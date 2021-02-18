Evren bugün hangi burca işaret yollayacak? Hangi burç sıkıntı çekerken, hangi burç çevresine daha hassas ve dikkatli olması gerekecek? Hepsi ve daha fazlası için bugüne ait burç yorumlarını yayınlayan Nuray Sayarı bugün neler söyleyecek? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 18 Şubat Perşembe 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Dünün aksine bugün daha enerji dolusunuz ve bu da çevrenize karşı samimi ve içten yaklaşımlarda bulunmanızı sağlayacak. Etrafınıza duygularınızı yansıtmakta zorluk çekmeyeceksiniz. İkili etkileşim ve iletişimleriniz daha güçlü olacağı bir sürece giriyorsunuz. Hisleriniz ile hareket ederek doğruyu bulabilirsiniz. Ancak temkinli ve kontrollü olmayı elden bırakmamakta fayda var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Bugün, sahiplenme ve anaç yapınız daha ön planda olacak. Kendinizi ve etrafınızdakileri sarıp sarmalama , güvence altına alma eğiliminde olabilirsiniz. Zihninizin derinliklerinde sizi zorlayan ve aşağı çeken her ne var ise uzaklaşmak için güzel bir gün. İçinde bulunduğunuz duruma uyum sağlamalısınız ki önünüze bir sorun olarak çıkmasın. Ayrıca ikili ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanız sizin hayrınıza olacaktır.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Etrafınızdakiler ile iletişiminizin yüksek olacağı bir günün içindesiniz. Yaşamsal olarak bulunduğunuz durumlara uygun adımlara atacak ve yaşananları algılamada zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Bu sürçte sizi zorluğa sokan ve yıprattığını düşündüğünüz her ne var ise uzak durmalısınız. Amaç ve hedeflerinizden sapmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Her ne kadar duygusallığınız ön planda olsa da ilişkinizde bunun arkasına sığınarak atacağınız adımlar sizin pek hayrınıza olmayacak. Beklediğiniz ilgiyi görmemek sizi çılgına çevirse de partnerinizin yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmelisiniz. İç dünyanızda sizi yıpratan ve zorlayan her ne var ise onu bertaraf etmelisiniz. Yaşamsal olarak içinde bulunduğunuz süreç karmaşık olsa da bunu düzeltmek sizin elinizde unutmayın.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Genel özellikleriniz de olduğu gibi kendinizden daha emin girişimlerde bulunacaksınız. Bugün kararlı durduğunuz sürece karşınızda herhangi bir sorun olmayacak. Kafa karışıklığından kaynaklı fikirlerinizde değişim görülebilir. Bu yaşanan değişimler sizi biraz zorlasa da üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz. Daha çok keyif alacağınız bir süreçten geçiyorsunuz bu süreçte unutmamanız gereken şey ise amaç ve hedefleriniz...

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Bir başak olarak düzene önem veriyorsunuz ve bir nevi kabuğunuz olmuş. Düzeninizde yaşanacak değişimler sizi alt üst edebilecek etkide bu nedenle düzeninizi bozacak her ne varsa ondan uzak kalmanız sizin hayrınıza olacaktır. Detaycılığınız her şeyi kafanıza takmanıza neden oluyor. İrdelediğiniz şeylerin çok da mühim olmadığınızın farkına varmalısınız. Aksi halde bu kafaya taktıklarınız birer sorun olarak karşınıza çıkabilir. İlişkinizde ise beklenmedik tatsız olaylar yaşayabilirsiniz. Bugün bazı konularda hoşgörülü olmakta yarar var.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Bugün daha ileriye dönük, gelecek planları içerisinde olacaksınız. Bir süredir bilinçaltınızda yatan sorunlardan dolayı içsel sıkıntılar çekiyordunuz ve bunlar yavaş yavaş son bulacak. Çevrenize olduğunuzdan daha mükemmel görünme çabası sizi yoruyor. Her daim kendinizi baskılamak yalnızca size zarar verir. Bırakın kendinizi ve birazda başkalarının size uyum sağlamasına izin verin. Bu size kendinizi daha iyi ve huzurlu hissettirecektir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Bugün duygularınızı ifade ederken bir takım yanılgılara düşseniz de bu ilişkinizde daha sağlam ifadeler ortaya oymanıza yardım edecektir. Bu gelişme ile ortadaki karmaşayı kaldırarak orta noktada uzlaşmayı sağlayacaksınız. Üzerinizdeki olumlu enerjiden en iyi şekilde yararlanmalısınız. Daha ileriye yönelik adımlar atacağınız bir gün içerisindesiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Hayatınızın bu evresinde enerjiniz en yüksek noktalarda olacak. İçsel sorunlarınız ile baş etmenin bir yolunu bulmuş olabilirsiniz. Olumsuzlukları irdeleyip büyütmekten ise onu ortadan kaldıracak çözüm yolları bulmalısınız. İstek ve arzularınız doğrultusunda ilerleğiniz sürece adım adım yanaşacaksınız. Gene olarak enerji dolu, hatasız ve sorunsuz bir gün geçireceksiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Güne düşük başlayacaksınız bunun etkisi ise akşam saatlerine kadar baskılanmış hissetmenize nenden olacak. Yaşamsal olarak karmaşa ve tersliklerden yakınıyorsunuz ancak düzeltmek sizin elinizde bunu unutuyorsunuz. Atacağınız adımlarda daha dikkatli ve kontrollü olmak yaşanılan karmaşayı en aza indirebilirsiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Beklenmedik sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hal ve hareketlerinizde daha tutarlı olmanızda yarar var. Yaşamsal konulardaki aksiliklerin bir an önce çözülmesini istiyorsunuz ancak bu sandığınız kadar kolay ve hızlı bir süreç olamayacak. Canınızı sıkan her ne varsa ondan uzak durmalı ve inancınızı yitirmeden devam etmelisiniz. Yaşanacak gelişmeler üzerinde yoğunluk göstermenizde fayda var.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Aşk ve ilişki konusunda bugün duygusal olarak daha keskin kararlar verebilirsiniz. İçsel olarak duygularınızı etkileyen şeylerden biraz uzak kalmalı ve kendinizi dinlemelisiniz. Doğruyu yalnızca temiz dinlenmiş bir kafa ile bulabilirsiniz. İşkolikliğiniz, gücü elinizde bulundurma arzunuz sizi sık sık yoran koşullardan en büyüğü. İyi niyetinizi güzel ifade edeceğiniz açıklamak zorunda kalmayacağınız bir süreç içerisine gireceksiniz. Hedef ve amaçlarınızdan şaşmadığınız sürece istediklerinize ulaşabileceksiniz.