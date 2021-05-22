Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 22 Mayıs 2021 Cumartesi

Günlük burç yorumlarına göre 22 Mayıs 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün, yakın çevrenizdeki insanlarla daha fazla diyalog kurmak isteyecek ve bildiklerinizi paylaşmanın yollarını arayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumdan genel olarak daha fazla hoşlanmaya başlıyorsunuz. Sarf edecek olduğunuz sözler o kadar etkileyici ki herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Esprili anlatımlarla ön planda olabileceğiniz bir gün.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, içinde bulunduğunuz ortamın size güven vermesiniz arzu edeceksiniz. Ev ve aile hayatınızı ilgilendiren tüm olumsuzlukların da yavaş yavaş geride kalma ihtimali bulunuyor. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulması, atacak olduğunuz adımları daha rahat ve kontrollü atabileceğiniz anlamına geliyor. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, değer verdiğiniz kişilerle aranızda geçmişe dayalı konuşmalar gerçekleşebilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. İkili ilişkilerde yaşanmış ne kadar sorun varsa çözüme kavuşması için bağışlayıcı yaklaşımlar da ortaya koyabilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün, karmaşadan uzak durmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Hassas yapınızı ön planda tutabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her türlü aksaklığın önüne geçmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, çevrenizde bulunan insanlara karşı fazlasıyla ciddi yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Sözel ifadeleriniz biraz eleştirel olabilir. Sergileyecek olduğunuz tutumu biraz olsun değiştirmeniz gerekebilir. Problemlerin tamamen ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekmekte.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Bugün, kendinizi daha ciddi ifade edebilirsiniz. Yaklaşımlarınızın değişiklik gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzluklar takılı kalmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Her türlü aksaklığın tamamen çözüme kavuşmasıyla beraber daha rahat nefes alabilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, ileriye yönelik hedefleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyeceksiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız, etrafınızdaki insanlara da güven verebileceğiniz anlamına geliyor. Ciddi adımlar atmak isteyebileceğiniz bir süreçtesiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntın da üstesinden gelmeyi başaracaksınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, otorite konumundaki kişilerle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızın bilincinde olmalı ve kontrollü adımlar atmalısınız. Disiplini tamamen elinizde bulundurmanız gerekiyor. Enerjinizdeki dalgalanma ile doğru anlamda başa çıkabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, yaşamsal konuları istediğiniz gibi yönlendirme arzunuz ve isteğiniz var. Abartılı ifadeler ortaya koymadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Değişimlerden yana da yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Tam olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün, yaşamsal konularda sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kendi açınızdan değerlendirdiğiniz bazı konuların aslında çok da mantıklı olmadığını fark edebilirsiniz. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağladığınız sürece her türlü sorunu ve sıkıntıyı da ortadan kaldırmayı başaracaksınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, günlük planlamalardan yana herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Yaşamsal açıdan rahat hareket etmek için mücadele etmekten kaçınmayacağınız bir gün. Her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz. Kendinize güvendiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olabilir.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, çevresel koşullar üzerinde etkinlik göstermeniz çok da zor olmayacak. Tedirgin yaklaşımlarınızı bir kenara bırakmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Daha anlaşılabilir tepkiler ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir.