Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 21 Ağustos 2021 Cumartesi | İkizler burcu, karamsarlıktan vazgeçmelisiniz!

Günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün istediğiniz bir şey için emeklerinizin karşılığını sürpriz bir şekilde alabilirsiniz. Günlerdir üzerinizde gezen ölü toprağını atmak için harika bir güne giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlıklarınız arasında gelişecek olan sürtüşmeleri sakin tavırlarınızla lehinize çevirebilirsiniz. Unutmayın şiddetli tepkileriniz her zaman size zarar veriyor. Soğuk kanlı tavırlarınız bu dönem size olumlu dönütler yaşatacak. İş ve kariyer hayatınızda yükselişe geçebilir, üstlerinizden tebrik alabilirsiniz. Ailenizde yaşanan olumsuzlukları bir kenara bırakıp hayatınıza yansıtmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Günlerdir alışkın olmadığınız bir enerji düşüklüğü yaşıyorsunuz. Bugün itibariyle enerjiniz yerine geliyor. Hafta sonuna girerken tüm olumsuzlukları gerinizde bırakıyor, yeni haftaya güzel bir giriş yapıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz karmaşık duyguların üstesinden sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir kişi sayesinde geleceksiniz. İstediğiniz bir iş için biraz daha zaman gerekli, sabırlı olmaya özen göstermelisiniz. İlişkinizde yaşadığınız tüm sorunları çözmek için çaba göstermeniz gerekiyor. İletişiminiz çok güçlü, bu özelliğinizi kullanarak ilişkiye dair problemlerinizi çözebilirsiniz. Bugün mesleki alanınızda kendinizi ve motivenizi toparlamaya çalışın, daha başarılı olmak istiyorsunuz, bunun için biraz daha sabır.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün alacak olduğunuz enerjiden elde edebildiğinizce yarar sağlamaya çalışın. Günlerdir yerinde olan neşenizi kaybetmemek için kafanızı dağıtmanıza ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Sürekli düşünmek ve kafanızda olaylar kurmak size fazlasıyla zarar veriyor. Çevrenizde hep neşeli tavırlarınız konuşulsa da, aslında içten içe karamsar bir yapıya sahipsiniz. Kendinize oyalanacak yeni hobiler edinin. Arkadaşlıklarınızda yaşadığınız sıkıntılar sizi fazlasıyla üzüyor ancak, yaşadığınız bu olumsuzluklar hayatınızı etkileyecek boyutta değil. İçsel sıkıntılarınızla yaşadığınız olayları birbirine bağlamanız hayatınıza ciddi şekilde zarar veriyor. Arkadaşlık ve iş hayatında yaşadığınız zorlukların aksine aşk hayatınızda yaşadığınız güzel olaylar sizi daima motive edecek. Yeni sürprizlere hazır olun. Karamsarlıktan uzak durmaya çalışın.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün doğru planlamalarınız ve adımlarınız sayesinde sıkıntı yaşadığınız her durumu geride bırakıyorsunuz. Şartların sürekli farklılık göstermesi hayatınızda karışıklığa sebep verse de stratejik adımlar atmak sizin işiniz. Yaşanan karışıklıkları düzeltecek enerjiniz yerine geliyor. Kendi bildiğiniz doğrudan şaşmamaya yemin etmiş bir dönemdesiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün zorlanmalar yaşasanız da toparlanmaya başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda bugün güzel gelişmeler yaşayacaksınız ancak istediğiniz şey için biraz daha beklemeniz gerekecek. Kısaca zorlukların üstesinden geleceğiniz fakat sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün kendiniz için yeni adımlar atacak, kendinizi aktif göstermek için çabalayacaksınız. Dengeler bozulsa da kontrolü elden bırakmamanızda fayda var. Arkadaşlarınızla bir tatile çıkabilir veya yeni bir ortama gireceksiniz, kendinizi ön planda tutmak için türlü konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Bu sıralar iş ve kariyer hayatınızda yaşadığınız tükenmişlik sendromunu bir tatil veya yeni bir ortamdaki keyifli sohbetle atabilirsiniz. Aşk hayatınızda egonuzdan taviz vermeyerek partnerinize kendisini değersiz hissettiriyorsunuz, karşı tarafa duygularınızı açmaktan korkmamalısınız, bu size ve ilişkinize iyi gelecek. Bugün, parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Maddi konularda doğru adımlar atmanız sonucu, birikim elde edebilirsiniz. Bu günlerde savurgan olmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak; Bugün kişisel girişimlerinizde pürüzler meydana gelebilir. Ancak bu sizin canınızı sıkamayacak. Etkin adımlar atar ve doğru kararlar verirseniz eğer üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey olmayacak. Bu sıralar kendinizde her şeyi yapabilme enerjisini görüyor, yeni projeleriniz için adım atmaya gün sayıyorsunuz ancak, biraz daha sabırlı olup beklemenizde fayda var. Aşk hayatınızda bir birlikteliğiniz olsun veya olmasın kendinizi her şekilde heyecanlı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Mutluluğu elinizde tutma şansına sahipsiniz. Aşk hayatınızda veya sevdiğiniz kişi ile ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. İş hayatında olumsuz bir süreçtesiniz, motivenizi düşürmemeye gayret gösterin. Bu dönemde biraz daha sabırlı olmaya dikkat edin.