Haftanın sonlarına yaklaştığımız bu günde evren size neler söylüyor, hangi burçlar bugün nelere karşı dikkatli olmalı? Peki hangi burç her şeyden fayda sağlayacağı bir gün içinde? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 18 Mart Perşembe 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bugün, yaşayacağınız zorluklar karşısında kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Özgürlük kavramını ruhunuzun derinliklerinden hissetme isteğindesiniz. Normalden daha farklı bakış açısıyla adımlar atacağınız ve bu doğrultuda kararlar vereceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Gizli saklı bazı meseleler üzerinde de etkinlik göstermeye çalışmanı sizin yararınıza olacaktır.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Haftanın sonlarına yaklaştığımız bu günde geleceğinizle ilgili planlamalarınız doğrultusunda hareket ederken elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Çevrenizdeki insanların size destek vermesini arzu ediyorsunuz. İçsel sıkıntılarınızdan kurtulmalı ve amaçlarınızı gerçekleştirme noktasında elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Bugün, geleceğe dönük planlarınızı hayata geçirmek için hareket etmelisiniz. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Mümkün olanlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Öte yandan Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak daha net adımlar atabilirsiniz. Hatalarınızdan ders çıkararak ilişkinizi önemli bir boyuta taşıyabilirsiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; İçsel huzurunuzu bozabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Her şeyin rayında gitme isteğindesiniz ancak bunun da hemen olmayacağını bilmeniz gerekli ve bu konuda biraz daha sabırlı olmalısınız. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Kendinizden emin adımlar atmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Bugün, sahip olduğunuz enerjiyi istediğiniz alanda kullanma ve yarar elde etme şansınız var. Olumsuzlukların tamamen ortadan kalkabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Doğru ifadelerin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalı ve sergileyeceğiniz davranışlar konusunda biraz daha tutarlı olmalısınız. Normalden daha net adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Her açıdan harika sayılabilecek bir gün sizi beklemekte. Son günlerde yaşadığınız sıkıntıları geride bırakmaya çalışmalısınız. Enerjinizde ki yoğunluk kafa karışıklığı yaşamanıza neden olsa da üstesinden gelmek sizin elinizde. Rutin olanların sizi tam olarak memnun etmemesinden dolayı yeni ve çeşitli işlere yönelebilirsiniz. Ayrıca ilişki hayatınızda bugün, kendinizi düşünerek atacak olduğunuz bazı adımların ilişkinize zarar verme ihtimali var.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Bugün, çevrenize karşı maddi ve manevi anlamda daha paylaşımcı davranabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da bu duruma uyum sağlamak sizi zorlamayacak. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler, ister istemez kendinizi zora sokmanıza neden oluyor. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Her şeyin kusursuz olmasını isteyeceksiniz fakat bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de aklınızın bir köşesinde bulundurmanız gerekiyor. Anlaşılabilir, net adımlar atabildiğiniz taktirde herhangi bir sorunla ya da sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Daha keskin kararlar almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün aşk hayatınızda, nedenler üzerinde etkinlik göstermek isterken ilişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Bugün duygularınızı ifade ederken kendinizi bir karmaşanın içerisinde bulabilirsiniz. Etkin yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Önünüze koyulan engel ve sınırları ihlal etmediğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğinin farkında olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz bu sürede her konuda biraz daha dikkatli olmalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Haftanın sonuna yanaştığımız bu günde biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var ve bunun karşılık bulması için elinizden geleni yapma ihtimaliniz de bulunuyor. Sorunlarınızı daha farklı yollardan çözmenin yollarını aramalısınız. Kendinize olan güveninizi net olarak ortaya koyabildiğiniz sürece genel olarak sorun yaşamayacak olmanız da önemli.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Kendinizden emin adımlar atmakta zorlanmayacak ve her şeyin istediğiniz gibi olmasını sağlayacağınız bir gündesiniz. Kişisel görüşünüze de kimsenin karışmasını istemeyeceksiniz ve daha özgür ruhlu olmak arzusundasınız. Dengeleri lehinize çevirmek istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerekmekte. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlayacak güce sahipsiniz. İlişki hayatınızda ise normalden daha karmaşık davranabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 18 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Bugün, birlikte hareket ettiğiniz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanın her açıdan önemli olabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Tahmin edebileceğinizden daha fazla sorun ve karmaşa ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Ancak önlem alacak olursanız, bu riski de en aza indirmiş olursunuz. İletişim konusunda daha dikkatli olmanız gereken bir gün. Düşündüklerinizi uygulamak için de biraz daha beklemeniz sizin için daha faydalı olacaktır.