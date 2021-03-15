Yeni bir haftaya giriş yaptığımız bu günde gökyüzü ne gibi mesajlar veriyor. Haftanın şanlı burcu kim olacak? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 15 Mart Pazartesi 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Haftanın ilk gününde, toplumsal açıdan pozisyonunuzu yeniden şekillendirmenizi sağlayacak adımlar atabilirsiniz. Planladığınız her ne var ise uygulamaya koymanız gerekli. Dengelerin tamamen lehinize dönme ihtimali var. Sınırlarınızı yeniden belirlemeyi başardığınız takdirde kendinizi daha da iyi hissedebilirsiniz. koşullara uyum sağlamakta zorlanıyorsanız lehinize çevirmek için adımlar atmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Yeni bir haftaya giriş yaptığınız bu günde, kendi bildiğiniz doğrular üzerinde yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Kara verme konusunda bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Ani bir yenilenme sürecine giriyorsunuz.Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Haftanın ilk gününde, kendinizi her birçok yönden şanlı ve pozitif hissedeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık gibi gelse de üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Tüm olumsuzlukların geride kalmasını istiyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini de aklınızdan çıkarmamalısınız. Koşulları tamamen lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapın.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün, dikkatinizi çekecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Hayal kırıklığı yaşamamak için kendinizi biraz olsun koruma altına almanız sizin yararınıza olacaktır. Dengeleri zorlayabilecek bazı sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İstekleriniz doğrultusunda mücadele etmekten vazgeçmeyin. Daha sabırlı ve kontrollü olmanız gereken bir günde olduğunuzu da unutmamalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün çevrenizdeki insanlara karşı daha soğuk ve ilgisiz tutumlar sergileyebilirsiniz Size yapılan her hatayı aklınızda tutacak ve bu kişileri uzaklaştırmaya çalışacaksınız. Olumsuzlukların yavaş yavaş geride kalma ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Atacağınız adımlarda ne kadar bilinçli ve tutarlı olursanız iyiye o kadar hızlı gideceğinizi aklınızdan çıkartmayın.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Sinirlerinizin bozulmasına neden olabilecek ve gerilmenizi sağlayacak bazı gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durum sizi bir hayli zorlamakta. Ani ve gereksiz tepkiler ortaya koymaktan kaçınmalısınız. İkili ilişkilerde biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Genel olarak sakin, sabırlı tepkiler vermeli ve bu yönde davranış sergilemeniz yaşanacak olaylardan çok az sıyrık ile kurtulmanızı sağlayacaktır.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, kendinizi her açıdan daha şanslı hissedeceksiniz. Hissiyat olarak içinizde bulundurduğunuz karamsarlıktan bir an önce kurtulmalısınız. Adımlarınız ve kararlarınız konusunda bilinçli ve kontrollü olduğunuz sürece herhangi bir sorun ile karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Planını kurduğunuz düşünceler için harekete geçmelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Hayatınızın bazı noktalarda yeniden şekillendirme ve kural koyma arzusundasınız. Özgürlüğünüzün her şeyden üstün tutabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bencillikleri bir kenara bırakmalı ve sizden beklenen her ne var ise onu yapmalısınız. Bunu yaparken de kendisiniz için en olumlu şekilde fayda sağlamalısınız. Harekete geçmekte zorlanmayacağınız bir gündesiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Haftanın ilk gününde, fazlasıyla neşeli ve heyecan dolu hisler içindesiniz. Ortaya sunduğunuz özgün fikirlerinizde ile etrafınızda bulunan insanların da dikkatini çekme ihtimaliniz var. Yaşadığınız odaklanma sorunun tek çözümü işkolikliğinizi bir kenara bırakıp dinlenmelisiniz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün, yaşamsal konularda kimi ani gelişmeler gündeminize gelebilir. Genel olarak daha temkinli olmalı ve gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Sahip olduğunuz yetenekleri çevrenizdeki insanlara gösterme ve bu doğrultuda dikkat çekme şansına da sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Ve verdiğiniz kararlarınızın arkasında durmaktan vazgeçmeyin.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Bugün,sizinle ilgili olabilecek her konuyla daha yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Kişisel olarak aldığınız kimi kararları uygulama konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız sizin yararınıza olacağını unutmamalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 15 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Haftanın ilk gününde, kendinizi biraz olsun keyifsiz hissedebilirsiniz. İçsel olarak yaşadığınız yoğun his durumunuz size karar aşamasında olumsuz yansıyabilir. Bazı konularda düşüncelerinizi eyleme dökmek için gayet iyi bir gündesiniz. Davranışlarınız konusunda biraz daha kontrollü olmaya özen göstermelisiniz. Abartılı tepki ve yaklaşımlarınız, her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilir.