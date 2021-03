Haftanın ilk gününde gökyüzünün size neler söylüyor, yeni bir haftada sizi neler bekliyor? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta neler ile karşılaşacak? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 22 Mart Pazartesi 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Haftanın ilk gününde, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz ve bir sürece giriyorsunuz. İkili ilişkilerden bir süredir yaşadığınız sıkıntılarınız yavaş yavaş son bulacak. Sorunlar karşısında sakinliğinizi koruyup bu yönde davranışlar sergilediğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Daha tutarlı ve planlı olmanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, kendinize ait değer yargılarınız doğrultusunda adımlar atacaksınız. Etrafınızdaki insanlarla ortak konular üzerinde ters düşmediğiniz sürece daha anlaşılabilir adımlar atacaksınız. Sorunların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. İç dünyanızdaki karamsarlıktan kurtulmalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Sözel iletişiminiz ile bugün göz önünde olacaksınız ve bundan dilediğiniz gibi yararlanacaksınız. İkili ilişkilerden yana var olan tüm sorunları ortadan kaldırmayı başarabilirsiniz. Sahip olduğunuz gücü doğru anlamda değerlendirme altına almaya çalışın. Doğru ifadelerin her açıdan önemli olabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Haftanın ilk gününde, hayatınızın rutin konularında atağa geçmekte zorlanmayacaksınız. Koşullar sizin lehinize dönmüş durumda ve bundan doğru anlamda yararlanmayı başaracaksınız. Gereksiz riskler almadığınız sürece zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi daha rahat hissetme şansınız var. Hata yapmaktan kaçınacağınız bir gündesiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, her açıdan olumlu enerjiler içinde olacaksınız ve bundan dilediğiniz yararı sağlayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa bir süre daha uzak durmalısınız. Alacağınız kararlar konusunda daha net olmalısınız. Daha tutarlı ve anlaşılabilir olduğunuz sürece her şey daha da iyiye gidebilir.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Haftanın ilk gününde, enerjik bir başlangıç yapacaksınız. Kişisel sabırsızlığınızı biraz olsun bastırıp, daha bilinçli adımlar atabilirsiniz. Ortaya koyacak olduğunuz tepkilerin de her açıdan önemli olabileceğini iyi biliyorsunuz. Aceleciliğiniz yüzünden beklenmedik hatalar da yapabilirsiniz. Dengeli olmanız gereken bir gün. Ayrıca ilişki hayatınızda daha yapıcı olmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Haftanın ilk gününde, hayatınızı yönlendirme konusunda kendinizi daha istekli hissedeceksiniz. Yoğun etkiler altında olduğunuz bir süreçtesiniz ve bundan da olumlu anlamda yarar sağlamanız gerekiyor. Gerginlikler karşısında sakinliğinizi korumalı ve net adımlar attığınız sürece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Öte yandan, inandığınız çoğu şeyin de değişim gösterme ihtimali var.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, yaşamsal konularda beklenmedik tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Aksi davranışlar ortaya koymadığınız sürece ikili ilişkilerde kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. İletişimleriniz konsun da daha tutarlı ve net olmalısınız. Sözlerinizi daha özenli seçebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Hata yapmaktan kaçınmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Haftanın ilk gününde, kendinizi bir yere ait hissetmekten kaçınarak özgürlüğünüzün peşine düşeceksiniz. Etrafınızdakiler ile kararlar alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz ve bu da istediğiniz sonuçları yavaş yavaş almaya başlayacağınız anlamına geliyor. Dengeleri tamamen lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Hedeflerinizden şaşmadığınız sürece her şey sizin için daha iyiye gidecektir bunu unutmayın.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün, tepkileriniz ortaya koymak isterken çevrenize daha gergin görünebilirsiniz. Kendinizden emin adımlar atmanızın her açıdan daha önemli olabileceğini de aklınızdan çıkarmamalısınız. Enerjinizde ki yoğunluktan net olarak yarar sağlayabilecek olmanız da önemli. Sınırların yeniden belirlenebileceği ve çizileceği bir süreçten geçmektesiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Haftanın ilk gününde, fiziksel olarak daha canlı davranacaksınız ancak ilerleyen saatlerde biraz olsun enerjiniz düşüşe geçebilir. Kendinizi güvence altına almak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Anlaşılabilir adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşı karşıya gelmeyeceksiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 22 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, kişisel isteklerinizi gerçekleştirme isteğinizdesiniz. Enerjiniz bir hayli yüksek ve adım attığınız hemen her konuda daha başarılı ve şanslı hissetmeye başlıyorsunuz. Hayatınızla ilgili konularda daha planlı ve programlı hareket etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Sert tepkiler alıyorsunuz ve bu da beklenmedik davranışlar sergilemenize neden oluyor. Yaşadıklarınız karşısında sakinliğinizi korumanız sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca sınırları gereğinden fazla zorlamamaya çalışmalısınız.