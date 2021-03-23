Haftanın ikinci gününde evrenin size mesajı ne? Kimler yeni işlere atılırken, kimler risk almaktan uzak durmalı? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta neler ile karşılaşacak? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 23 Mart Salı 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Koç; Haftanın ikinci gününde, partnerinle olan ilişkilerini farklı boyutlara taşıyabilirsiniz.Yapacağınız paylaşımlar aranızdaki bağın daha da kuvvetlenmesine yarar sağlayacak.Ancak bugün ilişki hayatında yaşayacağınız gelişmelere kapılıp, iş ve eğitim hayatınızdaki sorumluluklarınızı unutmamalısınız. Aksi halde hayatına dair koyduğun hedeflerin sekteye uğramasına neden olabilirsin. Her şeyin daha iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Boğa; Bugün, ekonomik açıdan girişimlerin oldukça ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Ayrıca bunun yarı sıra etrafınızda bulunan kimi kişiler ile iş hayatınızda ortaklık kurma arzusundasınız. Ancak bu kadar büyük kararlar almak için biraz daha beklemede kalmak sizin hayrınıza olacaktır. Aksi takdirde işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Öte yandan atacağınız adımlarda çevrenizde önemsediğiniz insanların fikirlerinden destek almaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili İkizler; İçerisinde bulunacağınız ikili ilişkilerde son derece hassas olacağın bir gün seni bekliyor. Bu durumu daha çok iş yerinde kendini fazlasıyla hissettirebilir. Yaşayacağınız bu iletişimsel durum karşısında kelimelerin ve söylemlerin altında bir neden aramamaya çalışmak sizin yararınıza olacaktır. Aksi takdirde ortada bir sorun yokken etrafınızdaki insanlarla ters düşebilir ve bu doğrudan yürüttüğünüz projelere etki edebilir. Bugün skin ve tutarlı olman gereken bir gün.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Yengeç; Haftanın ikinci gününde, kendinizi fazlasıyla duygusal hissedeceğin bir güne giriş yapıyorsun. Bundan dolayı gün içerisinde hassas konulara odaklanmaktan kaçınmalısnız. Aksi halde normalde etkilenmeyeceğiniz konulara karşı daha hassas olabilirsiniz. Yaşacağınız bu içsel durum ise hem iş hem de özel hayatının aksamasına neden olabilir. Bugün içsel konuları derinlemesine düşünmemeye dikkat etmelisiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Aslan; Bugün, yaşamsal konularda belli başlı sınırlarınızı yeniden yapılandırma isteği içerisinde hissedebilirsiniz. Ancak bu konuda aceleci davranmamanız hayrınıza olacaktır. Gerçekleşecek hızlı bir değişim kendini tanımadığın bir ortamda bulmana neden olacak ve bu da çekingen yönünün ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bunun girişimlerin yerine sizi daha fazla ön plana çıkaracak ve eyleme dökmeniz konulara odaklanmak sizi olumlu yönde etkileyecektir.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Başak: Bugün şimdiye dek yaşadığınız her şeyden sıkılmış hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bundan dolayı çevrenizi büyük oranda değiştirmek arzusunda olabilirsiniz. Bu değişim için aceleci olmadan yavaş yavaş hayata geçirmen daha sağlam ve net olmasını sağlayacaktır. Yoksa alışık olmadığın bir ortama girecek ve kendini savunmasız hissedebilirsiniz. Öte yandan aile ilişkilerinin de bağlarınızın daha da güçleneceği bir gündesiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Terazi; Bugün aile ilişkilerinde özellikle iletişim açısından daha hassas davranmanız gereken bir gündesiniz. Fark etmeden fikirlerin adına fazla inatçı davranabilir ve çeşitli tartışmalar neden olabilirsiniz. Bu süreçte farklı fikirlere daha saygılı yaklaşmanız ve uzlaşmacı bir tavır sergilemeniz gerekmekte. Ayrıca yaşamınızın akışında gerçekleşen olayların hızlı bir şekilde yön değiştiriyor olması kafa karışıklığınızı arttırabilir, ancak buna uyum sağlamak ve net kararlar vermek sizin hayrınıza olacaktır.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Akrep; Haftanın ikinci gününde, etrafınızdaki insanlarla veya partnerinle bir takım ufak sorunlar gündeme gelebilir. Ancak, bu sorunları kafanızda çokta büyütmemeniz sizin için yararlı olacaktır. Aksi halde gereksiz yere ilişkilerini yıpratabilirsin. Öte yandan iş hayatına dair önemli atılımlar gündeminde olabilir. Bu gibi durumlarda hedeflerine emin ve net adımlarla ilerlemeniz sizin için en iyisi olacaktır. Bu sayede kendini ileride istediğin konumlarda bulabilirsin.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Yay; Bugün, geçmiş deneyimlerinden sık sık faydalanacağınız bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yaşamında kullanacağınız deneyimlerin, sizi rakiplerinizin bir adım önüne rahatlıkla geçirebilir. Bu sayede uzun süredir hayallerini kurduğun pozisyonlara ulaşabilir, yaşam standartlarını rahatlıkla üst seviyelere çekebilirsin. Ancak çevrende olan sevdiğiniz insanlara karşı aynı hırsla yaklaşmamanız gerektiğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Aksi takdirde bu durum yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Oğlak; Çevrenizden gelebilecek etkilere fazlasıyla açık olduğun bir gün sizi bekliyor. Bu durum manipüle edilmenize sebep olabilir. Bu doğrultuda hayatında yaşanan olaylarda kontrolü eline alarak olayların üzerinde etkilik gösterebilirsiniz. Aksi halde sınırlarınızın ihlal edildiği hissine kapılabilirsiniz. Ayrıca bu tarz durumların içerisinde kaldığında ailenden destek almaktan çekinmemelisiniz. Bu destek size yalnız olmadığını hatırlatacaktır.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Kova; Son derece sosyal olacağınız bir gün sizi bekliyor. Özellikle ikili ilişkilerinde ortaya çıkacak bu özellik uzun süredir kafanı kurcalayan ufak olayları çözüme kavuşturman da oldukça yardımcı olabilir. Öte yandan ön plana çıkan bu yönünüzü iş yaşamına da yansıtmanız sizin yararınıza olacaktır. Bu sayede uzun süredir üzerinde çalıştığın projeler adına gerekli anlaşmaları bir sonuca bağlayabilirsin.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 23 MART 2021 SALI

Sevgili Balık; Bugün, duygularını fazlasıyla ön plana çıkartacağınız bir gün sizi bekliyor. Bu durum ilk etapta size mantıklı gibi gelse de, siz yinede iki kere düşünerek karar vermelisiniz. Mantığınızı devre dışı bırakmanız, yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Bu nedenle etrafınızdaki sevdiğiniz insanların içinde bulunduğun konuyla ilgili fikirlerini almanız sizi olumlu yönde etkileyecektir. Bu sayede içerisinde bulunduğun duruma bir de dışarıdan bir göz ile bakma fırsatını elde etmiş olacaksın.