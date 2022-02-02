Nuray Sayarı ile aylık burç yorumları | Şubat 2022 aylık burç yorumları | Akrepler, sadece kendinize güvenin! Başaklar, ruhsal enerjinizi kirletmeyin!

Yeni ayın ilk gününde ve sonraki 1 aylık süreçte burçlarının neler yaşayacağını, hangi durumlarla karşı karşıya gelebileceğini, aşk, arkadaşlık ve aile hayatında ne tür gelişmeler kaydedileceğini Şubat ayı aylık burç yorumları başlığı altında sizlere aktaracağız. Aylık burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

AYLIK KOÇ BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç; Bu ay iş ve kariyer noktanızda gelişmeler yaşayacaksınız. Bu konuda olumlu gelişmeler yaşayabilecek ve çalıştığınız işte ayın 18'ine kadar olan süreçte genel durumu gözlemleyebilirsiniz ve bu duruma olumlu anlamda yön verebilirsiniz. Çevrenizdeki insanların sizin hakkınızda bir takım olumsuz düşünceleri olduğunu hissedebilirsiniz fakat başkalarının değil kendi fikirlerinize odaklanın.

5 Şubat itibariyle eğer kalbiniz boşsa tanışacağınız yeni bir kişiyle yeni aşka doğru ilerleyebilirsiniz. Bu ay içinde sağlıklı beslenmek ve spor yapmak gibi rahatlatıcı aktiviteler sizlere çok iyi gelecek.

Bu ayın koçlar için mottosu, hayat bir armağan ve süresi de yok!

AYLIK BOĞA BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa; bu ay daha önce niyetlenip fakat gerçekleşmeyen isteklerinizi yeniden reform edip tekrar işleyiş içine sokacağınız bir ay olacak. Bu ay yaşam enerjinizi yükseltecek e huzur bulacaksınız. Hayatınızı daha kolay yönlendirebileceğiniz bir yapıya bürüneceksiniz. Kişisel gelişiminize önem göstererek uzman kişilerle bir araya gelecek ve daha mistik konulara yöneleceksiniz.

Aşk hayatınızda son 6 ay içinde olduğunuz kişi ile çok çok oluölu bir sürece girebilirsiniz. Evlilik teklifi kesinlikle gündeminize gelecek. Ya evlilik teklifi alacak yada evlilik teklfi edeceksiniz ve bu çok uzun soluklu sağlıklı bir ilişkiyle devam edecek.

Bu ayın boğalar için mottosu, her şeyin başı niyet!

AYLIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler; Şubat ayı sizin için özellikle bakış açınızın farklılaştığını gerçek anlamda farkedeceğiniz bir ay olacak. Yaşamınızdaki konfor alanınızda değişikliklere gideceksiniz. Oturma odası, salon veya mutfak gibi alanların tadilatı veya eşyaların yenilenmesi konusunda değişimler gerçekleştireceksiniz. Ayrıca başarılı olmak için karşınıza çıkan avantajları doğru karşıladığınızda olumlu sonuçlar alacaksınız. Eğer işsiz bir ikizler burcuysanız yeni işler ile anlaşarak iş bulacaksınız. Aynı zamanda başarılı olmak için attığınız her adımda maddi manevi refaha ulaşacaksınız.

Aşk ve ilişki hayatınızda ise kıskançlık konusu üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sağlıklı bir ilişkisi ve uzun süreli partneri olan ikizler kendi içlerinde oluşturduğu şüpheler ile ilişkide huzursuzluk yaratabilirsiniz. Partnerinizi karşınıza almalı ve açık, net şekilde istek ve arzularınız hakkında konuşmalı ve fikir alışverişine gitmelisiniz. Kalbi boş olan ilişkiler hayatlarına yüksek ihtimalle yeni kişiler alacak. Bu hayatınızdaki yeni kişiye geçmişteki ilişkilerinizi yansıtmaktan vazgeçin.

Bu ayın ikizler için mottosu, geçmişte yaşadığın her şey iyi bir tecrübeydi!

AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç; Şubat ayının başında borç miras gibi parasal konular hakkında sıkıntılar yaşayacaksınız. İkili ilişkilerinizde çıkmazlara girebilir ve kendi içinizde hayatınızdaki ilişkilerin doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa yeni ay ile birlikte yeni bir aşk edinebilir hatta evliliğe kadar gidebilecek bir ilişkiye gidebilirsiniz.

İş hayatınızda kendinizi son derece yorgun hissedebilirsiniz. Fakat sonuç olarak paranın nasıl kazanıldığını değil nasıl değerlendirdiğiniz söz konusu olacak. Ayın ilk haftasında bir çok şey hakkında hayatı sorgulama evresine gireceksiniz.

Bu ayın yengeçler için mottosu, kimseyi kendinize benzetemezsiniz!

AYLIK ASLAN BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan; bu ay yenilikler ve bir takım değişikliklerin içine girebilirsiniz. Geçen yılın son 6 ayında iş hayatınızda iftiralara uğradıysanız bu yıl tüm yaşadığınız tüm olumsuzlukların ilahi bir boyutta olduğunu anlayacaksınız. Kötülük gördüğünüz kişilerinde karşısına ayı derecede kötülük çıkacağını bilin.

İşleriniz de de çok büyük boyutlarda değişimlere gidebilirsiniz. İnanılmaz mevkilere ulaşabilirsiniz. Bireysel olarak kendinize duyduğunuz güvenin en tap noktasına ulaşacaksınız. Bu özgüven ile daha önce alamadığınız sorumlulukları alacak ve işin sonunda başarılı olacaksınız.

Bu ayın aslanlar için mottosu, ektiğinizi biçeceksiniz!

AYLIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak: bu ay sizin için yoğun bir çalışma hayatı ile başlayacak. İşinizdeki değişmiş düzene çok kolay şekilde alışacak ve daha önce olduğunuzdan çok daha verimli olacaksınız. İşsiz başaklar ise yeni işlere başlayacak.

Bu ay sağlıklı beslenmeye özen göstermeniz sizin yararınıza olacak. Uzun zamandır tüm işlerinizi tek başınıza atlatan kişilerseniz hiç beklemediğiniz insanlardan yardımlar görecek ve onlara şüpheli davranacaksınız fakat bu onlara açtığınız kapıları kapatmanızı sağlamasın. Sorumluluklarınızda sakin ve steril düşünerek yol aldığınız taktirde başarılı olabilirsiniz. Aşk hayatınızda partnerinizi uzun süreli tanıyorsanız evlilik adımlarına gidebilirsiniz. Aileniz, kardeşleriniz ve akrabalarınız veya çevrenizdeki kişilerle bir takım problemler yaşayabilirsiniz fakat iyiliğiniz için kendi açınızdan sorunları alttan almanız gerekli.

Bu ayın başaklar için mottosu, ön yargılı olmayın, ruhsal enerjinizi kirletmeyin!

AYLIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi; sosyal ve aşk hayatınızda ön planda olmaktan hoşnutluk duyacaksınız. Alacağınız yeni kararlarda titizlikle davrandığınız sürece hiç bir işiniz risk taşımayacaktır. Sizi rahatsız eden bir çok konunun aslında bir toz bulutu olduğunun farkına varacaksınız.

Partnerinizle yapacağınız sakin bir konuşma ile yaşanan ve yaşanacak potansiyel sorunların önüne geçebilirsiniz. Nefret duygusunu çok fazla içinizde barındırıyorsanız bunu uzman bir isimden veya kendinizi daha rahat hissedeceğiniz için aile üyelerinizden destek alarak ruhunuzdan arındırabilirsiniz. Aksi halde bu nefret duygusu psikolojinizi çok olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

Bu ayın teraziler için mottosu, kin ve öfke benim bedenime zarar veriyor bunun bilincinde olmalıyım!

