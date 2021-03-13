Bugün gökyüzünün hareketleri bugün burcunuza ne gibi etki edecek. Yaşamsal konularda rastlayacağınız karmaşa ve sıkıntılar karşısında nasıl tepkiler vermelisiniz? Hangi yönleriniz ile dikkat çekeceksiniz? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 13 Mart Cumartesi 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; bugün etrafında gelişen ve kontrolünde olmayan olaylar seni endişelendirebilir. Rahatlamak için farklı bir ortama geçiş yapman faydalı olabilir. Böylelikle kafanı toplar kontrolü tekrar eline alabilirsin. Ayrıca bu süreçte ailenin desteğini almak seni fazlasıyla güçlendirecektir.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; hoş sürprizler yaşayabilirsiniz. Sanal alemde en olmadık birine aşık olmamaya dikkat edin... Özel hayatına dair konuların seni fazlasıyla düşündürdüğü bir gün olacak. İkili ilişkilerin adına vermen gereken kararlar konusunda kararsızsın. Ancak cesur davranmalısın. Çevrenden ve güvendiğin insanların da fikirlerini dinleme doğru çözüm yolunu bulmanda oldukça etkili olacak.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; İşlerinizde özellikle devlet daireleriyle ilgili konularda güzel bir çözüm olacak bu günlerde. O nedenle bu konulara bu sıralar biraz eğilin.

Kararlı ve güçlü karakterini sergileyeceksin bugün. Bu durum özellikle özel hayatında kendini fazlasıyla ortaya çıkartacak. Fakat çevrendeki insanlara karşı fazla otoriter davranmaman gerekiyor. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalarla birden bire kendini tartışmaların içerisinde bulabilirsin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; akademik hayat ve konularda güzel gelişmelerin olacağı bir döneme giriyorsun.

Hayatına dair değişimleri gündemine oturttuğun bir gün olacak. Özellikle özel hayatında bir takım değişiklikler yapmak isteyeceksin. Ancak yavaş ve temkinli davranmak istiyor olabilirsin. Ailenin fikirlerini dinlemen gerekebilir. Ailenin senin için her şeyin en iyisini düşüneceğine emin olabilirsin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; gözünü açar açmaz seni rahatsız eden düşük ruh halin, partnerin harika bir haberiyle aniden geçebilir. Çok önceden vazgeçmiş olabileceğin bir şeyin aslında senden hiç uzaklaşmadığını anlayabilirsin böylece!

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak: bugün akılcı ve mantıklı bir tavrı ön plana koyacaksın. Hayatının hemen hemen her alanında böyle hareket etmen oldukça işe yarayacak. Öte yandan aile ilişkilerinde bir takım sorunlar doğabilir. Bu gibi durumlarda sağduyunu elden bırakmamalısın. Bu sayede sorunlar daha büyümeden çözüme kavuşabilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; sosyal hayatın bugün çok hareketli geçebilir. Dostlarınla aktiviteler gerçekleştirip güzel ve kaliteli bir zaman geçirebilirsin. Ayrıca özel hayatında da bir takım hareketlilikler olabilir. Hayatına girecek kişilere karşı ön yargılı davranmaman gerekir. Anın tadını çıkarmalısın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; ailenle aranda zorlu bir durum yaşanabilir. Geçmişte yaşanan konular nedeniyle tartışmalar çıkabilir alttan almanda fayda var.

Aksi takdirde sevdiğin ilişkilerini tehlikeye sokabilirsin. Öte yandan bu zorlu süreçte sevdiğin yakın arkadaşlarının desteğini arkanda hissetmek, sana iyi gelecek.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; bugün kendine bol bol vakit ayıracaksın. Özellikle uzun süredir aklında olan alanlara yönelmek isteyebilirsin ancak farklı alanlarda deneyim kazanmaya çalışmalısın. Böylelikle daha donanımlı olarak ileride istediğin konumlara gelebilirsin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; bugün içinde bulunduğun şartları sorgulayabilirsin. Özellikle hayat standartlarını fazlasıyla gündemine oturtacağın bugünde hayatınla ilgili bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Ancak tercih edeceğin yeni alanların sana uyup uymayacağına dikkat etmelisin. Aksi taktirde kendini aslında ait olmadığın bir yerde bulabilirsin.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 12 MART 2021 CUMA

Sevgili Kova; artık maddi anlamda bir girişimde bulunmanızda fayda var.

Özel hayatında oldukça hareketli bir güne uyandın dikkatli olmalısın. Çevrendeki insanlardan hiç tahmin etmediğin kişilerin sana karşı ilgisinin fazla olduğunu fark edeceksin. Ön yargılı davranmadan güzel bir randevu ile hayatına heyecan katmak sana iyi gelebilir. Öte yandan aile bireyleriyle de fazlasıyla iletişim kurarak bağlarınızı geliştireceğiniz bir gün sizi bekliyor.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 13 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; bugün aile içerisinde gerginlikler olabilir. Hayat tarzlarından doğabilecek tartışmalara karşı taviz vermemeye dikkat etmelisin. Aksi taktirde sınırların ihlal edilebilir. Kuracağın net ve açık bir iletişim ile sorunlarının üstesinden gelebilirsin.