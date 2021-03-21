Haftanın son gnünde evren size neler söylüyor, hangi burçlar bugün nelere karşı dikkatli olmalı? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 21 Mart Pazar 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Koç; Haftanın son gününde, kazanma yönünde isteğiniz bir hayli yüksek ve siz de bundan dilediğiniz gibi yarar sağlayacaksınız. Enerjiniz oldukça yüksek ve bugün içerisinde her şeyi daha yakından takip etme arzunuz var. Sorumluluklarınızın farkına vararak hareket ettiğiniz taktirde sıkıntı yaşamayacaksınız. Ancak, ikili ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmalısınız bu konuda sizi zorlayabilecek bazı sorunlar gündeme gelebilir.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; Bugün, fazlasıyla pozitif davranışlar sergileyeceksiniz ve bunu çevrenize de iyi şekilde yansıtacaksınız. Pozitif etkiler altında olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Dilediğiniz her şeyle daha yakından ilgilenme şansınız var. Sizi memnun eden her ne varsa ona yönelmeli ve bu konuda elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmalısınız. Tüm gözlerin üzerinizde olabileceği bu süreçten olumlu yönde yarar sağlayacaksınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; Haftanın son gününde, iç dünyanızda daha duygusal yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Olumlu bakış açısıyla adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Tüm olayları daha yakından takip etme isteğindesiniz ancak daha sabırlı olmalısınız. Sorumluluklarınızı unutmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Sıkıntılarınızın ise yavaş yavaş çözüme kavuşma ihtimali bulunuyor.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç; Kendinizle ilgili hemen her konuyu yeniden şekillendirme ve sınırları belirleme yönünde karar alabilirsiniz. Hedefleinizi hayata geçirmek isterken sorun ya da sıkıntı yaşamayacak olmanız da önemli. Dengeleri yavaş yavaş lehinize çevirmeyi başaracaksınız. Öte yandan aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; Haftanın son gününde, bazı etkiler sonucu yaşamsal konuları yeniden ele almaktasınız. Doğru bildiğiniz ve hissettiğiniz yönde hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz konular üzerinde etkinlik göstereceğiniz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Ayrıca ilişki hayatınızda partnerinize karşı bugün normalden biraz daha fazla kontrollü olmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Başak: Bugün, geleceğinize güvenle bakmanızı sağlayacak kimi etkiler ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Keşfetme duygunuz bir hayli fazla olacağı bir süreçtesiniz ve bundan olumlu yönde yarar sağlamak sizin lehinize olacaktır. İstediklerinize adım adım yaklaşma şansınız da var. Genel olarak şansın sizden yana olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzluklara bu kadar takılı kalmayın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; Bugün,değer yargılarınızı yeniden şekillendireceksiniz ve bu yönde atımla atacaksınız. Neleri önemsiyorsanız onun üzerinde yoğunlaşacağınız bu süreçte sizi mutlu edecek gelişmelerle karşı karşıya kalma şansınız da var. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Ayrıca ilişki hayatınızda kendinizi iç dünyanız çekebilir ve ilişkinizden biraz olsun uzaklaşmaya çalışabilirsiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; Haftanın son gününde, etrafınızdakiler ile ortaklaşa konular üzerinde yoğunlaşmakta zorlanabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız bulunuyor. Öte yandan partnerinizle aranızdaki sorunların tamamen ortadan kalkmasıyla beraber kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Yay; Bugün, daha özenli davranışlar sergileyeceksiniz. Sorunlarınızın kısa süre içerisinde son bulma şansı var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini aklınızdan çıkartmayın. Net kararlar verdiğiniz taktirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Olumsuzlukların geride kalması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Dengeleri lehinize çevirmeniz gereken bir gün. İlişki hayatınızda ise yoğun süreçten geçmektesiniz ve bu da istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak; Haftanın son gününde, yaşamsal konularda son derece olumlu etkiler altındasınız. Sizi mutlu edebilecek beklenmedik etkiler ile karşılaşabilirsiniz. Uyuma verecek olduğunuz önemin de her açıdan önemli olabileceğini unutmayın. Ayrıca, değer verdiğiniz kişileri de fazlasıyla sahiplenme duygunuzun üst seviyede olduğu bir gündesiniz. Bu nedenle duygularınızı ifade ederken hata yapmamanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Kova; Gelip geçici duygulardan ziyade daha kalıcı olana odaklanmak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. İlginizi çekebilecek şeylere daha fazla önem vereceğiniz ve bu yönde adımlar atarak olumlu yönde fayda sağlayacaksınız. Düşündüklerinizi gerçekleştirme yolunda çok daha iyi hissedeceksiniz. Normalden daha rahat adımlar atmanız da dikkatlerden kaçmayacak.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 21 MART 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Bugün, duygularınız ve düşünceleriniz ani bir değişim gösterecek olsa da davranışlarınız konusunda daha kontrollü olmalısınız. Sakinliğinizi korumayı başardığınız ve kararlı olabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız.Kendinizi ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Ayrıca aşk hayatınızda daha etkin adımlar atma şansınız var.