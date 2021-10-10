Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 10 Ekim 2021 Pazar| Aslan ve İkizler karamsar olmayın!

Günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Hava grubundan toprak grubuna, ateş grubundan su grubuna burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Koç; bugün sizin için çekilmez bir gün olabilir. Bugün çok ama çok dikkatli olmalısınız. Haftanın bitiminde kendinizi pek huzurlu hissetmeyeceksiniz. Gerek aile içinde yaşanan sıkıntılar, gerekse kendinizle bitiremediğiniz içsel hesaplaşmalarınız içinizde sıkıntı yaratabilir. Gerginliğinizi çevrenize yansıtabilir, agresif tavırlar sergileyebilirsiniz. Anlam veremediğiniz birden fazla sorununuz var, bu da kafanızda karışıklığa sebep oluyorken bazı anlara ve işlere odaklanmakta zorluk çekiyorsunuz. Sevgili koçlar, bugün kendinize izin vermelisiniz, kötü düşüncelerinizden kurtulmanız için bir kağıda içinizi dökebilir veya güzel bir kokuya sahip tütsü yakabilir, evinizde ve kendinizde bulunan olumsuz enerjiyi dışarı atabilirsiniz. Şu sıralar etrafınızdaki insanlara dik cevaplar verip kalp kırmak yerine, daha ılımlı cevaplar verebilirsiniz. Aşk ve iş hayatınızda toparlanmalar yaşamaya başlamalısınız. Dengeyi kurduğunuz sürece her şey yolunda gidecektir.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; haftanın son gününde çevresel koşullara yönelik hareket etmeye çalışmalısınız. Bugün bir yakınınıza yardımda bulunacak ve hayır duası alacaksınız. Karşınızdaki insanlarla daima zıt olma durumunuz var, insanlarla ortak noktalarda buluşmayı deneyin, karşınızdakinin düşüncelerine ve fikirlerine önem gösterdiğinizi onlara hissettirin. Bugün adımlarınızı daha sakin atmanız gerekiyor, son günlerde yaşadığınız günlerin yorgunluğuyla birlikte gerginlik halleri üzerinize çöktü. Bunları engellemek için biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Aşk hayatınızda olumsuzluk yaşayabilir, karşınızdaki kişinin bazı hal ve tavırlarına takılabilirsiniz. İş hayatınızda daha doğru adımlar atmalı ve daha hırslı olmalısınız. Yapınız gereği çabuk pes ediyorsunuz ve bunun size daima olumsuz getirisiyle karşılaşıyorsunuz. Bu aralar sakin ve doğru adımlar atmaya gayret gösterin.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; bugün yaşamsal konularda sizi sıkıntıya düşürecek ve üzecek olan tüm olaylardan kaçın. Bu aralar depresyona girme ihtimaliniz çok yüksek. Havaların kapanmasıyla birlikte üzerinize çöken kasveti ortadan kaldırmak için sevdiğiniz şeylerle oyalanmak size iyi gelecektir. Bu aralar aileden yana şikayetleriniz var, bunlar yeniden gün yüzüne çıkabilir. İkizler burcu, yapı gereği enerjik ve eğlencelidir ancak onun bir başka yönü daha var. Karamsarlık ve takıntı. Bu ikisi siz ikizler burçlarının kaçınılmaz problemi olabilir. Bu probleminiz bugün devreye girmeden siz olaya el atın ve kafanızı dağıtacak işlerle ilgilenmeye çalışın. Aşk hayatınızda her şey yolunda gidiyor, inişli çıkışlı bir ilişkiniz olsa da siz bu durumdan gayet memnunsunuz. Bu sıralar ailenizde yaşanan gerginliklere fazla müdahale olmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç; bugün bazı hareketlerinizi ve huylarınızı törpüleme günü. Davranışlarınızda yarattığınız dengesizlik, çevreniz tarafından tepki almanıza yol açabilir. Yapı gereği takıntılı birisiniz ve çevrenizdekilerin olumsuz yorumlarına günlerce kafa yoruyor, işin içinden çıkamıyorsunuz. Bu huyunuzu törpülemenin yollarını araştırmanız gerekiyor. davranışlarınız konusunda biraz daha temkinli olmaya çalışın. Çevresel baskı hissedeceğiniz bir gün olabilir ancak, bu sizin modunuzu düşüremeyecek. Bugünü kendinize ayırmaya çalışın, arkadaşlarınızla hoş sohbetlerde bulunabilirsiniz, bu size iyi gelecektir. Sevgili yengeç, yapı gereği çapkınlığa meyillisiniz ve bu da ilişkinizdeki insandan dönem dönem uzaklaşmanıza sebep oluyor. Karşınızdaki bu durumdan rahatsız olabilir, aranızda ufak bir sürtüşme yaşayabilirsiniz. Bu sıralar büyük tepkiler vermekten kaçının, olaylara daha ılımlı yaklaşmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; haftanın son gününde mücadeleci tavrınız devreye giriyor. Tercihleriniz konusunda göstereceğiniz ısrarcı hareketleriniz size olumlu yanıtlar almanızı sağlayacak. Yapı gereği güçlü ve dinamik birisiniz ancak, bir o kadar da kırılgan bir ruha sahipsiniz. Bundandır ki siz bir şeylerle mücadele ederken, bir başka problemle karşılaşmanız motivenizin düşmesine sebep olacaktır. Ancak ilk cümlede belirtildiği gibi, bugün o gün değil. Bugün gerçek bir aslan gibi cesur ve hırslı olacaksınız. İstediğiniz bir şey daha var, onun için ise biraz daha zaman gerekli. Tercihleriniz konusunda hareket ederken biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Bu sıralar fazla stresli ve gergin olabilirsiniz, Şartlar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebilirsiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Başak; bugün ve gireceğimiz hafta senin için güzelliklerle geliyor. Bugün hiç olmadığın kadar enerjik ve mutlusun. İstenmeyen sorunların çözüme kavuşuyor, bu nedenle kendini daha iyi hissedeceksin. Mevcut şartlarını değiştirme gücüne de sahipsin ancak, bunun için biraz daha zaman gerekiyor gibi. İkili ilişkileriniz gayet iyi ancak, sert mizacınızdan biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Aksi takdirde çevrenizdekilere itici gözükebilirsiniz. