelisiniz. Geçmişi bir kenara bırakıp kendi yolunuza bakmalısınız. Ayın ikinci haftası parayla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Burcunuzda gerçekleşecek olan yeniay, aileye sevinçli haberler getirecektir. Kutlamalar yapabilirsiniz. ve yahut ailenize yeni birilerinin katılması söz konusu olabilir.

Planladığınız ev, gayrimenkul konusunda işleriniz yolunda gidebilir. Sürprizler tam umudunuzu kestiğiniz anda karşınıza çıkabilir. Aşkla ve ilişki hayatınızda ise iletişim konusunda biraz daha hassas olmanız bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Öte yandan güvendiğiniz bazı dostlarınız tarafından hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

KOVA BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Bu ay beklediğiniz gelişmeler uzun bekleyişin ardından gerçekleşebilir. Sosyal anlamda daha etkinlik gösterebilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz sevdiğiniz kişiler ile vakit geçirebilirsiniz. İletişime dayalı sektörlerde çalışıyorsanız yeni teklifler alabilirsiniz.

Girdiğiniz veya girebileceğiniz yeni çevrelerde yeni insanlar ile tanışabilirsiniz. Öte yandan ailenizde sağlık açısından sıkıntı yaşayan kişilerin iyileşme sürecine ilişkin iyi haberler alabilirsiniz. Ayrıca burcunuza yaşanacak olan dolunayın etkisiyle agresif davranışlar sergileyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda verdiğiniz tepkilere dikkat edin. Bir anlık sinirle yanlış kararlar almaktan kaçınmalısınız.

BALIK BURCU NİSAN AYI 2021 YORUMU

Bu aya sevgili balıklar büyük umutla başlıyorsunuz. Kurduğunuz hayallerinizin gerçekleşeceği ve işlerinizin yoluna gireceği bir sürece giriyorsunuz. Ayın ilk haftasında ise kariyer hayatında tempolu ve verimli bir süreç geçirebilirsiniz.

Geçmişte hakkınızın yendiği veya elinize çoktan geçmesi gereken paralar bu yeniayla gelebilir. Ayrıca bu ay yeni yatırımlar için harekete geçmeniz sizin yararınıza olacaktır. Öte yandan eğitim hayatınızda zorlandığınız konularda başarılar elde edebilirsiniz. Bu ay fazlasıyla seyahat fırsatı ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Eğitim hayatınızda bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı planlarınız var ise bir süre daha ertelemek sizin için yararlı olacaktır.