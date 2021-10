Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 16 Ekim 2021 Cumartesi | Akrep ve Aslanlar asla pes etmeyin! İkizler talihsiz kazalara dikkat!

Günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Kendinize vakit ayırabileceğiniz bir gündesiniz. Düşünmeden, önceden vermiş olduğunuz sözleri yerine getirmekte zorlanabilir ve vazgeçebilirsiniz. Kendinizi kötü hissetmemek için yalana başvurmamalısınız. Her ne olursa olsun doğruyu söylemekten asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşayacak olsanız da daha anlayışlı olmaya çalıştığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Kendinize çeki düzen vermeniz gereken bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızda her şeyin yolunda gitmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz ancak boşa kürek çekiyor gibi hissedebilirsiniz. İyice düşünerek kendiniz için en doğru kararı vermelisiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Duygusal olarak yoğun bir günde olduğunuzu bilmenizde fayda var. Sevmek ve sevilmek istiyorsunuz. Bu sadece aşk hayatınız için olan bir durum değil. Aile ve arkadaş ilişkilerinizde de sevdiğiniz kişileri fazlasıyla sahipleniyorsunuz. Bugün biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle yaşayabileceğiniz sorunları kafanıza çok fazla takabilirsiniz. Sorunların çözüme kavuşması için sakin bir şekilde konuşmalı ve tartışma doğuracak davranışlardan uzak durmalısınız. Partnerinizin sürekli olarak sizi şikayet etmesi hoşunuza gitmiyor olabilir ancak davranışlarınıza çeki düzen vermeniz gerekiyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Kendinizi fazlasıyla cesur hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Her türlü plana dahil olmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu da bilmenizde fayda var. Küçük kazalar başınıza gelebilir. Temkinli olmanız gerekiyor. Önemli fırsatlarla karşılaşabilir ve telaşa kapılabilirsiniz. Hata yapmamalı ve sakin kalmaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle yaşadığınız sorunları gözünüzde büyütmekten vazgeçmediğiniz sürece ilişkinizde tartışmalar yaşayacağınızı da bilmelisiniz. Sorunların iyice çıkmaza girmesini istemiyorsanız biraz daha alttan almanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Dinlenmek isteyeceğiniz bugünde karşılaşacağınız zorluklar sizi daha da çıkmaza sokabilir. Kafanızın oldukça karışık olabileceği bir gündesiniz. Gerçekten ne istediğinize karar vermelisiniz. Aşk hayatınızda her şey yolunda ilerleyebilecekken atmış olduğunuz adımlar yüzünden her şey tepetakla olabilir. Soğuk duruşunuz etrafınızdaki kişilerin size yanaşmasına engel oluyor. Ancak samimiyetinizi fark eden insanlarla güzel bir bağ yakalayabiliyorsunuz. Gün içinde böyle bir samimiyet kurabileceğiniz birileriyle tanışabilirsiniz. Güzel vakit geçirebileceğiniz bir gündesiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Dengelerin değişebileceği bir gündesiniz. İstekleriniz doğrultusunda ilerlemekten vazgeçmemelisiniz. Hedeflerinizden emin olduğunuz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Duygusal yönünüzün ön plana çıkabileceği bu süreçten yara almadan sıyrılmalısınız. Aşk hayatınızda her şey güzel gidiyor. Ufak tefek sıkıntılar yaşayacak olsanız da üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. birlikte olduğunuz kişinin size olan güveninin sarsılmaması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Sevdiğiniz kişilerin yaptığı ihanetle hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz bir gündesiniz. Değer verdiğiniz kişilere olan güveniniz kırıldıkça kimseye güvenmemeye başlıyorsunuz. İyi niyetinizin kurbanı olmanız sizi fazlasıyla üzüyor. Arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda sorunların çözüleceği bir dönemden geçiyorsunuz. Partnerinizle birlikte karar aldığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Duygularınızı ve düşüncelerinizi dizginleme konusunda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu durumda normalden farklı davranışlar sergilemeniz etrafınızdakilerin ilgisini çekebilir. Kimseye aldırış etmeden içinizden geldiği gibi davranmaya devam etmelisiniz. Ayrıca bugün beklediğiniz bir telefon ile gündeminiz tamamen değişebilir. Gelişmelere hazırlıklı olun. İçinizin bir yerlerinde sürekli olarak, bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi hayata bağlıyor. Fakat içinde bulunduğunuz şartları da unutmayın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili Akrep; Bugün bir yerlere uyum sağlama konusunda epey yeteneklisiniz. Bu yeteneğiniz sayesinde göze batmak yerine, samimi hisler sergileyebilirsiniz. Öte yandan kendinizi ifade etme konusunda bir hayli başarılısınız. Bu yeteneğinizin meyvesini ise bol bol yiyeceksiniz. Ayrıca kontrolü elinize bulundurmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Ayrıca bugün partnerinize karşı biraz daha nazik olmalısınız aksi halde geri dönmez hatalar yapabilirsiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Aldığınız ve alacak olduğunuz tüm kararların ilerleyen günlerde ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Bu nedenle arkasında duramayacağınız kararlar vermekten kaçınmalısınız. Öte yandan paylaşımlar ve yaklaşımlar söz konusu olduğunda ise yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal olarak çöküşe geçebilirsiniz ancak bu durumun fazla sürmemesi için elinizden geleni yapmamalısınız. Aksi halde sahip olduğun hayatınızdaki kişiye yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu sıralar ne için niyetlenseniz beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız. Ancak bunlar size iyi bir işaret olabilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Ara bulma ve uzlaştırma konusunda uzman birisiniz. Ama bu özelliğinizin olumsuz da bir yanı var ve yardım istemeyen bir insana yardım etmek daha sonra sizin başınızı ağrıtabilir. Bu nedenle bu huyunuzu biraz olsun geri planda bırakmalısınız. Önemli görüşmeler gerçekleştirme ihtimaliniz var. Koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Bazı durumlarda boş kürek çektiğinizin bir an önce farkına varmalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Arkadaşlarınız size ne söylerse söylesin, bugün herhangi bir yatırım yapmak için uygun bir gün değil. Bugün finansal konularda adım atma konusundan uzak durmanız sizin hayrınıza olacaktır unutmayın. Bugün geçmişinizden bir kişiyle karşılaşmak sizi epey etkileyebilir. Duygusal olarak çöküşe geçebilirsiniz ancak bu durumun fazla sürmemesi için elinizden geleni yapmamalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da her şeyin üzerinize geldiğini hissine kapılmanıza neden oluyor. Ancak hedeflerinize giden bu yolda her şeye katlanmaya razısınız. Bu gidişle emeklerinizin karşılığını yakın zamanda almanız muhtemel. Çevrenizdeki insanların sizi umursamadığını hissine kapılabilirsiniz. Bu sıralar geri planda tutulmaya çalışıldığını düşünmek sizi biraz üzebilir ve normalden farklı davranmanıza neden olabilir. Enerjinizde ki düşüş ise hayatınızda bir takım sorunların çözüme kavuşmasını zorlayabilir.