AYLIK AKREP BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep; taşınma gibi olaylar yaşayabilir veya evde tadilata giderek ev alanınızda mutlaka bir değişime gideceksiniz. Bu yaptığınız evinizin enerjisini olumlu yönde değiştirecek. Çevrenizde bzı iş arkadaşlarınızın sizin yardımınıza ihtiyaç duyabilir. Bu ay kişilere empati yaparak yaklaşmanız gerekiyor. Yaşadığımız evrendeki enerji diyor ki, " sakin olduğunda ne istiyorsan gecikmeden elde edebilir gerçekleştirebilirsiniz".

Aşk hayatınızda güve problemleri duyabilirsiniz. Biliyorsunuz ki her insan aynı değildir. Geçmişi bir kenara bırakarak yeni ilişkilere bir fırsat tanımalısınız. Geçmişle ilgili yaptığınız her kıyaslama sizi düşürür.

Bu ayın akrepler için mottosu, her şeyden önce kendinize güvenin!

AYLIK YAY BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay; bu ay eğitim, seyahat ve hobi çalışmaları gibi yapmak istediğiniz fakat yapamadığınız konularda ciddi adımlar atacak. Yeniliklere hazırlanmanız gerekiyor. Arzu ettiğiniz yenilikleri saki sakin yapmaya özen gösterin. Özellikle yeni bir işe veya yeni bir çevreye taşınmak isteyebilirsiniz. Medya alanında sakin hareket ettiğinizde ve negatif düşünmediğinizde olumlu sonuçlar size kendiliğinden gelecektir.

Aşk hayatınızda daha dengeli davranarak huzura kavuşabilirsiniz. Kalbiniz boşsa sadece flört olarak içinde bulunacağınız ilişkiler size kendinizi değersiz hissettirebilir.

AYLIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak; bu ay kazanç kaynaklarınızda değişiklikler yaşayacaksınız. Yeni bir kurduysanız aslında size göre zor görünen işlerin aslında ne kadar kolay olduğunu farkedecek ve olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. İş ve sosyal hayatınızda oldukça başarılı olacaksınız bu ay.

Partnerinizin iş hayatıyla ilgili naif eleştiriler yapmaya özen göstermelisiniz. Sert ve yıkıcı eleştiriler ilişkinizi çok büyük çıkmazlara sokabilir ve bunu düzeltmek hiçte kolay olmayabilir.

Bu ayın oğlaklar için mottosu, huzur! Hayatınızdaki kişileri sert şekilde eleştirmekten vazgeçin.

AYLIK KOVA BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova; bu ay ön plana çıkacaksınız. Her şey istediğiniz gibi gidecek ama bu süreçte egonuzun enerjinizi bozmasına izin vermeyin. Etrafınızda bazı insanlar size gizli düşmanlıklar duyabilir. Genelde çevre odaklı değil de çekirdek aileniz etrafında dilediğiniz gibi davranın. Bu sizin yararınıza olacaktır.

Bu ay maddi olarak da ekstra şanslı hissedeceksiniz. Parasal akışınızı doğru noktalara çektiğiniz taktirde kazançlarınızın katlanması içten bile değil.

AYLIK BALIK BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık; şubat ayında bilinç alanınızda bir takım bunalımlara girdiyseniz şifa bulacaksınız. Maddi olarak bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu konuyu aşmaya özen göstermelisiniz. Konfor alanınızdaki yapacağınız değişimler meslek alanınızla ilgili olabilir. Yabancı dillere eğilim gösterebilir ve olduğunuz pozisyonunuzda yükselerek mevki atlayabilirsiniz.

Bu ay ruh sağlığınızda son derece şifa bulacağınız için son derece şanslısınız. Aşk hayatınızda huzur ön planda olacak. Aşk hayatında tek olan burçlar hayatına kendine benzer kişiler çekecek. İlişkileri olan balıklar partnerinizle aranızda parasal anlamda çıkabilecek bir takım tartışmalardan kaçınmanız gerekiyor.