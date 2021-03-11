Bugün gökyüzünün hareketleri bugün burcunuza ne gibi etki edecek. Yaşamsal konularda rastlayacağınız karmaşa ve sıkıntılar karşısında nasıl tepkiler vermelisiniz? Hangi yönleriniz ile dikkat çekeceksiniz? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 11 Mart Perşembe 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bugün, duygusal konularda biraz kararsız kalabilir ve denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu aralar özgürlüğünüze kavuşmak ve bu şekilde hareket etme isteğindesiniz, ancak bu sandığınız kadar olmayabilir. Tercihleriniz doğrultusunda adımlar atarken elinizden gelenin en iyisini yapmaya ihtiyacınız var. Olumsuzlukları gözünüzde büyüttüğünüz sürece rahat hareket edemeyeceksiniz. Sabırsız davranmak size yarardan çok zarar verir aklınızdan çıkarmamalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Bugün ikili ilişkilerde daha kontrolü elden bırakmamaya gayret gösterin. Mutlu hissetmenize rağmen içinizde bir karmaşıklık duygusu yer alıyor ve bu da alacağınız kararları olumsuz etkileyebilir. Ne hissederseniz hissedin tam olarak açık etmek istemeyeceksiniz. Olumsuzlukları geride bırakmak istiyorsanız bu doğrultuda karar vermeli ve sabretmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Haftanın dördüncü gününde enerjinizdeki düşüş sebebiyle kendinizi biraz olsun sıkıntıda hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki dengeleri alt üst edebilecek her türlü olaydan kaçının. Yaklaşımlarınız doğrultusunda hareket ederken daha sabırlı olmayı öğrenmelisiniz. Aceleci olmak, size sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya ve kontrolü tamamen elinizden bırakmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Etrafınızdaki kişiler ile aynı noktada buluşacağınız ve kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Yaşayacağınız ufak tefek sorunlar olsa da hepsini bertaraf edebileceğiniz güce sahipsiniz. Keyfinizi kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Kontrolü ve olaylar karşısındaki tepkilerinizde sakinliğinizi koruduğunuz sürece dengeler istediğiniz yönde olacaktır.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Bugün, size destek olacak ve yanınızda olduğunu belli edecek kişiler ile yan yana olmak isteyebilirsiniz. Daha duygusal olduğunuz ve hislerinizdeki karmaşa değerli hissetmeniz için sevdiklerinize sığınabilirsiniz. Olumsuzlukların üstesinden gelmek istiyorsanız, ona göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmayın. Anlaşılması güç adımlar atmak, istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Ayrıca bir süredir düşündüğünüz şeyler için harekete geçebileceğiniz bir gün içerisindesiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Haftanın sonlarına yaklaştığımız bugünde duygusal anlamda kendinizi fazlasıyla güçlü hissedeceksiniz. Enerjinizdeki yükselişten olumlu anlamda yararlanmaya çalışın. Kontrol sizin elinizde olduğu takdirde kendinizi daha da iyi hissetmeye başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bugün, daha sakin ve net adımlar atmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Haftanın dördüncü gününde çevrenize karşı son derece tutarlı yaklaşımlarda bulunacaksınız. İkili ilişkilerden yana beklenmedik gelişmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Olumsuz gelişmeler yaşayacak olsanız da üstesinden gelmeye çalışın. Kişisel olarak yaşadıklarınızın sonucunda sınırlarınızın yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Tabi unutmamak gereken şey ise her olumsuzluğun arkasından bir güneş doğar. Güzel olaylar yaşamanıza az kaldı yalnızca biraz sabır gerekli.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Bugün, yaşamsal konularda sorun olarak ve canınızı sıkan her ne var ise ortadan kaldırmak için harekete geçeceksiniz. Yönlendirmelerden dilediğiniz gibi fayda sağlama şansınız var. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Bugün, üzerinizdeki enerji ile kendinizi yaşamsal konularda şanslı hissetmeye başlıyorsunuz. Bir süredir çektiğiniz iletişim sorunları son buluyor ancak siz yine de kontrolü elden bırakmayın. Keskin zekanız ile ön plana çıktığınız gibi bundan dilediğiniz gibi yararlanmayı da başaracaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; İç dünyanızda karmaşıklık meydana gelebilir. Bu doğrultuda kendinizi genel olarak karamsar ve hüzünlü hissedebilirsiniz. Üstlendiğiniz sorumluluklarınızın karşılık bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Kontrolü elinizden bırakmadığınız sürede bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olduğunu unutmamalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek için mücadele etmekten vazgeçmeyin.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı söylemekten kaçınmamaya özen gösterin aksi halde baskı altında bir ilişki size mutsuzluk getirecektir. Hayatınızın akışında yeni ve beklemedik adımlar atabilirsiniz. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Kişisel girişimlerinizde beklediğiniz sonuca ulaşmaya başladı. Sonuçların tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçmektesiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 11 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Bugün, sezgileriniz sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Öte yandan aşk ve ilişki yaşamınızda daha net tepkiler vermelisiniz. Olumsuzlukları dile getirmeli ve üstüne örtmekten vazgeçmelisiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak ne kadar güçlü olduğunuzu herkese kanıtlamak isteyebileceğiniz bir günün içerisindesiniz. Genel olarak yoğun ve olumlu bir gün olacak yalnızca partnerinizle aranızda geçecek diyaloglarda hassas olmalısınız.