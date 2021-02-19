Haftanın sonuna yaklaşırken sıkıntılardan sıyrılmak, yalnız kalıp kafa dinlemek, doğru kararlar verip geleceğe yönelik yatırımlar yapmak. Tam bu düşünler içerisinde olan burçlar hangisine düşünceye karşı daha dikkatli olmalı veya hangi adımları atmak için bira daha beklemeli? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 19 Şubat Cuma 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Koç; Dünün aksine bugün daha enerji dolusunuz ve bu da çevrenize karşı samimi ve içten yaklaşımlarda bulunmanızı sağlayacak. Etrafınıza duygularınızı yansıtmakta zorluk çekmeyeceksiniz. İkili etkileşim ve iletişimleriniz daha güçlü olacağı bir sürece giriyorsunuz. Hisleriniz ile hareket ederek doğruyu bulabilirsiniz. Ancak temkinli ve kontrollü olmayı elden bırakmamakta fayda var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Bugün, sahiplenme ve anaç yapınız daha ön planda olacak. Kendinizi ve etrafınızdakileri sarıp sarmalama , güvence altına alma eğiliminde olabilirsiniz. Zihninizin derinliklerinde sizi zorlayan ve aşağı çeken her ne var ise uzaklaşmak için güzel bir gün. İçinde bulunduğunuz duruma uyum sağlamalısınız ki önünüze bir sorun olarak çıkmasın. Ayrıca ikili ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanız sizin hayrınıza olacaktır.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Doğru adımlar atmaya karar verdiğiniz esnada beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Bir ikizler olarak ne kadar alışık olsanız da düşünceleriniz sürekli olarak değişim göstermekte. Rahat hareket etmek istiyorsunuz ancak beklemede kalmanızın daha iyi olabileceğini unutmayın. Mantığa yatkın olan gelişmeler üzerinde yoğunlaşmanın yollarını aramalısınız. Her şeye gereğinden fazla önem vermeniz hayatınızda bambaşka değişikliklere neden olacak.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; Etrafınıza karşı daha sıcak ve duyarlı yaklaşımlar gösterebilirsiniz.Sevgi dolu bir gündesiniz. Tercihlerinizin ön planda olabileceği zamanlar içerisindesiniz. İçinde bulunduğunuz durum sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelmek atacağınız adımlara bağlı. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı ve bunlardan vazgeçmediğiniz sürece bir sorun yaşamayacaksınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Aslan; İlişki hayatınızda bugün, beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Zaman zaman ters ve anlaşılması güç yaklaşımlar ortaya koymanız yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Yaşamsal olarak karmaşıklık içerisinde olabilirsiniz ancak daha sakin kalmayı başardığınız takdirde sorun yaşamayacaksınız. Olumsuzluklardan tamamen sıyrılmanız gereken bir gün. Sosyal yaşama karışmak istiyorsunuz ancak önce etrafınızdaki insanlara iyi davranmayı öğrenmelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Başak: Aşk ve ilişki hayatınızda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Duygu ve düşünceleriniz açısından beklenmedik değişimler meydana gelebilir. Çevrenizde önem verdiğiniz kişiler ile sorun yaşamak istemiyorsunuz anca atacağınız adımlara bağlı bunlar. Detaylarda boğulmak, problemleri gereğinden fazla büyütmek hayatınızı yeterince zorlaştırıyor. Bu huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız ve daha temkinli olmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Aşk ve ilişki konusunda iyi bir gündesiniz, olumsuzluklar gerinizde kalmış gibi görünüyor. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ancak bu duyguyla vereceğiniz tepkilere dikkatli olunuz. Sakinliğinizi korumaya gayret gösterin ve ikili ilişkilerinize zarar verebilecek şeylerden uzak kalmaya çalışın. Gereksiz adımlar atmak yerine durup dinlenmeli ve sağlam kafa ile doğru, sizi daha ileri götürebilecek kararlar almalısınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Akrep; Bugün, yoğun enerji dolu bir gün içerisindesiniz. Ancak günün sonuna doğru yaşayacağınız beklenmedik gelişmeler nedeniyle enerji yerini karamsarlığa bırakacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız alacağınız karalara ve adımlara karşı da olumlu etki gösterecektir. İkili ilişkilerinizde karşınızdaki kişiye karşı daha dikkatli ve hassas davranmanız gerekebilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Yay; İlişkinizde duygularınızı doğru ifade edemeyeceğiniz bir gündesiniz. Aldığınız kararlar gayet doğru olabilir ancak bu kararları uygulamada bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Etrafınıza karşı yaklaşımlarınızda daha dikkatli ve tutarlı olmakta fayda var. Aksi halde karşınıza hiç beklenmedik sorunlar çıkabilir bu da canınızı epey sıkabilir. Olaylara kuş bakışı değil daha detaycı bakmanız sizin hayrınıza olur.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Bugün kişisel olarak daha etkin ve odaklanma konusunda üst seviyelerde hissediyorsunuz. Odaklanma gücünüz bir hayli fazla ve bu da istediklerinize yaklaşmanızda olumlu etki gösterecektir. Bugün alacağınız kararlarda hislerinize güvenmeniz sizi ileriye götürecektir. Genel olarak kontrollü ve sıkıntısız günler geçiriyorsunuz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Kova; Bugün üzerinizdeki baskıdan kısa zaman içerisinde kurtulmanın yollarını aramalısınız. İkili ilişkilerde ortaya koyacak olduğunuz tepkilerinize daha dikkatli olmalısınız. Sert ve agresif tavırlar sergilemediğiniz sürece huzursuzluk yaşamayacaksınız. Attığınız adımların her açıdan sağlam ve belirleyici olduğunu unutmamalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 19 ŞUBAT 2021 CUMA

Sevgili Balık; Aşk ve ilişki konusunda olumsuzluklardan uzaklaştığınız ve çözüm bulduğunuz bir gün. Ancak sosyal çevrenize karşı daha nazik ve anlaşılır ifadelerde bulunmak sizi yararınıza olacak. Yaşamsal konulardaki değişimlere hoş bakmasanız da adapte olmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Kontrollü ve tutarlı tavırlarınız ile beklenen huzuru bulacağınızı unutmayın.