Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 2 Ağustos 2021 Pazartesi | Oğlak burcu, sorunlarınız sevginizden daha büyük değil!

Günlük burç yorumlarına göre 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Haftanın ilk gününde dengeleri zorlayabilecek durumların içerisine girmemelisiniz. Zor şartlar altında kalsanız da üstesinden gelebilecek güçte olduğunuzu bilmeli ve sonuna kadar direnmelisiniz. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken karşılaştığınız zorluklar karşısında pes etmediğiniz sürece isteklerinize ulaşabileceğinizi unutmamalısınız. Aşk hayatınızdaki sorunların son bulması için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Yaşayabileceğiniz güzel şeyler varken olumsuz konuları düşünerek ilişkinizi zehir etmemelisiniz. Daha rahat olmaya özen gösterin. Ayrıca maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve daha kontrollü harcamalar yapmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Yaşamsal konularda bazı zorluklarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel sorunlarınızın son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bir an önce içinizdeki huzursuzluğu çözüme kavuşturmazsanız içinde bulunduğunuz durumlardan keyif alamayacaksınız. Kararlı olduğunuz sürece başaramayacağınız hiçbir şeyin olmadığını bilmeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken hedeflerinizi belirlemek ve ona uygun adımlar atmak. İlişkinizde duygusal taraf olmaktan sıkılmış olabilirsiniz ancak bu hisleriniz birkaç gün daha sürebilir. Yine de sakin kalmalı ve hata yapmamaya özen göstermelisiniz. İş konusunda beklenmedik bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. İyi bir şekilde değerlendirmeye almanız gerekiyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Haftanın ilk gününde, dengeleri zorlamaktan kaçınmalısınız. Bir şeylerin olacağı yoksa sizin zorunuzla olması pek de mutlu etmeyecektir. İsteklerinizi zamana bırakmanız daha doğru olacaktır. Aceleci tavrınız hata yapmanıza neden olabilir. Daha sakin kalmalısınız. Kendinizi çevrenizdeki kişilere ifade ederken biraz daha sabırlı olursanız herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. İş hayatınızda her şeyin hızlıca olmasını istiyorsunuz ancak bunun kolay olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Fırsatları net olarak değerlendirmeye çalışmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Daha sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Her şeyin üstünüze geldiğini hissedebilir ve kendinizi çıkmaza girmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu durumun geçici olduğunu kendinize hatırlatmalısınız. Ani kararlar sizi hata yapmaya sürükleyebilir. Sakin kalarak mantıklı adımlar atmaya dikkat etmelisiniz. Sorunların sizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar olmadığını bilmelisiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız ufak tefek tartışmaların ilişkinin gidişatını olumsuz yönde etkilediğini bilmelisiniz. Ya buna bir dur demeli ya da daha çok sorun yaşamamak için ilişkinizi bitirmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin iyiye gideceğini unutmamalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Yaşamsal konularda daha iyimser yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz. Karmaşık durular içerisine girseniz de pozitif tavrınızla zarar almadan çıkabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz gereken bir süreçtesiniz. Her şeyin istediğiniz gibi ilerlemesi ihtimali söz konusu. Odaklandığınız sürece isteklerinize ulaşamamanız için hiçbir sebep yok. Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamaya özen göstermelisiniz. Kontrolü tamamen elinde bulundurmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Karmaşıklığa müsaade etmemeniz gereken bir gündesiniz. Net olmaya özen göstermeli ve karşınızdaki kişilerden de size karşı net olmalarını istemelisiniz. Kontrolü elinizde bulundurduğunuz sürece herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda daha duygusal hissedebilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz çabanın karşılığını çok yakın zamanda alacağınızı bilmelisiniz. Anlaşılabilir olmaya dikkat ettiğiniz sürece çıkabilecek sorunların da önüne geçeceğinizi unutmamalısınız. Sabırlı olmak sizin açınızdan daha iyi olabilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Değer verdiğiniz kişilerle vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyalleşmek isteyecek ve bunu da sevdiğiniz kişilerle yapacaksınız. Gün içinde her türlü plana ayak uydurmak isteyebilirsiniz ancak biraz daha kontrollü hareket etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda var olan sorunları bir an önce çözüme kavuşturmazsanız çözümü çok daha zor olabilecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Otorite konumundaki kişilerle olan iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Yaşadığınız sorunların çözüme kavuşması için ne gerekiyorsa bir an önce onu yapmalısınız. Genel olarak sizi memnun edecek gelişmelerle karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Aşk hayatınızda daha mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. Bununla birlikte iş hayatınızda da olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Önceden neyi planladıysanız o plan doğrultusunda hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasıyla birlikte rahat nefes alabileceksiniz. Güzel gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurabileceğiniz bir süreçtesiniz. İş hayatınızda başarıya giden yolda emin adımlarla ilerliyorsunuz. İstediğiniz konuma gelmeniz beklediğinizden daha yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Dengeleri lehinize çevirmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; İletişim konusunda sıkıntı yaşamayacağınız bir gündesiniz. Kendiniz en iyi şekilde ifade etmenin yollarını çok iyi biliyorsunuz. Karşınızdaki kişiden de aynı netliği beklediğiniz için bazı sıkıntılar gündeme gelebiliyor. Herkesi olduğu gibi kabul etmediğiniz sürece gergin ortamlardan kurtulma şansınızın olmadığını bilmelisiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız sorunlar sevginizin gücü karşısında etkisiz kalacak. Her türlü sıkıntının son bulma ihtimali söz konusu. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebileceğini unutmamalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; İkili ilişkileri ilgilendiren konularda bazı yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi net olarak ifade ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Sorunları zamana bırakmamalısınız. Sıkıntıları çözdükçe daha mutlu bir birliktelik yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Maddi kaynakların yönetimi konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Bakış açınızda değişiklik yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Karşılaştığınız bir durum sonrasında bambaşka düşüncelere kapılabilirsiniz. Kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız anca ani kararlar almamaya dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Olumsuzlukların son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Olaylar karşısında biraz daha pozitif yaklaşım sergilerseniz her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz. Çevrenize yaptığınız baskılardan vazgeçmelisiniz. Ayrıca Gelir ve gider arasındaki sorunları çözüme kavuşturma şansınız var.