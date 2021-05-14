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  3. Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma | Haftanın son günlerinde sizi neler bekliyor?

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma | Haftanın son günlerinde sizi neler bekliyor?

Günlük burç 14 Mayıs 2021 Cuma yorumları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün sizi neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları gündeminde neler var?

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma | Haftanın son günlerinde sizi neler bekliyor?

Günlük burç yorumlarına göre 14 Mayıs 2021 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Koç; Haftanın beşinci gününde, cuma gününde getirdiği enerjiyle sosyal yaşamınıza renk katmak isteyeceksiniz. Ailevi konulara pek de girmeden, arkadaş, eş, dostunuz ile telefonda, görüntülü görüntüsüz konuşarak bol bol sohbet edeceğiniz bir gün olacak.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Kariyeriniz için büyük ve güzel bir adım atabileceğiniz bu önemli günde sosyal çevrenizle zıtlaşmanız ve etrafınızdaki kişilerle ters düşmeniz, sizin faydanıza olmayacak. Dikbaşlılılığı bırakın. Bu arada müjde, finansal konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Alışveriş aşkıyla yanıp tutuşarak arkadaşlarınızdan alacağınız 'Yarına çıkacağımız belli mi? O çok istediğin ayakkabıyı al gitsin!' önerilerini bugün dinlememenizi tavsiye ederiz. Maddi açıdan çok da verimli bir gün geçirmeyeceksiniz gibi görünüyor.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; duygusal minnoşluğunuzla içinize kapanım yalnızca kendisinizi dinlemek istediğiniz bu sakin cuma gününde, etrafınızdaki insanları bu kadar da kendinizden uzaklaştırmasanız mı acaba? Onlara karşı biraz daha sabırlı olun, yoksa hayatınız boyunca yalnız kalacaksınız.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Aslan; bu aniden parlayan inişli çıkışlı ruh halleri, pandeminin de etkisiyle epeyce esir etti sizi. Fakat tabii ki siz her koşulda eğlenmeyi bilirsiniz. Değerli aslan, bugün senin günün! Yeter ki kariyer planlarını yaparken ani parlamalardan uzak dur. Malum, patronun da aslan burcu izleri taşıyor olabilir.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Başak: Cuma günü de sana dinlenmek yok. İş arkadaşlarının senin yardım ve desteğine ihtiyacı olabilir. Onları gerginliğinle daha da üzmek yerine destek olmalısın. Unutma, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Güzel bir müzik aç, bir kahve yap kendine, uzat ayaklarını, sesini dinle. Ve kariyerin için en doğru kararı, bu aktivitelerden sonra al. Tepkilerinin ölçüsünü iyi ayarla, insanları kırma. Bak, hayat güzel, kuşlar ötüyor, kelebekler kaçıyor...

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Akrep; Ailenizi ilgilendiren miras, dava konuları ile ilgili gelişmelerin yaşanacağı bir gün olabilir, bu arada kendinize vakit ayırmayı da lütfen ihmal etmeyin zira oldukça yoruldunuz.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Yay; Sağlığına dikkat et, bizim için önemlisin. İş ve aşkı birbirine karıştırma; birini kurtarayım derken diğerini kaybetme. Bu arada, bu rahatlığın güzel ama sevgilin biraz sinir mi oluyor sanki?

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma | Haftanın son günlerinde sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Yine çalışkanlığınız üzerinizde, özellikle bugün partnerinizin de desteğini son derece hissedebileceğiniz bir güne benziyor. Ancak sağlığınıza da özen göstermeyi ihmal etmeyin.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma | Haftanın son günlerinde sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Kova; Ahh senin bu yenilikçi fikirlerin... Zekanla kariyerini şekillendirmede bir numarasın. Fakat hep iş olmaz, arada bir kalbinin sesini de dinle.

Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma | Haftanın son günlerinde sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 14 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Balık; Bugün gündeminizi ailevi konular oluşturuyor, siz siz olun özellikle aile içinde otorite sahibi kişilerle gerilmemeye özen gösterin. Sıkmayın tatlı canınızı her şey olacağına varıyor. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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