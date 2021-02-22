Yeni bir haftaya başlarken bu ilk günde sıkıntılardan sıyrılmak ve çözüm odaklı düşünebilmek için harika bir hafta olduğu kanısında olanlar için bakın burcunuz ne bugün size söylüyor. İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 22 Şubat Pazartesi 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç;Haftanın bu ilk gününde, kendinizi güven altına alma duygunuz üst seviyelere çıkabilir.Sahip olduğunuz yeteneklerin farkına varmalı ve bunları iyi yönde kullanmakta kaçınmamalısınız. Dengeleri kontrol altına almak istiyorsanız bu yetenekleriniz ile ön plana çıkmalısınız. Düzenli ve tertipli bir yaşam arayışındasınız. Genel olarak bir sıkıntı ile karşı karşıya gelmeyeceksiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün,duygularınız ve düşünceleriniz konusunda biraz daha kontrollü davranmaya başlıyorsunuz. Olaylar karşısında sert tepkilerden uzak durup, sakinliğinizi koruduğunuz sürece gelişmeler üzerinde de etkinlik gösterebileceksiniz. Olumsuzlukları önemsemeniz ve nedenini aramanız gereken bir gündesiniz. Kendiniz için doğru olan ne ise, ona hisleriniz doğrultusunda yönelmeye çalışın.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Aşk ve ilişki yaşamınızda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gelip geçici düşünceler yerine daha kalıcı planlar yapmaktasınız. Arzu ve isteklerinizi daha çok çabuk tükenen şeyler yerine kalıcı şeyler yönüne çevirebilirsiniz. Yaşadığınız olayların nedenine takılı kalmadığınız sürece isteklerinize ve hedeflerinize ulaşmanız o kadar kolay olacağını unutmamalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Aşk ve ilişki hayatınızda meydana gelecek sıkıntıları önden sezinleyip, elinizden geleni yapmanız gereken bir gün. İçsel olarak kendinizi zorlamaktan kaçınmalısınız. Kendinize yüklendiğiniz bu sürecin size yalnızca karmaşıklık getireceğini unutmamalısınız. Değişen durumlara uygun adımlar atmanız gereken bir sürece ilerliyorsunuz. Hata yapmaktan kaçınmalı, normalde bir kez düşündüğünüz şeyleri birkaç kez düşünmeli ve kontrollü olmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Bir aslan olarak bugün kendinizi yaşamsal konularda güvence altına almak isteyebilirsiniz. Haftaya daha sağlamcı ve kontrollü giriş yaptınız. Mevcut durumunuzda değişimler olsa da üstesinden gelme şansınız var. Tüm sorunların ve sıkıntıların geçip gitme ihtimali var yalnızca biraz daha zaman tanımalı ve sabırlı olmanızda fayda var.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Aşk ve ilişki yaşamınızda kararsızlıkların mevcut olduğu bir gündesiniz, ani verilecek kararlardan uzak durmanız sizin lehinize olacaktır. İkili ilişkiler konusunda daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Etrafınızda bulunanların gözleri sizin üzerinize çevrilecek ve bu durumda ilgi istekleriniz yeterince karşılanacak. Araştırma kimliğiniz daha ön planda olmasıyla meraklarınız üzerine yoğunlaşacaksınız. Bir hayli yüksek enerjiniz ile sıkıldığınız o stabil hayattan yavaş yavaş uzaklaşacaksınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Haftaya iyi bir giriş yapan kişiler içerisindesiniz. Her açıdan kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Tam olarak istediklerinize ulaşabilecek olmanız da önemli. İstek ve arzularınızın karşılık bulabilecek olması da sizi heyecanlandıracak. İçinde bulunduğunuz mevcut durumdan uzaklaşmaya ve genel olarak daha mutlu, dengelerin lehinize dönebileceği bir gün.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, içinize kapanıklığınızdan sıyrılıp ikili ilişkilerinize yönelik adımlar atacaksınız. Sahiplenme hissinizin üst seviyelere ulaşma ihtimali var. Dengeleri lehinize çevirmek ve sıkıntıların üstesinden gelmek sizin elinizde. Hata yapmayacağınız bir gündesiniz. Değişen durumlara uyum sağlamak sizin hayrınıza olacaktır bunu unutmamalısınız. Aldığınız ve yahut alacak olduğunuz kararların arkasında durmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Partnerinizle beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz.Yüksek enerji ile haftaya merhaba dediniz ve bu enerjiden olumlu yönde fayda sağlamalısınız. Hedeflerinizden şaşmadığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Doru olmadığına kesin kanı getirmediğiniz kararları vermekten kaçınmanız gereken bir gün. Koşulları lehinize geçirmek sizin elinizde bunu da unutmadan harekete geçmelisiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Haftanın ilk gününde, olumsuzlukları bertaraf etmeyi başaracaksınız. Beklediğiniz şeylerin yavaş yavaş düzene girme ihtimali var. Olumlu enerjilerden doğru bir şekilde yarar sağlayabildiğiniz sürece istek ve arzularınıza daha net ulaşabileceğinizi de aklınızdan çıkartmamalısınız. Her şeyin lehinize yönelmesi için biraz daha zamana ve sabra ihtiyacınız var. Hızlı karar ve hareketlerden kaçınmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Bugün ev ve aile hayatınıza ilişkin kimi konuları gözünüzde çok fazla büyütebilirsiniz. Tercihlerinizin her açıdan önemli olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Sizi engellediğini ve aşağı çektiğini düşündüğünüz her ne var ise bunlardan uzak kalmalısınız. İstek ve arzularınız için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Hata yapmaktan kaçınmalı ve var lan enerjinizden yeterince fayda sağlamanız gereken bir gün.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Aşk ve ilişki hayatınızda geçmişe takılı kalacaksınız. İletişimle ilgili konularda daha kontrollü olmanızda fayda var aksi halde beklenmedik bazı yanlışlar yapabilirsiniz. Düşünceleriniz ve eylemleriniz konusunda uygunluk göstermeli ve bunu yaparken de hata yapmamaya çalışın. Söylediğiniz her sözün sandığınızdan daha da önemli olabileceğini unutmayın. Bugün iletişim konusunda etrafınıza karşı hassas olmanız gereken bir gün.