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün yaşamsal mücadeleniz ve hedefleriniz doğrultusunda sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yaşadığınız sorunlar ve sıkıntıların üstesinden gelebilmek için doğru adımlar atmaya özen gösterin. Çok daha bilinçli olmaya özen gösterin. Hayatı umursamaz tavırlarınıza son vermeniz ve artık kendinizi silkelemeniz gerektiği bir döneme giriyorsunuz. Aşk hayatınızda sorunlar ve sıkıntılar sık sık gündeme gelebilir ancak, sevecen ve yapıcı tavrınızın size güzellikler getirecek. Bu sıralar aşk hayatınızda birbirinize destek olmanız gereken konularla karşılaşacak ve beraber her şeyin üstesinden geleceksiniz. Karşı tarafa verdiğiniz enerji çevrenizde seviliyor, arkadaşlık ilişkilerinizde sorun yaşamamanız tamamen sizin iyi niyet ve düşüncelerinizden kaynaklanıyor. Bu sıralar çevrenizdekilere özel hayatınızla ilgili sırlar vermekten kaçınmalısınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün kendiniz için sınırları zorlayacak adımlar atmayı planlıyorsunuz. Bu bir özür olabilir, öz eleştiri yapmak olabilir. İnsanlara karşı hissettirdiğiniz kibirli davranışlar çevreniz tarafından pek sevilmiyor. Kendinizi törpülemeniz gereken bir döneme giriş yapacaksınız. Bu dönemde hatalarınızla yüzleşmeyi, özür dilemeyi ve kalp kırmamayı öğrenmeniz gerekecek, aksi takdirde bir süreliğine yalnız kalabilirsiniz. İş ve kariyer alanlarınızdaki başarınız hayatınızda mutlu olmaya yetiyor, yeni girişimler için adım atabilirsiniz. Sosyal hayatta gösterdiğiniz ego savaşları ilişkinize de yansıyor, partnerinizin üstünde kurmaya çalıştığınız otorite ilişkinize zarar verebilir. İletişim gücünüz çok kuvvetli, tüm bu yaşanılan olumsuzlukları lehinize çevirebilirsiniz. Bu dönemde hoşgörülü olmaya özen gösterin.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün içinizde kalan bir olay, bir telefonla sizi rahatlatacak. Kendinize haksızlık yapıldığını düşündüğünüz bir konuda özür alabilir, kafanızın içindeki kuruntulara son verebilirsiniz. Günlerdir sosyal çevrenizde olumsuzluklarla karşı karşıya geliyorsunuz ancak, aşk hayatınızda dengeler tam tersini gösteriyor. Partnerinizin size olan sevgisi, kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlıyor. İş ve kariyer alanında başarısızlıklar yaşıyorsunuz ve bu motivenizi düşürüyor. Olaylardan ders çıkarıp ileri bakmanız size daha olumlu dönüşler yaşatacak. Eğlenceli tavırlarınızın yerini kara bulutların aldığı günlerdesiniz ancak, bu hafta bu duygu durumunu üzerinizden atıyorsunuz. Bu dönemde karamsar olmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün kendiniz için doğru gördüğünüz bir adım atarken hata yapabilirsiniz. Hayatınızda dengeleri değiştirecek her ne varsa uzak durmanız gereken bir dönemdesiniz. Şartlar ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalısınız. Bu durum size ciddi şekilde zarar veriyor. Hayatınızda yaşadığınız bazı problemleri tüm sosyal alanınıza yansıtmanız sizi ve çevrenizdekileri sıkabilir. Yaşadığınız andan zevk almaya çalışın. Bu dönemde yeni hobiler edinebilir, kafanızdaki olumsuz düşünceleri biraz da olsa unutabilirsiniz. Aşk hayatınızda gelişen olumsuzluklar ve ailede yaşanan gerginlikler üst üste geldikçe kendinizi kapana sıkışmış gibi hissediyorsunuz, bu durumu andan keyif almayı bilmediğiniz sürece aşamazsınız. Bu dönemde kafanızı dağıtmak için yeni bir şeyler yapmanızda fayda var.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; İçsel olarak size zarar verdiğiniz herkesle aranıza mesafe koyma zamanı. Bu sıralar hayatınıza yansıtmamaya çalıştığınız ve sizi oldukça zorlayan çevresel faktörlere dur demeniz gereken bir dönemdesiniz. Hayatınızda ruhsal bakımdan size kendinizi kötü hissettirecek herkesten uzak durmakta fayda var. Eğlenceli kişiliğinizi kaybetmek istemediğinizden hayatınızdaki olumsuzluklara yer vermek istemeyecek, sizin için en doğru adımı atmaya karar vereceksiniz. İş hayatında yaşadığınız zorluklar sizi yıldırabilir ancak, pes etmemeniz gerekmektedir. Başarmak istediğiniz işlere ulaşmak için biraz daha sabırlı ve kararlı olmalısınız. İlişki ve aşk hayatında sizin çabanızla yürütülen mutluluğa bu aralar karşı çıkabilir, partnerinizle sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin fakat, kalp kırmamaya da özen gösterin.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Sosyal ortamlardan kendinizi soyutlayıp ev ve iş arasında gidip geldiğiniz bir dönemdesiniz. Her daim neşeli tavırlarınız arkadaş ortamlarınızda özlenebilir, konu ile ilgili sitemlerle karşılaşabilirsiniz. Zekanız ve çalışkanlığınız sayesinde işinizde başarılar kaydedebilir, üstlerinizden tebrik alsanız da çalışanlar tarafından kıskanılabilirsiniz. Arkanızdan konuşulanlara kulak asmayın. Aile hayatındaki stabil ilerleyişiniz hayatınızda olumsuz etkiler yaratmıyor ancak, ilişkide yoğunluğunuz sebebiyle çatırdamalar başlayabilir. Bunu hayatınıza yansıtmanız sizin için iyi olmayacak. Konuları büyütmeden, iletişim yoluyla çözebilirsiniz. Maddi anlamda gelir kaydedeceğiniz bu dönemde birikim yapmak işinize yarayabilir. Bu dönemde kendinize ve arkadaşlarınıza vakit ayırmayı ihmal etmeyin.