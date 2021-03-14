Ünlü astrolog Nuray Sayarı günlük burç yorumlarını yayınladı. Evrenin döngüsü bugün burcunuza nasıl yansıyacak, hangi konularda dikkatli olurken, hangilerinde rahata kavuşacağız. İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mart Pazar 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Koç;

Haftanın son günü olan pazar gününde kendinizi ruhsal ve psikolojik olarak iyi hissetmeyeceğiniz için çevrenize anormal davranış sergileyebilirsiniz. Ancak sakin olmalı, çevrenizdeki insanlara karşı duyarlı olmalı ve onlarla aranızı açmamaya dikkat etmelisiniz. Koçlar aşk hayatında mutlu ve huzurlu hissedeceği dönemdeler. Hislerinizi ifade ederken küçük engellerle karşılaşabilirsiniz ancak bu önemsenecek kadar büyük bir detay değildir.

Meslek hayatınızda ise kendinizi ifade etmeye çalışırken engel olabilir, ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi fazla zorlamamalı, tüm gün gergin hissetme ihtimaliniz olduğunu unutmamalısınız. Miras ve borç konularında yeni olaylar gündeme gelebilir. Maddi zorlukları kafanıza takmayın.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Boğa;

Bugün etrafınızdakilere ve sevdiklerinize karşı daha anlayışlı, hoşgörülü olmalısınız. Bu şekilde bir sorun yaşamayacaksınız. Ayrıca bugün zihinsel olarak da aydınlanma yaşayacaksınız, enerjinizi doğru şekilde yönetmelisiniz. Partnerinizle aranızdaki bağın daha güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. İlişkinizi daha güçlü kılmak için gösterdiğiniz çabalar sonuçsuz kalmayacak.

Bugün tatil olmasına rağmen işe odaklı bir durumda olacaksınız. Yapacaklarınıza dikkat etmeli, mantıklı bir şekilde düşündükten sonra karar vermelisiniz. Olumsuz finansal durumunuz hakkında fazla düşünmeyin. Bugün yeni girişimlere yöneleceksiniz. Gelirinizi güzel değerlendirin yoksa sıkıntılar üst üste gelebilir.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili İkizler;

Haftanın son gününde kendinizi fiziksel olarak yorgun hissedeceksiniz. Bugün yalnızlığı seçebilirsiniz. İçinizdeki kuruntulardan kurtulmalısınız. Aşk hayatınızda kontrolü ele almak isteyecek ve daha önce tahmin etmediğin bir adım atacaksın.

Kariyer hayatınızda özgüveninizle dikkat çekebilirsiniz. Size verilen görevleri yerine getirmeye çalışacaksınız. Birikmiş işleri de bugün tamamlamalısınız. Finansal durumunuzla ilgili de kontrolü elinize almak isteyeceksiniz. Uzaktan bazı kaynaklardan elinize bir miktar para geçebilir.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Yengeç;

Bugün mantıklı, mutlu ve huzurlu olmak isteyeceksiniz. Gün içerisinde değer verdiğiniz kişilerle buluşmanın yollarını arayacaksınız. Aşk hayatınızda ilişkinizi yönlendirme şansınızın fazla olduğu gibi yenilik arayışında olacaksınız. İlişkisi olmayan yengeçler için ise pazar günü hareketli bir gün olabilir.

İş hayatınızda mantığınız sayesinde doğru parçaları doğru şekilde birleştireceksiniz. Özgüveninizin size yardımcı olacağını unutmayın. Bugün maddi olarak yüzünüzü güldürecek işlerde kazançlı çıkma ihtimaliniz yüksek. Fırsatları değerlendirirseniz maddi açıdan rahat edersiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Aslan;

Bugün sizin üstünüzde hakimiyet kurmak isteyenlere karşı dikkatli davranacaksınız. Eğer tatsızlık istemiyorsanız bugün dikkatli olmaya zorunlu hissedebilirsiniz. Ortak noktada buluşun, güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz sevgili aslanlar...

Aşk hayatınızda huzursuzluk yaratabilirsiniz. Şartlar sürekli değişse de ayak uydurmalısınız. Yargılamayın. Fiziksel ve zihinsel olarak yorgun hissedeceğiniz günde iş hayatınızda bir anda gelişen olayları yakından takip etmeyi amaçlayacaksınız. Maddi durumunuzu bilmeli ve hatadan kaçınmalısın. Bugün finansal durumunuzun üstüne daha çok düşeceksiniz. Yeteneklerinizi rahatça kullanabileceğiniz için yeni gelir kaynakları bulmak sizin için zor olmayacak.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Başak:

İletişim kabiliyetiniz sebebiyle haftanın son gününde çevrenizde daha iyi iletişim kurabilirsiniz. Olumsuzluklardan kurtulmalı, geleceğe odaklanmalısınız. Aşk hayatınızdaki duygularınız değişime uğrayabilir. İlişkinizin daha da güçleneceği dönemdesiniz. Bundan doğru şekilde yararlanırsanız hakkınızda her şeyin daha iyi olmasını sağlarsınız.