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkinizi belirli bir düzene soktuğunuz takdirde huzurun kelime anlamını yaşayabilirsiniz. Bu dönemde fazla savurgan davranıyorsunuz, paranızı kontrol etmelisiniz. Birikim yapabilir veya daha önemli ihtiyaçlarınıza bütçe ayırmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; bugün enerjinizdeki yoğunluk hayatınıza yansıyacak gibi görünüyor. Bu halinizi en iyi değerlendireceğiniz gün bugün olabilir. Ancak, sosyal hayatınızda daha disiplinli bir tutum göstermeniz gerekmekte. Yaşanabilecek aksamalar dengenizi bozmasın, en uygun adımı atıp rahat bir şekilde tüm olayların üstesinden geleceksiniz. Etrafınızdaki kişilere her zaman güler yüzlü olmak zorunda değilsiniz. Bu tavrınız size karşı taraftan emrivaki ve suistimal olarak geri dönecektir. İyi niyetiniz karşı taraf için çok güzel bir av planı olabilir. Bu sıralar kimseye özelinizi anlatmamaya özen gösterin. Aşk hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşacak, ancak üstesinden çok çabuk geleceksiniz. Sevgili Terazi, bugün tüm enerjinizi bitirmeyin, önümüzde uzun bir hafta sizi bekliyor. Aileniz ve sevdiklerinizle güzel vakitlerinizin çok olacağı bir döneme giriş yapacaksınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; Zorluklardan uzak durmaya çalışmanız gereken bir gündesiniz. Kişisel sorunlarınızı tamamen çözüme kavuşturmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Olumsuzluklar zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Karmaşa yaratacak ortamlarda bulunmamanız gerekiyor. İletişim konusunda biraz daha temkinlin olmalısınız. Herkese güvenip her şeyi anlatmamanızda fayda var. Aşk hayatınızda karmaşık adımlar atmaktan kaçınmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiye net olmalısınız. Sorunların çözüme kavuşması için gerekeni yapmalısınız. Sorumluluklarınıza odaklanmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Yay; bugün depresif bir ruh hali içerisindesiniz. Aile ve sosyal hayatınızda yaşadığınız olumsuzluklar sizi doğrudan etkiliyor ve üzülmenize sebep oluyor. Bugün kendinize öz eleştiri yapma günü. "Neden bunlar benim başıma geliyor" yakınmasını bir kenara bırakıp, kendinizdeki sorunları tek tek gözden geçirmeniz gerekmekte. İkili ilişkilerde takındığınız sakin tavırları, problemleri çözme anında da takınmalısınız. Yapınız gereği sinirlenmeye pek alışkın değilsiniz, sinirlenince ise kendi kişiliğinizden çıkıyorsunuz. Bu huylarınızı törpülediğiniz müddetçe daha huzurlu günler geçirebilirsiniz. Aşk hayatınıza gelecek olursak, ilişkilerinizde hep verici taraf siz oluyorsunuz. sevginin, değerin ve fedakarlığın en büyük yükünü her zaman siz taşıyorsunuz. Bugün bu yükü partnerinize devretmek isteyeceksiniz, aranızda sürtüşmeler yaşanabilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak; Toplumsal ilişkiler açısından yenilenebileceğiniz bir gündesiniz. Düşündüklerinizi uygulama şansınız oldukça yüksek. Her türlü sorunun ve sıkıntının son bulacağı bir döneme giriyorsunuz. Ancak bunun biraz zorlayıcı olabileceğini bilmelisiniz. Bilinçli ve kontrollü olmanız gerekiyor. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var ancak bu konuda daha temkinli olmalısınız. Aşk hayatınızdaki sorunların son bulacağı bir süreçtesiniz. Vermiş olduğunuz değeri net bir şekilde gösterdiğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Kendinizi geri plana atmak isteseniz de bunun için doğru bir zaman olmadığını bilmelisiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Kova; Otoriter kişilerle olan iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Hedefleriniz değişiklik gösterebilir bu da beklenmedik adımlar atmanıza sebep olabilir. Doğru olduğuna inandığınız yolda emin adımlarla yürümelisiniz. Belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Aşk hayatınızda daha sabırlı olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek davranışlardan uzak durmalısınız. İstenmeyen sorunları da geride bırakabileceğiniz bir gün. Başarı çok uzağınızda olmayacak. Sınırların bilincinde olduğunuz sürece sorun yaşanmayacak.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 10 EKİM 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Dengeleri zorlayabilecek durumlardan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken daha kontrollü olmanızda fayda var. Ufak hataların büyük sorunlar ortaya çıkarabileceği bir günde olduğunuzu bilmeli daha dikkatli olmalısınız. İsteklerinize ulaşmanızın sandığınız kadar zor olmayacağını da unutmamalısınız. Enerjinizi doğru kullanmaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissetme şansına sahipsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle güzel vakit geçirebilir aranızdaki sorunlara bir son verebilirsiniz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekiyor. Daha sabırlı ve aktif olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz