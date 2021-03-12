Bugün gökyüzünün hareketleri burcunuza ne gibi etki edecek. Yaşamsal konularda rastlayacağınız karmaşa ve sıkıntılar karşısında nasıl tepkiler vermelisiniz? Hangi yönleriniz ile dikkat çekeceksiniz? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 12 Mart Cuma 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Koç; Bugün, ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedecek ve etrafınızdaki kişilere de yansıtacaksınız. Çevrenizde bulunan insanların huzurunuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Yaşamsal olarak ufak tefek problemlerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelmek sizin elinizde. Tercihlerinizin her açıdan mühim ve belirleyici olduğunu aklınızdan çıkarmayınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Bugün, duygularınızı etrafınızdaki insanlara aktarma konusunda zorluk çekebilirsiniz. Hayatınızda gerçekleşen ve gerçekleşecek olayların nedenleri üzerinde etkinlik göstereceksiniz fakat bir süre daha beklemede kalmanız sizin hayrınıza olacaktır. İsteklerinizin daha sağlam ve net olmasınız istiyorsanız adım adım ilerlemeniz gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Bugün, değer verdiğiniz kişilerin etrafınızda olmasını ve belli başlı olaylarda ortak noktada olmak isteyeceksiniz. Kimi gergin anlar yaşayacak olsanız da sakinliğiniz ile bunun üstesinden gelebileceksiniz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uyum sağlamanız sizin hayrınıza olacaktır.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; günlük temponuz biraz yoğun geçmesi nedeniyle kimi aksaklıklar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Dengeleri lehinize çevirmek ve tamam kontrolünüz altında olmasını istiyorsanız atacağınız adımlar ve alacağınız kararların önemini unutmayın. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartmanız sizi her zaman daha ileriye götürecektir. Her şeyin daha da iyiye yol alacak ancak biraz daha sabırlı olmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Aslan; Bugün iletişim konusunda yüksek seviyelerdesiniz ve kendinizi en güzel şekilde ifade etmeyi başaracaksınız. Hayata karşı bakış açınızdan da dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. İçsel sorunlarınızı geride bıraktığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Arzuladıklarınız için harekete geçmeniz gereken bir gündesiniz. Çevrenize karşı sergilediğiniz tavırlarınızın da her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Başak: Bugün, ev ve aile hayatınızı yakından ilgilendiren kimi gelişmeler meydana gelebilir. Nedenleri görmezden gelmekten kaçınmalı ve üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalısınız. Planlı ve programlı hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz. Koşullara ve süreçlere uyum sağladığınız süre sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Bugün, çevrenizdekileri sempatik tavırlarınız ile etkilerken daha önceden yakın olduğunuz kişilerle aranıza duvar örme ihtimaliniz var. İçsel anlamda var olan iniş ve çıkışlarınızın dış görüntünüze de yansıyabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Etrafınızdaki insanlara karşı sergilediğiniz hal ve hareketlerinize karşı daha kontrollü olmalısınız aksi halde o kişilerin sizden uzaklaşmasına neden olabilecek adımlar atabilirsiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Akrep; Haftanın sonuna yaklaştığımız bu günde etrafınızda bulunan insanların duyarsız yaklaşımları sizin daha gergin ve sinirli hissetmenize neden olabilir. Tepkilerinizi gizlemek yerine gözler önüne sermek istemeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayları kendinizce yorumlayacağınız için olur olmadık duygu ve düşünceler içerisine girme ihtimaliniz var. Objektif olmayı ve çok yönlü düşünmeye gayret göstermelisiniz. Öte yandan kararlarınızın arkasında durmalı ve mücadeleyi asla bırakmadığınız takdirde güzellikler sizi bekliyor olacak.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Yay; Enerjinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Değer verdiğiniz kişiler ile bir araya gelip vakit geçirmekte ve enerjinizi olumlu yönde yansıtmanız için harika bir gün. İçten içe değişiklik yaşadığınız bir süreçten geçmektesiniz. Yakın bulduğunuz kişilerle iç dünyanızda yaşadıklarınızı paylaşmaya isteklisiniz. Genel olarak olumlu etkiler almaktasınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansına sahipsiniz. Ayrıca, planladığınız kimi yolculuklarla ilgili de ani gelişmeler gündeme gelebilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Bugün, yalnızca sizi etkilemeyen yani çevrenize de etkisi olacak adımlar atmadan evvel bir kaç düşünmenizde fayda var. Sizden beklenmeyecek davranışlar ortaya sergileyebilirsiniz bu da her şeyin karmaşıklık göstermesine neden olabilir. Çevrenizdeki insanlar size karşı olgunluk göstermeyi başardığı sürece ikili ilişkilerden yana da sorun ve sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. Fakat gösterilen hoşgörünün de sınırı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Kova; Bugün, fiziksel görüntünüzde var olan canlılık durumu ile herkesi etkileyeceksiniz. Çevrenize karşı da güven verebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kişisel girişimleriniz konusunda yoğun cesaret içindesiniz ve bundan yarar sağlamak için elinizden geleni yapmalısınız. Ani gelişmelere uygunluk sağlamakta zorluk çekmeyeceksiniz. Tavırlarınızı kontrol altında tutabildiğiniz sürece sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya gelmeyeceksiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Balık; Haftanın sonu yaklaştığımı bugünde yaşamsal konularda sergileyecek olduğunuz davranışların her açıdan mühim olabileceğini unutmamanız sizin yararınıza olacaktır. Yaşadığınız bazı sorunları gözünüzde büyütmemeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Ayrıca birçok konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayacak olmanız sizin açınızdan önemli. Bilinçli ve kararlı olduğunuz sürece her şeyin daha iyiye gideceğini aklınızdan çıkarmayın.