Bugün tatil olmasına rağmen iş hayatınızı yakından takip etmeyi amaçlayacaksınız. Sizi rahatsız eden ne varsa üstesinden gelebilirsiniz. İş hayatında hızlı ve şeffaf olmanız önemli. Geçmişte yaptığınız finansal hatalarınızdan ders çıkarmanız gerekmekte. Bugün maddi konularda pratik ve mantıklı davranma şansınız var.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Terazi;

Bugün hal ve hareketlerinizin önemli olduğunu ve dikkat etmeniz gereken bir konu olduğunu bilmelisiniz. Bilinçli yaklaşımlarda bulunup gereksiz agresif olmazsanız durumu lehinize çevirisiniz. Aşk ve ilişki hayatınızdan biraz uzaklaşmayı arzu edebilirsiniz. Özgürlüğünüze önem vereceğiniz bir gündesiniz.

Kariyer hayatınızda hafta içi yapmayı planladıklarınızı bugün gerçekleştirmeye adım atacaksınız. Maddi konularda ise plansız asla hareket etmemelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Akrep;

Görünüşünüz herkes tarafından beğenilecek, enerjinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Aşk hayatınızda birlikteliğe önem verdiğinizde sıkıntıların üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Kendinizi ifade edebilme konusunda özgüvenli olmalısınız.

İş hayatında güvendiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Girişimleriniz hız kazanacak, kendinizi ifade gücünden yarar sağlayacaksınız. Borçlarla ilgili yeni olaylar gündeme gelecek. Maddi kazanımlarınızdan yarar sağlayacaksınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Yay;

Olaylara pozitif bakmaya çalışsanız da zorlanabilir, özgürlüğünüzün kısıtlanmasından rahatsız olabilirsiniz. Yoğun şeyler hissedeceğiniz bugünden en doğru şekilde faydalanmalısınız. Duygusal ilişkilerde kendinizi arka planda tutabilirsiniz. Partnerinizle sorunlarınızı çözmeye çalışın. Doğru adımlar atarsanız mutluluk uzakta olmayacak.

İş hayatında fikirlerinizi uygulama açısından sıkıntı yaşasanız da genel olarak rahat bir süreç olacak. Zorlukların sizi yıldırmasına izin vermeyin. Finansal olarak özgürlüğünüzü elinize almayı isteyeceksiniz. Borçlarınızı tamamlarsanız hiçbir hedef uzakta görünmüyor. Maddi sorunlarınızı düşünmekten vazgeçin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Oğlak;

Kişisel hedefleriniz için destek bulacağınız bu günde birçok şey öğrenmenizi sağlayacak enerjiye sahipsiniz. Duygusal hasar alabileceğiniz bir adımı aşk hayatınızda atmaktan kaçının. Aynı zamanda kariyer hayatınızda da zorlanacağınız adımları atmakta çekimser olmalısınız. Duruma uygun hareket edersiniz hedefinize ulaşırsınız. Maddi kaynaklarınızı dengeli olarak değerlendirebilirsiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Kova;

Girişkenliğinizi engelleyecek sorunlar oluşabilir. Kontrolü ele almaya odaklanacaksınız. İlişkilerinizde kibar olmaya özen gösterin. İlişki hayatınızda kendinizi geriye çekebilirsiniz.

Mesleki hayatınızda yenilik isteyebilirsiniz. Fakat bu konularda biraz zorlanacaksınız. Geçmişteki hatalarınızı bu yüzden unutmalı, yeni sayfa açmalısınız. Maddi durumlara bugün normalden daha farklı bakacaksınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 14 MART PAZAR 2021

Sevgili Balık;

Hayata bakış açınızda bazı değişiklikler olabilir. İç dünyanızdaki çelişkiden kurtulmalı, iyimser olmalısınız. Aşk hayatınızda iyimser görünüyorsunuz. Hedefinizin mutluluk olduğu bir dönemdesiniz.

Bugün tatil olmasına rağmen kendinizi çalışırken bulabilirsiniz. Meslek hayatında bazı değişiklikler isteyebilirsiniz. Hata yapmamalı, dikkatli olmalısınız. Maddi konularda kendinizi rahat hissedeceksiniz. Aynı zamanda maddi kontrolü elinizde bulundurmak isteyeceksiniz ama bu pek de kolay bir şey değil. Hata yapmamaya özen gösterin. En iyisini yapın.