Haftanın ikinci gününde evren size neler söylüyor, hangi burçlar bugün nelere karşı dikkatli olmalı? Peki hangi burç her şeyden fayda sağlayacağı bir gün içinde? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 16 Mart Salı 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Koç; Haftanın ikinci gününde, bağımsızlık ve özgürlük duygunuz yüksek durumda ve bu da kendi istekleriniz doğrultusunda adım atmaktan kaçınmayacağınız anlamına geliyor. Agresif tavırlarınızı bir kenara bırakmalı ve çevrenizde bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Bugün hata yapmamaya karşı odaklı olmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Boğa; Bugün, kendinizi her açıdan daha şanslı hissetmeye başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hayal ettiklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla ancak bu noktada daha tutarlı adımlar atmanızın size yararı olacağını aklınızdan çıkartmayın. Koşullarda değişiklik meydana gelecek olsa da ayak uydurmanız gerekiyor. Dengeleri lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Biraz daha kontrollü ve sabırlı olmanızda fayda var.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili İkizler; Haftanın ikinci gününde, yoğun enerji içindesiniz. Alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Olumsuzlukların geride kalmasını istiyorsanız, atacak olduğunuz adımlara karşı dikkatli olmalısınız. Tercihleriniz konusunda biraz daha temkinli olmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Yengeç; Bugün, kendinizi son derece hareketli ve enerjik hissedeceksiniz. Karşılaşacağınız etkileşimlerden de dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Normalden daha güçlü ve aktif adımlar atmaya yöneliyorsunuz. Yaşamsal konularda değişen koşullara uyum sağlamalı ve bu yönde adımlara atmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Aslan; Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha yapıcı davranmaya çalışmalısınız. Öte yadan etrafınızda bulunan kişilerle aranıza anlamsız bir mesafe koyabilirsiniz. Enerjinizde ki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamanız gerekmekte. Dengeleri gereğinden fazla zorlayacak olursanız, her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabileceğini de aklınızdan çıkarmamalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Başak: Haftanın ikinci gününde, çevrenizde bulunan kimi insanların davranışlarından rahatsızlık duyabilirsiniz. Sıkıntılar karşısında mutlaka daha dirençli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hayatınızdaki sıkıntı ve sorunlardan sıyrılmanız için biraz daha çabalamanız gerekiyor. Dengeli ve tutarlı olabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Terazi; Haftanın ikinci gününde, daha sakin ve ılımlı olmaya özen göstermelisiniz. Sergilediğiniz davranışlar konusunda daha dengeli ve tutarlı olmanız sizin yararınıza olacaktır. Net adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de aklınızdan çıkarmayınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz taktirde işler sizin yolunda gidecektir. Sabırlı olmaya ihtiyacınız olan bir gündesiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Akrep; Çevrenize karşı hoş yaklaşımlarda bulunmak isteyeceksiniz. Yaşamsal konularda sizi zorlayan şeylerden uzak durmanın yollarını arayacaksınız. Hedeflerinizin dışına çıkmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Hissiyat olarak doğru olduğuna inandığınız adımlar atın.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Yay; Yaşamsal konularda geçireceğiniz değişimlerden olumlu yönde fayda sağlayabileceksiniz. Kendinizi fazlasıyla güçlü hissedeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma uyum sağlamalı ve bu yönde adımlar atmalısınız. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız gelişmeler üzerinde yoğunlaşmalısınız. Arzu ettiğiniz her ne var ise ulaşacağınız bir gündesiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Oğlak; Haftanın ikinci gününde,koşullar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacak ve istediğiniz şartlara yöneleceksiniz. İçsel sıkıntı ve sorunlarınızı geride bırakmayı sağladığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Doğru yaklaşımlar, ilişkilerimizden yana olumlu gelişmelere yol açacak.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Kova; Bugün, dost canlısı davranışlarınız ile ilgi çekecek ve istediğiniz adımları atmanın yollarını arayacaksınız. Tüm olumsuzlukların son bulmasını istediğiniz ve çaba gösterdiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yaklaşımlarınız zaman zaman değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 16 MART 2021 SALI

Sevgili Balık; İçsel olarak kendinizi pek iyi hissetmeyeceğiniz bir gündesiniz. Daha içinize çekildiğiniz bu süreçte ikili ilişkilerden uzak durmak isteyeceksiniz. Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor ve kendinizi ifade etmekten de kaçınıyorsunuz. İçsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı kısa sürede ortadan kaldırmanın yollarını aramalı ve doğru olduğunu düşündüğünüz adımları atmaya da devam etmelisiniz.